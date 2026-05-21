Εκτός φυλακής βρίσκεται μετά από 24 χρόνια ο καταδικασμένος ως αρχηγός της 17Ν Αλέξανδρος Γιωτόπουλος.

Σύμφωνα με πληροφορίες ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος, ο οποίος εξέτιε ποινή 17 φορές ισόβια και επιπλέον 25 χρόνια κάθειρξη αφέθηκε ελεύθερος με απόφαση του αρμόδιου συμβουλίου.

Αξίζει να σημειωθεί ότι από το 2022 ο καταδικασμένος ως ηθικός αυτουργός των εγκλημάτων της οργάνωσης ελάμβανε τακτικές άδειες, τις οποίες είχε τηρήσει.

Ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος, ο οποίος είχε συλληφθεί το καλοκαίρι του 2002 στους Λειψούς από την πρώτη μέχρι την τελευταία στιγμή είχε αρνηθεί όλες τις πράξεις που τον αποδόθηκαν, όπως και ότι είχε οποιαδήποτε σχέση με την 17Ν.

Μετά την αποφυλάκιση του Γιωτόπουλου στις φυλακές παραμένουν εκτίοντας τις ποινές τους για τα εγκλήματα της 17Ν οι Δημήτρης Κουφοντίνας, Σάββας και Χριστόδουλος Ξηρός.