Παρά την κοινή θρησκευτική τους βάση, οι διάφορες χώρες του κόσμου έχουν διαμορφώσει τις δικές τους μοναδικές τελετουργίες για τα Χριστούγεννα, οι οποίες αντικατοπτρίζουν την ιστορία, την κουλτούρα και τις κοινωνικές αξίες τους.

Η εορταστική νοτιοαφρικανική λιχουδιά δεν είναι για τους αδύναμους. Ξεχάστε τα μελομακάρονα και τους κουραμπιέδες τα Χριστούγεννα.

Αντίθετα οι ντόπιοι τρώνε τις ζουμερές τηγανισμένες κάμπιες από νυχτοπεταλούδες.

Τα Χριστούγεννα, τα παιδιά στη Αυστρία ζουν με το φόβο του Κράμπους. Η κερασφόρα φιγούρα, που συχνά περιγράφεται ως μισή κατσίκα, μισή δαίμονας κυνηγάει τα άτακτα παιδιά, οπλισμένη με σκουριασμένες αλυσίδες και κουδούνια.

Το βράδυ της 5ης Δεκεμβρίου κάποιος ντύνεται Κράμπους και περιφέρεται στους δρόμους, τρομοκρατώντας τα παιδιά. Είναι τόσο ανατριχιαστικός που απαγορεύτηκε στην Αυστρία τη δεκαετία του 1930 επειδή ήταν πολύ τρομακτικός.

Οι Νορβηγοί πιστεύουν ότι η παραμονή των Χριστουγέννων συμπίπτει με την άφιξη των κακών πνευμάτων.

Απ’ ότι φαίνεται η νύχτα αυτή είναι γνωστή ως η καλύτερη ώρα για να πετάξουν με τις σκούπες οι κακές μάγισσες και τα κακά πνεύματα.

Christmas traditions! In Norway, people hide their brooms on Christmas Eve to prevent witches from stealing them! It’s a quirky tradition that dates back to ancient beliefs. 🧹🎄 #christmastraditions #nmlscitt pic.twitter.com/OucVQXYZuH

Δεν επιτρέπεται το καθάρισμα την παραμονή των Χριστουγέννων στη Νορβηγία, καθώς όλες οι σκούπες κρύβονται για να μην κλαπούν ή να μην ενθαρρύνουν ανεπιθύμητους επισκέπτες.

Χάρη σε μία διαφήμιση του 1974, πολλές ιαπωνικές οικογένειες τρώνε στα KFC την παραμονή των Χριστουγέννων.

Τα καταστήματα Kentucky Fried Chicken έγιναν δημοφιλή μεταξύ των ξένων στην Ιαπωνία κατά τη διάρκεια της εορταστικής περιόδου, καθώς συχνά δεν μπορούσαν να βρουν αλλού ολόκληρο κοτόπουλο ή γαλοπούλα.

Η αλυσίδα fast food εκμεταλλεύτηκε αυτή την τάση με μια πολύ επιτυχημένη διαφημιστική καμπάνια τη δεκαετία του 1970.

Έτσι μία βόλτα στο KFC αποτελεί πλέον χριστουγεννιάτικη παράδοση στην Ιαπωνία.

Είναι παραδοσιακό για τους κατοίκους της Βενεζουέλας να παρακολουθούν τη λειτουργία ενόψει των Χριστουγέννων.

Ωστόσο στην πρωτεύουσα, το Καράκας, οι κάτοικοι έχουν αναπτύξει μια ασυνήθιστη συνήθεια, πηγαίνοντας στη λειτουργία με πατίνια.

FUN FACT: In Caracas, the capital of Venezuela, the roads are closed on Christmas Eve morning so people can roller skate to mass. #culture pic.twitter.com/rrv9b7MZZB

— CMEF (@CMEF_CA) December 19, 2016