newspaper
Κυριακή 24 Μαϊου 2026
weather-icon 20o
Stream

in
newspaper

Συμβαίνει τώρα:
24.05.2026 | 01:34
Πυροβολισμοί κοντά στον Λευκό Οίκο
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# FINAL FOUR
# ΙΡΑΝ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΤΡΑΜΠ
# ΤΕΜΠΗ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Τα τρία αγκάθια των διαπραγματεύσεων για Ιράν και ΗΠΑ, η Σαουδική Αραβία και το Ομάν που… δεν θέλει
Κόσμος 24 Μαΐου 2026, 06:30

Τα τρία αγκάθια των διαπραγματεύσεων για Ιράν και ΗΠΑ, η Σαουδική Αραβία και το Ομάν που… δεν θέλει

Οι διαπραγματεύσεις έχουν τρεις «νάρκες» για να περάσουν με ασφάλεια, η Σαουδική Αραβία θέλει ηρεμία και το Ομάν παρουσιάζεται ως συνδιαχειριστής του Ορμούζ την ώρα που δεν δείχνει να καίγεται.

Σύνταξη
Σχολιάστε
A
A
Vita.gr
Λάδι στη φωτιά: Οι 12 σκέψεις που «φουντώνουν» τη ζήλια

Λάδι στη φωτιά: Οι 12 σκέψεις που «φουντώνουν» τη ζήλια

Spotlight

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης

Προσθήκη του in.gr στην Google

Το πρακτορείο ειδήσεων Φαρς ανέφερε ότι παραμένουν τρεις σημαντικές διαφωνίες στις διαπραγματεύσεις μεταξύ του Ιράν και των ΗΠΑ, οι οποίες ενδέχεται να εμποδίσουν την επίτευξη οποιασδήποτε μελλοντικής συμφωνίας.

Σύμφωνα με πληροφορίες του ιρανικού πρακτορείου, το Ιράν αρνείται να συζητήσει πυρηνικά ζητήματα κατά τη διάρκεια του τρέχοντος γύρου διαπραγματεύσεων, επιμένοντας ότι οι συζητήσεις αυτές μπορούν να ξεκινήσουν μόνο μετά την συμφωνία περί μέτρων οικοδόμησης εμπιστοσύνης και την εφαρμογή τους.

Το Ιράν έχει απαιτήσει την αποδέσμευση και τη μεταφορά των δεσμευμένων κεφαλαίων του πριν από την έναρξη των διαπραγματεύσεων, χαρακτηρίζοντάς το ως μη διαπραγματεύσιμη προϋπόθεση. Κάτι που μπορεί να θεωρηθεί μεγάλη υποχώρηση από τις ΗΠΑ με δεδομένο το οικονομικό πλήγμα που έχει επιφέρει στο Ιράν τους τελευταίους μήνες.

Μια άλλη σημαντική διαφωνία αφορά τα Στενά του Ορμούζ, με το Ιράν να επιμένει ότι θα διατηρήσει την εξουσία σχετικά με τη διαχείριση των πλοίων, τις διαδρομές, τις άδειες και τους κανονισμούς διέλευσης, αποδεχόμενο όμως να αυξήσει την ροή της κίνησης.

Παρόλα αυτά το Πακιστάν και ο Ντόναλντ Τραμπ ανέφεραν σε διαρροή στο Reuters και σε δήλωση αντίστοιχα, ότι η προσωρινή συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου έχει εισέλθει στο τελικό της στάδιο και είναι σε μεγάλο βαθμό ολοκληρωμένη.

Η συνομιλία Ιράν και Σαουδικής Αραβίας – Άσπονδοι φίλοι, άσπονδοι εχθροί

Ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγκί είχε τηλεφωνική συνομιλία με τον Σαουδάραβα υπουργό Εξωτερικών Φαϊζάλ μπιν Φαρχάν σχετικά με τις διπλωματικές προσπάθειες για την αποτροπή της περιφερειακής κλιμάκωσης και τον τερματισμό του πολέμου. Το Ιράν με την Σαουδική Αραβία έχουν βρεθεί κατά καιρούς σε έμμεσο πόλεμο δια αντιπροσώπων, με την πιο χτυπητή κόντρα, αυτή για το μέλλον της Υεμένης.

Η Σαουδική Αραβία υποστηρίζει την αναγνωρισμένη κυβέρνηση, η οποία όμως δεν έχει το περισσότερο έδαφος και τον λαό της Υεμένης στο έδαφός της και το Ιράν υποστηρίζει την Ανσάρ Αλλάχ, η οποία είναι η ντε φάκτο κυβέρνηση της πλειονότητας του λαού της Υεμένης. Το Ιράν βοήθησε την Ανσάρ Αλλάχ να κερδίσει τον πόλεμο, με τεχνογνωσία και υλική βοήθεια και η οργάνωση με αρχηγό τον Αλ Χούθι, τα κατάφερε παρά την ενεργή συμμετοχή της Σαουδικής Αραβίας στις μάχες.

Έκτοτε, στο μέτωπο του νέου περιφερειακού πολέμου για τη Δυτική Ασία, η Σαουδική Αραβία βγαίνει οικονομικά αποδυναμωμένη (όπως και το Ιράν), έχει παγώσει τις πληρωμές σε δυτικούς συμβούλους και προσπαθεί να διατηρήσει ενεργά τα project της όπως το NEOM των 500 δισ. δολαρίων.

Εδώ και κάποιες εβδομάδες η Σαουδική Αραβία προσπαθεί στο εσωτερικό να δείξει ένα σκληρό πρόσωπο, όμως στο εξωτερικό στηρίζει την διπλωματία και την εύρεση λύσης, προκειμένου να τερματιστεί ο πόλεμος που μπαίνει εμπόδιο σε όλα της τα σχέδια: Σε αυτά του οικονομικού της μετασχηματισμού και του επενδυτικού spread καθώς δεν θέλει να βασίζεται μονάχα στο πετρέλαιο.

Η Σαουδική Αραβία στηρίζει το Πακιστάν στις προσπάθειες διαμεσολάβησης για την ειρήνη, παρά το γεγονός πως το τελευταίο δεν παρενέβη υπέρ της, την ώρα που έχουν σύμφωνο στρατιωτικής βοήθειας. Η Σαουδική Αραβία θα ήθελε ένα αποδυναμωμένο στρατιωτικά και οικονομικά Ιράν, όμως προτιμά σε πρώτο χρόνο την περιφερειακή ηρεμία.

Η απάντηση των ΗΠΑ αναμένεται την Κυριακή

Σύμφωνα με όλες τις διαθέσιμες πληροφορίες, αναμένεται απάντηση της αμερικανικής κυβέρνησης στην αναθεωρημένη πρόταση μέχρι την Κυριακή.

Η πρόταση περιλαμβάνει σε πρώτο χρόνο την επαναλειτουργία των Στενών του Ορμούζ, τον τερματισμό του πολέμου σε όλα τα μέτωπα, την αποδέσμευση των «παγωμένων» ιρανικών περιουσιακών στοιχείων, την άρση του αμερικανικού ναυτικού αποκλεισμού.

Το σχέδιο φέρεται να περιλαμβάνει, κατά τις ιρανικές πηγές, μια περίοδο διαπραγματεύσεων 30 ημερών με επίκεντρο τα πυρηνικά ζητήματα, μετά την εφαρμογή της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός.

Η πρόταση του Ιράν φέρεται να περιλαμβάνει και την απομάκρυνση των αμερικανικών δυνάμεων από τις περιοχές κοντά στο Ιράν, κάτι το οποίο εξηγεί την ανοιχτή συζήτηση του Τραμπ με τις χώρες του Κόλπου και τις χώρες που διαμεσολαβούν και πιθανώς προσέφεραν εγγυήσεις για την αποδοχή του σχεδίου (Πακιστάν, Τουρκία, Αίγυπτος).

Πολύ «στενά» για δύο διαχειριστές;

Το πρακτορείο ειδήσεων Fars ανέφερε ότι, σύμφωνα με την τελευταία προτεινόμενη ρύθμιση, το Ιράν θα συνεχίσει να διαχειρίζεται τα Στενά του Ορμούζ κάτι που επιβεβαιώνει πως βρίσκεται εντός της πρότασης και το Al Jazeera, ακόμη και αν η ναυτιλιακή κίνηση επανέλθει στα προπολεμικά επίπεδα. Μάλιστα θεωρεί πως δεν θα επανέλθει ακριβώς στα προπολεμικά επίπεδα, τουλάχιστον μέχρι την συνολική επίτευξη ειρήνης.

Το Ιράν επιμένει στην συμπερίληψη του Ομάν στην από κοινού επίβλεψη και διαχείριση των Στενών του Ορμούζ στο πλαίσιο μιας πιθανής μελλοντικής συμφωνίας. Παρόλα αυτά το Ομάν δεν έχει δείξει δημόσια την ίδια διάθεση να αναλάβει την συνδιαχείριση του Ορμούζ.

Ο εκπρόσωπος του ιρανικού υπουργείου Εξωτερικών, Εσμαΐλ Μπαγκεΐ δήλωσε το Σάββατο σε δηλώσεις on camera, ότι «πρέπει να καθοριστεί ένας μηχανισμός μεταξύ μας και του Ομάν όσον αφορά το στενό, και έχουμε πραγματοποιήσει αρκετές συναντήσεις με την πλευρά του Ομάν σχετικά με το θέμα αυτό».

Αυτό που κάνουμε συνάδει με τη διαφύλαξη των εθνικών συμφερόντων του Ιράν και του Ομάν ως παράκτιων χωρών και αποσκοπεί επίσης στη διασφάλιση της ασφαλούς διέλευσης της ναυτιλίας. Από αυτή την άποψη, αναμένουμε από όλες τις χώρες που εκτιμούν το ελεύθερο εμπόριο και τη ναυτική ασφάλεια να κατανοήσουν την κατάσταση αυτή.

Σχόλια
Γράψτε το σχόλιό σας
0 /50
0 /2000
Με την υποβολή της φόρμας αποδέχεστε τους Όροι Χρήσης . Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
World
Ομόλογα G7: Ο πληθωρισμός αναστατώνει την ασφαλή αγορά των 50 τρισ. δολαρίων

Ομόλογα G7: Ο πληθωρισμός αναστατώνει την ασφαλή αγορά των 50 τρισ. δολαρίων

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Προσθήκη του in.gr στην Google
Vita.gr
Λάδι στη φωτιά: Οι 12 σκέψεις που «φουντώνουν» τη ζήλια

Λάδι στη φωτιά: Οι 12 σκέψεις που «φουντώνουν» τη ζήλια

Επικαιρότητα
Μουντιάλ 2026: Πώς Coca-Cola, Adidas και Lay’s μετατρέπουν το ποδόσφαιρο σε «χρυσή» business

Μουντιάλ 2026: Πώς Coca-Cola, Adidas και Lay’s μετατρέπουν το ποδόσφαιρο σε «χρυσή» business

inWellness
inTown
Stream newspaper
Ο πρωθυπουργός του Πακιστάν συνεχάρη τον Τραμπ και προσφέρθηκε να φιλοξενήσει τις διμερείς συνομιλίες
Islamabad Summit 2 24.05.26

Ο πρωθυπουργός του Πακιστάν συνεχάρη τον Τραμπ και προσφέρθηκε να φιλοξενήσει τις διμερείς συνομιλίες

Ο πρωθυπουργός του Πακιστάν, Σεμπάζ Σαρίφ, προσφέρθηκε να φιλοξενήσει τον επόμενο γύρο συνομιλιών στο Ισλαμαμπάντ και συνεχάρη τον Τραμπ για τις προσπάθειές του για την επίτευξη ειρήνης με το Ιράν.

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
To Ισραήλ επιτέθηκε σε 40 πόλεις του Λιβάνου το Σάββατο – Χτυπήθηκαν 25 υγειονομικοί στην Τύρο
Κόσμος 24.05.26

To Ισραήλ επιτέθηκε σε 40 πόλεις του Λιβάνου το Σάββατο – Χτυπήθηκαν 25 υγειονομικοί στην Τύρο

Ο αριθμός των νεκρών και των τραυματιών συνεχίζει να αυξάνεται στον Λίβανο, με το Ισραήλ να επιτίθεται σε έξι περιφέρειες και σαράντα πόλεις εν μέσω «κατάπαυσης του πυρός»

Σύνταξη
Ισχυρές εκρήξεις στo Kίεβο σε μεγάλης κλίμακας επίθεση της Ρωσίας
Ολονύκτιες επιθέσεις 24.05.26

Ισχυρές εκρήξεις στo Kίεβο σε μεγάλης κλίμακας επίθεση της Ρωσίας

Τις τελευταίες ώρες η Ρωσία έχει χτυπήσει την Ουκρανία με drones, βαλλιστικούς πυραύλους, πυραύλους κρουζ, πυραύλους από αεροπλάνα και Ορέσνικ σε τοποθεσίες στην ευρύτερη περιοχή του Κιέβου

Σύνταξη
Οι Ρώσοι χτύπησαν με Ορέσνικ σε αντίποινα για το χτύπημα στην φοιτητική εστία στο Λουγκάνσκ [βίντεο]
Οι επιθέσεις συνεχίζονται 24.05.26 Upd: 02:43

Οι Ρώσοι χτύπησαν με Ορέσνικ σε αντίποινα για το χτύπημα στην φοιτητική εστία στο Λουγκάνσκ

Η Ρωσία εκτόξευσε πύραυλο ή πυραύλους τύπου Ορέσνικ σε αυτό που είναι προφανές ως χτύπημα αντιποίνων για την επίθεση σε πανεπιστημιακές εγκαταστάσεις στο Λουχάνσκ.

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Πυροβολισμοί κοντά στον Λευκό Οίκο – Συναγερμός στη Μυστική Υπηρεσία – Δύο τραυματίες [βίντεο]
Μια σύλληψη 24.05.26 Upd: 02:41

Πυροβολισμοί κοντά στον Λευκό Οίκο - Συναγερμός στη Μυστική Υπηρεσία - Δύο τραυματίες

Πυροβολισμοί ακούστηκαν κοντά στον Λευκό Οίκο με την στιγμή να καταγράφεται σε ρεπορτάζ του ABC News. Σε κρίσιμη κατάσταση ο φερόμενος ως δράστης, σοβαρά τραυματίας ένας περαστικός.

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Τι λένε οι πρώτες πληροφορίες για το πλαίσιο για την ειρήνη μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν
Κόσμος 24.05.26

Τι λένε οι πρώτες πληροφορίες για το πλαίσιο για την ειρήνη μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν

Αρχικά η Τεχεράνη επιβεβαιώνει πως η κίνηση στα Στενά του Ορμούζ θα έλθει στα προπολεμικά επίπεδα, αλλά με το Ιράν να διατηρεί την «πλήρη εξουσία» επί των στενών.

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Τραμπ: Πολύ κοντά η συμφωνία με το Ιράν, θα ανοίξει το Ορμούζ – Ιράν: Διαλύσαμε τις ψευδαισθήσεις των ΗΠΑ
Κόσμος 24.05.26

Τραμπ: Πολύ κοντά η συμφωνία με το Ιράν, θα ανοίξει το Ορμούζ – Ιράν: Διαλύσαμε τις ψευδαισθήσεις των ΗΠΑ

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, επιβεβαίωσε πως το Ιράν και οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι πολύ κοντά στο να υπογράψουν μνημόνιο συνεργασίας για την ειρήνη.

Σύνταξη
Ανοίγει το μέτωπο με Χαμάς; «Τραμπ και Ισραήλ ξαναέγραψαν την εκεχειρία – Αν ζητάνε παράδοση, θα πολεμήσουμε»
«Έρχεται ιντιφάντα» 23.05.26

Ανοίγει το μέτωπο με Χαμάς; «Τραμπ και Ισραήλ ξαναέγραψαν την εκεχειρία – Αν ζητάνε παράδοση, θα πολεμήσουμε»

«Αν φτάσουμε σε κατάσταση όπου “η θάλασσα είναι πίσω σου και ο εχθρός μπροστά σου”, θα πολεμήσουν — όχι μόνο η Χαμάς, αλλά οι Παλαιστίνιοι γενικά»

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Νεκροί 18 φοιτητές από επίθεση της Ουκρανίας στο Λουγκάνσκ
Άλλοι 3 αγνοούνται 23.05.26

Νεκροί 18 φοιτητές από επίθεση της Ουκρανίας στο Λουγκάνσκ

Διασώστες εξακολουθούν να απομακρύνουν τα συντρίμμια του κατεστραμμένου κτιρίου κοιτώνων του Κολεγίου Σταρομπίλσκ του Παιδαγωγικού Πανεπιστημίου του Λουγκάνσκ, κάτω από τα οποία είναι θαμμένοι άλλοι τρεις φοιτητές.

Σύνταξη
Ιράν και Πακιστάν έστειλαν αναθεωρημένη πρόταση στις ΗΠΑ για τον τερματισμό του πολέμου
Κόσμος 23.05.26

Ιράν και Πακιστάν έστειλαν αναθεωρημένη πρόταση στις ΗΠΑ για τον τερματισμό του πολέμου

Το Ιράν απέστειλε μέσω του Πακιστάν, αναθεωρημένη πρόταση στην οποία οι ΗΠΑ αναμένεται να απαντήσουν την Κυριακή. Ο Τραμπ συνομιλεί με εταίρους της Ουάσινγκτον στη Μέση Ανατολή.

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σερβία: Μεγαλειώδης αντικυβερνητική διαδήλωση – Χιλιάδες πολίτες ζήτησαν δικαιοσύνη για τα θύματα του Νόβι Σαντ και εκλογές
Κόσμος 23.05.26

Σερβία: Μεγαλειώδης αντικυβερνητική διαδήλωση – Χιλιάδες πολίτες ζήτησαν δικαιοσύνη για τα θύματα του Νόβι Σαντ και εκλογές

Οι διαδηλωτές κατέκλυσαν μια κεντρική πλατεία στο Βελιγράδι από διάφορες κατευθύνσεις, πολλοί κρατώντας πανό και φορώντας μπλουζάκια με το σύνθημα «Οι φοιτητές νικούν», το μότο του νεανικού κινήματος.

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Ο πρωθυπουργός του Πακιστάν συνεχάρη τον Τραμπ και προσφέρθηκε να φιλοξενήσει τις διμερείς συνομιλίες
Islamabad Summit 2 24.05.26

Ο πρωθυπουργός του Πακιστάν συνεχάρη τον Τραμπ και προσφέρθηκε να φιλοξενήσει τις διμερείς συνομιλίες

Ο πρωθυπουργός του Πακιστάν, Σεμπάζ Σαρίφ, προσφέρθηκε να φιλοξενήσει τον επόμενο γύρο συνομιλιών στο Ισλαμαμπάντ και συνεχάρη τον Τραμπ για τις προσπάθειές του για την επίτευξη ειρήνης με το Ιράν.

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
To Ισραήλ επιτέθηκε σε 40 πόλεις του Λιβάνου το Σάββατο – Χτυπήθηκαν 25 υγειονομικοί στην Τύρο
Κόσμος 24.05.26

To Ισραήλ επιτέθηκε σε 40 πόλεις του Λιβάνου το Σάββατο – Χτυπήθηκαν 25 υγειονομικοί στην Τύρο

Ο αριθμός των νεκρών και των τραυματιών συνεχίζει να αυξάνεται στον Λίβανο, με το Ισραήλ να επιτίθεται σε έξι περιφέρειες και σαράντα πόλεις εν μέσω «κατάπαυσης του πυρός»

Σύνταξη
Ισχυρές εκρήξεις στo Kίεβο σε μεγάλης κλίμακας επίθεση της Ρωσίας
Ολονύκτιες επιθέσεις 24.05.26

Ισχυρές εκρήξεις στo Kίεβο σε μεγάλης κλίμακας επίθεση της Ρωσίας

Τις τελευταίες ώρες η Ρωσία έχει χτυπήσει την Ουκρανία με drones, βαλλιστικούς πυραύλους, πυραύλους κρουζ, πυραύλους από αεροπλάνα και Ορέσνικ σε τοποθεσίες στην ευρύτερη περιοχή του Κιέβου

Σύνταξη
Οι Ρώσοι χτύπησαν με Ορέσνικ σε αντίποινα για το χτύπημα στην φοιτητική εστία στο Λουγκάνσκ [βίντεο]
Οι επιθέσεις συνεχίζονται 24.05.26 Upd: 02:43

Οι Ρώσοι χτύπησαν με Ορέσνικ σε αντίποινα για το χτύπημα στην φοιτητική εστία στο Λουγκάνσκ

Η Ρωσία εκτόξευσε πύραυλο ή πυραύλους τύπου Ορέσνικ σε αυτό που είναι προφανές ως χτύπημα αντιποίνων για την επίθεση σε πανεπιστημιακές εγκαταστάσεις στο Λουχάνσκ.

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Πυροβολισμοί κοντά στον Λευκό Οίκο – Συναγερμός στη Μυστική Υπηρεσία – Δύο τραυματίες [βίντεο]
Μια σύλληψη 24.05.26 Upd: 02:41

Πυροβολισμοί κοντά στον Λευκό Οίκο - Συναγερμός στη Μυστική Υπηρεσία - Δύο τραυματίες

Πυροβολισμοί ακούστηκαν κοντά στον Λευκό Οίκο με την στιγμή να καταγράφεται σε ρεπορτάζ του ABC News. Σε κρίσιμη κατάσταση ο φερόμενος ως δράστης, σοβαρά τραυματίας ένας περαστικός.

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Τι λένε οι πρώτες πληροφορίες για το πλαίσιο για την ειρήνη μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν
Κόσμος 24.05.26

Τι λένε οι πρώτες πληροφορίες για το πλαίσιο για την ειρήνη μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν

Αρχικά η Τεχεράνη επιβεβαιώνει πως η κίνηση στα Στενά του Ορμούζ θα έλθει στα προπολεμικά επίπεδα, αλλά με το Ιράν να διατηρεί την «πλήρη εξουσία» επί των στενών.

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Τραμπ: Πολύ κοντά η συμφωνία με το Ιράν, θα ανοίξει το Ορμούζ – Ιράν: Διαλύσαμε τις ψευδαισθήσεις των ΗΠΑ
Κόσμος 24.05.26

Τραμπ: Πολύ κοντά η συμφωνία με το Ιράν, θα ανοίξει το Ορμούζ – Ιράν: Διαλύσαμε τις ψευδαισθήσεις των ΗΠΑ

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, επιβεβαίωσε πως το Ιράν και οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι πολύ κοντά στο να υπογράψουν μνημόνιο συνεργασίας για την ειρήνη.

Σύνταξη
«Ο Νονός» επιστρέφει για να μας διηγηθεί την ιστορία της Κόνι Κορλεόνε
Η επιστροφή 23.05.26

«Ο Νονός» επιστρέφει για να μας διηγηθεί την ιστορία της Κόνι Κορλεόνε

Οι γυναίκες της οικογένειας Κορλεόνε περέμειναν για χρόνια στην αφάνεια. Οπότε, ήρθε η ώρα να μάθουμε την ιστορία της Κόνι Κορλεόνε, η οποία μπορεί να γίνει εξίσου επικίνδυνη με τον Βίτο.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Μπάγερν Μονάχου – Στουτγκάρδη 3-0: Ιστορικό χατ-τρικ του Κέιν και νταμπλ! (vids)
Ποδόσφαιρο 23.05.26

Μπάγερν Μονάχου – Στουτγκάρδη 3-0: Ιστορικό χατ-τρικ του Κέιν και νταμπλ! (vids)

Με ένα απίθανο χατ-τρικ του Χάρι Κέιν, η Μπάγερν Μονάχου νίκησε 3-0 τη Στουτγκάρδη στον τελικό του Κυπέλλου Γερμανίας και έφτασε έτσι το 14ο νταμπλ της ιστορίας της.

Άκης Στρατόπουλος
Άκης Στρατόπουλος
Ανοίγει το μέτωπο με Χαμάς; «Τραμπ και Ισραήλ ξαναέγραψαν την εκεχειρία – Αν ζητάνε παράδοση, θα πολεμήσουμε»
«Έρχεται ιντιφάντα» 23.05.26

Ανοίγει το μέτωπο με Χαμάς; «Τραμπ και Ισραήλ ξαναέγραψαν την εκεχειρία – Αν ζητάνε παράδοση, θα πολεμήσουμε»

«Αν φτάσουμε σε κατάσταση όπου “η θάλασσα είναι πίσω σου και ο εχθρός μπροστά σου”, θα πολεμήσουν — όχι μόνο η Χαμάς, αλλά οι Παλαιστίνιοι γενικά»

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Νεκροί 18 φοιτητές από επίθεση της Ουκρανίας στο Λουγκάνσκ
Άλλοι 3 αγνοούνται 23.05.26

Νεκροί 18 φοιτητές από επίθεση της Ουκρανίας στο Λουγκάνσκ

Διασώστες εξακολουθούν να απομακρύνουν τα συντρίμμια του κατεστραμμένου κτιρίου κοιτώνων του Κολεγίου Σταρομπίλσκ του Παιδαγωγικού Πανεπιστημίου του Λουγκάνσκ, κάτω από τα οποία είναι θαμμένοι άλλοι τρεις φοιτητές.

Σύνταξη
Ιράν και Πακιστάν έστειλαν αναθεωρημένη πρόταση στις ΗΠΑ για τον τερματισμό του πολέμου
Κόσμος 23.05.26

Ιράν και Πακιστάν έστειλαν αναθεωρημένη πρόταση στις ΗΠΑ για τον τερματισμό του πολέμου

Το Ιράν απέστειλε μέσω του Πακιστάν, αναθεωρημένη πρόταση στην οποία οι ΗΠΑ αναμένεται να απαντήσουν την Κυριακή. Ο Τραμπ συνομιλεί με εταίρους της Ουάσινγκτον στη Μέση Ανατολή.

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σερβία: Μεγαλειώδης αντικυβερνητική διαδήλωση – Χιλιάδες πολίτες ζήτησαν δικαιοσύνη για τα θύματα του Νόβι Σαντ και εκλογές
Κόσμος 23.05.26

Σερβία: Μεγαλειώδης αντικυβερνητική διαδήλωση – Χιλιάδες πολίτες ζήτησαν δικαιοσύνη για τα θύματα του Νόβι Σαντ και εκλογές

Οι διαδηλωτές κατέκλυσαν μια κεντρική πλατεία στο Βελιγράδι από διάφορες κατευθύνσεις, πολλοί κρατώντας πανό και φορώντας μπλουζάκια με το σύνθημα «Οι φοιτητές νικούν», το μότο του νεανικού κινήματος.

Σύνταξη
Must Read
«Έγραψε» το ρεκόρ η ΔΕΗ, η χρυσή «ευαισθησία» της Alpha, πάντα… έτοιμος ο Boujnah, εγκρίσεις για Metlen, κλείνει (;) deal CrediaBank – Ευρώπη, η ευρώ- επιτυχία της Λαζαράκου

«Έγραψε» το ρεκόρ η ΔΕΗ, η χρυσή «ευαισθησία» της Alpha, πάντα… έτοιμος ο Boujnah, εγκρίσεις για Metlen, κλείνει (;) deal CrediaBank – Ευρώπη, η ευρώ- επιτυχία της Λαζαράκου

Διακοπές για λίγους: Έρχονται νέες αυξήσεις έως 20% στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια – Σοκάρουν οι τιμές των αεροπορικών

Διακοπές για λίγους: Έρχονται νέες αυξήσεις έως 20% στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια – Σοκάρουν οι τιμές των αεροπορικών

Γιατί μας ευχαριστεί ο Τραμπ; Τι κρύβει η ατάκα-σφραγίδα του στο «Truth Social»

Γιατί μας ευχαριστεί ο Τραμπ; Τι κρύβει η ατάκα-σφραγίδα του στο «Truth Social»

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Ποιος είναι ο Τζόναθαν Αντίκ, ο γιος του ιδρυτή της Mango που κατηγορείται για το θάνατο του πατέρα του

Ποιος είναι ο Τζόναθαν Αντίκ, ο γιος του ιδρυτή της Mango που κατηγορείται για το θάνατο του πατέρα του

Μεταβολική υγεία: Το κλειδί για καλύτερη διάθεση και καθαρή σκέψη;

Μεταβολική υγεία: Το κλειδί για καλύτερη διάθεση και καθαρή σκέψη;

Τι πραγματικά χρειάζεσαι στη βαλίτσα του μαιευτηρίου

Τι πραγματικά χρειάζεσαι στη βαλίτσα του μαιευτηρίου

Τα «ψιλά» γράμματα στα τιμολόγια ρεύματος

Τα «ψιλά» γράμματα στα τιμολόγια ρεύματος

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Ταυτότητα
Κυριακή 24 Μαϊου 2026
Cookies