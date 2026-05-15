Ελεωνόρα Ζουγανέλη: Χαλαρές στιγμές στις παραλίες της Μυκόνου

Η δημοφιλής τραγουδίστρια, που έχει αδυναμία στην Μύκονο λόγω και της καταγωγής του πατέρα της Γιάννη Ζουγανέλη βρήκε λίγο χρόνο και πήγε ένα ταξιδάκι αναψυχής.

Ελεωνόρα Ζουγανέλη: Στην παραλία του Ορνού

Η κάμερα του Πέτρου Νάζου την εντόπισε σε καλοκαιρινή διάθεση.

Χωρίς τον σύντροφό της, δημοσιογράφο Νίκο Συρίγο απαθανατίστηκε στην παραλία του Ορνού όπου πήγε να κάνει το πρώτο της μπάνιο.

Ωστόσο ο καιρός της χάλασε τα σχέδια. Ο ουρανός γέμισε με σύννεφα και η ερμηνεύτρια ανέβαλε για λίγο της πρώτες της βουτιές στην θάλασσα.

Τα καλλιτεχνικά σχέδια της τραγουδίστριας

Η Ελεωνόρα Ζουγανέλη, τη θεατρική περίοδο 2025 -2026, πρωταγωνίστησε στην παράσταση «Το Μεγάλο μας Τσίρκο», του Ιάκωβου Καμπανέλλη σε σκηνοθεσία Πέτρου Ζούλια, στο Ίδρυμα Μείζονος Ελληνισμού, όπου για ακόμη μια φορά ανέδειξε το υποκριτικό της ταλέντο.

Μάλιστα, ο Γιάννης Ζουγανέλης, ο οποίος συμπρωταγωνιστούσε δεν δίστασε να μιλήσει δημόσια με συγκινητικά λόγια για τη σκηνική παρουσία της κόρης του:

«Ήταν ειλικρινά εξαιρετικό που μου συνέβη να συνυπάρξω σε αυτή την πολύ μεγάλη παράσταση με την Ελεωνόρα. Έβλεπα επαγγελματικά την ισορροπία της, την ευγένειά της. Στην αρχή ισορροπούσα ανάμεσα στην συγκίνηση και την χαρά».

Η καλλιτέχνης ετοιμάζεται για την καλοκαιρινή περιοδεία της.

Με ένα πρόγραμμα που συνδυάζει αγαπημένα τραγούδια από όλη τη δισκογραφία της, αλλά και νέες μουσικές στιγμές, η Ελεωνόρα Ζουγανέλη υπόσχεται συναυλίες γεμάτες ένταση, ευαισθησία και αυθεντική επικοινωνία με το κοινό.

* Πηγή: Mykonos Live TV