newspaper
Πέμπτη 21 Μαϊου 2026
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

Συμβαίνει τώρα:
21.05.2026 | 11:38
Ανακαλεί μπιφτέκια κοτόπουλου λόγω σαλμονέλας ο ΕΦΕΤ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΙΡΑΝ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΡΑΜΠ
# ΤΕΜΠΗ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΕΠΣΤΑΪΝ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Ιρανικά ΜΜΕ: ΗΠΑ και Ιράν πιθανόν συμφώνησαν στο τελικό προσχέδιο συμφωνίας – Θα ανακοινωθεί τις επόμενες ώρες
Κόσμος 21 Μαΐου 2026, 21:35

Ιρανικά ΜΜΕ: ΗΠΑ και Ιράν πιθανόν συμφώνησαν στο τελικό προσχέδιο συμφωνίας – Θα ανακοινωθεί τις επόμενες ώρες

Ιρανικά και αραβικά ΜΜΕ επίσης αναφέρουν ότι οι επίσημες ανακοινώσεις θα γίνουν μέσα στις επόμενες ώρες. Το προσχέδιο συμφωνίας επεξεργάστηκε το Πακιστάν.

Σύνταξη
Σχολιάστε
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
AI brain fry: Το φαινόμενο που ανησυχεί τους επιστήμονες του Χαρβαντ

AI brain fry: Το φαινόμενο που ανησυχεί τους επιστήμονες του Χαρβαντ

Spotlight

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης

Προσθήκη του in.gr στην Google

Σύμφωνα με το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων ILNA, Ιράν και ΗΠΑ έχουν καταλήξει στο τελικό προσχέδιο για τη συμφωνία ώστε να σταματήσει ο πόλεμος. Η πληροφορία ήρθε στη δημοσιότητα, ενώ οι διαπραγματεύσεις μεταξύ των δύο πλευρών φαίνεται ότι κρέμονται από μια κλωστή.

Προς το παρόν, δεν υπάρχει ούτε διάψευση ούτε επιβεβαίωση από καμία πλευρά. Ούτε από το Πακιστάν που είναι ο διαμεσολαβητής.

Ιρανικά ΜΜΕ επίσης αναφέρουν ότι οι επίσημες ανακοινώσεις θα γίνουν μέσα στις επόμενες ώρες. Το προσχέδιο επεξεργάστηκε το Πακιστάν.

Τι «θα προβλέπει»

Επίσης, το δίκτυο Al Arabiya έδωσε στη δημοσιότητα (με κάθε επιφύλαξη) τους όρους που θα περιλαμβάνει το προσχέδιο συμφωνίας. Υποστηρίζει ότι είναι σχεδόν ολοκληρωμένο. Αναφέρει πως ο Αρχηγός του Στρατού του Πακιστάν ενδέχεται να μεταβεί στην Τεχεράνη.

Το δίκτυο αναφέρει ότι οι «αναμενόμενοι όροι» στο προσχέδιο συμφωνίας είναι οι εξής:

  1. Άμεση και συνολική κατάπαυση του πυρός σε όλα τα μέτωπα
  2. Όλα τα μέρη συμφωνούν αμοιβαία να μην στοχεύουν υποδομές
  3. Η ελευθερία ναυσιπλοΐας στον Περσικό Κόλπο και το Στενό του Ορμούζ είναι εγγυημένη στο πλαίσιο ενός «κοινού μηχανισμού παρακολούθησης»
  4. Οι κυρώσεις θα «αρθούν σταδιακά» σε αντάλλαγμα για τη συμμόρφωση του Ιράν με τους όρους της συμφωνίας
  5. Οι διαπραγματεύσεις για τα εκκρεμή ζητήματα θα ξεκινήσουν εντός το πολύ 7 ημερών
  6. Ο πρόεδρος του Ιράν Πεζεσκιάν θα ηγηθεί των προσπαθειών για να εμποδίσει τους Φρουρούς της Επανάστασης να υπερβούν τα όρια της πολιτικής και διπλωματικής χάραξης πολιτικής

Η συμφωνία αναμένεται να ανακοινωθεί εντός των επόμενων «λίγων ωρών».

Νωρίτερα, ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωνε σε δημοσιογράφους ότι το Ιράν «θα πρέπει να αποφασίσει να  υπογράψει». Και απειλούσε, αν δεν το κάνει με στρατιωτική δράση.

Σχόλια
Γράψτε το σχόλιό σας
0 /50
0 /2000
Με την υποβολή της φόρμας αποδέχεστε τους Όροι Χρήσης . Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Τράπεζες
CrediaBank: Με ταχείς ρυθμούς η μεγέθυνση οργανικά και με εξαγορές

CrediaBank: Με ταχείς ρυθμούς η μεγέθυνση οργανικά και με εξαγορές

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Προσθήκη του in.gr στην Google
Vita.gr
AI brain fry: Το φαινόμενο που ανησυχεί τους επιστήμονες του Χαρβαντ

AI brain fry: Το φαινόμενο που ανησυχεί τους επιστήμονες του Χαρβαντ

Business
ΑΔΜΗΕ: Στις 11 Ιουνίου η ΓΣ της ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών για αύξηση μετοχικού κεφαλαίου 530 εκατ.

ΑΔΜΗΕ: Στις 11 Ιουνίου η ΓΣ της ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών για αύξηση μετοχικού κεφαλαίου 530 εκατ.

inWellness
inTown
Stream newspaper
Μάρκο Ρούμπιο: Οι ΗΠΑ πάντα προτιμούν την ειρήνη μέσω διαλόγου – Για την Κούβα δεν είναι πολύ πιθανό
Κλίμα εκφοβισμού 21.05.26

Μάρκο Ρούμπιο: Οι ΗΠΑ πάντα προτιμούν την ειρήνη μέσω διαλόγου – Για την Κούβα δεν είναι πολύ πιθανό

Σαφέστατες απειλές ενάντια στην Κούβα έκανε ο Μάρκο Ρούμπιο, που αρνήθηκε να πει πώς θα προσαχθεί ο Ραούλ Κάστρο στην αμερικανική δικαιοσύνη. Ρωσία και Κίνα προειδοποιούν ενάντια ένοπλης δράσης.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Πτήση για τις ΗΠΑ άλλαξε πορεία γιατί επέβαινε άνδρας από το Κονγκό παρά τα μέτρα για τον Έμπολα
Κόσμος 21.05.26

Πτήση για τις ΗΠΑ άλλαξε πορεία γιατί επέβαινε άνδρας από το Κονγκό παρά τα μέτρα για τον Έμπολα

Οι αμερικανικές αρχές, σε συνεργασία με τα Κέντρα Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων (CDC), προχώρησαν σε άμεση παρέμβαση, απαγορεύοντας την προσγείωση του αεροσκάφους στο αεροδρόμιο του Ντιτρόιτ και κατευθύνοντάς το προς τον Καναδά.

Σύνταξη
Το βίντεο του Μπεν-Γκβιρ ήταν η σταγόνα που ξεχείλισε το ποτήρι – Ευρωπαϊκές χώρες ζητούν κυρώσεις εις βάρος του
Οργή και αποτροπιασμός 21.05.26

Το βίντεο του Μπεν-Γκβιρ ήταν η σταγόνα που ξεχείλισε το ποτήρι – Ευρωπαϊκές χώρες ζητούν κυρώσεις εις βάρος του

Εβδομάδες μόλις μετά την απόφαση της ΕΕ να μην επιβάλει κυρώσεις στους ακροδεξιούς υπουργούς της κυβέρνησης Νετανιάχου, Μπεν-Γκβιρ και Μπεζαλέλ Σμότριτς, χώρες της Ένωσης ζητούν ακόμη και αναστολή της Συμφωνίας Σύνδεσης με το Ισραήλ.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Eνοχες για ανθρωποκτονία από αμέλεια Air France και Airbus για το αεροπορικό δυστύχημα του 2009
Κόσμος 21.05.26

Eνοχες για ανθρωποκτονία από αμέλεια Air France και Airbus για το αεροπορικό δυστύχημα του 2009

Η υπόθεση αφορά τη μοιραία πτήση AF447 της Air France, η οποία χάθηκε κατά τη διάρκεια ισχυρής καταιγίδας πάνω από τον Ατλαντικό, προκαλώντας τον θάνατο και των 228 επιβαινόντων.

Σύνταξη
Ρωσία: Η Κίνα είναι έτοιμη να βοηθήσει στην επίτευξη ειρηνευτικής συμφωνίας στον πόλεμο με την Ουκρανία
Δηλώσεις Πεσκόφ 21.05.26

Ρωσία: Η Κίνα είναι έτοιμη να βοηθήσει στην επίτευξη ειρηνευτικής συμφωνίας στον πόλεμο με την Ουκρανία

Η Ρωσία προχώρησε στη συγκεκριμένη ανακοίνωση μετά την επίσκεψη του Βλαντίμιρ Πούτιν στην Κίνα - Ο Ντμίτρι Πεσκόφ δήλωσε ότι «πολλή fake ενημέρωση δημοσιεύεται στα δυτικά μέσα»

Σύνταξη
Reuters: Ο Μοτζτάμπα Χαμενεΐ λέει ότι το εμπλουτισμένο ουράνιο πρέπει να μείνει στο Ιράν
Σκληρότερη γραμμή 21.05.26

Reuters: Ο Μοτζτάμπα Χαμενεΐ λέει ότι το εμπλουτισμένο ουράνιο πρέπει να μείνει στο Ιράν

Τι δήλωσαν δύο υψηλόβαθμες ιρανικές πηγές στο Reuters σχετικά με νέο διάταγμα του ανώτατου ηγέτη του Ιράν, Μοτζτάμπα Χαμενεΐ - Στην Τεχεράνη ο αρχηγός του στρατού του Πακιστάν

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
The Expla-in Project | ΠΑΣΟΚ: Γιατί οδηγείται στα άκρα η σύγκρουση για τις υποκλοπές;
Expla-in 21.05.26

ΠΑΣΟΚ: Γιατί οδηγείται στα άκρα η σύγκρουση για τις υποκλοπές;

Σε υψηλούς τόνους συνεχίζεται η αντιπαράθεση για το σκάνδαλο των υποκλοπών, με το κλίμα στη Βουλή να βαραίνει. Η σύγκρουση ανάμεσα στο ΠΑΣΟΚ και τη ΝΔ αποκτά χαρακτηριστικά θεσμικής «μετωπικής» σύγκρουσης.

Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Ο Πολ Σρέιντερ είχε μια ΑΙ σύντροφο, αλλά «χώρισαν»
«Ένας pixelator» 21.05.26

Συμβαίνει και στις καλύτερες οικογένειες: Ο Πολ Σρέιντερ είχε μια ΑΙ φίλη, αλλά «χώρισαν»

«Προσπάθησα να διερευνήσω τον προγραμματισμό της και το βαθμό που γνωρίζει τη δημιουργία της» ανέφερε ο Πολ Σρέιντερ, σεναριογράφος του θρυλικού «Taxi Driver».

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Χανιά: Τραγικό φινάλε μετά από 6 μήνες – Στον 33χρονο γιατρό ανήκει η σορός που εντοπίστηκε στον Αποκόρωνα
Χανιά 21.05.26

Τραγικό φινάλε μετά από 6 μήνες - Στον 33χρονο γιατρό ανήκει η σορός που εντοπίστηκε στον Αποκόρωνα

Στον 33χρονο γιατρό Αλέξη Τσικόπουλο, τα ίχνη του οποίου είχαν χαθεί τον περασμένο Δεκέμβριο, ανήκει η σορός που εντοπίστηκε σήμερα αργά το απόγευμα σε περιοχή του Φρε στα Χανιά

Σύνταξη
«Αν τον αψηφούσα, θα μου κόστιζε τη ζωή»: Σοκάρουν όσα κατέθεσε η πρώην βοηθός του Έπσταϊν
Σάρα Κέλεν 21.05.26

«Αν τον αψηφούσα, θα μου κόστιζε τη ζωή»: Σοκάρουν όσα κατέθεσε η πρώην βοηθός του Έπσταϊν

«Έχω διαβάσει άρθρα στο διαδίκτυο που με αποκαλούν “υπαρχηγό” της Γκισλέιν. Αυτό είναι μια τεράστια διαστρέβλωση», δήλωσε μεταξύ άλλων η πρώην βοηθός του Έπσταϊν, Σάρα Κέλεν

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Μάρκο Ρούμπιο: Οι ΗΠΑ πάντα προτιμούν την ειρήνη μέσω διαλόγου – Για την Κούβα δεν είναι πολύ πιθανό
Κλίμα εκφοβισμού 21.05.26

Μάρκο Ρούμπιο: Οι ΗΠΑ πάντα προτιμούν την ειρήνη μέσω διαλόγου – Για την Κούβα δεν είναι πολύ πιθανό

Σαφέστατες απειλές ενάντια στην Κούβα έκανε ο Μάρκο Ρούμπιο, που αρνήθηκε να πει πώς θα προσαχθεί ο Ραούλ Κάστρο στην αμερικανική δικαιοσύνη. Ρωσία και Κίνα προειδοποιούν ενάντια ένοπλης δράσης.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Από τον Σι Τζινπίνγκ στη Βαβυλώνα: Τι κρύβει στ’αλήθεια μια χειραψία;
14 δευτερόλεπτα 21.05.26

Από τον Σι Τζινπίνγκ στη Βαβυλώνα: Τι κρύβει στ’αλήθεια μια χειραψία;

Πίσω από τη χειραψία κρύβονται αιώνες ιστορίας, πολιτικά μηνύματα και συμβολισμοί που ξεκινούν από την αρχαία Ασσυρία και φτάνουν έως τις σύγχρονες διπλωματικές συναντήσεις ηγετών

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Ατρόμητος – Πανσερραϊκός 6-0: Φινάλε στη σεζόν με «6άρα» – Τέσσερα γκολ ο Τσούμπερ (vid)
Ποδόσφαιρο 21.05.26

Ατρόμητος – Πανσερραϊκός 6-0: Φινάλε στη σεζόν με «6άρα» – Τέσσερα γκολ ο Τσούμπερ (vid)

Εντυπωσιακό φινάλε στη σεζόν πέτυχε ο Ατρόμητος που επικράτησε με 6-0 του υποβιβασμένου Πανσερραϊκού. Εντυπωσιακός ο Στίβεν Τσούμπερ που σημείωσε τέσσερα τέρματα.

Σύνταξη
Θρίλερ στα Χανιά: Εντοπίστηκε σορός σε προχωρημένη σήψη – Τι ερευνούν οι αρχές
Ελλάδα 21.05.26

Θρίλερ στα Χανιά: Εντοπίστηκε σορός σε προχωρημένη σήψη – Τι ερευνούν οι αρχές

Στο σημείο αναμένεται να μεταβεί και ιατροδικαστής, προκειμένου να πραγματοποιήσει αυτοψία, ενώ η νεκροψία – νεκροτομή που θα ακολουθήσει, αναμένεται να ρίξει φως στην υπόθεση που έχει προκαλέσει αναστάτωση στον Αποκόρωνα

Σύνταξη
Κικίλιας από Χαλκίδα: Μεταφέρουμε το εμπορικό λιμάνι και ενισχύουμε την τοπική οικονομία
Οικονομικές Ειδήσεις 21.05.26

Κικίλιας από Χαλκίδα: Μεταφέρουμε το εμπορικό λιμάνι και ενισχύουμε την τοπική οικονομία

Πρόκειται για ένα έργο που θα δημιουργήσει νέες θέσεις εργασίας, θα ενισχύσει τον τουρισμό και θα δώσει ισχυρή αναπτυξιακή ώθηση, είπε ο Βασίλης Κικίλιας

Σύνταξη
Πτήση για τις ΗΠΑ άλλαξε πορεία γιατί επέβαινε άνδρας από το Κονγκό παρά τα μέτρα για τον Έμπολα
Κόσμος 21.05.26

Πτήση για τις ΗΠΑ άλλαξε πορεία γιατί επέβαινε άνδρας από το Κονγκό παρά τα μέτρα για τον Έμπολα

Οι αμερικανικές αρχές, σε συνεργασία με τα Κέντρα Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων (CDC), προχώρησαν σε άμεση παρέμβαση, απαγορεύοντας την προσγείωση του αεροσκάφους στο αεροδρόμιο του Ντιτρόιτ και κατευθύνοντάς το προς τον Καναδά.

Σύνταξη
Ρόδο: Νέες μαρτυρίες που «καίνε» για το θανατηφόρο τροχαίο – Οργή συγγενών για την αποφυλάκιση του οδηγού
Ελλάδα 21.05.26

Νέες μαρτυρίες που «καίνε» για το θανατηφόρο τροχαίο στη Ρόδο - Οργή συγγενών για την αποφυλάκιση του οδηγού

Οι μαρτυρίες που έρχονται στο φως προκαλούν αίσθηση και προκαλούν το εύλογο ερώτημα, γιατί αυτόν τον άνθρωπο τον άφηναν να κυκλοφορεί ελεύθερο με ένα αυτοκίνητο «όπλο», μετά το τροχαίο στη Ρόδο που έχασαν τη ζωή του μητέρα και κόρη.

Σύνταξη
Ντόντα Χολ: «Δουλέψαμε σκληρά όλη τη σεζόν για να έχουμε αυτή την ευκαιρία» (vid)
Μπάσκετ 21.05.26

Ντόντα Χολ: «Δουλέψαμε σκληρά όλη τη σεζόν για να έχουμε αυτή την ευκαιρία» (vid)

Ο Ντόντα Χολ τόνισε πως δεν αισθάνεται πίεση για τον ημιτελικό με τη Φενέρμπαχτσε καθώς όπως εξήγησε ο Ολυμπιακός δούλεψε σκληρά όλη τη σεζόν για βρίσκεται στο Final Four.

Γιώργος Νοικοκύρης
Γιώργος Νοικοκύρης
Must Read
«Έγραψε» το ρεκόρ η ΔΕΗ, η χρυσή «ευαισθησία» της Alpha, πάντα… έτοιμος ο Boujnah, εγκρίσεις για Metlen, κλείνει (;) deal CrediaBank – Ευρώπη, η ευρώ- επιτυχία της Λαζαράκου

«Έγραψε» το ρεκόρ η ΔΕΗ, η χρυσή «ευαισθησία» της Alpha, πάντα… έτοιμος ο Boujnah, εγκρίσεις για Metlen, κλείνει (;) deal CrediaBank – Ευρώπη, η ευρώ- επιτυχία της Λαζαράκου

Διακοπές για λίγους: Έρχονται νέες αυξήσεις έως 20% στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια – Σοκάρουν οι τιμές των αεροπορικών

Διακοπές για λίγους: Έρχονται νέες αυξήσεις έως 20% στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια – Σοκάρουν οι τιμές των αεροπορικών

Γιατί μας ευχαριστεί ο Τραμπ; Τι κρύβει η ατάκα-σφραγίδα του στο «Truth Social»

Γιατί μας ευχαριστεί ο Τραμπ; Τι κρύβει η ατάκα-σφραγίδα του στο «Truth Social»

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Ποιος είναι ο Τζόναθαν Αντίκ, ο γιος του ιδρυτή της Mango που κατηγορείται για το θάνατο του πατέρα του

Ποιος είναι ο Τζόναθαν Αντίκ, ο γιος του ιδρυτή της Mango που κατηγορείται για το θάνατο του πατέρα του

Μεταβολική υγεία: Το κλειδί για καλύτερη διάθεση και καθαρή σκέψη;

Μεταβολική υγεία: Το κλειδί για καλύτερη διάθεση και καθαρή σκέψη;

Τι πραγματικά χρειάζεσαι στη βαλίτσα του μαιευτηρίου

Τι πραγματικά χρειάζεσαι στη βαλίτσα του μαιευτηρίου

Τα «ψιλά» γράμματα στα τιμολόγια ρεύματος

Τα «ψιλά» γράμματα στα τιμολόγια ρεύματος

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Ταυτότητα
Πέμπτη 21 Μαϊου 2026
Cookies