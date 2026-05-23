Ο διοικητής της Νότιας Διοίκησης των ΗΠΑ – SOUTHCOM, Φράνσις Λ. Ντόνοβαν βρέθηκε σήμερα στο Καράκας της Βενεζουέλας, στο πλαίσιο της δεύτερης επίσημης επίσκεψής του στη χώρα, όπως αναφέρει η σχετική ανακοίνωση.

Ο διοικητής της SOUTHCOM συμμετείχε σε διμερείς συζητήσεις με ανώτερους αξιωματούχους της προσωρινής κυβέρνησης της Βενεζουέλας, συναντήθηκε με την ηγεσία και το προσωπικό της αμερικανικής πρεσβείας στο Καράκας και παρακολούθησε την κοινή δύναμη να διεξάγει «άσκηση στρατιωτικής αντίδρασης». Η άσκηση αφορούσε επιχείρηση μέσα στην πρεσβεία των ΗΠΑ στο Καράκας.

#SOUTHCOM Commander Gen. Francis L. Donovan was in Caracas, Venezuela, today for his second official visit to the country. He took part in bilateral discussions with senior interim government leaders, met with U.S. Embassy leadership and staff, and observed the joint force… — U.S. Southern Command (@Southcom) May 23, 2026

Οι ΗΠΑ έκαναν κοινές ασκήσεις με τη Βενεζουέλα

Ο στρατηγός Ντόνοβαν και ένα απόσπασμα Αμερικανών στρατιωτικών μεταφέρθηκαν στο Καράκας με δύο αεροπλάνα MV-22B Ospreys κάθετης προσγείωσης και απογείωσης των πεζοναυτών τα οποία συμμετείχαν στην άσκηση.

Δύο αεροσκάφη πραγματοποίησαν ελεγχόμενες πτήσεις πάνω από το Καράκας και εκτέλεσαν προσγειώσεις στην αμερικανική πρεσβεία στο πλαίσιο της άσκησης, η οποία θα συντονιστεί με τις αεροναυτικές και τις αρχές ασφαλείας της Βενεζουέλας.

Ο διοικητής της SOUTHCOM ανέφερε πως παραμένουν «προσηλωμένοι στη διασφάλιση της υλοποίησης του προέδρου των ΗΠΑ τριφασικού σχεδίου — ιδίως της σταθεροποίησης της Βενεζουέλας — και στη σημασία της κοινής ασφάλειας σε ολόκληρο το Δυτικό Ημισφαίριο».

Πρόσθεσε ότι «οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι προσηλωμένες σε μια ελεύθερη, ασφαλή και ευημερούσα Βενεζουέλα για τον λαό της Βενεζουέλας, τις Ηνωμένες Πολιτείες και το Δυτικό Ημισφαίριο».

Το υπουργείο Εξωτερικών της Βενεζουέλας, ανακοίνωσε ότι η άσκηση με αεροσκάφη τύπου Bell Boeing V-22 Osprey αποτελεί μέρος των καθολικών πρωτοκόλλων ασφάλειας και διαχείρισης έκτακτων καταστάσεων, τα οποία έχουν σχεδιαστεί «για την αντιμετώπιση πιθανών ιατρικών έκτακτων περιστατικών ή καταστροφικών καταστάσεων».

Η άσκηση έγινε κατόπιν αιτήματος της αμερικανικής πρεσβείας και αφορούσε την επιχείρηση διάσωσης ατόμων από την ίδια την πρεσβεία στο Καράκας.

Η κινητοποίηση πραγματοποιείται σύμφωνα με τις συνήθεις διαδικασίες που συνοδεύουν τη λειτουργία των αμερικανικών διπλωματικών αποστολών σε όλο τον κόσμο, όπως ανέφεραν πηγές του υπουργείου Εξωτερικών της Βενεζουέλας.