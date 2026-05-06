Γιατί η Νταϊάνα έσκισε σκόπιμα το φόρεμά της στο Met Gala πριν από 30 χρόνια;

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη του in.gr στην Google

Η Νταϊάνα υπήρξε μεγάλο fashion icon, αλλά, παραδόξως, παρευρέθηκε μόνο μία φορά στη ζωή της στο Met Gala. Η πριγκίπισσα της Ουαλίας βρισκόταν στη λίστα των προσκεκλημένων για το Costume Gala του 1996 στο Μητροπολιτικό Μουσείο Τέχνης.

Εκείνη την εποχή ο ετήσιος θεσμός ήταν ακόμα η πιο δυνατή «επιρροή κόκκινου χαλιού στον κόσμο» σύμφωνα με τον πρώην συντάκτη της βρετανικής Vogue, Έντουαρντ Ένινφουλ, γεγονός που ανέβαζε τον πήχη για τη στιλιστική επιλογή της Νταϊάνα για τη συγκεκριμένη βραδιά.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη L’OFFICIEL USA (@lofficielusa)

Αγκαζέ με τον Τζον Γκαλιάνο

Πήγε συνοδευόμενη με τον σχεδιαστή μόδας Τζον Γκαλιάνο, ο οποίος θυμήθηκε με νοσταλγία τη διαδικασία δημιουργίας του φορέματός της για την εκδήλωση στη σειρά ντοκιμαντέρ του Hulu «In Vogue: The 90s».

«Ήταν σαν ευλογία. Εννοώ, ουάου» αναφώνησε ο Γκαλιάνο. «Πήγαμε στο Παλάτι του Κένσινγκτον και συζητήσαμε τα σχέδια. Προσπαθούσα να την πείσω για το ροζ, αλλά εκείνη δεν το δεχόταν. “Όχι, όχι το ροζ!” Ήταν πραγματικά, πραγματικά διασκεδαστικό».

Το Γκαλά του 1996 πραγματοποιήθηκε τον Δεκέμβριο —η παράδοση της «πρώτης Δευτέρας του Μαΐου» ξεκίνησε στην πραγματικότητα μόλις το 2005—, πράγμα που σημαίνει ότι είχαν περάσει μόλις λίγους μήνες από την οριστικοποίηση του διαζυγίου της με τον πρίγκιπα Κάρολο.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Queen Of Hearts (@francespencerr)

Με το στόμα ανοικτό

Αυτό μπορεί να επηρέασε την αυθόρμητη απόφαση που πήρε η Νταϊάνα στο αυτοκίνητο καθ’ οδόν προς την εκδήλωση, η οποία άφησε τον Γκαλιάνο απολύτως έκπληκτο, με το στόμα ανοικτό.

«Φτιάξαμε το φόρεμα και κάναμε τις απαραίτητες δοκιμές, και το αποτέλεσμα ήταν υπέροχο», είπε. «Πηγαίναμε προς την εκδήλωση, και θυμάμαι απλώς την Νταϊάνα να βγαίνει από το αυτοκίνητο. Δεν μπορούσα να το πιστέψω. Είχε σκίσει τον κορσέ του φορέματος από μέσα».

Ο σχεδιαστής θυμήθηκε ότι έμεινε άναυδος με το αποτέλεσμα.

«Πηγαίναμε προς την εκδήλωση, και θυμάμαι απλώς την Νταϊάνα να βγαίνει από το αυτοκίνητο. Δεν μπορούσα να το πιστέψω. Είχε σκίσει τον κορσέ του φορέματος από μέσα» – Τζον Γκαλιάνο

Στιλάτο, όχι αισθησιακό

«Δεν ήθελε να φορέσει τον εσωτερικό κορσέ» είπε. «Ένιωθε τόσο απελευθερωμένη. Είχε σκίσει το ελαστικό ύφασμα. Το φόρεμα ήταν πολύ πιο αισθησιακό πριν κι αυτή ήθελε να είναι απλά στιλάτη και κομψή» εξήγησε ο Γκαλιάνο.

«Η Νταϊάνα ήταν η πρώτη μου πελάτισσα υψηλής ραπτικής», πρόσθεσε.

Η Πριγκίπισσα της Ουαλίας συνδύασε το εμπνευσμένο από το μπουντουάρ σχέδιό της με ένα ταιριαστό μεταξωτό ρούχο που έμοιαζε με ρόμπα και το διάσημο κολιέ της με πέντε σειρές μαργαριτάρια κι ένα μεγάλο ζαφείρι.

Και φυσικά κρατούσε τη μίνι καπιτονέ τσάντα Dior για την οποία ο οίκος είναι ακόμα γνωστή.

Η επιρροή της Νταϊάνα

Η Άννα Γουίντουρ είχε αναλάβει τη διοργάνωση του Met Gala μόλις ένα χρόνο πριν από τη συμμετοχή της Νταϊάνα και, σύμφωνα με πρώην υπαλλήλους, ήταν η παρουσία της πριγκίπισσας που ενέπνευσε τη θρυλική διευθύντρια της Vogue να το μετατρέψει «από ένα κοσμικό δείπνο σε ένα από τα πιο αναμενόμενα γεγονότα του καλενδαρίου της μόδας».

«Αυτή η σκέψη της Άννα Γουίντουρ ότι θα μπορούσε να φιλοξενήσει την πριγκίπισσα Νταϊάνα στο Met, και το όραμά της για το πώς θα έπρεπε να είναι το γκαλά -άξιο μιας πριγκίπισσας- είναι αυτό που την οδήγησε από το 1996 μέχρι σήμερα. Ανέλαβε τον Χορό του Ινστιτούτου Ενδυμασίας ως προσωπικό της έργο», δήλωσε η Φιλίπα Φίνο, πρώην ανώτερη διευθύντρια αξεσουάρ στο Vogue, στην Daily Mail.

*Με στοιχεία από το people.com | *Αρχική Φωτό: Η Νταϊάνα με τον πρώην πρόεδρο της Γαλλίας Βαλερί Ζισκάρ ντ’Εσταίν, σε αυτή την αρχειακή φωτογραφία της 28ης Νοεμβρίου 1994, όπου οι δύο παρευρέθηκαν σε θεατρική παράσταση και δείπνο στο Παλάτι των Βερσαλλιών. Ο πρώην πρόεδρος Βαλερί Ζισκάρ ντ’Εσταίν έχει γράψει ένα μυθιστόρημα για μια μυστική ερωτική σχέση μεταξύ ενός Γάλλου αρχηγού κράτους και μιας δυστυχισμένης Βρετανίδας πριγκίπισσας, η οποία μοιάζει εκπληκτικά με τη Λαίδη Νταϊάνα. Το βιβλίο «Η Πριγκίπισσα και ο Πρόεδρος» εκδόθηκε το 1994 κι αποτέλεσε αντικείμενο έντονων εικασιών σχετικά με το αν βασίζεται σε πραγματικά γεγονότα ή είναι προϊόν της φαντασίας. 1994 REUTERS/John Schults/Αρχείο