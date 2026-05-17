Μεγάλη πρόκριση της Εθνικής στο Παγκόσμιο Κύπελλο (33-38)
Ιστορική νίκη μέσα στην Ολλανδία (33-38) και πρόκριση στα τελικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου για την Ελλάδα
- «Δεν μας αφορά ποιος θα είναι δεύτερος ή τρίτος» – «Εθνική ανάγκη» βαφτίζει ο Μητσοτάκης την εκλογική νίκη της ΝΔ
- Συλλαλητήρια στα Χανιά για να κλείσει η βάση της Σούδας - «Καμιά εμπλοκή της Ελλάδας στον πόλεμο»
- Πέθανε ο αδερφός του Μεβλούτ Τσαβούσογλου – Είχε βρεθεί τραυματισμένος από πυροβόλο όπλο στο γραφείο του
- Επικοινωνία Γεραπετρίτη με τον υπουργό Εξωτερικών της Αιγύπτου – Τι συζήτησαν
Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησηςΠροσθήκη του in.gr στην Google
Από τη Χαλκίδα και το Ρότερνταμ στη Γερμανία, η εθνική ομάδα νικώντας εκτός έδρας την Ολλανδία με 38-33 και σε συνδυασμό με το 29-27 στον πρώτο αγώνα, «σφράγισε» μια ιστορική πρόκριση στην τελική φάση του παγκοσμίου πρωταθλήματος του 2027.
Έτσι, το σύνολο του Γιώργου Ζαραβίνα θα δώσει το «παρών» στη διοργάνωση που θα διεξαχθεί στη Γερμανία από 13 έως 31 Ιανουαρίου του 2027, επιστρέφοντας σε Παγκόσμιο Κύπελλο μετά από 22 χρόνια, με την τελευταία και μοναδική συμμετοχή της να είναι το 2005 στην Τυνησία, όταν τερμάτισε στην 6η θέση.
Μετά την παρθενική πρόκριση σε τελική φάση του ευρωπαϊκού πρωταθλήματος τον Ιανουάριο του 2024 στο Μόναχο, η εθνική ομάδα επιστρέφει ξανά στη Γερμανία, αυτή τη φορά σε πιο λαμπρή σκηνή, ανάμεσα στις 32 καλύτερες ομάδες του κόσμου.
Πρώτος σκόρερ για τη «γαλανόλευκη» ήταν ο Παναγιώτου με 7 γκολ, ενώ ακολούθησε ο Αραμπατζής με 6 και οι Ελευθεριάδης και Μπόσκος, οι οποίοι είχαν από 5 τέρματα. MVP o Μπουκοβίνας, ο οποίος ήταν πρωταγωνιστής με πολλές και σημαντικές επεμβάσεις!
- Μπενίτεθ: «Ευχαριστημένος που φτάσαμε από το 0-2 στο 2-2 – Κκαλύτεροι του χρόνου»
- Μεντιλίμπαρ: «Θα επιστρέψουμε πιο δυνατοί – Στο Champions League και του χρόνου»
- Live streaming η φιέστα του 14ου πρωταθλήματος της ΑΕΚ
- Super League: ‘Ετσι μοιράστηκαν τα ευρωπαϊκά εισιτήρια
- Αυτή είναι η τελική βαθμολογία των playoffs της Stoiximan Super League (pic)
- ΑΕΚ – Ολυμπιακός 1-1: Ο Ροντινέι έστειλε τους «ερυθρόλευκους» στα προκριματικά του Champions League (vids)
- ΠΑΟ-ΠΑΟΚ 2-2: Ο Δικέφαλος έχασε το… σέντονι στο «αντίο» της Λεωφόρου
- Ρεσιτάλ Τζόλη με δύο ασίστ στο ντέρμπι κορυφής του Βελγίου (vids)
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις