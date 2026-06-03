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Μπιλ Γκέιτς και αρχεία Έπσταϊν: Οι αποκαλύψεις που φέρνουν νέα ερωτήματα για τον δισεκατομμυριούχο
Woman 03 Ιουνίου 2026, 15:20

Μπιλ Γκέιτς και αρχεία Έπσταϊν: Οι αποκαλύψεις που φέρνουν νέα ερωτήματα για τον δισεκατομμυριούχο

Έγγραφα της υπόθεσης Έπσταϊν φέρνουν στο προσκήνιο τον Μπιλ Γκέιτς, τις προσωπικές του σχέσεις και τους χειρισμούς του περιβάλλοντός του

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
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Η δημοσιοποίηση εγγράφων που σχετίζονται με την υπόθεση του Τζέφρι Έπσταϊν φέρνει ξανά στο προσκήνιο τον Μπιλ Γκέιτς και τις επαφές που είχε με τον καταδικασμένο για σεξουαλικά εγκλήματα σε βάρος γυναικών και ανηλίκων χρηματιστή.

Οι αποκαλύψεις δεν περιορίζονται μόνο στις γνωστές συναντήσεις των δύο ανδρών, αλλά αγγίζουν πτυχές της προσωπικής ζωής του συνιδρυτή της Microsoft, τις σχέσεις του με επιχειρηματικές δραστηριότητες που συνδέονται με το όνομά του, ακόμη και τον βαθμό επιρροής που φέρεται να ασκήθηκε σε παραγωγή ντοκιμαντέρ για τη ζωή και το έργο του.

Το υλικό που έχει δει το φως της δημοσιότητας προκαλεί νέα ερωτήματα και αναζωπυρώνει τη συζήτηση γύρω από μία υπόθεση που εξακολουθεί να απασχολεί τις αμερικανικές αρχές και την κοινή γνώμη.

Οι σχέσεις που γνώριζε ο Έπσταϊν

Σε εσωτερική συνάντηση με εργαζομένους του Ιδρύματος Gates, ο Μπιλ Γκέιτς αναγνώρισε ότι είχε δύο εξωσυζυγικές σχέσεις οι οποίες αναφέρονταν σε επικοινωνίες του Τζέφρι Έπσταϊν.

Η παραδοχή αυτή, ωστόσο, δεν έπεισε όλους όσοι γνωρίζουν το παρασκήνιο του διαζυγίου του. Σύμφωνα με πρόσωπα που είχαν γνώση της διαδικασίας, είχαν τεθεί στο τραπέζι ισχυρισμοί για πολύ περισσότερες σχέσεις, με τον αριθμό να ξεπερνά τις είκοσι. Τα έγγραφα που είδαν το φως της δημοσιότητας δείχνουν ακόμη ότι ο Έπσταϊν ήταν ενήμερος για ορισμένες από αυτές τις προσωπικές υποθέσεις.

Από την πλευρά του, εκπρόσωπος του Γκέιτς επανέλαβε ότι ο ιδρυτής της Microsoft δεν συμμετείχε ποτέ σε παράνομες δραστηριότητες με τον Έπσταϊν και έχει ήδη παραδεχθεί ότι οι συναντήσεις μαζί του ήταν λάθος. Όπως ανέφερε, ο Γκέιτς σκοπεύει να καταθέσει ενώπιον της Επιτροπής Εποπτείας της Βουλής των Αντιπροσώπων, ενώ στηρίζει τη δημοσιοποίηση όλων των αρχείων της υπόθεσης.

Φωτογραφία που ήρθε στο φως με τη δημοσιοποίηση των αρχείων Έπσταϊν από το Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ

Φωτογραφία που ήρθε στο φως με τη δημοσιοποίηση των αρχείων Έπσταϊν από το Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ

Η ψυχρή στάση της Microsoft

Παρότι ο Μπιλ Γκέιτς παραμένει μία από τις πιο εμβληματικές μορφές στην ιστορία της Microsoft, φέτος βρέθηκε εκτός μίας από τις καθιερωμένες εκδηλώσεις της εταιρείας.

Κάθε χρόνο φιλοξενούσε στην κατοικία του δείπνο για στελέχη που συμμετείχαν στην ετήσια σύνοδο κορυφής των διευθυνόντων συμβούλων της Microsoft. Φέτος όμως, σύμφωνα με πηγές που γνωρίζουν τις σχετικές συζητήσεις, ενημερώθηκε εκ των προτέρων ότι θα ήταν προτιμότερο να μη διοργανωθεί η συνάντηση.

Η Microsoft επιχείρησε να υποβαθμίσει το περιστατικό, τονίζοντας ότι ο Γκέιτς παραμένει προσκεκλημένος στις μελλοντικές διοργανώσεις και ότι έχει ήδη λάβει πρόσκληση για την επόμενη χρονιά.

Φωτογραφία που ήρθε στο φως με τη δημοσιοποίηση των αρχείων Έπσταϊν από το Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ

Φωτογραφία που ήρθε στο φως με τη δημοσιοποίηση των αρχείων Έπσταϊν από το Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ

Το ζήτημα που άγγιξε και την TerraPower

Συζητήσεις προκάλεσαν και οι αναφορές σε γυναίκα που συνδέθηκε τόσο με τον Μπιλ Γκέιτς όσο και με την TerraPower, την εταιρεία πυρηνικής τεχνολογίας που ίδρυσε ο ίδιος.

Μετά τον θόρυβο που προκάλεσαν οι αποκαλύψεις, η διοίκηση της TerraPower προσπάθησε να καθησυχάσει τους εργαζομένους, διαβεβαιώνοντας ότι η υπόθεση δεν σχετίζεται με την εταιρεία. Ωστόσο, αρκετοί νυν και πρώην εργαζόμενοι εξέφρασαν απορίες, καθώς μία από τις γυναίκες που ανέφερε ο Γκέιτς είχε εργαστεί στην TerraPower στις αρχές της δεκαετίας του 2010.

Μάλιστα, είχε εμφανιστεί σε δημοσιεύματα της εποχής για το έργο της στην εταιρεία, ενώ είχε φωτογραφηθεί μαζί με τον Γκέιτς στο πλαίσιο σχετικής παρουσίασης.

Εκπρόσωπος του επιχειρηματία υποστήριξε ότι δεν υπήρξε ανάρμοστη σχέση με εργαζόμενη της TerraPower, ενώ πρόσωπο που γνωρίζει την υπόθεση ανέφερε ότι η σύντομη προσωπική τους σχέση ξεκίνησε αφού εκείνη είχε ήδη αποχωρήσει από την εταιρεία.

Μπιλ Γκέιτς, Άντριου Μάουντμπατεν-Ουίνδσορ, Φωτογραφία που ήρθε στο φως με τη δημοσιοποίηση των αρχείων Έπσταϊν από το Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ

Μπιλ Γκέιτς, Άντριου Μάουντμπατεν-Ουίνδσορ, Φωτογραφία που ήρθε στο φως με τη δημοσιοποίηση των αρχείων Έπσταϊν από το Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ

Παρεμβάσεις σε ντοκιμαντέρ του Netflix

Στα έγγραφα περιλαμβάνονται επίσης πληροφορίες που αφορούν ντοκιμαντέρ του Netflix για τον Μπιλ Γκέιτς, το οποίο παρουσιαζόταν ως ανεξάρτητη παραγωγή.

Εσωτερική αλληλογραφία δείχνει ότι συνεργάτες του Γκέιτς είχαν τη δυνατότητα να σχολιάζουν επεισόδια και να προτείνουν αλλαγές στο περιεχόμενο. Μεταξύ των παρατηρήσεων ήταν η αύξηση της παρουσίας του ίδιου του Γκέιτς στην οθόνη, καθώς και πρόσθετες επεξεργασίες στο υλικό.

Σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία, υπήρξε ακόμη και συζήτηση για ενδεχόμενη οικονομική ενίσχυση της παραγωγής εφόσον χρειαζόταν, ώστε να ολοκληρωθεί χωρίς περιορισμούς.

Όταν το ντοκιμαντέρ κυκλοφόρησε, στέλεχος της Gates Ventures εμφανίστηκε στους τίτλους ως παραγωγός, γεγονός που φέρεται να ενόχλησε μέλη της δημιουργικής ομάδας.

Τόσο το Netflix όσο και η Tremolo Productions αρνήθηκαν ότι γνώριζαν για οποιαδήποτε χρηματοδότηση από τον Γκέιτς ή το περιβάλλον του. Η πλατφόρμα υποστήριξε επίσης ότι διατήρησε τον πλήρη έλεγχο του τελικού αποτελέσματος και των δημιουργικών αποφάσεων.

O Μπιλ Γκέιτς έχει προγραμματιστεί να καταθέσει κεκλεισμένων των θυρών στην Επιτροπή Εποπτείας της Βουλής των Αντιπροσώπων των ΗΠΑ στις 10 Ιουνίου 2026 στο πλαίσιο της έρευνας για τις σχέσεις του με τον Τζέφρι Έπσταϊν.

Φωτογραφία που ήρθε στο φως με τη δημοσιοποίηση των αρχείων Έπσταϊν από το Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ

Φωτογραφία που ήρθε στο φως με τη δημοσιοποίηση των αρχείων Έπσταϊν από το Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ

Οι τελευταίες εξελίξεις στην έρευνα για τα αρχεία Έπσταϊν

Οι Δημοκρατικοί στην Επιτροπή Εποπτείας της Βουλής των Αντιπροσώπων ζητούν πλέον την άμεση κατάθεση του υπηρεσιακού γενικού εισαγγελέα Τοντ Μπλανς και του διευθυντή του FBI, Κας Πατέλ, στο πλαίσιο της έρευνας για τη διαχείριση και τη δημοσιοποίηση των αρχείων Έπσταϊν. Σύμφωνα με επιστολή που απέστειλε ο επικεφαλής των Δημοκρατικών στην επιτροπή, Ρόμπερτ Γκαρσία, οι δύο αξιωματούχοι είχαν κεντρικό ρόλο στην εξέταση, την επεξεργασία και τη δημοσιοποίηση των εγγράφων και καλούνται να δώσουν εξηγήσεις για τους χειρισμούς των υπηρεσιών τους.

Οι Δημοκρατικοί υποστηρίζουν ότι η πρώην γενική εισαγγελέας Παμ Μπόντι μετέθεσε επανειλημμένα την ευθύνη στον Μπλανς κατά τη διάρκεια της πρόσφατης κατάθεσής της, ενώ ζητούν διευκρινίσεις και για τον ρόλο του Πατέλ στην αναζήτηση και αξιολόγηση των αρχείων του FBI που σχετίζονται με τον Έπσταϊν. Παράλληλα, θέλουν να εξετάσουν την εμπλοκή του Μπλανς στη μεταγωγή της Γκισλέιν Μάξγουελ σε φυλακή χαμηλής ασφαλείας.

Από την πλευρά του, ο πρόεδρος της Επιτροπής, Τζέιμς Κόμερ, έχει αναγνωρίσει ότι διαχρονικά υπήρξαν αποτυχίες των αμερικανικών αρχών στην υπόθεση, τονίζοντας πως τα θύματα δεν έλαβαν τη δικαιοσύνη που άξιζαν και ότι η έρευνα θα συνεχιστεί.

*Με πληροφορίες από: The Wall Street Journal, ABC News, Forbes 

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Ανδρουλάκης: Ισχυρή ναυτιλία σημαίνει ισχυρή παρουσία της χώρας μας σε παγκόσμιο επίπεδο
Επικαιρότητα 03.06.26

Ανδρουλάκης: Ισχυρή ναυτιλία σημαίνει ισχυρή παρουσία της χώρας μας σε παγκόσμιο επίπεδο

«Πρέπει να ξανακάνουμε ελκυστική την ελληνική σημαία και αυτό σημαίνει άμεση εφαρμογή του ψηφιακού», τόνισε ο Νίκος Ανδρουλάκης στην Διεθνή Έκθεση Ναυτιλίας «Ποσειδώνια»

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Ο Τραμπ ανακοινώνει ξανά δασμούς σε 60 χώρες – Επικαλείται ως επιχείρημα την… καταναγκαστική εργασία
Δεν υποχωρεί 03.06.26

Ο Τραμπ ανακοινώνει ξανά δασμούς σε 60 χώρες – Επικαλείται ως επιχείρημα την… καταναγκαστική εργασία

Δεν πέρασε ένας μήνας από τότε που το Ανώτατο Δικαστήριο στις ΗΠΑ έκρινε παράνομους τους δασμούς που επέβαλε η κυβέρνηση Τραμπ. Τώρα επανέρχεται με δασμό 10% σε χώρες που πουλάνε αγαθά που παρήχθησαν από καταναγκαστική εργασία.

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Τετάρτη 03 Ιουνίου 2026
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