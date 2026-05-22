«Ακομπλεξ-Άριστα»: Μάγδα Βαρούχα και Χρήστος Αδαμόπουλος έρχονται στην Τεχνόπολη
Την Παρασκευή 5 Ιουνίου, η Μάγδα Βαρούχα και ο Χρήστος Αδαμόπουλος ενώνουν ξανά τις δυνάμεις τους – αυτή τη φορά στη σκηνή της Τεχνόπολης
- Γιατί στην Ιρλανδία του πρώιμου Μεσαίωνα υπήρχαν νόμοι για τις μέλισσες;
- Πώς αντιμετώπισε η Ευρώπη την ενεργειακή κρίση - Γιατί η Ελλάδα επέλεξε το Fuel Pass
- Διέταξε το κλείσιμο φιλελεύθερου πανεπιστημίου ο Ερντογάν – Το μέλλον των φοιτητών του İstanbul Bilgi
- Η αόρατη επιδημία ψυχικής υγείας που επηρεάζει 1,2 δισ. ανθρώπους - Πάνω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο η Ελλάδα
Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησηςΠροσθήκη του in.gr στην Google
Μετά από τις επιτυχημένες χειμερινές τους παραστάσεις, η Μάγδα Βαρούχα και ο Χρήστος Αδαμόπουλος, επιστρέφουν δυναμικά με το ανανεωμένο project «Ακομπλεξ-Άριστα», αυτή τη φορά σε μια μεγάλη καλοκαιρινή συναυλία στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων, την Παρασκευή 5 Ιουνίου.
Οι κοινές τους παραστάσεις εξελίχθηκαν γρήγορα σε σημείο αναφοράς για τα αθηναϊκά lives, ενώ παράλληλα ταξίδεψαν σε επιλεγμένες πόλεις της Ελλάδας και της Κύπρου, δημιουργώντας έναν ζωντανό μουσικό κύκλο που συνεχίζεται με ακόμα μεγαλύτερη ορμή.
Αυτό το καλοκαίρι, το «Ακομπλεξ-Άριστα» ανεβαίνει στη σκηνή της Τεχνόπολης και ανοίγεται στον καλοκαιρινό ουρανό της Αθήνας, με ανανεωμένο ρεπερτόριο, νέες ενορχηστρώσεις και την ίδια ακατέργαστη, αληθινή ενέργεια που το καθιέρωσε.
Το βασικό στοιχείο του project παραμένει αναλλοίωτο: Μουσική χωρίς φίλτρα.
Τραγούδια δικά τους και άλλα που αγαπήθηκαν, απρόσμενες επιλογές, εναλλαγές ρόλων και ένα πρόγραμμα που ισορροπεί ανάμεσα στη συγκίνηση, τον παλμό και την εκτόνωση. Στη σκηνή μαζί τους θα ανέβουν ξεχωριστοί guests που έχουν αγαπήσει οι ίδιοι στα εφηβικά τους χρόνια, αλλά και νεότεροι καλλιτέχνες που φέρνουν τη δική τους φρέσκια ματιά, ανοίγοντας έναν δημιουργικό διάλογο ανάμεσα στις γενιές.
Την Παρασκευή 5 Ιουνίου, η Μάγδα Βαρούχα και ο Χρήστος Αδαμόπουλος εμφανίζονται στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων σε μια βραδιά ελευθερίας, ρυθμού και αυθεντικής επικοινωνίας με το κοινό.
INFO
Που: Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων (Πειραιώς 100, Γκάζι, 213 0109300, 213 0109324)
Πότε: Παρασκευή 5 Ιουνίου
Προπώληση εισιτηρίων στο inMore.com
Πρόσβαση: Μετρό: Σταθμός «Κεραμεικός», Τρόλεï: No. 21 (από Ομόνοια), Στάση «Φωταέριο», Λεωφορεία: 035, 049, 227, 815, 838, 914, Β18, Γ18, Στάση «Φωταέριο»
- ΕΛΚΕΘΕ για την έντονη οσμή αερίου στην Αττική: Δεν προήλθε από τη θάλασσα
- Ξεκίνησε η μηχανοκίνητη πορεία των οπαδών του Ολυμπιακού προς το ΟΑΚΑ
- Ξεκινά η ανακατασκευή του Δημοτικού κτηρίου στο Νέο Ψυχικό
- Παναθηναϊκός: Ο Νέστρουπ έχει 9/9 προκρίσεις στα καλοκαιρινά προκριματικά
- Πλακιάς: Ούτε ένας συγγενής στην εκδήλωση για το κόμμα Καρυστιανού – «Τα αλλάζει» για Τέμπη και μεταφορές
- Βόλος: Σε σοβαρή κατάσταση γυναίκα που παρασύρθηκε από νταλίκα
- Καθυστέρηση λόγω βλάβης στο τσάρτερ των οπαδών της Βαλένθια (pic)
- Πράσινο φως στην Ευρώπη για το πρώτο χάπι κατά της παχυσαρκίας
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις