Παρουσία πλήθους κόσμου το έθιμο καθαγιασμού των αλόγων στην Δ. Κ. Καλών Νερών του Δήμου Νοτίου Πηλίου

Παρουσία πλήθους κόσμου ντόπιων και αλλοδαπών επισκεπτών αναβίωσε σήμερα ανήμερα της Αναλήψεως του Χριστού το έθιμο καθαγιασμού των αλόγων στην Δημοτική Κοινότητα Καλών Νερών του Δήμου Νοτίου Πηλίου.

Το έθιμο, έχει βαθιές ρίζες στην τοπική παράδοση, αφού κάτοικοι από τα ορεινά χωριά κατέβαιναν ανήμερα της Αναλήψεως στις παραθαλάσσιες περιοχές μαζί με τα άλογα ώστε να λάβουν την ευλογία της ημέρας, ενώ διασώζεται μέχρι σήμερα.

Τον καθαγιασμό των αλόγων τέλεσε σήμερα ο Μητροπολίτης Δημητριάδος και Αλμυρού Ιγνάτιος πλαισιούμενος από τον Επίσκοπο Επιδαύρου Νικόδημο. Οι δυο αρχιερείς κατέφθασαν με άμαξα συνοδευόμενοι από ιππείς στο Πολιτιστικό Κέντρο Καλών Νερών, όπου χορευτικό με παραδοσιακούς χορούς απέσπασε το χειροκρότημα των παρευρισκομένων.

Στην ομιλία του, πάντα σύμφωνα με την ανακοίνωση του Δήμου Νοτίου Πηλίου, ο Αντιδήμαρχος Παιδείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού Απ. Καφετζής, μεταξύ άλλων, είπε: Με ιδιαίτερη χαρά, συγκίνηση αλλά και βαθύ αίσθημα τιμής βρίσκομαι σήμερα εδώ, στα πανέμορφα Καλά Νερά, σε μια ξεχωριστή ημέρα για τον τόπο μας, στη γιορτή της Αναλήψεως και στην καθιερωμένη εκδήλωση του αγιασμού των αλόγων, μια παράδοση που διατηρείται ζωντανή μέσα στον χρόνο και αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της πολιτιστικής μας κληρονομιάς. Η σημερινή εκδήλωση δεν είναι απλώς μια όμορφη τοπική συνάντηση. Είναι μια ζωντανή υπενθύμιση της ιστορίας, της πίστης και της σχέσης των ανθρώπων του Πηλίου με τη φύση, την παράδοση και τον μόχθο της καθημερινής ζωής.

Σύμφωνα με τον κ. Καφετζή, τα άλογα υπήρξαν για πολλές γενιές πολύτιμοι σύντροφοι των κατοίκων της περιοχής. Με αυτά οι άνθρωποι εργάστηκαν, ταξίδεψαν, μετέφεραν αγαθά, ανέβηκαν στα μονοπάτια των χωριών και κράτησαν ζωντανή την ύπαιθρο του Πηλίου.

Ο Αντιδήμαρχος τόνισε ότι σε μια εποχή όπου όλα αλλάζουν γρήγορα, τέτοιες εκδηλώσεις αποκτούν ακόμη μεγαλύτερη αξία. «Μας θυμίζουν ποιοι είμαστε, από πού ερχόμαστε και τι οφείλουμε να παραδώσουμε στις επόμενες γενιές. Ο πολιτισμός δεν βρίσκεται μόνο στα μεγάλα γεγονότα και στα βιβλία. Βρίσκεται στις μνήμες, στα ήθη, στα έθιμα, στις τοπικές γιορτές, στις εικόνες και στις στιγμές που ενώνουν μια κοινωνία».

Κλείνοντας επισήμανε πως ο Δήμος Νοτίου Πηλίου στηρίζει και αναδεικνύει αυτές τις παραδόσεις, γιατί έτσι αναδεικνύεται η αυθεντικότητα του τόπου. Το Νότιο Πήλιο δεν είναι μόνο ένας πανέμορφος προορισμός με μοναδική φύση και θάλασσα. Είναι ένας τόπος με ψυχή, ιστορία, πίστη και βαθιές ρίζες, ενώ παράλληλα, τέτοιες εκδηλώσεις συμβάλλουν ουσιαστικά και στην πολιτιστική και τουριστική ανάπτυξη της περιοχής.

Ο Μητροπολίτης Δημητριάδος και Αλμυρού χαρακτήρισε παράδεισο το Πήλιο, τονίζοντας το φοβερό προνόμιο να συνδυάζει βουνό και θάλασσα, ενώ χαρακτήρισε τα άλογα συντρόφους διαχρονικά του ανθρώπου. Κλείνοντας ευχήθηκε οι παραδόσεις να διατηρούνται σε περιβάλλον ειρήνης.

Μετά την ευλογία που έλαβαν τα άλογα και οι ιππείς κολύμπησαν στη θάλασσα και οι παρευρισκόμενοι απαθανάτιζαν τις εικόνες.

Στην τελετή παράστησαν επίσης ο Αντιδήμαρχος Νοτίου Πηλίου Απ. Διανέλλος, ο Δημοτικός Σύμβουλος Ι. Τζώρτζης, οι Πρόεδροι των Δ.Κ. Καλών Νερών Παν. Μητράκος και Αγ. Γεωργίου Νηλείας Ι. Ευαγγελινός.

*πηγή φωτογραφιών: Δήμος Νοτίου Πηλίου