Αξιωματούχος της Χαμάς δήλωσε ότι η παλαιστινιακή οργάνωση είναι έτοιμη να απελευθερώσει όλους τους Ισραηλινούς ομήρους σε αντάλλαγμα για μια «σοβαρή ανταλλαγή κρατουμένων» και εγγυήσεις ότι το Ισραήλ θα τερματίσει τον πόλεμο στη Γάζα.

Η Χαμάς συνεχίζει τις επαφές με τους διαμεσολαβητές από την Αίγυπτο και το Κατάρ στο Κάιρο που μαζί με τις ΗΠΑ προωθούν μια συμφωνία κατάπαυσης του πυρός στον κατεστραμμένο από τον 18μηνο πόλεμο παλαιστινιακό θύλακα, όπως αναφέρει το Al Jazeera.

«Είμαστε έτοιμοι να απελευθερώσουμε όλους τους Ισραηλινούς αιχμαλώτους με αντάλλαγμα μια σοβαρή συμφωνία ανταλλαγής κρατουμένων, τον τερματισμό του πολέμου, την αποχώρηση των ισραηλινών δυνάμεων από τη Λωρίδα της Γάζας και την είσοδο ανθρωπιστικής βοήθειας», δήλωσε ο Ταχέρ αλ-Νούνου από τη Χαμάς στο AFP.

Ο ίδιος κατηγόρησε το Ισραήλ ότι εμποδίζει την πρόοδο στις διαπραγματεύσεις για μια συμφωνία κατάπαυσης του πυρός.

«Το ζήτημα δεν είναι ο αριθμός των ομήρων», δήλωσε ο αλ-Νούνου, «αλλά ότι η κατοχή αθετεί τις δεσμεύσεις της, εμποδίζει την εφαρμογή της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός και συνεχίζει τον πόλεμο».

«Ως εκ τούτου, η Χαμάς τόνισε την ανάγκη για εγγυήσεις που θα αναγκάσουν την κατοχή να τηρήσει τη συμφωνία», πρόσθεσε.

