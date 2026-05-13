Ελλάδα – Ολλανδία: Για το πρώτο βήμα πρόκρισης στο Παγκόσμιο η Εθνική χάντμπολ

Στη μάχη των πλέι-οφ του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος χάντμπολ του 2027, ρίχνεται το απόγευμα της Τετάρτης (13/5, 19:30 / ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ) η Εθνική Ελλάδας. Το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα φιλοξενεί στη Χαλκίδα την Ολλανδία, στο πρώτο από τα δύο παιχνίδια που θα κρίνουν ποια από τις δύο ομάδες θα βρεθεί στην τελική φάση της μεγάλης διοργάνωσης.

Όπως είναι λογικό, η ομάδα του Γιώργου Ζαραβίνα θα κυνηγήσει σε αυτό το πρώτο ματς στο κλειστό «Τάσος Καμπούρης» μια διαφορά που θα της επιτρέψει να πάει στη ρεβάνς του Ρότερνταμ στις 17 Μαΐου (16:00) με ένα σημαντικό προβάδισμα.

Άλλωστε, η τελευταία φορά που η Εθνική Ανδρών συμμετείχε σε Παγκόσμιο Πρωτάθλημα ήταν πριν από 21 χρόνια, το 2005 στην Τυνησία, με το κίνητρο για τη «γαλανόλευκη» επιστροφή να είναι μεγάλο. Σημειώνεται ότι η τελική φάση του Παγκοσμίου θα πραγματοποιηθεί στη Γερμανία, από τις 13 ως τις 31 Ιανουαρίου 2027.

Από την πλευρά της, η Ολλανδία είναι μια ομάδα που τα τελευταία χρόνια πραγματοποιεί βήματα προόδου, πλησιάζοντας τις μεγάλες δυνάμεις του αθλήματος. Ως το 2020, οι «οράνιε» είχαν μόλις μια πρόκριση σε τελικά μεγάλης διοργάνωσης, στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα του 1961. Την τελευταία εξαετία όμως, η καλύτερη «φουρνιά» της χώρας, έχει φροντίσει να είναι συνεπής στα μεγάλα ραντεβού, παίρνοντας μέρος σε τέσσερα Ευρωπαϊκά Πρωταθλήματα (2020, 2022, 2024, 2026), στο Παγκόσμιο του 2023 και το Παγκόσμιο του 2025. Οι περισσότεροι παίκτες της άλλωστε αγωνίζονται στο κορυφαίο γερμανικό πρωτάθλημα, αλλά και στη Γαλλία, όπως ο πλέι μέικερ της Παρί Σεν Ζερμέν, Λουκ Στάινς.

Σημειώνεται ότι Ελλάδα και Ολλανδία κοντραρίστηκαν και στα προηγούμενα πλέι-οφ, για το Παγκόσμιο του 2025, με τους «οράνιε» να παίρνουν την πρόκριση. Η Ελλάδα είχε νικήσει 31-27 στο ΔΑΚ Λευκόβρυσης Κοζάνης, όμως στη ρεβάνς του Αϊντχόφεν, οι αντίπαλοι έκαναν την ανατροπή και πήραν την πρόκριση με το 31-25.

Στο αποψινό ματς, η Εθνική περιμένει τον κόσμο να βρεθεί στο πλευρό της και στο πλαίσιο αυτό, η Ομοσπονδία αποφάσισε η είσοδος στο κλειστό να είναι ελεύθερη.

Την αναμέτρηση θα διαιτητεύσουν οι Ισραηλινοί, Ρον Πέρετζ και Νιβ Σβαρτζ.

Ζαραβίνας: «Είναι από τα ιστορικότερα ματς της Εθνικής»

Ο προπονητής της Εθνικής ομάδας Γιώργος Ζαραβίνας, ο οποίος ήταν παίκτης την τελευταία φορά που η γαλανόλευκη βρέθηκε σε Παγκόσμιο Πρωτάθλημα, δήλωσε για το ματς:

«Για να μπορέσουμε να φτάσουμε σε θετικό αποτέλεσμα -που σημαίνει ακόμα και η νίκη με… μισό γκολ- θα πρέπει η ομάδα να κάνει μια από τις καλύτερες εμφανίσεις των τελευταίων ετών. Κύριο χαρακτηριστικό θα είναι να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε το transition της Ολλανδίας γιατί με αυτό τον τρόπο σημειώνει τα περισσότερα της τέρματα. Από μόνο του το ματς έχει ισχυρό κίνητρο και είναι από τα ιστορικότερα της Εθνικής Ανδρών.

Τις δύο προηγούμενες φορές με αντίπαλους το Μαυροβούνιο (πλέι οφ 2023) και την Ολλανδία (πλέι οφ 2025), φτάσαμε πολύ κοντά αλλά δεν τα καταφέραμε στις λεπτομέρειες. Εύχομαι αυτή τη φορά -παρότι αντικειμενικά η Ολλανδία είναι καλύτερη ομάδα- να μπορέσουμε να φτάσουμε στο μεγάλο μας στόχο να προκριθούμε στο Παγκόσμιο. Η παρουσία του κόσμου πιστεύω θα είναι καταλυτική, περιμένουμε τη στήριξη του. Ότι καλό έχει καταφέρει η Εθνική ομάδα τα τελευταία χρόνια -και ειδικά εδώ στη Χαλκίδα- το έχει πετύχει με τη βοήθεια του κόσμου».

Η αποστολή της Εθνικής Ελλάδας για τα ματς με την Ολλανδία:

Μιχαηλίδης, Παπαντωνόπουλος, Θ. Παπάζογλου, Τζίμπουλας, Μάνθος, Πασσιάς (Ολυμπιακός/Όμιλος Ξυνή), Παναγιώτου, Αραμπατζής (ΑΕΚ), Ελευθεριάδης, Παπαβασίλης (ΠΑΟΚ), Λ. Παπάζογλου, Παγιάτης (Αθηναϊκός Lamway Group), Mπατής (ΑΣΕ Δούκα), Μ. Στάθης (ΕΣΝ Βριλησσίων), Μπουκοβίνας (Κόμπουργκ- Γερμανία), Τόσκας (Σαμπερί- Γαλλία), Λιάπης (Οχρίδα- Βόρεια Μακεδονία), Μπόσκος (Μπουντάι- Ουγγαρία), Τζωρτζίνης (Γκορένιε- Σλοβενία), Αλεξίου (PAUC- Γαλλία), Τσακουρίδης (Φούχσε- Αυστρία), Κοτανίδης (Θιουδάρ Ρεάλ- Ισπανία).