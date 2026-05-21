Ο Πόρος Έβρου εκπροσώπησε την Ελλάδα στην ευρωπαϊκή συνάντηση για τα Χωριά Πελαργών

Η ετήσια συνάντηση των Ευρωπαϊκών Χωριών Πελαργών για το 2026 φιλοξενήθηκε φέτος στο Μπελοζέμ της Βουλγαρίας.. Στη συνάντηση έλαβαν μέρος περίπου 30 εκπρόσωποι από 10 ευρωπαϊκές χώρες, επιβεβαιώνοντας για ακόμη μια χρονιά τη δέσμευση της διεθνούς κοινότητας για την προστασία του πελαργού και τη διατήρηση των φυσικών του ενδιαιτημάτων.

Ο Πόρος, το μοναδικό ελληνικό Ευρωπαϊκό Χωριό Πελαργών, εκπροσωπήθηκε από τον ΟΦΥΠΕΚΑ και τον Δήμο Αλεξανδρούπολης.

Κατά τη διάρκεια των εργασιών παρουσιάστηκαν στοιχεία σχετικά με τους πληθυσμούς των πελαργών στις συμμετέχουσες περιοχές, καθώς και οι δράσεις που υλοποιούνται για τη διατήρηση και προστασία τους. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής, στην απώλεια ενδιαιτημάτων και στην ανάγκη ενίσχυσης της περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης των τοπικών κοινωνιών.

Παρουσίαση δράσεων και προγραμμάτων

Σημαντικό μέρος της συνάντησης, όπως προσθέτει η ανακοίνωση του Δήμου Αλεξανδρούπολης, αφιερώθηκε στην ανταλλαγή καλών πρακτικών περιβαλλοντικής εκπαίδευσης, μέσα από την παρουσίαση δράσεων και προγραμμάτων που ενισχύουν τη σχέση των κατοίκων με τον πελαργό και το φυσικό περιβάλλον.

Παράλληλα, πραγματοποιήθηκαν επισκέψεις σε περιοχές γύρω από το Μπελοζέμ, όπου εφαρμόζονται παρεμβάσεις βελτίωσης των ενδιαιτημάτων των πελαργών, προσφέροντας χρήσιμα παραδείγματα για εφαρμογή και σε άλλα ευρωπαϊκά χωριά πελαργών.

Η συνάντηση επιβεβαίωσε τη δυναμική του δικτύου των Ευρωπαϊκών Χωριών Πελαργών και τη σημασία της συνεργασίας και της ανταλλαγής εμπειριών για τη διατήρηση του είδους και της φυσικής κληρονομιάς της Ευρώπης.