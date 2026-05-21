Ιρανικά ΜΜΕ: ΗΠΑ και Ιράν πιθανόν συμφώνησαν στο τελικό προσχέδιο συμφωνίας – Θα ανακοινωθεί τις επόμενες ώρες

Σύμφωνα με το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων ILNA, Ιράν και ΗΠΑ έχουν καταλήξει στο τελικό προσχέδιο για τη συμφωνία ώστε να σταματήσει ο πόλεμος. Η πληροφορία ήρθε στη δημοσιότητα, ενώ οι διαπραγματεύσεις μεταξύ των δύο πλευρών φαίνεται ότι κρέμονται από μια κλωστή.

Προς το παρόν, δεν υπάρχει ούτε διάψευση ούτε επιβεβαίωση από καμία πλευρά. Ούτε από το Πακιστάν που είναι ο διαμεσολαβητής.

Ιρανικά ΜΜΕ επίσης αναφέρουν ότι οι επίσημες ανακοινώσεις θα γίνουν μέσα στις επόμενες ώρες. Το προσχέδιο επεξεργάστηκε το Πακιστάν.

Saudi’s @AlArabiya TV has obtained what it describes as the final draft of a prospective Pakistani mediated U.S.-Iran agreement, reportedly set to be announced within hours [It does not align with what I am hearing]. Key provisions include:

Τι «θα προβλέπει»

Επίσης, το δίκτυο Al Arabiya έδωσε στη δημοσιότητα (με κάθε επιφύλαξη) τους όρους που θα περιλαμβάνει το προσχέδιο συμφωνίας. Υποστηρίζει ότι είναι σχεδόν ολοκληρωμένο. Αναφέρει πως ο Αρχηγός του Στρατού του Πακιστάν ενδέχεται να μεταβεί στην Τεχεράνη.

Το δίκτυο αναφέρει ότι οι «αναμενόμενοι όροι» στο προσχέδιο συμφωνίας είναι οι εξής:

Άμεση και συνολική κατάπαυση του πυρός σε όλα τα μέτωπα Όλα τα μέρη συμφωνούν αμοιβαία να μην στοχεύουν υποδομές Η ελευθερία ναυσιπλοΐας στον Περσικό Κόλπο και το Στενό του Ορμούζ είναι εγγυημένη στο πλαίσιο ενός «κοινού μηχανισμού παρακολούθησης» Οι κυρώσεις θα «αρθούν σταδιακά» σε αντάλλαγμα για τη συμμόρφωση του Ιράν με τους όρους της συμφωνίας Οι διαπραγματεύσεις για τα εκκρεμή ζητήματα θα ξεκινήσουν εντός το πολύ 7 ημερών Ο πρόεδρος του Ιράν Πεζεσκιάν θα ηγηθεί των προσπαθειών για να εμποδίσει τους Φρουρούς της Επανάστασης να υπερβούν τα όρια της πολιτικής και διπλωματικής χάραξης πολιτικής

Η συμφωνία αναμένεται να ανακοινωθεί εντός των επόμενων «λίγων ωρών».

Νωρίτερα, ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωνε σε δημοσιογράφους ότι το Ιράν «θα πρέπει να αποφασίσει να υπογράψει». Και απειλούσε, αν δεν το κάνει με στρατιωτική δράση.