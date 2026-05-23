Reuters: Βήματα προόδου στις επαφές Ουάσιγκτον–Τεχεράνης για τερματισμό του πολέμου

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη του in.gr στην Google

Το Ιράν, οι ΗΠΑ και ο διαμεσολαβητής Πακιστάν δήλωσαν το Σάββατο ότι σημειώθηκε πρόοδος στις συνομιλίες για τον τερματισμό του πολέμου που διαρκεί σχεδόν τρεις μήνες.

Η Τεχεράνη ανακοίνωσε ότι επικεντρώνεται στην οριστικοποίηση μνημονίου κατανόησης (MOU), έπειτα από τις επαφές κορυφαίων Ιρανών αξιωματούχων με τον αρχηγό του πακιστανικού στρατού Ασίμ Μουνίρ.

Ο πακιστανικός στρατός έκανε λόγο για «ενθαρρυντική» πρόοδο προς μια τελική συμφωνία, ενώ δύο πακιστανικές πηγές που συμμετέχουν στις διαπραγματεύσεις ανέφεραν ότι το υπό διαμόρφωση πλαίσιο είναι «αρκετά ολοκληρωμένο ώστε να οδηγήσει στον τερματισμό του πολέμου».

Σύμφωνα με πηγές του Reuters, το προτεινόμενο σχέδιο προβλέπει τρία στάδια: την επίσημη λήξη των εχθροπραξιών, την αποκλιμάκωση της κρίσης στα Στενά του Ορμούζ και την έναρξη περιόδου 30 ημερών για διαπραγματεύσεις σχετικά με μια ευρύτερη συμφωνία, η οποία θα μπορεί να παραταθεί.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι θα εξετάσει το τελευταίο σχέδιο συμφωνίας του Ιράν με τους συμβούλους του και ενδέχεται να αποφασίσει ακόμη και την Κυριακή αν θα επαναληφθούν οι αμερικανικές επιθέσεις κατά του Ιράν. «Ή θα πετύχουμε μια καλή συμφωνία ή θα τους στείλω στην κόλαση», φέρεται να δήλωσε σε συνέντευξή του.

Πακιστανική πηγή τόνισε πάντως ότι δεν υπάρχει καμία εγγύηση πως η Ουάσιγκτον θα αποδεχθεί το μνημόνιο. Σε περίπτωση συμφωνίας μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, θα ακολουθήσει νέος γύρος συνομιλιών μετά το τέλος της αργίας του Εΐντ την ερχόμενη Παρασκευή.

Τηλεδιάσκεψη Τραμπ με ηγέτες της Μέσης Ανατολής

Ο Τραμπ, ο οποίος δέχεται πολιτική πίεση λόγω των επιπτώσεων του πολέμου στις τιμές της ενέργειας στις ΗΠΑ, δήλωσε ότι δεν θα παραστεί στον γάμο του γιου του αυτό το Σαββατοκύριακο, επιλέγοντας να παραμείνει στην Ουάσιγκτον.

Άραβας αξιωματούχος ανέφερε στο Reuters ότι ο Αμερικανός πρόεδρος θα έχει τηλεφωνική επικοινωνία με τους ηγέτες της Σαουδικής Αραβίας, του Κατάρ, των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, της Ιορδανίας, της Αιγύπτου, της Τουρκίας και του Πακιστάν.

Η πακιστανική διαμεσολάβηση επιχειρεί να γεφυρώσει τις διαφορές ανάμεσα σε Ουάσιγκτον και Τεχεράνη, έπειτα από εβδομάδες συγκρούσεων που έχουν περιορίσει σημαντικά τη ναυσιπλοΐα στα Στενά του Ορμούζ, προκαλώντας αναταράξεις στις διεθνείς αγορές ενέργειας.

Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο επανέλαβε τις βασικές αμερικανικές απαιτήσεις: το Ιράν να μην αποκτήσει ποτέ πυρηνικό όπλο, να διασφαλιστεί η ελεύθερη διέλευση από τα Στενά χωρίς επιβαρύνσεις και να παραδώσει τα αποθέματα εμπλουτισμένου ουρανίου.

Ο Ρούμπιο, από το Νέο Δελχί όπου πραγματοποιεί επίσκεψη, δήλωσε ότι έχει σημειωθεί κάποια πρόοδος και ότι οι διαβουλεύσεις συνεχίζονται. «Ακόμη και αυτή τη στιγμή γίνονται επαφές. Υπάρχει πιθανότητα να έχουμε κάτι να ανακοινώσουμε αργότερα σήμερα, αύριο ή μέσα στις επόμενες ημέρες», ανέφερε.

Η Τεχεράνη απορρίπτει τις κατηγορίες ότι επιδιώκει την ανάπτυξη πυρηνικών όπλων και υποστηρίζει πως έχει δικαίωμα στον εμπλουτισμό ουρανίου για ειρηνικούς σκοπούς. Παράλληλα ζητά εποπτικό ρόλο στα Στενά του Ορμούζ, άρση του αμερικανικού αποκλεισμού των ιρανικών λιμανιών και κατάργηση των κυρώσεων στις εξαγωγές πετρελαίου.