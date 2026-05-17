Κιλκίς: Μεγάλες ζημιές σε καλλιέργειες από την ισχυρή χαλαζόπτωση που έπληξε Αξιούπολη και Πολύκαστρο
Χιλιάδες στρέμματα με καλαμπόκι, σιτάρι, βαμβάκι και ηλιόσπορο που καταστράφηκαν ολοσχερώς από η χθεσινή χαλαζόπτωση στο Κιλκίς - Σήμερα τα νερά υποχώρησαν και φάνηκε το μέγεθος της καταστροφής
Ισχυρή χαλαζόπτωση έπληξε χθες την Αξιούπολη, το Πολύκαστρο και τον ενιαίο κάμπο με τα χωράφια των αγροτών του δήμου Παιονίας, στο Κιλκίς.
Χρειάστηκε 20 λεπτά χαλαζόπτωσης για να δουν οι αγρότες τις καλλιέργειές τους να καταστρέφονται.
Χιλιάδες στρέμματα με καλαμπόκι, σιτάρι, βαμβάκι και ηλιόσπορο που καταστράφηκαν ολοσχερώς. Σήμερα τα νερά υποχώρησαν μεν, ωστόσο φάνηκε το μέγεθος της καταστροφής, που άφησε πίσω της η χαλαζόπτωση, με τη λάσπη να έχει καλύψει τις καλλιέργειες.
Σε αυτοψία της ΕΡΤ3 καταγράφηκαν καλλιέργειες σιταριών, όπου τα στάχυα έγιναν ένα με τη λάσπη, ενώ καλλιέργειες με ηλιοτρόπια έχουν καταστραφεί.
Το χαλάζι σε μέγεθος «φουντουκιού» συνοδεύονταν από ισχυρούς ανέμους. Για 20 λεπτά ήταν το πρώτο χτύπημα και ακολούθησε γύρω στις 17.00, ένα δεύτερο χτύπημα έντονων καιρικών φαινομένων.
Αγρότες προσπαθούν να καταγράψουν τις ζημιές στις καλλιέργειες τους, απεγνωσμένοι, πια, καθώς όπως ανέφεραν στην ΕΡΤ, μετά, ακριβώς από κάποια ζητήματα που αντιμετώπισαν και δεν έχουν πάρει τα χρήματά τους από τις επιδοτήσεις, έχουν τώρα να διαχειριστούν την ολική καταστροφή και δε γνωρίζουν πως θα ανακάμψουν, αυτή τη χρονική περίοδο.
