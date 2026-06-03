Στα «ΝΕΑ» της Τετάρτης: Μύρισε εκλογές

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Διαβάστε στα «ΝΕΑ» της Τετάρτης:

Παροχές για όλους από την κυβέρνηση

Μύρισε εκλογές

Ακίνητα

Επιστροφή ενοικίου σε περισσότερους, «δώρο» δύο ενοίκια σε δημόσιους λειτουργούς, φορο-κίνητρα σε κατασκευαστές

Δικαστικοί

Μισθολογικές προαγωγές όλων των δικαστικών λειτουργών που παραμένουν στάσιμοι λόγω έλλειψης κενών θέσεων

Συντάξεις

Αναπροσαρμογές για στρατιωτικούς και παθόντες εν υπηρεσία, αύξηση ορίου ηλικίας καταβολής σύνταξης σε τέκνα συνταξιούχων

Επιδόματα

Επίδομα 150 ευρώ σε κάθε παιδί στο τέλος Ιουνίου, ενίσχυση 300 ευρώ σε συνταξιούχους, ευάλωτους

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• Τι ισχύει με τα ένσημα του ΕΦΚΑ – Το μεγαλύτερο λάθος που κάνουν οι ιδιοκτήτες

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Εκθεση με σπάνιες φωτογραφίες

Ο Εθνικός Κήπος παίζει μπάλα στο Μουντιάλ

• Στιγμιότυπα από την κορυφαία διοργάνωση από τη δεκαετία του 1950 έως το 2022

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Ανακατατάξεις

Νέα Αριστερά: Τίτλοι τέλους λόγω… Τσίπρα

• Εφυγαν μαζικά αλλά θα πάνε ένας ένας στην ΕΛΑΣ

• Γιατί η Αχτσιόγλου παρέδωσε την έδρα

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Πολιτικό παρασκήνιο

Ο Ντίλιαν χτυπάει πάντα τρεις φορές

ΟΠΕΚΕΠΕ Περιπέτεια τέλος για Αθανασίου και Χατζηβασιλείου

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Στην Ευρώπη

Μαχητικά των ΗΠΑ με πυρηνικές κεφαλές σε περισσότερες χώρες

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Επιστήμη

Διπλό χτύπημα κατά διαβήτη και καρκίνου

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Οδηγοί

9 στους 10 φοβούνται εμπλοκή σε καβγά στον δρόμο

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Ικλαινα

Τι αποκαλύπτει μια πινακίδα σε Γραμμική Β

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ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΝΘΕΤΗ ΠΟΛΥΣΕΛΙΔΗ «ΟΜΑΔΑ»

Η φανέλα με το «7»

Ο αρτίστας Κώστας Φορτούνης ξανά στο σπίτι του

Ολυμπιακός – ΠΑΟ

Τι θα κρίνει τον πρώτο τελικό