Τι λένε οι πρώτες πληροφορίες για το πλαίσιο για την ειρήνη μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν

Σύμφωνα με το Al Jazeera, το σχέδιο πρότασης που βρίσκεται στο στάδιο της οριστικοποίησης μεταξύ του Ιράν και των ΗΠΑ περιλαμβάνει τον τερματισμό των εχθροπραξιών σε όλα τα μέτωπα, συμπεριλαμβανομένου του Λιβάνου, την αποδέσμευση πολλών δισεκατομμυρίων δολαρίων από τα δεσμευμένα ιρανικά κεφάλαια, την άρση του ναυτικού αποκλεισμού από τις ΗΠΑ και την επαναλειτουργία των Στενών του Ορμούζ.

Το πλαίσιο προβλέπει επίσης την απόσυρση των αμερικανικών δυνάμεων από την «άμεση γειτονία του Ιράν». Σύμφωνα με την πρόταση, και οι δύο πλευρές θα έχουν στη συνέχεια 30 ημέρες — με τη δυνατότητα παράτασης της περιόδου κατόπιν αμοιβαίας συμφωνίας — για να διαπραγματευτούν τα ανεπίλυτα πυρηνικά ζητήματα.

Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, θα διευκολυνθεί η θαλάσσια διέλευση μέσω των Στενών του Ορμούζ.

Τι αναφέρουν τα ιρανικά ΜΜΕ

Το Ιράν συμφώνησε να επαναφέρει τον όγκο της ναυτιλιακής κίνησης στα Στενά του Ορμούζ στα προπολεμικά επίπεδα, αν και η Τεχεράνη επιμένει ότι αυτό δεν σημαίνει επιστροφή στην απεριόριστη «ελεύθερη διέλευση», σύμφωνα με όσα μετέδωσε το πρακτορείο ειδήσεων Fars.

Η Ισλαμική Δημοκρατία θα διατηρήσει την πλήρη εξουσία επί των στενών, συμπεριλαμβανομένου του ελέγχου των ναυτιλιακών διαδρομών, του χρονοδιαγράμματος διέλευσης, των αδειών και των διαδικασιών διέλευσης, κάτι που έρχεται σε αντίθεση με τις πρόσφατες δηλώσεις του Τραμπ ότι η κατάσταση επανέρχεται στο φυσιολογικό.

Το Ιράν δήλωσε επίσης ότι σε αυτό το στάδιο των διαπραγματεύσεων δεν συζητήθηκαν δεσμεύσεις σχετικά με το πυρηνικό του πρόγραμμα και ισχυρίστηκε ότι Αμερικανοί αξιωματούχοι χαρακτήρισαν ιδιωτικά τις δημόσιες δηλώσεις του Τραμπ ως απευθυνόμενες κυρίως στο εγχώριο πολιτικό κοινό και στα μέσα ενημέρωσης.

Τι αναφέρει το Al Mayaddeen του Λιβάνου

Σύμφωνα με το Al-Mayadeen, βρίσκεται σε στάδιο ολοκλήρωσης η προκαταρκτική συμφωνία-πλαίσιο μεταξύ Τεχεράνης και Ουάσιγκτον με τη μεσολάβηση του Πακιστάν, πρόκειται για μνημόνιο κατανόησης και όχι για τελική συμφωνία, ενώ δεν περιλαμβάνει το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν.

Το παρόν μνημόνιο κατανόησης δεν περιλαμβάνει καμία ρήτρα σχετικά με το ιρανικό πυρηνικό ζήτημα και την απόσυρση του αμερικανικού στόλου από τις περιοχές γύρω από το Ιράν.

Το μνημόνιο προβλέπει την αποδέσμευση του μισού των δεσμευμένων ιρανικών κεφαλαίων, τα οποία ανέρχονται σε 12 δισεκατομμύρια δολάρια, καθώς και τον τερματισμό του αμερικανικού ναυτικού αποκλεισμού.

Έχει δοθεί προθεσμία 30 ημερών για την επίτευξη πυρηνικής συμφωνίας μετά την υπογραφή του πλαισίου