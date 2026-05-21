Αλέξανδρος Γιωτόπουλος: Αποφυλακίστηκε ο αρχηγός της 17Ν
Ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος αφέθηκε ελεύθερος με απόφαση του αρμόδιου συμβουλίου.
- Πτήση για τις ΗΠΑ άλλαξε πορεία γιατί επέβαινε άνδρας από το Κονγκό παρά τα μέτρα για τον Έμπολα
- Τι καλύπτει το πρόγραμμα «Ανακαινίζω» - Προβλέπονται αυξημένα εισοδηματικά κριτήρια
- Κτηνοτρόφος ήρθε αντιμέτωπος με αρκούδα στην Κοζάνη και την απώθησε με ξύλο
- Μειώθηκε η ποινή του 44χρονου για τον θάνατο του 82χρονου θετού του πατέρα - Επέστρεψε στη φυλακή
Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησηςΠροσθήκη του in.gr στην Google
Εκτός φυλακής βρίσκεται μετά από 24 χρόνια ο καταδικασμένος ως αρχηγός της 17Ν Αλέξανδρος Γιωτόπουλος.
Σύμφωνα με πληροφορίες ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος, ο οποίος εξέτιε ποινή 17 φορές ισόβια και επιπλέον 25 χρόνια κάθειρξη αφέθηκε ελεύθερος με απόφαση του αρμόδιου συμβουλίου.
Αξίζει να σημειωθεί ότι από το 2022 ο καταδικασμένος ως ηθικός αυτουργός των εγκλημάτων της οργάνωσης ελάμβανε τακτικές άδειες, τις οποίες είχε τηρήσει.
Ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος, ο οποίος είχε συλληφθεί το καλοκαίρι του 2002 στους Λειψούς από την πρώτη μέχρι την τελευταία στιγμή είχε αρνηθεί όλες τις πράξεις που τον αποδόθηκαν, όπως και ότι είχε οποιαδήποτε σχέση με την 17Ν.
Μετά την αποφυλάκιση του Γιωτόπουλου στις φυλακές παραμένουν εκτίοντας τις ποινές τους για τα εγκλήματα της 17Ν οι Δημήτρης Κουφοντίνας, Σάββας και Χριστόδουλος Ξηρός.
- Αλέξανδρος Γιωτόπουλος: Αποφυλακίστηκε ο αρχηγός της 17Ν
- Τι είπε ο Κέντρικ Ναν στον Χόρτον-Τάκερ για τον ημιτελικό με τον Ολυμπιακό
- «Με στοίχειωσε» – Το σχόλιο του Άαρον Σπέλινγκ στην Τζόαν Κόλινς για τον ρόλο της στη Δυναστεία
- Θρίλερ στα Χανιά: Εντοπίστηκε σορός σε προχωρημένη σήψη – Τι ερευνούν οι αρχές
- Κικίλιας από Χαλκίδα: Μεταφέρουμε το εμπορικό λιμάνι και ενισχύουμε την τοπική οικονομία
- Adecco: Μόλις το 6% είναι έτοιμο για τις αλλαγές που φέρνει η AI στην εργασία
- Βανέσα Τραμπ: Διαγνώστηκε με καρκίνο του μαστού η πρώην σύζυγος του Ντον Τζούνιορ
- Μόρις: «Να προσέξουμε τις λεπτομέρειες και να προσαρμοστούμε στις ανάγκες του παιχνιδιού» (vid)
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις