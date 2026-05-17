Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ – Νότιγχαμ Φόρεστ 3-2: Το χοντρό λάθος του διαιτητή έδωσε τη νίκη στους γηπεδούχους

Σε ένα παιχνίδι που στιγματίστηκε από το χοντρό λάθος του διαιτητή Μίκαελ Σαλίσμπουρι στο δεύτερο γκολ της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, οι Κόκκινοι Διάβολοι επικράτησαν εντός έδρας της Νότιγχαμ Φόρεστ με 3-2, για την 37η και προτελευταία αγωνιστική της Premier League.

Τι συνέβη; Ο Εμπουεμό είχε σταματήσει την μπάλα με το χέρι, πριν αυτή κοντράρει στα σώματα και στρωθεί μπροστά στον Κούνια, για το 2-1 των γηπεδούχων. Μια πεντακάθαρη φάση, με το VAR να καλεί τον διαιτητή για on field review (δείτε εδώ τη φάση), προφανώς για να ακυρώσει το γκολ, αφού ο παίκτης της Γιουνάιτεντ είχε κάνει χέρι.

Ο Μίκαελ Σαλίσμπουρι, όμως, παρότι είδε τη φάση, μέτρησε κανονικά το γκολ, προκαλώντας οργή στους φιλοξενούμενους. Ένα τεράστιο λάθος από τον διαιτητή, που σημάδεψε το παιχνίδι και έδωσε ουσιαστικά τη νίκη στην Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ.

Μια νίκη, που έφερε την Μάικλ Κάρικ στους 68 βαθμούς, με τους Κόκκινους Διάβολους να βρίσκονται στην 3η θέση και στο +6 από την 4η Άστον Βίλα (62 β.). Στους 43 και την 16η θέση η Νότιγχαμ Φόρεστ, που έχει απόσταση 5 βαθμών από την 17η Τότεναμ και 7 βαθμών από την 18η Γουέστ Χαμ.

Αποθέωση για τον Μπρούνο Φερνάντες, που έφτασε τις 20 ασίστ στη φετινή Premier League και ισοφάρισε τις επιδόσεις των Ανρί και Ντε Μπρόινε, με τα περισσότερα «σερβιρίσματα» σε μια σεζόν, αλλά και για τον Καζεμίρο, που πραγματοποίησε το τελευταίο του παιχνίδι στο Ολντ Τράφορντ με τα χρώματα της Γιουνάιτεντ.

Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ άνοιξε το σκορ στο 5ο λεπτό με τον Σο, ο οποίος μάλιστα σκόραρε για πρώτη φορά στη φετινή σεζόν. Εκτός από το γκολ των γηπεδούχων, οι καλές φάσεις μπροστά από τις δύο εστίες ήταν ελάχιστες, με το πρώτο ημίχρονο να ολοκληρώνεται με το σκορ στο 1-0.

Στο δεύτερο μέρος, όμως, τα πράγματα άλλαξαν άρδην. Στο 53’ η Νότιγχαμ ισοφάρισε σε 1-1 με τον Μοράτο και στο 55’ η Γιουνάιτεντ έκανε το 2-1 με τον Κούνια, ένα γκολ που όπως προαναφέραμε, δεν θα έπρεπε να είχε μετρήσει καθώς είχε κάνει χέρι ο Εμπουεμό. Στο 76’ οι γηπεδούχοι έκαναν το 3-1 με τον Εμπουεμό, μετά από ασίστ του Μπρούνο Φερνάντες, αλλά δύο λεπτά αργότερα οι φιλοξενούμενοι μείωσαν σε 3-2 με τον Γκιμπς Γουάιτ, δίνοντας νέο ενδιαφέρον στο ματς.

Στα τελευταία λεπτά το παιχνίδι έγινε ροντέο, με φάσεις εκατέρωθεν, αλλά το 3-2 έμεινε μέχρι το τελευταίο σφύριγμα του διαιτητή, Σαλίσμπουρι, που σημάδεψε το ματς με το χοντρό λάθος του στο 2-1 των γηπεδούχων.

ΜΑΝΤΣΕΣΤΕΡ ΓΙΟΥΝΑΙΤΕΝΤ: Λάμενς, Νταλότ, Μαγκουάιρ, Μαρτίνες, Σο, Καζεμίρο (81′ Μάουντ), Μέινου, Ντιαλό, Φερνάντες, Κούνια (80′ Κούνια), Εμπεμό (80′ Ζίρκζι).

ΝΟΤΙΓΧΑΜ ΦΟΡΕΣΤ: Σελς, Γουίλιαμς, Μοράτο, Μιλένκοβιτς, Νετζ (84′ Κούνια), Χάτσινσον (70′ Μπάκουα), Γκιμπς-Γουάιτ, Άντερσον, Ντομίνγκες (70′ Σανγκαρέ), Ζεσούς (84′ ΜακΑτί), Γουντ (70′ Αβονίγι).

Το πρόγραμμα της 37ης αγωνιστικής:

Άστον Βίλα – Λίβερπουλ 4-2

Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ – Νότιγχαμ 3-2

17/5 17:00 Μπρέντφορντ – Κρίσταλ Πάλας

17/5 17:00 Λιντς – Μπράιτον

17/5 17:00 Γουλβς – Φούλαμ

17/5 17:00 Έβερτον – Σάντερλαντ

17/5 19:30 Νιούκαστλ – Γουέστ Χαμ

18/5 22:00 Άρσεναλ – Μπέρνλι

19/5 21:30 Μπόρνμουθ – Μάντσεστερ Σίτι

19/5 22:15 Τσέλσι – Τότεναμ

Η τελευταία αγωνιστική:

24/5 18:00 Μάντσεστερ Σίτι – Άστον Βίλα

24/5 18:00 Μπράιτον – Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ

24/5 18:00 Φούλαμ – Νιούκαστλ

24/5 18:00 Τότεναμ – Έβερτον

24/5 18:00 Λίβερπουλ – Μπρέντφορντ

24/5 18:00 Μπέρνλι – Γουλβς

24/5 18:00 Νότιγχαμ – Μπόρνμουθ

24/5 18:00 Γουέστ Χαμ – Λιντς

24/5 18:00 Σάντερλαντ – Τσέλσι

24/5 18:00 Κρίσταλ Πάλας – Άρσεναλ