Ο πρώην βοηθός της πριγκίπισσας Νταϊάνα λέει ότι εκείνη τον θεωρούσε «εσωτερικό εχθρό» – «Ήταν ανατριχιαστικό»

Η θρυλική συνέντευξη της πριγκίπισσας Νταϊάνα στο Panorama σηματοδότησε τη στιγμή που ο γάμος της με τον τότε πρίγκιπα Κάρολο πέρασε από το στάδιο της έντασης στο στάδιο της ανεπανόρθωτης ρήξης.

Μόλις ένα μήνα μετά την τηλεοπτική μετάδοση το Νοέμβριο του 1995, η βασίλισσα Ελισάβετ έγραψε στο ζευγάρι — που ήταν χωρισμένο από το 1992 — προτρέποντάς τους να προχωρήσουν σε επίσημο διαζύγιο. Στις 21 Δεκεμβρίου, το Παλάτι του Μπάκιγχαμ ανακοίνωσε δημοσίως την άποψη της βασίλισσας: «Αφού εξέτασε την παρούσα κατάσταση, η βασίλισσα έγραψε στον πρίγκιπα και την πριγκίπισσα νωρίτερα αυτή την εβδομάδα και τους εξέφρασε την άποψή της, με την υποστήριξη του Δούκα του Εδιμβούργου, ότι είναι επιθυμητό να προχωρήσουν σε γρήγορο διαζύγιο».

Πριν τη συνέντευξη

Ωστόσο, ο στενότερος συνεργάτης της Νταϊάνα εκείνη την εποχή — ο πρώην ιδιωτικός γραμματέας της Πάτρικ Τζέφσον — πιστεύει ότι ο γάμος της δεν θα είχε καταστραφεί αν δεν είχε γίνει η συγκλονιστική συνέντευξη στο Panorama.

Σε αυτή τη συνέντευξη, η Νταϊάνα μίλησε ειλικρινά για τη σχέση του Κάρολου με την Καμίλα Πάρκερ Μπόουλς, παραδέχτηκε τη δική της σχέση με τον δάσκαλο ιππασίας Τζέιμς Χιούιτ και αποκάλυψε την κατάρρευση του γάμου της, καθώς και το συναισθηματικό κόστος της ζωής μέσα στη μοναρχία.

Ο Τζέφσον λέει στο People: «Δεν ήταν παράλογο να ελπίζουμε ότι πριν από το Panorama θα μπορούσε ακόμα να υπάρξει μια βασιλική συμφιλίωση».

«Μετά το Panorama, δεν υπήρχε γυρισμός για τη Νταϊάνα και τη βασιλική οικογένεια», προσθέτει. «Αλλά πριν από την εκπομπή, δεν ήταν παράλογο να ελπίζουμε ότι μια συμφιλίωση θα ήταν ακόμα δυνατή».

«Αυτό που έκανε η Νταϊάνα πιστεύοντας τον Μπάσιρ — και υποθέτω ότι εκείνος δεν συνειδητοποίησε ότι το είχε πετύχει — ήταν να παίξει το παιχνίδι των εχθρών της, του συζύγου της και της Καμίλα», λέει ο Τζέφσον

Το παιχνίδι των εχθρών

«Πριν στεγνώσει τελικά το μελάνι στα έγγραφα του διαζυγίου, υπήρχαν ακόμα λόγοι για ανθρώπους όπως εγώ να ελπίζουν ότι ο Κάρολος και η Νταϊάνα θα μπορούσαν να βρουν μια λύση στα προβλήματά τους», συνεχίζει. «Είναι γνωστό ότι αυτό έχει συμβεί. Και αν το είχαν κάνει, θα υπήρχε τεράστιο όφελος για το κοινό».

Αυτό δεν συνέβη. Η συνέντευξη — που εξασφαλίστηκε μόνο αφού η Νταϊάνα και ο αδελφός της Τσαρλς Σπένσερ χειραγωγήθηκαν από τον δημοσιογράφο Μάρτιν Μπάσιρ μέσω μιας σειράς εξαπατήσεων — πραγματοποιήθηκε και η ζωή της δεν ήταν ποτέ ξανά η ίδια.

«Και αυτό ήταν να αποδείξει στον κόσμο ότι ήταν ακατάλληλη και ότι, ως εκ τούτου, έπρεπε να αποκλειστεί από τη βασιλική σκηνή. Ήξερα ότι είχε όλα τα προσόντα και ότι θα ήταν μια πολύ καλή βασίλισσα».

Ψευδείς ισχυρισμοί

Η περιγραφή του Πάτρικ Τζέφσον, μαζί με εκείνες άλλων που ήταν μάρτυρες της αναταραχής από πρώτο χέρι, κατέχει εξέχουσα θέση στο νέο βιβλίο του ερευνητή δημοσιογράφου Άντι Γουέμπ, Dianarama: Deception, Entrapment, Cover-Up—The Betrayal of Princess Diana (Ντιαναράμα: Εξαπάτηση, Παγίδευση, Συγκάλυψη — Η Προδοσία της Πριγκίπισσας Νταϊάνα).

Το βιβλίο παρουσιάζει, για πρώτη φορά, το πλήρες εύρος της χειραγώγησης του Μπασίρ — από το να δελεάσει τον Σπένσερ, ο οποίος έγινε και ο ίδιος θύμα, για να εξασφαλίσει πρόσβαση στη Νταϊάνα, μέχρι την παρουσίαση πλαστών τραπεζικών καταστάσεων που υποδείκνυαν ότι το προσωπικό του παλατιού την κατασκόπευε.

Ο Γουέμπ αναφέρει ότι ο Μπάσιρ έφτασε ακόμη και στο σημείο να τροφοδοτήσει τη Νταϊάνα με ψευδείς ισχυρισμούς ότι ο πρίγκιπας Κάρολος ήθελε να τη σκοτώσει και ότι το ρολόι του γιου της, πρίγκιπα Γουίλιαμ, περιείχε συσκευή κατασκοπείας.

Μια γιαγιά 64 ετών

Ο Γουέμπ σημειώνει ότι τα ανώτερα στελέχη του BBC έμαθαν για τις τακτικές του Μπάσιρ μέσα σε λίγους μήνες — και όμως δεν προειδοποίησαν ποτέ τη Νταιάνα, μια σιωπή που πιστεύει ότι άλλαξε την πορεία της ζωής της.

«Η ζωή της θα είχε ακολουθήσει διαφορετική πορεία αν είχε προειδοποιηθεί», λέει ο Γουέμπ στο People. «Ίσως να ήταν ακόμα ζωντανή σήμερα — μια γιαγιά 64 ετών, που θα απολάμβανε τα πέντε εγγόνια της. Οι συνέπειες ήταν θανατηφόρες».

Αν το BBC είχε πει στη Νταϊάνα ό,τι ήδη γνώριζε για τις μηχανορραφίες του Μπασίρ, ο Τζέφσον πιστεύει ότι η πρώην προϊσταμένη του θα είχε αναρρώσει γρήγορα. «

Θα της είχε δώσει μια ανανεωμένη αίσθηση αυτοπεποίθησης και αυτοπεποίθησης», λέει στο People.

Απώλεια

«Θα είχε όλα αυτά τα χρόνια ως μητέρα για να τα απολαύσει και για να επωφεληθούν οι γιοι της», συνεχίζει. «Και για όλα αυτά τα χρόνια, για να επωφεληθεί η χώρα. Ήταν μια πολύ εργατική, ευσυνείδητη πριγκίπισσα — και πολύ καλή στη δουλειά της. Νομίζω ότι η προοπτική της συμφιλίωσης έμοιαζε μακρινή αλλά όχι αδύνατη».

