Axios: Σύμβουλοι του Τραμπ φοβούνται ότι η Κίνα μπορεί να επιτεθεί στην Ταϊβάν μέσα στα επόμενα πέντε χρόνια
Στην Ταϊβάν κατασκευάζονται τα εξελιγμένα μικροτσίπς που είναι απαραίτητα για την τροφοδοσία των εταιριών τεχνητής νοημοσύνης των ΗΠΑ
Στενοί σύμβουλοι του Ντόναλντ Τραμπ φοβούνται ότι το σημαντικότερο αποτέλεσμα της συνόδου κορυφής με την Κίνα είναι ο αυξημένος κίνδυνος ο κινέζος Πρόεδρος Σι Τζινπίνγκ να εισβάλει στην Ταϊβάν τα επόμενα πέντε χρόνια.
Όπως αναφέρουν στο Axios, ο Κινέζος πρόεδρος Σι Τζινπίνγκ ενδέχεται να προχωρήσει σε μια τέτοια κίνηση με στόχο να διακόψει την προμήθεια των εξελιγμένων μικροτσίπ που είναι απαραίτητα για την τροφοδοσία των συστημάτων τεχνητής νοημοσύνης των αμερικανικών εταιρειών.
Ο Τραμπ ενθουσιάστηκε με την επισημότητα και την υποδοχή που του επεφύλαξε ο Σι Τζινπίνγκ κατά τη διάρκεια της επίσκεψης στο Πεκίνο, ωστόσο τα όσα ειπώθηκαν δεν ταιριάζουν απαραίτητα με τη διπλωματική εγκαρδιότητα. Ένας σύμβουλος του Τραμπ είπε στο Axios ότι ο Σι «προσπαθεί να οδηγήσει την Κίνα σε μια νέα θέση η οποία λέει: “Δεν είμαστε μια ανερχόμενη δύναμη. Είμαστε ίσοι σας. Και η Ταϊβάν είναι δική μου”».
«Αυτό το ταξίδι σηματοδότησε μια πολύ μεγαλύτερη πιθανότητα να τεθεί το θέμα της Ταϊβάν στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων τα επόμενα πέντε χρόνια», πρόσθεσε ο σύμβουλος.
Οι ΗΠΑ δεν θα είναι έτοιμες εντός πέντε ετών
«Δεν υπάρχει κανένας τρόπος να είμαστε έτοιμοι οικονομικά για κάτι τέτοιο. Η εγχώρια αλυσίδα εφοδιασμού των μικροτσίπ δεν θα έχει φτάσει ούτε κατά διάνοια σε επίπεδο αυτάρκειας. Για τους διευθύνοντες συμβούλους, αλλά και για την αμερικανική οικονομία στο σύνολό της, η εξασφάλιση των ημιαγωγών είναι το πιο επείγον και κρίσιμο ζήτημα».
Όπως επισημαίνει το Axios, εν μέσω των γεωπολιτικών ταραχών, ο Τραμπ δέχθηκε τα εύσημα από αρκετούς κορυφαίους επιχειρηματίες για τη σκληρή στάση που έχει υιοθετήσει απέναντι στο Ιράν και τη Βενεζουέλα, καθώς και για τις προσπάθειές του να ανοίξει νέες αγορές.
Μάλιστα, ορισμένοι διευθύνοντες σύμβουλοι ελπίζουν πως οι εταιρείες τους θα εξασφαλίσουν τελικά τις απαραίτητες άδειες για να δραστηριοποιηθούν ελεύθερα στην αγορά της Κίνας.
