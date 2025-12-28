Μοναδικές τελετουργίες, παράξενα έθιμα και διασκεδαστικές παραδόσεις συνθέτουν το σκηνικό για τα Χριστούγεννα και την Πρωτοχρονιά σε διάφορες χώρες, αντικατοπτρίζοντας την κουλτούρα και την ιστορία τους.

Τα πιο περίεργα, εντυπωσιακά και ευφάνταστα της Πρωτοχρονιάς ξεχώρισε από κάθε γωνιά του κόσμου το «Χαμογέλα και Πάλι». Ένα από τα πιο παράξενα είναι το πρωτοχρονιάτικο έθιμο της Δανίας, όπου οι κάτοικοι μαζεύουν όλη τη χρονιά παλιά πιάτα για να τα σπάσουν λίγο πριν από την αλλαγή του έτους.

Συγκεκριμένα, το βράδυ της 31ης Δεκεμβρίου παίρνουν όσα παλιά πιάτα μάζεψαν, πάνε σε σπίτια φίλων και συγγενών και τα σπάνε στο κατώφλι. Όσο πιο πολλά σπασμένα πιάτα έξω από την πόρτα, τόσο μεγαλύτερη η τύχη για τους ενοίκους του σπιτιού. Επιπλέον, μόλις σημάνει 00:00 πηδούν από μία καρέκλα, με την κίνηση αυτή να σηματοδοτεί το άλμα στο νέο έτος.

Για καλή τύχη, 12 ρώγες σταφυλιού 12 δευτερόλεπτα προτού αλλάξει ο χρόνος – Αν προλάβεις…

Στην Ισπανία, στην Πορτογαλία και τη Λατινική Αμερική, το πρωτοχρονιάτικο έθιμο σηματοδοτεί την τύχη για το νέο έτος. Σύμφωνα με την παράδοση, για να έχεις την τύχη με το μέρος σου, τα τελευταία 12 δευτερόλεπτα προτού αλλάξει ο χρόνος πρέπει να φας 12 ρώγες σταφυλιού, με την κάθε ρώγα να συμβολίζει τον εκάστοτε μήνα του νέου έτους. Αν δεν προλάβεις, τότε ίσως η καινούργια χρονιά κρύβει προκλήσεις.

Στην Ιταλία, το έθιμο θέλει το πρωτοχρονιάτικο τραπέζι να γεμίζει με χοιρινό κρέας και φακές, οι οποίες επειδή μοιάζουν με μικρά νομίσματα συμβολίζουν και υπόσχονται πλούτο. Επίσης, τα κόκκινα εσώρουχα είναι απαραίτητα για καλή τύχη και ενδιαφέρουσα ερωτική ζωή, σύμφωνα με την παράδοση της Πρωτοχρονιάς.

Στη Σκωτία, το Hogmoney είναι πιο συνηθισμένο και μοιάζει με το δικό μας έθιμο του ποδαρικού, με τον πρώτο που περνά το κατώφλι του σπιτιού με την έλευση του νέου έτους να πρέπει να φέρει ένα συμβολικό δώρο, όπως κρασί ή ψωμί ή κάτι άλλο συμβολικό.

Στο Εδιμβούργο, οι δρόμοι γεμίζουν φλόγες, τύμπανα, πομπές και η νύχτα καταλήγει σε ένα μαγευτικό θέαμα με πυροτεχνήματα που φωτίζει όλη την πόλη, ενώ κάποιοι τολμηροί βουτούν στα παγωμένα νερά.

Μια άδεια βαλίτσα για… καλή τύχη

Στην Κολομβία η τύχη συνδέεται με τα ταξίδια. Εκεί, παίρνουν μία άδεια βαλίτσα και κάνουν τον γύρο της γειτονιάς. Όσο περισσότερο περπατήσουν, τόσα περισσότερα ταξίδια θα κάνουν τη νέα χρονιά.

Στις Φιλιππίνες, το πρωτοχρονιάτικο έθιμο θέλει παντού κύκλους, οι οποίοι συμβολίζουν τον πλούτο και την αέναη τύχη. Η αλλαγή του χρόνου μετατρέπεται σε ένα μεγάλο πάρτι, με πουά ρούχα, στρογγυλά φρούτα στο τραπέζι – σταφύλια, καρπούζια, πορτοκάλια – και κουκίδες κάθε είδους να συμπληρώνουν το σκηνικό.

Εντελώς διαφορετική είναι η πρωτοχρονιάτικη παράδοση στη Βραζιλία, καθώς εκεί οι άνθρωποι ντύνονται στα λευκά, ένα χρώμα που συμβολίζει την ειρήνη και την καθαρή ενέργεια, και συγκεντρώνονται στην παραλία. Εκεί, τη στιγμή της αλλαγής του χρόνου πηδούν επτά κύματα για ένα καλότυχο νέο έτος.