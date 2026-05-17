Κέντρο Στίμσον για το Μαρόκο: Στρατηγικές τοποθετήσεις και άλματα προόδου

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη του in.gr στην Google

Το Κέντρο Στίμσον (Stimson Center), γνωστό ερευνητικό κέντρο και δεξαμενή σκέψης των ΗΠΑ, δημοσίευσε την Παρασκευή έκθεσή του για το Μαρόκο, περιγράφοντάς το ως «αναδυόμενη δύναμη στη Μεσόγειο, η οποία αξιοποιεί τη βιομηχανική της πολιτική, την εμπορική ολοκλήρωση και τη στρατηγική διπλωματία».

Η έκθεση περιγράφει αναλυτικά τον βαθύ μετασχηματισμό του οικονομικού μοντέλου της χώρας τα τελευταία είκοσι χρόνια, επισημαίνοντας ότι κατάφερε να μη θεωρείται πλέον πρωτίστως γεωργικός ή τουριστικός προορισμός, αλλά ανταγωνιστική βιομηχανική πλατφόρμα, σημαντικό κέντρο υλικοτεχνικής υποστήριξης (logistics), αναδυόμενος ενεργειακός παίκτης και μελλοντικός αφρικανικός τεχνολογικός και βιομηχανικός κόμβος, ιδίως σε τομείς όπως η αυτοκινητοβιομηχανία, η αεροναυπηγική, τα ηλεκτρονικά συστήματα, οι μπαταρίες και οι πράσινες τεχνολογίες.

Πιο συγκεκριμένα, αναλύοντας την ενεργειακή στρατηγική του Μαρόκου, οι συντάκτες επισημαίνουν ότι πρόκειται πλέον για μια χώρα-κλειδί στις νέες παγκόσμιες αλυσίδες εφοδιασμού ενέργειας, με εξαιρετικά πλεονεκτήματα στον τομέα, συμπεριλαμβανομένου του ισχυρού δυναμικού ηλιακής και αιολικής ενέργειας, ενός συνεκτικού εθνικού οράματος, μαζικών επενδύσεων σε υποδομές και της ικανότητας προσέλκυσης διεθνών συνεργασιών.

Από γεωπολιτικής άποψης, το Μαρόκο χαρακτηρίζεται πύλη προς την Αφρική, γέφυρα με την Ευρώπη και παγκόσμιος κόμβος logistics, χάρη στην προνομιακή γεωγραφική του θέση και στα μεγάλα έργα υποδομής που έχουν υλοποιηθεί τα τελευταία χρόνια, όπως ο λιμένας Tangier Med στην Ταγγέρη, έναν από τους λιμένες με τις καλύτερες επιδόσεις σε Μεσόγειο και Αφρική, ο οποίος έχει γίνει σημαντικό κέντρο διεθνούς εμπορίου και βασικός μοχλός εκβιομηχάνισης και ένταξης της χώρας στις παγκόσμιες εμπορικές ροές.

Σε διπλωματικό επίπεδο, το έγγραφο υπογραμμίζει τη στρατηγική συνεργασία του Μαρόκου με την Ευρωπαϊκή Ένωση, τους στενούς δεσμούς του με τις Ηνωμένες Πολιτείες και την ικανότητά του να διατηρεί ισχυρές σχέσεις με διάφορους γεωπολιτικούς συνασπισμούς, καθώς και να αναπτύσσει αξιόπιστες συνεργασίες υπέρ της περιφερειακής ειρήνης και ασφάλειας, ιδίως στους τομείς καταπολέμησης της τρομοκρατίας και διαχείρισης των μεταναστευτικών ροών.

Ιδιαίτερα εγκωμιαστική είναι η έκθεση και για τη θέση του Μαρόκου στην Αφρική, υπογραμμίζοντας την πολύπλευρη δυναμική του ως μια χώρα με ολοένα και μεγαλύτερη επιρροή σε ηπειρωτικό επίπεδο, χάρη στις επενδύσεις του σε βασικούς τομείς (τραπεζικές υπηρεσίες, ασφάλειες, τηλεπικοινωνίες κ.λπ.), αλλά και μέσω πρωτοβουλιών του για την προώθηση της περιφερειακής οικονομικής ολοκλήρωσης, με πιο πρόσφατη εκείνη για τη διευκόλυνση της πρόσβασης των χωρών της ζώνης του Σαχέλ στον Ατλαντικό.

Σχετικά με το ζήτημα της Δυτικής Σαχάρας, το αμερικανικό θινκ τανκ θεωρεί ότι η Αλγερία είναι πλήρως εμπλεκόμενη στη σύγκρουση και ότι το Μαρόκο έχει ενισχύσει σημαντικά τη διεθνή του θέση, χάρη στη σταθερή αμερικανική υποστήριξη υπέρ της κυριαρχίας του επί της διαφιλονικούμενης περιοχής, την ευνοϊκή εξέλιξη των θέσεων αρκετών ευρωπαϊκών χωρών και την αυξανόμενη υποστήριξη πολλών αφρικανικών και αραβικών κρατών στο μαροκινό σχέδιο για αυτονομία – μια πρωτοβουλία που θεωρείται ως η πλέον ρεαλιστική λύση στο ζήτημα.

Η έκθεση αναφέρεται στα νέα προξενεία που άνοιξαν στις «Νότιες Επαρχίες» της χώρας, καθώς και τις επενδύσεις που υλοποιούνται εκεί με στόχο τον εκσυγχρονισμό της περιοχής και τη μετατροπή της σε αφρικανική οικονομική πλατφόρμα και στρατηγικό άξονα στον Ατλαντικό, μια στρατηγική που ερμηνεύται ως απόδειξη της ικανότητας του Μαρόκου να ενσωματώσει οικονομικά και στρατηγικά τη Δυτική Σαχάρα σε ένα μακροπρόθεσμο εθνικό όραμα.

Σημειώνεται, τέλος, ότι ένα από τα κεντρικά θέματα της έκθεσης είναι η στρατηγική συνέχεια του μαροκινού κράτους και η ικανότητά του να σχεδιάζει τις δημόσιες πολιτικές του με ορίζοντα αρκετών δεκαετιών, σε πλαίσιο θεσμικής σταθερότητας και συνοχής.