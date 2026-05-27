Τραμπ: Δεν θα υπάρξει άρση κυρώσεων στο Ιράν ακόμη κι αν παραδώσει το υψηλά εμπλουτισμένο ουράνιο

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη του in.gr στην Google

Σε τηλεφωνική συνέντευξη στο δίκτυο PBS News, ο Αμερικανός πρόεδρος απέκλεισε το ενδεχόμενο να άρει τις αμερικανικές κυρώσεις από το Ιράν. Ακόμη και αν η Τεχεράνη παραιτηθεί από το υψηλού εμπλουτισμού ουράνιο που διαθέτει.

Ο Ντόναλντ Τραμπ απαιτεί από το Ιράν να παραδώσει άνευ όρων το ουράνιο, μόλις μία μέρα μετά τις ανανεωμένες απειλές. Την Τρίτη δήλωσε ότι αν η Τεχεράνη δεν το παραδώσει, θα καταστραφεί μαζί με αυτό.

Ο Ντόναλντ Τραμπ ρωτήθηκε για την άρση των κυρώσεων. Και απάντησε:

«Όχι, όχι, καθόλου. Όχι άρση των κυρώσεων, όχι».

«Θα παραδώσουν το ουράνιο υψηλού εμπλουτισμού τους, όχι για κυρώσεις, ούτε για ανακούφιση. Όχι, όχι, καθόλου», πρόσθεσε.

Ο Λευκός Οίκος είχε προηγουμένως απορρίψει ιρανικές αναφορές ότι υπάρχει ένα προσχέδιο συμφωνίας που θα όριζε τις ΗΠΑ να αποσύρουν τις στρατιωτικές τους δυνάμεις από την περιοχή και να άρουν τον αποκλεισμό των ιρανικών λιμένων.