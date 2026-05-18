Einstürzende Neubauten: Νέο μέλος, παλιός θόρυβος – Η θρυλική μπάντα του Βερολίνου γυρίζει σελίδα

Οι Einstürzende Neubauten, το συγκρότημα που ταύτισε όσο λίγα τον ήχο του Βερολίνου με το industrial, τα παλιοσίδερα, τα οικοδομικά υλικά και την ακραία πειραματική μουσική, δεν ετοιμάζεται να ρίξει αυλαία. Παρότι ο τελευταίος τους δίσκος, Rampen, άνοιγε με τη φράση «όλα έχουν ήδη γραφτεί, όλα έχουν ήδη ειπωθεί», ο Blixa Bargeld είναι κατηγορηματικός: η μπάντα θα κάνει κι άλλον δίσκο.

Καρότσια, σωλήνες και μέταλλα στη σκηνή

Το συγκρότημα βρέθηκε στη Χάγη για το φεστιβάλ Rewire, κουβαλώντας, όπως πάντα, τον δικό του ιδιότυπο εξοπλισμό: καρότσι σούπερ μάρκετ, σωλήνες, τρυπάνια και μεταλλικά φύλλα. Αυτά τα υλικά, μαζί με τα παλιοσίδερα και τους ήχους των εργοταξίων, είναι εδώ και δεκαετίες μέρος της ταυτότητάς του.

Οι Neubauten θεωρούνται από τους πρωτοπόρους του industrial και έχουν επηρεάσει συγκροτήματα όπως οι Nine Inch Nails και οι Swans, ακόμη κι αν ο ήχος τους έγινε σταδιακά πιο μελωδικός από τις αρχές της δεκαετίας του 2000.

Η Josefine Lukschy και η νέα εποχή

Η μεγάλη αλλαγή, όμως, δεν βρίσκεται μόνο στον ήχο. Βρίσκεται και στη σύνθεση της μπάντας. Το νέο μέλος είναι η Josefine Lukschy, μπασίστρια από τη βερολινέζικη underground σκηνή, γεννημένη το 1989 — τη χρονιά που οι Einstürzende Neubauten είχαν μόλις κυκλοφορήσει το πέμπτο τους άλμπουμ, Haus der Lüge.

Είναι η πρώτη νέα προσθήκη από το 1997, όταν είχαν ενταχθεί στο συγκρότημα οι Jochen Arbeit και Rudolph Moser.

Η αποχώρηση του Alexander Hacke

Η είσοδός της ήρθε μετά την αποχώρηση του Alexander Hacke, ενός από τα πιο μακροχρόνια μέλη της μπάντας, που είχε μπει στους Neubauten λίγο μετά την ίδρυσή τους το 1980.

Ο Hacke ανακοίνωσε την αποχώρησή του τον περασμένο Απρίλιο, μιλώντας για απόκλιση σε βασικές προσωπικές και επαγγελματικές αξίες και για την ανάγκη να υπερασπιστεί την ακεραιότητά του.

Ο Bargeld, από την πλευρά του, συνδέει την απομάκρυνση με την όλο και μεγαλύτερη ενασχόληση του Hacke με δικά του πρότζεκτ, όπως το hackedepicciotto, το ντουέτο με τη σύζυγό του Danielle de Picciotto, καλλιτέχνιδα και συνιδρύτρια του Love Parade.

«Ήταν σαν να ήταν πάντα μαζί μας»

Μετά την αποχώρηση, οι Neubauten έκαναν διακριτικά ακροάσεις. Κάλεσαν τέσσερις μουσικούς, πρόβαραν μαζί τους και, όπως λέει ο Bargeld, η επιλογή της Lukschy ήταν ομόφωνη.

«Ήταν σαν να ήταν πάντα μαζί μας», λέει χαρακτηριστικά στον Guardian.

Η Lukschy, που χρησιμοποιεί τις αντωνυμίες they/them, δεν ήταν όνομα γνωστό στο ευρύ κοινό ούτε απαραίτητα στους φανατικούς ακροατές των Neubauten. Είχε κινηθεί κυρίως στην underground σκηνή του Βερολίνου, συμμετέχοντας σε σχήματα όπως οι Crashpad, όπου παίζει μπάσο και μοιράζεται τα φωνητικά.

Η ίδια λέει πως όλα ξεκίνησαν σχεδόν τυχαία, με ένα τηλεφώνημα από γνωστό που της είπε ότι η μπάντα αναζητούσε νέο μπασίστα. Λίγες ημέρες αργότερα έκανε πρόβες πάνω στα κομμάτια που της είχαν στείλει.

Μια νεότερη γενιά μέσα σε έναν βερολινέζικο θεσμό

Για έναν μουσικό πολύ νεότερο από τα υπόλοιπα μέλη, η ένταξη σε μια μπάντα μεγαλύτερη από τον ίδιο δεν είναι απλή υπόθεση. Η Lukschy, μάλιστα, είναι και το πρώτο μη ανδρικό μέλος μετά τις συνιδρύτριες Beate Bartel και Gudrun Gut, που αποχώρησαν νωρίς από το συγκρότημα.

Όμως για την ίδια, οι Neubauten δεν είναι κάτι ξένο. «Είμαι από το Βερολίνο. Η μπάντα είναι θεσμός στην πόλη», λέει.

Το Βερολίνο που άλλαξε μαζί τους

Οι Einstürzende Neubauten μοιάζουν σήμερα με ζωντανό αποτύπωμα μιας άλλης εποχής του Βερολίνου: της πόλης του David Bowie και του Iggy Pop, της διαιρεμένης πρωτεύουσας, των καταλήψεων, της DIY τέχνης και της αντικουλτούρας.

Αυτή η εικόνα εξακολουθεί να τροφοδοτεί τον μύθο της πόλης, ακόμη κι αν πολλοί στη Γερμανία γράφουν πλέον για ένα Βερολίνο που χάνει τον παλιό του χαρακτήρα, πιεσμένο από περικοπές στον πολιτισμό, κοινωνικές εντάσεις και απογοήτευση.

«Η αντικουλτούρα της αντικουλτούρας»

Ο Bargeld δεν δέχεται εύκολα ότι οι Neubauten έγιναν μέρος του κατεστημένου. «Ήμασταν η αντικουλτούρα της αντικουλτούρας», λέει.

Μπορεί ο ίδιος να τιμήθηκε πρόσφατα με το Τάγμα της Αξίας της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας, όμως επιμένει ότι η μπάντα δεν χωρά σε τέτοιες ταμπέλες.

Όσο για την επιρροή τους, τη βλέπει με ειρωνεία και αμφιθυμία. «Δεν είμαστε άμοιροι ευθυνών για κάτι τόσο φρικτό όσο οι Rammstein», λέει, μισοαστειευόμενος.

Ο θόρυβος δεν έχει τελειώσει

Παρά τη διεθνή τους φήμη, οι Neubauten δεν έγιναν ποτέ πραγματικά εμπορικό φαινόμενο. Και όμως συνεχίζουν. Όσο υπάρχουν σκηνές, θα κουβαλούν καρότσια, μέταλλα και τρυπάνια από πόλη σε πόλη.

Το Βερολίνο μπορεί να αλλάζει, η μπάντα επίσης. Αλλά ο θόρυβος, όπως φαίνεται, δεν έχει τελειώσει.

*Με πληροφορίες από: The Guardian