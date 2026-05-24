Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο δήλωσε ότι είναι πιθανή μια ανακοίνωση αργότερα σήμερα αναφορικά με μια συμφωνία με το Ιράν.

«Πιστεύω ότι είναι πιθανόν, τις επόμενες ώρες, ο κόσμος να λάβει μια καλή είδηση», δήλωσε ο Ρούμπιο σε δημοσιογράφους στο Νέο Δελχί.

Η δήλωση Ρούμπιο ακολουθεί τις δηλώσεις Τραμπ για πρόοδο στις συνομιλίες και τις διαρροές στον αμερικανικό ιστότοπο Axios για το περίγραμμα της συμφωνίας.

Ταυτόχρονα τόσο το Πακιστάν που είναι ο κύριος μεσολαβητής, όσο και η Τουρκία που συμμετέχει μαζί με τη Σαουδική Αραβία, τα ΗΑΕ και την Αίγυπτο στις προσπάθειες των διαπραγματεύσεων, εξέφρασαν την αισιοδοξία τους για την υπογραφή μίας αρχικής συμφωνίας, κατά το διάστημα της οποίας οι συνομιλίες θα συνεχιστούν με σκοπό τον οριστικό τερματισμό του πολέμου.

Τι προβλέπει η συμφωνία

Το ρεπορτάζ του Axios αναφέρει ότι το προσχέδιο συμφωνίας προβλέπει εκεχειρία 60 ημερών όπου το Ιράν θα ανοίξει τα Στενά του Ορμούζ με αντάλλαγμα την άρση του αποκλεισμού των ιρανικών λιμένων από τις ΗΠΑ και τη μερική άρση των κυρώσεων στο ιρανικό πετρέλαιο.

Στην εκεχειρία περιλαμβάνεται και ο Λίβανος, με ισραηλινές πηγές να αναφέρουν ότι ο Νετανιάχου εξέφρασε την ανησυχία του για αυτή την πτυχή της συμφωνίας στον Τραμπ σε τηλεφωνική επικοινωνία που είχε μαζί του το Σάββατο.

Στο διάστημα των 60 ημερών οι δύο πλευρές θα συζητήσουν για το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης και για το απόθεμα εμπλουτισμένου ουρανίου.

Και τα ιρανικά μέσα μεταδίδουν ότι ένας συμβιβασμός μεταξύ των δύο πλευρών είναι πιθανός. Σύμφωνα με το ημιεπίσημο ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Tasnim το προσχέδιο περιλαμβάνει τον τερματισμό του πολέμου σε όλα τα μέτωπα, με την Ουάσιγκτον να προχωρά σε αναστολή κυρώσεων για το ιρανικό πετρέλαιο στη διάρκεια των διαπραγματεύσεων.

Το Ιράν δεν έχει ακόμα αποδεχθεί την οποιαδήποτε ενέργεια αναφορικά με το πυρηνικό του πρόγραμμα, πρόσθεσε το Tasnim, σημειώνοντας ότι η πιθανή συμφωνία ορίζει περίοδο 30 ημερών για διαδικασίες που σχετίζονται με τα Στενά του Ορμούζ και περίοδο 60 ημερών για τις συνομιλίες για το πυρηνικό πρόγραμμα.

Οι New York Times ανέφεραν σε δημοσίευμά τους ότι η Τεχεράνη έχει συμφωνήσει να εγκαταλείψει το απόθεμα ουρανίου, ενώ το Axios υποστήριξε ότι το Ιράν έχει δώσει προφορικές διαβεβαιώσεις στους Αμερικανούς για το πυρηνικό πρόγραμμα.

Διαψεύδει η Τεχεράνη

Υψηλόβαθμη ιρανική πηγή διέψευσε μιλώντας στο Reuters ότι η Τεχεράνη έχει συμφωνήσει να παραδώσει το απόθεμά της σε υψηλού εμπλουτισμού ουράνιο.

Η πηγή δήλωσε ότι το θέμα του πυρηνικού προγράμματος του Ιράν δεν εντάσσεται στην προκαταρκτική συμφωνία με τις ΗΠΑ.

«Το πυρηνικό ζήτημα θα συζητηθεί στις διαπραγματεύσεις για μια τελική συμφωνία και ως εκ τούτου δεν αποτελεί τμήμα της τρέχουσας συμφωνίας. Δεν έχει υπάρξει συμφωνία για να μεταφερθεί εκτός χώρας το απόθεμα του Ιράν σε υψηλού εμπλουτισμού ουράνιο», δήλωσε η πηγή.

Ο ιρανός πρόεδρος, Μασούντ Πεζεσκιάν, δήλωσε ότι καμία απόφαση για συμφωνία δεν θα ληφθεί χωρίς την άδεια του ανώτατου ηγέτη Μοτζαταμπα Χαμενεΐ, υπογραμμίζοντας ότι καμία

«Καμία απόφαση στη χώρα δεν θα ληφθεί εκτός του πλαισίου του Ανώτατου Συμβουλίου Εθνικής Ασφαλείας και χωρίς την άδεια του ανώτατου ηγέτη. Η διοίκηση της χώρας απαιτεί μία μόνο απόφαση και συλλογική υπακοή», δήλωσε.

Νευρικότητα στο Ισραήλ

Στο Ισραήλ ο Νετανιάχου αναμένεται να συγκαλέσει συμβούλιο εθνικής ασφαλείας το απόγευμα για να συζητήσει για την ενδεχόμενη συμφωνία ΗΠΑ – Ιράν.

Σύμφωνα με τον ισραηλινό δημόσιο ραδιοτηλεοπτικό φορέα Kan, ο Νετανιάχου δήλωσε στον Τραμπ ότι ανησυχεί για δύο ρήτρες της συμφωνίας: η μία σχετίζεται με την εκεχειρία στον Λίβανο και η άλλη με την αναβολή των διαπραγματεύσεων για το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν.