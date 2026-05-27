Το άγνωστο γράμμα της Νταϊάνα δύο μήνες μετά τον γάμο της το 1981
27 Μαΐου 2026, 20:20

Ένα γράμμα της Νταϊάνα, δύο μήνες μετά τον γάμο της με τον Κάρολο, βγαίνει σε δημοπρασία και μας βάζει στο μυαλό της τότε νεαρής πριγκίπισσας

Φροίξος Φυντανίδης
Το ημερολόγιο έγραφε 31 Αυγούστου 1997 όταν μια είδηση έκανε τον γύρο του κόσμου, σκορπώντας τη θλίψη σε εκατομμύρια ανθρώπους. Η Νταϊάνα είχε φύγει από τη ζωή σε ηλικία μόλις 36 ετών.

Από τότε έχουν περάσει κάτι λιγότερο από 30 χρόνια και η εικόνα που έχουν οι περισσότεροι για την «πριγκίπισσα του λαού» είναι αυτή μιας γυναίκας, που αγαπήθηκε από τον κόσμο, ωστόσο βρέθηκε μέσα σε έναν άσχημο γάμο και μια βασιλική οικογένεια που έμοιαζε να μην τη θέλει. Η εικόνα μιας γυναίκας θλιμμένη στο μεγαλύτερο μέρος της σχέσης της με τον Κάρολο, που η μοίρα της έπαιξε ένα άσχημο παιχνίδι όταν έδειχνε να βρίσκει την ευτυχία.

Ωστόσο, ο έγγαμος βίος δεν ήταν κάτι πάντα άσχημο για τη Νταϊάνα. Για την ακρίβεια, κάποτε πίστευε ότι ήταν το πιο ωραίο πράγμα που συνέβη στη ζωή της.

Αυτό τουλάχιστον φαίνεται μέσα σε ένα γράμμα που η ίδια έχει στείλει στην παιδική της φίλη Κάθριν Χάνμπερι το 1981 – δύο μόλις μήνες μετά τον γάμο της με τον τότε μελλοντικό βασιλιά της Βρετανίας.

«Είχαμε έναν ευλογημένο μήνα του μέλιτος με ατελείωτο ήλιο και υπέροχη θάλασσα» γράφει η Νταϊάνα στην Κάθριν, με την οποία ήταν συμμαθήτρια στο West Heath Girls’ School από το 1973 έως το 1977.

«Τώρα έχουμε επιστρέψει στη Σκωτία όπου θα μείνουμε μέχρι τα τέλη Οκτωβρίου – λατρεύω να είμαι έξω όλη τη μέρα και μισώ το Λονδίνο» γράφει η επιστολή σύμφωνα με την εφημερίδα The Telegraph.

«Είναι υπέροχο να είμαι παντρεμένη – και πιστεύω ότι είναι ασφαλές να το λέω αυτό μετά από δύο μήνες» τονίζει η Νταϊάνα.

Το γράμμα -γνωστό ως The Honeymoon Letter- που έστειλε στην Κάθριν στις 227 Σεπτεμβρίου 1981, θα βγει σε δημοπρασία από τον οίκο Gorringe’s στις 7 Ιουλίου, μαζί με τέσσερις φωτογραφίες της Νταϊάνα από τα σχολικά της χρόνια. Οι ειδικοί πιστεύουν ότι η τιμή τους μπορεί να αγγίξει τα 8.000 δολάρια.

Κεντρική φωτογραφία: Η Νταϊάνα και ο Κάρλος στον «γάμο του αιώνα» (EPA)

