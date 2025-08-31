Η νύχτα που πάγωσε τον κόσμο: Τα τελευταία λόγια της πριγκίπισσας Νταϊάνα μέσα στο τούνελ του Παρισιού

Σαν σήμερα, πριν από 28 χρόνια, η πριγκίπισσα Νταϊάνα σκοτώθηκε σε τροχαίο δυστύχημα στο Παρίσι, βυθίζοντας τη Βρετανία και ολόκληρο τον κόσμο στη θλίψη. Ήταν μόλις 36 ετών όταν το αυτοκίνητο στο οποίο επέβαινε, μαζί με τον Ντόντι Φαγιέντ και τον οδηγό τους, συνετρίβη στο τούνελ Pont de l’Alma.

Ανάμεσα στους πρώτους που έφτασαν στο σημείο ήταν ο πυροσβέστης Ξαβιέ Γκουρμελόν, ο οποίος δεν είχε καταλάβει ποια ήταν η γυναίκα που κρατούσε. «Δεν είχα ιδέα τότε ότι ήταν η πριγκίπισσα Νταϊάνα», θυμάται. «Ήταν μόνο όταν την έβαλαν στο ασθενοφόρο που ένας από τους διασώστες μού το είπε».

«Θεέ μου, τι έγινε;»

Η Νταϊάνα είχε ακόμη τις αισθήσεις της και προσπάθησε να μιλήσει: «Θεέ μου, τι έγινε;», είπε στον διασώστη που της κρατούσε το χέρι για να την καθησυχάσει. Λίγα δευτερόλεπτα αργότερα υπέστη ανακοπή.

«Της έκανα μαλάξεις στην καρδιά και λίγα δευτερόλεπτα αργότερα άρχισε να αναπνέει ξανά. Ήταν μια ανακούφιση, γιατί ως διασώστης θέλεις να σώσεις ζωές — κι εκείνη τη στιγμή πίστεψα ότι το είχα καταφέρει», ανέφερε ο Γκουρμελόν.

Ωστόσο, λίγο αργότερα ενημερώθηκε ότι η πριγκίπισσα είχε καταλήξει στο νοσοκομείο Pitié-Salpêtrière. «Νόμιζα ότι θα ζήσει… Αργότερα έμαθα πως είχε πεθάνει. Ήταν πολύ στενάχωρο. Η ανάμνηση εκείνης της νύχτας θα μείνει μαζί μου για πάντα».

Η τραγική της απώλεια προκάλεσε πρωτοφανές κύμα πένθους, με δεκάδες χιλιάδες ανθρώπους να συγκεντρώνονται έξω από το Kensington Palace για να την αποχαιρετήσουν, αποδεικνύοντας τη μοναδική σχέση που είχε δημιουργήσει με τον κόσμο.

