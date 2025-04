Οι ένοπλες δυνάμεις (IDF) του Ισραήλ εξέδωσαν νέα εντολή εκκένωσης που αφορά τη Χαν Γιουνίς στη Γάζα.

Σύμφωνα με τις IDF, η εντολή δόθηκε μετά την εκτόξευση ρουκέτας από τη νότια Γάζα στην περιοχή Ρεΐμ κοντά στα σύνορα.

Ο αραβόφωνος εκπρόσωπος των IDF, Αβιχάι Αντράεε έχει αναρτήσει σχετικό χάρτη στον λογαριασμό του στο Χ.

Σύμφωνα με τον ισραηλινό στρατό, η ρουκέτα που εκτοξεύτηκε στο Ρεΐμ αναχαιτίστηκε. Κατά τη διάρκεια της προηγούμενης ημέρας, πέντε ρουκέτες εκτοξεύτηκαν από τη Γάζα προς το Ισραήλ, σύμφωνα με τις IDF.

Τουλάχιστον 32 Παλαιστίνιοι έχουν σκοτωθεί από το Ισραήλ σε όλη τη Γάζα από τα ξημερώματα της Κυριακής, σύμφωνα με ιατρικές πηγές που επικαλείται το Al Jazeera.

Ισραηλινά πολεμικά αεροπλάνα χτύπησαν το νοσοκομείο Αλ-Αχλί στη βόρεια Γάζα, την Ντέιρ ελ-Μπάλαχ στην κεντρική Γάζα και στη Χαν Γιουνίς στη νότια πλευρά του παλαιστινιακού θύλακα.

