«Αν τον αψηφούσα, θα μου κόστιζε τη ζωή»: Σοκάρουν όσα κατέθεσε η πρώην βοηθός του Έπσταϊν

Η Σάρα Κέλεν εμφανίστηκε ενώπιον των ερευνητών του Κογκρέσου για να περιγράψει, με δικά της λόγια, μια σχέση που, όπως υποστηρίζει, δεν ήταν σχέση συνεργασίας με τον Τζέφρι Έπσταϊν, αλλά κακοποίησης, φόβου και απόλυτου ελέγχου.

Η πρώην βοηθός του καταδικασμένου μαστροπού ανηλικων κατέθεσε την Πέμπτη, κεκλεισμένων των θυρών, στην Επιτροπή Εποπτείας και Κυβερνητικής Μεταρρύθμισης της Βουλής των Αντιπροσώπων, στο πλαίσιο της έρευνας για τον Έπσταϊν. Σύμφωνα με την προετοιμασμένη εναρκτήρια δήλωσή της, η Κέλεν είπε στους ερευνητές ότι υπέστη «σεξουαλική και ψυχολογική κακοποίηση» από τον Έπσταϊν, όπως μεταδίδει το Politico.

Η παρουσία της στην επιτροπή θεωρείται ιδιαίτερα κρίσιμη, καθώς οι βουλευτές καλούνται να απαντήσουν σε ένα δύσκολο ερώτημα: η Κέλεν ήταν θύμα του κυκλώματος ή συνέβαλε, με τον ρόλο της, στη λειτουργία του;

Πριν ξεκινήσει η κατάθεσή της, ο πρόεδρος της Επιτροπής Εποπτείας, Τζέιμς Κόμερ, δήλωσε στους δημοσιογράφους ότι περίμενε αυτή να είναι η πιο δύσκολη συζήτηση που είχε μέχρι στιγμής η επιτροπή με μάρτυρα.

«Ξέρω πώς την έβλεπε το υπουργείο Δικαιοσύνης. Δεν ξέρω πώς θα τη δει η Επιτροπή Εποπτείας», είπε ο Ρεπουμπλικανός βουλευτής από το Κεντάκι. «Προφανώς τεκμαίρεται αθώα, θα έχει τη δέουσα διαδικασία, και εκτιμώ ότι βρίσκεται εδώ σήμερα».

Όπως πρόσθεσε, οι ερευνητές έχουν «πολλές ερωτήσεις», από την καθημερινή λειτουργία του περιβάλλοντος του Έπσταϊν μέχρι το τι είδε και τι γνωρίζει η ίδια.

«Αν τον αψηφούσα, θα μου κόστιζε τη ζωή»

Στην προετοιμασμένη δήλωσή της, η Κέλεν περιγράφει την κακοποίηση που, όπως λέει, υπέστη τόσο από τον Έπσταϊν όσο και από τη Γκισλέιν Μάξγουελ, τη μόνη καταδικασμένη συνεργό στην υπόθεση, η οποία εκτίει ποινή κάθειρξης 20 ετών για τον ρόλο της στο κύκλωμα σεξουαλικής διακίνησης.

«Ο Τζέφρι φρόντισε να ξέρω ότι αν τον αψηφούσα, αυτό θα μου κόστιζε τη ζωή», ανέφερε, σύμφωνα με το κείμενο της δήλωσής της. «Ήμουν ένα σιωπηλό σώμα σε μια καρέκλα δίπλα σε άνδρες που άρχιζαν και τελείωναν πολέμους».

Η Κέλεν είχε βρεθεί στο μικροσκόπιο των αρχών ήδη από τη συμφωνία μη δίωξης του 2008, όταν θεωρήθηκε μία από τις τέσσερις γυναίκες που ενδεχομένως λειτουργούσαν ως συνεργοί του Έπσταϊν. Η συμφωνία εκείνη έχει δεχθεί σφοδρή κριτική, καθώς πολλοί υποστηρίζουν ότι επέτρεψε στον Έπσταϊν να συνεχίσει για χρόνια να εκμεταλλεύεται νεαρές γυναίκες και ανήλικα κορίτσια.

Η ίδια, ωστόσο, δεν διώχθηκε ποτέ και δεν της απαγγέλθηκαν κατηγορίες. Στην κατάθεσή της εμφανίζεται να περιγράφει την αντιμετώπισή της από τις αρχές ως μια αιφνιδιαστική και άδικη στοχοποίηση.

«Η κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών με χαρακτήρισε εγκληματία μέσα σε μια μυστική συμφωνία με τον ίδιο μου τον κακοποιητή, χωρίς ούτε μία φορά να μου μιλήσει», είπε.

Από «θρησκευτική αίρεση» στο περιβάλλον του Έπσταϊν

Η Κέλεν αναφέρθηκε και στο προσωπικό της παρελθόν, λέγοντας στην επιτροπή ότι μεγάλωσε μέσα σε «θρησκευτική αίρεση» και παντρεύτηκε στα 17 της. Μετά το διαζύγιό της, όπως υποστήριξε, αποκόπηκε από την κοινότητά της.

Σύμφωνα με την ίδια, ένας άνδρας τής είπε ότι θα τη σύστηνε στον Έπσταϊν, παρουσιάζοντάς τον ως «κυνηγό ταλέντων για τη Victoria’s Secret». Στη συνέχεια εργάστηκε ως βοηθός του Έπσταϊν, υποστηρίζοντας ότι εκείνος άρχισε να την πληρώνει μόνο αφού ξεκίνησε η σεξουαλική κακοποίηση.

Η Κέλεν απέρριψε επίσης τον τρόπο με τον οποίο έχει παρουσιαστεί δημόσια ο ρόλος της δίπλα στη Μάξγουελ.

«Έχω διαβάσει άρθρα στο διαδίκτυο που με αποκαλούν “υπαρχηγό” της Γκισλέιν. Αυτό είναι μια τεράστια διαστρέβλωση», ανέφερε. «Ήμουν κυριολεκτικά μια δουλοπάροικη· στην πραγματικότητα, εκείνη με αποκαλούσε ακόμη και σκλάβα και τσιράκι της».