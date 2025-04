Τουλάχιστον 20 Παλαιστίνιοι έχουν σκοτωθεί μετά από επιθέσεις του Ισραήλ στη Γάζα από τα ξημερώματα της Παρασκευής μέχρι τώρα, σύμφωνα με ιατρικές πηγές που επικαλείται το Al Jazeera.

Νωρίτερα στη Χαν Γιουνίς στη νότια Γάζα σκοτώθηκαν τουλάχιστον 10 άνθρωποι, ανάμεσά τους επτά παιδιά μετά από ισραηλινό πλήγμα.

Επίσης, στον νότο του παλαιστινιακού θύλακα, ένας Παλαιστίνιος σκοτώθηκε και τέσσερις άλλοι τραυματίστηκαν μετά από βομβαρδισμό σε σημείο όπου βρίσκονταν άμαχοι, σύμφωνα με το AJ.

Δείτε σχετικές αναρτήσεις για τα τελευταία χτυπήματα του Ισραήλ:

Breaking | In the latest toll, 3 Palestinians were reported killed and others wounded in an Israeli airstrike targeting civilians in Al-Shujaiya neighborhood, east of Gaza City. https://t.co/jnwjLYJMGL pic.twitter.com/YcqsPamBCN

«Υπολογίζεται ότι σχεδόν 400.000 άνθρωποι έχουν εκτοπιστεί στη Γάζα μετά τη διακοπή της εκεχειρίας. Υπομένουν τώρα επίσης τον μακράν μεγαλύτερο αποκλεισμό της βοήθειας και των εμπορικών προμηθειών από την έναρξη του πολέμου», σημειώνει η υπηρεσία του ΟΗΕ για τους Παλαιστίνιους πρόσφυγες, UNRWA.

«Ζητάμε ανανέωση της εκεχειρίας τώρα, αξιοπρεπή απελευθέρωση όλων των ομήρων στη Γάζα και ανεμπόδιστη ροή ανθρωπιστικής βοήθειας και εμπορικών προμηθειών», τονίζεται στην ίδια ανακοίνωση.

Δείτε τη σχετική ανάρτηση από την UNRWA:

It is estimated that nearly 400,000 people have been displaced in #Gaza following the breakdown of the ceasefire. They are now also enduring by far the longest blockage of aid and commercial supplies since the start of the war.

We call for a renewal of the #CeasefireNow, ⁠a… pic.twitter.com/XYmaXvq1U8

— UNRWA (@UNRWA) April 11, 2025