Τα τέρατα των Χριστουγέννων: Οι πιο τρομακτικές παραδόσεις απ’ όλο τον κόσμο

Στις περισσότερες αγγλόφωνες χώρες, η χειρότερη τιμωρία που μπορεί να περιμένει ένα άτακτο παιδί τα Χριστούγεννα είναι η απουσία δώρων ή το κάρβουνο.

Τα παιδιά σε άλλες χώρες, ωστόσο, μπορούν να περιμένουν χειρότερα.

Πολύ, πολύ χειρότερα.

Ακολουθούν επτά από τις πιο ανατριχιαστικές χριστουγεννιάτικες παραδόσεις σε όλο τον κόσμο.

1. Κράμπους (Αυστρία, Σλοβενία, Κροατία, βόρεια Ιταλία)

Ο Κράμπους είναι μια ανθρωπόμορφη φιγούρα με κέρατα από την αυστριακο-βαυαρική λαϊκή παράδοση των Άλπεων.

Σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες, ο Άγιος Νικόλαος έχει συντρόφους που λειτουργούν ως η αρνητική πλευρά του.

Σαν να λέμε καλός αστυνομικός – κακός αστυνομικός.

Ένας ιδιαίτερα κακός αστυνομικός είναι ο Κράμπους, ένα δαιμονικό τέρας μισό κατσίκι με κέρατα και μακριά γλώσσα. Σέρνει αλυσίδες πίσω του καθώς περπατά και τις κροταλίζει απειλητικά. Κουβαλάει μια βέργα για να μαστιγώνει τα κακά παιδιά και μερικές φορές ένα καλάθι ή ένα σάκο για να τα απαγάγει.

Η παραμονή του Αγίου Νικολάου, στις 5 Δεκεμβρίου, είναι η Krampusnacht. Ορδές από Κράμπους παρελαύνουν στις πόλεις των Άλπεων φορώντας περίτεχνα, απειλητικά κοστούμια. Τα τελευταία χρόνια, η τάση των Κράμπους να μεθάνε και να κάνουν φασαρίες, να μπλέκονται σε καβγάδες και να καταστρέφουν περιουσίες, έχει γίνει ένα μικρό πρόβλημα.

2. Frau Perchta (Αυστρία και Βαυαρία)

Η Frau Perchta είναι μια μάγισσα που έρχεται να δει ποιος ήταν άτακτος και ποιος ήταν καλός.

Frau Perchta, the Terrifying Christmas Witch. Frau Perchta isn’t as well known as Krampus these days, which is a shame, because this Christmas-time goddess/witch/all-around-terrifying-gal deserves a lot more press. She’s a staple in the Alpine regions of southern Germany and… pic.twitter.com/5UGxmcquvo — SubRosa )✿( Magick @subrosamagick.bsky.social (@SubRosaMagick) December 1, 2023

Κόβει τις κοιλιές των κακών παιδιών και γεμίζει τα πτώματά τους με άχυρο.

Είναι κάτι σαν τον Άγιο Βασίλη, αλλά πιο… αιματηρό.

3. Μάρι Λουιντ (Ουαλία)

Φανταστείτε: είναι παραμονή Πρωτοχρονιάς.

Είστε ένα μικρό παιδί από την Ουακλία. Ακούτε ένα χτύπημα στην πόρτα. Την ανοίγετε. Πάνω σας στέκεται ένα πλάσμα με κρανίο αλόγου, που φοράει ένα μακρύ, φουσκωτό μανδύα και ακολουθείται από ανθρώπους που ψάλλουν.

Στις κόγχες των ματιών του αλόγου υπάρχουν ψεύτικα μάτια. Το στόμα του είναι ελαφρώς ανοιχτό.

Κι ενώ είστε παράλυτοι από τον τρόμο, οι ενήλικες γύρω σας εύχονται ο ένας στον άλλο καλή χρονιά.

4. Η Γκρίλα και η Γάτα των Χριστουγέννων (Ισλανδία)

Η Γκρίλα είναι ένα γιγάντιο τέρας που ζει σε μια σπηλιά. Κατά τη διάρκεια των Χριστουγέννων βγαίνει για να κυνηγήσει παιδιά, τα οποία απαγάγει, τα παίρνει στη σπηλιά της και τα μαγειρεύει σε μια κατσαρόλα.

Συνεχίζοντας στην Ισλανδία, έχουμε τη Γάτα των Χριστουγέννων ή Yule Cat.

Όπως ο Σατανάς, που περπατά ανάμεσά μας σαν λιοντάρι που βρυχάται, αναζητώντας ποιον να καταβροχθίσει, η τεράστια Γάτα των Χριστουγέννων περιφέρεται στην πόλη στο σκοτάδι, κοιτάζοντας στα φωτισμένα παράθυρα των παιδικών υπνοδωματίων.

Ο μόνος τρόπος να γλιτώσεις από το να σε φάει είναι να του δείξεις ότι πήρες ρούχα για τα Χριστούγεννα επειδή ήσουν καλός φέτος.

5. Χανς Τραπ (Αλσατία-Λωρραίνη, Γαλλία)

Σύμφωνα με την αλσατική παράδοση, ο Χανς Τραπ ήταν ένας άνδρας γνωστός για την απληστία και την αδίστακτη συμπεριφορά του.

Χρησιμοποίησε μαγεία και έκανε συμφωνίες με τον Διάβολο για να πλουτίσει. Αφού αφορίστηκε από την Καθολική Εκκλησία, έχασε τον πλούτο και την κοινωνική του θέση.

Άρχισε να περιπλανιέται στην ύπαιθρο μεταμφιεσμένος σε σκιάχτρο.

Hans Trapp is a fearsome figure from Alsace folklore, known for his scarecrow-like appearance and ragged clothes. During Christmas, he roams the countryside punishing lazy or naughty children, carrying a sack to carry them away. He’s seen as a dark Saint Nicholas. Click 👇 pic.twitter.com/dYVyYfPeVz — Wee Wonders (@WeeWondersVideo) December 8, 2025

Σε κάποιο σημείο, ο Χανς Τραπ κατακλύστηκε από την ιδέα να δοκιμάσει ανθρώπινο κρέας. Παρέσυρε έναν βοσκόπουλο στο θάνατο και μετά τον μαγείρεψε στη φωτιά. Ωστόσο, πριν ο Χανς Τραπ προλάβει να πάρει την πρώτη μπουκιά, ο Θεός – θεωρώντας τελικά ότι τα πράγματα είχαν παραγίνει – τον χτύπησε με κεραυνό.

Ο Χανς Τραπ πέθανε, αλλά επιστρέφει μερικές φορές τα Χριστούγεννα, για να πηγαίνει από πόρτα σε πόρτα αναζητώντας νεαρά, νόστιμα παιδιά.

6. Οι Καλικάντζαροι (Ελλάδα, Βουλγαρία, Σερβία, Τουρκία)

Οι Καλικάντζαροι είναι ξωτικά που περνούν το μεγαλύτερο μέρος του χρόνου υπόγεια, προσπαθώντας να προκαλέσουν την αποκάλυψη.

Κατά τη διάρκεια των γιορτών βγαίνουν στην επιφάνεια για να προκαλέσουν φασαρίες και κακό.

Μερικές φορές περιγράφονται ως μαύρα τριχωτά πλάσματα με κυνόδοντες και κέρατα.

Είναι συνήθως αρσενικά και έχουν γκροτέσκα χαρακτηριστικά.

7. Père Fouettard (Γαλλία, Βέλγιο, Ελβετία)

Ο Père Fouettard ήταν χασάπης.

Αυτός και η σύζυγός του απήγαγαν, λήστεψαν και σκότωσαν πλούσια παιδιά, στη συνέχεια τεμάχισαν τα σώματά τους και τα έκρυψαν σε βαρέλια αλατιού.

Ο Άγιος Νικόλαος ανακάλυψε το έγκλημα και έφερε τα παιδιά πίσω στη ζωή.

Père Fouettard is a figure from French folklore, often portrayed as a dark, ominous companion to Saint Nicholas. He is said to punish naughty children with a whip or stick, contrasting Saint Nicholas’s rewards for good behaviour. Originating from medieval legends. Click 👇 pic.twitter.com/MKGAwiIESV — Wee Wonders (@WeeWondersVideo) December 16, 2025

Ως τιμωρία, ανάγκασε τον Père Fouettard να γίνει δούλος του ως αιώνιος κανίβαλος υπηρέτης του.

Ακολουθεί τον Άγιο Νικόλαο και… αναλαμβάνει τα προβληματικά παιδιά.