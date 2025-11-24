Δευτέρα 24 Νοεμβρίου 2025
Σημαντική είδηση
24.11.2025 | 10:42
Ένας νεκρός και 10 τραυματίες από παράσυρση πεζών στο Τόκιο
«H Νταϊάνα θα ήταν ζωντανή»: Χειραγώγηση μέχρι θανάτου – Η νταντά, η έκτρωση, το ρολόι, οι προδότες
Stories 24 Νοεμβρίου 2025 | 22:20

«H Νταϊάνα θα ήταν ζωντανή»: Χειραγώγηση μέχρι θανάτου – Η νταντά, η έκτρωση, το ρολόι, οι προδότες

20 χρόνια έρευνας χρειάστηκε ο δημοσιογράφος Άντι Γουέμπ για να αποκαλύψει τον ολέθριο ιστό που οδήγησε τη Νταϊάνα στο θάνατο

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Τι κρύβει το φιλί; Επιστήμονες αναλύουν μία συνήθεια 20 εκατ. ετών

Τι κρύβει το φιλί; Επιστήμονες αναλύουν μία συνήθεια 20 εκατ. ετών

Spotlight

Ήταν 5 Νοεμβρίου 1995, όταν η Πριγκίπισσα Νταϊάνα έδιωξε το προσωπικό της από το Ανάκτορο του Κένσινγκτον και υποδέχτηκε τρεις άντρες που κουβαλούσαν κρυμμένο εξοπλισμό σε χαρτονένια κουτιά. Ήταν η ευκαιρία της να «ανακτήσει τη φωνή της» και να δώσει τη διασημότερη συνέντευξη της ιστορίας στο Panorama του BBC.

Τριάντα χρόνια μετά, νέα συνταρακτικά στοιχεία αποκαλύπτουν το μέγεθος της απάτης. Ο δημοσιογράφος Μάρτιν Μπασίρ τη χειραγώγησε με ψεύδη για κατασκοπεία και δολοφονία, ενώ η ηγεσία του BBC κάλυψε τις πράξεις του, με συνέπεια, όπως δηλώνουν ο αδελφός της και οι γιοι της, να την οδηγήσουν στον θάνατο.

Η φράση «Τρεις ήμασταν σε αυτόν τον γάμο» έμελλε να γίνει μια κραυγή αγωνίας της Πριγκίπισσας Νταϊάνα. Αυτό που δεν γνώριζαν τα 200 εκατομμύρια τηλεθεατές που παρακολούθησαν τη συνέντευξη-βόμβα του 1995 ήταν πως ολόκληρη η διαδικασία ήταν αποτέλεσμα μιας «εξαιρετικής απάτης».

Από πλαστά τραπεζικά έγγραφα και ψευδείς κατηγορίες για τη νταντά των παιδιών της, μέχρι την απόπειρα συγκάλυψης των ψεμάτων από στελέχη του BBC, σήμερα, ο ερευνητικός δημοσιογράφος Άντι Γουέμπ φέρνει στο φως τα νέα στοιχεία, τα οποία δείχνουν πως η έλλειψη διαφάνειας από το βρετανικό δίκτυο όχι μόνο επιδείνωσε τη σχέση της με τον Πρίγκιπα Κάρολο, αλλά την άφησε «ευάλωτη» στους δρόμους του Παρισιού.

Η «συνέντευξη του αιώνα» που παραχώρησε η Πριγκίπισσα Νταϊάνα στο Panorama του BBC, ήταν, όπως αποδείχθηκε δεκαετίες αργότερα, το αποτέλεσμα μιας «εξαιρετικής απάτης».

«Η ζωή της κατέρρευσε. Ήταν αδίστακτο. Υπάρχουν τόσα πολλά νέα στοιχεία που ήθελα να καταγράψω σε αυτό το βιβλίο»

Η ανεξάρτητη έρευνα του 2021, υπό τον ανώτερο δικαστή του Ηνωμένου Βασιλείου, Λόρδο Ντάισον, διαπίστωσε ότι ο δημοσιογράφος Μάρτιν Μπασίρ χρησιμοποίησε πλαστά έγγραφα για να χειραγωγήσει την πριγκίπισσα, ενώ τα στελέχη του BBC προσπάθησαν αργότερα να συγκαλύψουν το σκάνδαλο. Ο Πρίγκιπας Γουίλιαμ κατηγόρησε τη συνέντευξη ότι τροφοδότησε τον «φόβο, την παράνοια και την απομόνωση» της μητέρας του.

Ο ερευνητής δημοσιογράφος Άντι Γουέμπ, ο οποίος διενήργησε έρευνα για σχεδόν 20 χρόνια, αναγκάζοντας το 2024 την αποκάλυψη χιλιάδων πρόσθετων εσωτερικών email του BBC, παρουσιάζει στο νέο του βιβλίο Dianarama: Deception, Entrapment, Cover-Up—The Betrayal of Princess Diana μια ολέθρια, τεράστια απάτη σε όλο της το εύρος.

YouTube thumbnail

Ο Μπασίρ προσέγγισε αρχικά τον αδελφό της Νταϊάνα, Τσαρλς Σπένσερ, παρουσιάζοντάς του πλαστά τραπεζικά έγγραφα που υπονοούσαν ότι προσωπικό του παλατιού την κατασκόπευε. Με αυτόν τον τρόπο κέρδισε την πρόσβαση στην πριγκίπισσα.

Στη συνέχεια, ο Μπασίρ της μετέφερε ψευδείς ισχυρισμούς, όπως ότι ο Πρίγκιπας Κάρολος σχεδίαζε τη δολοφονία της, ότι το ρολόι του Γουίλιαμ ήταν συσκευή κατασκοπείας, ενώ ο τελικός καταλύτης που την έπεισε ήταν ο ψευδής ισχυρισμός ότι η νταντά των γιων της, Τίγκι Λεγκ-Μπουρκ, είχε σχέση με τον Κάρολο και είχε κάνει έκτρωση που πληρώθηκε από τον πρίγκιπα.

«Η ζωή της αποσυνδέθηκε», δήλωσε ο Γουέμπ στο People. «Ήταν αδίστακτο [το διάστημα] μεταξύ της συνέντευξης και του θανάτου της. Υπάρχουν τόσα πολλά νέα στοιχεία που ήθελα να καταγράψω σε αυτό το βιβλίο – ένα πρώτο προσχέδιο της ιστορίας».

Ευάλωτη Νταϊάνα

YouTube thumbnail

Η Νταϊάνα, ήδη επιφυλακτική με τους αξιωματούχους του παλατιού μετά από διαρροές (όπως το Squidgygate – τη μυστική τηλεφωνική κλήση που δημοσιοποιήθηκε το 1992), ένιωθε παρακολουθούμενη και όλο και πιο απομονωμένη.

Ο πρώην ιδιαίτερος γραμματέας της, Πάτρικ Τζέφσον, επιβεβαιώνει ότι ο Μπασίρ «επέλεξε μια πολύ κατάλληλη στιγμή» για να παρουσιάσει τα πλαστά τραπεζικά έγγραφα στον Σπένσερ, πείθοντάς τον ότι άτομα του κύκλου της Νταϊάνα —συμπεριλαμβανομένου και του ίδιου του Τζέφσον— χρηματίζονταν για να την κατασκοπεύουν.

«Ήταν σε κατάσταση δικαιολογημένης ανησυχίας», είπε ο Τζέφσον. «Δεν είναι παράνοια αν έχεις βάσιμους λόγους να πιστεύεις ότι σε κυνηγούν». Η στενή της φίλη, Ρόζα Μόνκτον, πρόσθεσε: «Ήταν εύθραυστη, και αυτό την έκανε ευάλωτη».

«Δεν είναι παράνοια αν έχεις βάσιμους λόγους να πιστεύεις ότι σε κυνηγούν»

YouTube thumbnail

Λίγες μόλις εβδομάδες μετά την πρώτη συνάντηση, η Νταϊάνα επέμενε σε ένα ολιγομελές συνεργείο —τον Μπασίρ, έναν παραγωγό και έναν οπερατέρ— οι οποίοι μπήκαν κρυφά στο παλάτι με το πρόσχημα της επίδειξης ενός ηχοσυστήματος.

Η Νταϊάνα και ο Μπασίρ πέρασαν 90 λεπτά στην κουζίνα, αναθεωρώντας τις ερωτήσεις και κάνοντας πρόβα για αυτό που θα γινόταν μία από τις πιο καθοριστικές εκπομπές στην ιστορία του στέμματος.

Η συνέντευξη, που προβλήθηκε στις 20 Νοεμβρίου 1995, ήταν γεμάτη αποκαλύψεις. Η Νταϊάνα μίλησε ανοιχτά για τη σχέση του Καρόλου με την Καμίλα Πάρκερ Μπόουλς, τον αγώνα της με τη βουλιμία και επιβεβαίωσε τη δική της σχέση με τον Τζέιμς Χιούιτ.

Τη συνέντευξη την είδαν περίπου 200 εκατομμύρια τηλεθεατές παγκοσμίως. Ούτε ένας δεν γνώριζε για τον ιστό απάτης γύρω από την παγιδευμένη για πάντα Νταϊάνα.

Συγκάλυψη και θάνατος

Το αποτέλεσμα ήταν άμεσο. Μέσα σε ένα μήνα, η Βασίλισσα Ελισάβετ διέταξε τον Κάρολο και την Νταϊάνα να προχωρήσουν σε διαζύγιο. Ο Τζέφσον παραιτήθηκε τον Ιανουάριο του 1996, αγνοώντας γιατί η πριγκίπισσα είχε στραφεί εναντίον του. «Είναι ανατριχιαστικό… και να αισθάνεσαι ότι η Νταϊάνα με έβλεπε ως τον εχθρό εκ των έσω», είπε ο Τζέφσον.

Εν τω μεταξύ, τα στελέχη του BBC γνώριζαν ότι κάτι δεν πήγαινε καλά. Στα τέλη του 1995, ένας γραφίστας είπε σε ανώτερα στελέχη ότι τα τραπεζικά έγγραφα ήταν πλαστά.

«Οι επικεφαλής του BBC γνώριζαν αρκετά για να προειδοποιήσουν την Νταϊάνα ότι είχε να κάνει με έναν απατεώνα. Αν το είχαν κάνει θα μπορούσε λογικά να ζει σήμερα – θα ήταν μια γιαγιά στα 64 της, απολαμβάνοντας τα πέντε εγγόνια της»

YouTube thumbnail

Ο Μπασίρ παραδέχτηκε την παραποίηση, αλλά είπε ψέματα ότι τα έδειξε σε κάποιον. Τελικά ομολόγησε ότι τα έδειξε στον Σπένσερ.

Αντί να αντιμετωπίσουν τις συνέπειες, το BBC ξεκίνησε μια εσωτερική αναθεώρηση το 1996, η οποία αργότερα καταδικάστηκε ως «θλιβερά αναποτελεσματική».

«Οι επικεφαλής του BBC γνώριζαν αρκετά για να προειδοποιήσουν την Νταϊάνα ότι είχε να κάνει με έναν απατεώνα», τόνισε ο Γουέμπ. «Η ζωή της θα είχε ακολουθήσει διαφορετικό μονοπάτι αν είχε προειδοποιηθεί. Θα μπορούσε λογικά να ζει σήμερα – θα ήταν μια γιαγιά στα 64 της, απολαμβάνοντας τα πέντε εγγόνια της. Οι συνέπειες ήταν θανατηφόρες».

Μοιραίο Παρίσι

«Υψηλόβαθμα στελέχη του BBC συμμετείχαν στη διασφάλιση αυτής της συνέντευξης μέσω τρομακτικής απάτης. Είμαι σίγουρος ότι αυτό οδήγησε άμεσα στο ότι η Νταϊάνα έμεινε ευάλωτη στο Παρίσι τη νύχτα που πέθανε» λέει ο αδελφός της Νταϊάνα, Τσαρλς Σπένσερ, ο οποίος υποστήριξε την έρευνα του Γουέμπ.

Μέχρι τη στιγμή εκείνου του μοιραίου ταξιδιού τον Αύγουστο του 1997, η Νταϊάνα, δυσπιστώντας πλέον με τους αξιωματούχους του παλατιού λόγω των ψεμάτων του Μπασίρ, είχε απορρίψει κάθε προστασία από το θεσμό της μοναρχίας.

Η Νταϊάνα αφέθηκε στην ασφάλεια που παρείχε η ομάδα του τότε συντρόφου της, Ντόντι Φαγέντ, μια επιλογή που αποδείχθηκε μοιραία ανεπαρκής. Η Νταϊάνα βρέθηκε ευάλωτη και εκτεθειμένη στο Παρίσι, όπου πέθανε σε ηλικία 36 ετών σε τροχαίο ατύχημα.

YouTube thumbnail

«Επειδή η Νταϊάνα είχε εξαπατηθεί ώστε να δυσπιστεί σε κάθε είδους επίσημη προστασία», κατέληξε ο Τζέφσον, «έβαλε τον εαυτό της σε θέση όπου έπρεπε να δεχτεί την προστασία ανθρώπων που δεν ήταν αρμόδιοι».

Η Νταϊάνα, όπως επισημαίνει ο Γουέμπ, πέθανε αγνοώντας τα ψέματα και τη χειραγώγηση του Μπασίρ. «Πίστευε ακράδαντα ότι της είχε πει την αλήθεια. Αν η Νταϊάνα είχε συνειδητοποιήσει ότι ο Μπασίρ ήταν απατεώνας, όλα θα είχαν καταρρεύσει και η Νταϊάνα θα ήταν ζωντανή».

