Τα πιο γλυκά «κεράσια» όλων των εποχών – Σπουδαία επίδοση και από τη Νότιγχαμ
Η Μπόρνμουθ «τρέχει» ένα απίστευτο αήττητο σερί στην Πρέμιερ Λιγκ, ενώ και οι reds έχουν μια εξαιρετική επίδοση στο φινάλε της σεζόν
Η Μπόρνμουθ φιγουράρει στην έκτη θέση του βαθμολογικού πίνακα της Πρέμιερ Λιγκ και η αγγλική ομάδα έχει ελπίδες ακόμα και για έξοδο στο Champions League της επόμενης αγωνιστικής περιόδου.
Τα «κεράσια» απέχουν πέντε βαθμούς από την πέμπτη, Άστον Βίλα κι απομένουν δύο ακόμα αγωνιστικές για την ολοκλήρωση του πρωταθλήματος, αλλά αν οι «χωριάτες» κατακτήσουν το Europa League, τότε η Μπόρνμουθ θα έχει ελπίδες για να δώσει το παρών στην κορυφαία ευρωπαϊκή διοργάνωση.
Το στοιχείο που αν μη τι άλλο καθιστά εντυπωσιακή την φετινή σεζόν για την ομάδα του Άντονι Ιραόλα είναι το αήττητο σερί 16 αγώνων στην φετινή Πρέμιερ Λιγκ.
Ναι, καλά διαβάσατε δεν έχει γίνει κάποιο λάθος. Η Μπόρνμουθ μετράει 16 συνεχόμενα ματς χωρίς ήττα στην φετινή Πρέμιερ κι αυτό είναι αρκετό για να περιγράψει την εκπληκτική σεζόν που έχουν κάνει τα «κεράσια».
Καμιά άλλη ομάδα στο top πρωταθλήματα της Ευρώπης δεν έχει να επιδείξει τέτοιο μεγάλο αήττητο σερί και γίνεται εύκολα αντιληπτό πως ο Ισπανός τεχνικός της αγγλικής ομάδας, έχει μεγάλο μερίδιο στην επιτυχία της Μπόρνμουθ.
Ο Ιραόλα όμως έχει ανακοινώσει ότι θ’ αποχωρήσει από την τεχνική ηγεσία του συλλόγου στο φινάλε της σεζόν κι αυτό φυσικά είναι ένα μεγάλο «πλήγμα» για την Μπόρνμουθ, καθώς ο διάδοχος του Ισπανού, ο Γερμανός Μάρκο Ρόζε θα έχει ιδιαίτερα δύσκολη αποστολή.
Βέβαια οι ιθύνονοντες της Μπόρνμουθ έκαναν ότι μπορούσαν για να πείσουν τον Ιραόλα να παραμείνει στην τεχνική ηγεσία της ομάδας τους, αλλά ο Ισπανός τεχνικός δεν απάντησε καταφατικά στην εξαιρετική πρόταση που του έγινε.
Όπως και να’ χουν όμως τα πράγματα αυτό που δεν αλλάζει είναι οι 16 συνεχόμενοι αγώνες χωρίς ήττα στην Πρέμιερ Λιγκ για την Μπόρνμουθ καθώς η τελευταία φορά που ηττήθηκε στο αγγλικό πρωτάθλημα η αγγλική ομάδα ήταν στις 3 Ιανουαρίου.
Θα πρέπει εδώ να τονίσουμε πως η Μπόρνμουθ είναι η ομάδα με το μεγαλύτερο αήττητο σερί στα πέντε κορυφαία πρωταθλήματα της Ευρώπης και ακολουθεί στην δεύτερη θέση η Μπάγερν με 14 συνεχόμενους αγώνες χωρίς ήττα ενώ στην Τρίτη θέση είναι η Μάντσεστερ Σίτι με 13.
Πολύ σημαντικό είναι και αυτό που έχει πετύχει η Νότιγχαμ Φόρεστ, καθώς οι reds βρίσκονται στην έβδομη θέση της σχετικής λίστας, καθώς είναι αήττητοι σε οκτώ συνεχόμενα παιχνίδια της Πρέμιερ Λιγκ.
