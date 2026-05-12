magazin
Τρίτη 12 Μαϊου 2026
weather-icon 29o
Stream

in
magazin

# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΙΡΑΝ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΡΑΜΠ
# ΤΕΜΠΗ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΕΠΣΤΑΪΝ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Eurovision 2026: Η γιορτή των 70 χρόνων στη σκιά του μποϊκοτάζ για το Ισραήλ
Music 12 Μαΐου 2026, 12:45

Eurovision 2026: Η γιορτή των 70 χρόνων στη σκιά του μποϊκοτάζ για το Ισραήλ

Η Βιέννη ετοιμάζεται για την 70ή Eurovision, όμως η συμμετοχή του Ισραήλ, οι αποχωρήσεις χωρών και οι διαδηλώσεις αλλάζουν το κλίμα της μεγάλης μουσικής γιορτής

Ευγενία Κοτρώτσιου
ΕπιμέλειαΕυγενία Κοτρώτσιου
A
A
Vita.gr
Παραγωγικότητα: Ποιους 2 «χρυσούς κανόνες» να παραβλέψετε;

Παραγωγικότητα: Ποιους 2 «χρυσούς κανόνες» να παραβλέψετε;

Spotlight

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης

Προσθήκη του in.gr στην Google

Η Βιέννη ετοιμάζεται να φορέσει τα γιορτινά της για τη Eurovision, όμως η φετινή διοργάνωση δεν θυμίζει σε τίποτα μια απλή μουσική επέτειο. Ο διαγωνισμός συμπληρώνει 70 χρόνια ζωής και επιστρέφει σε μια πόλη ταυτισμένη με τη μουσική ιστορία της Ευρώπης, αλλά το κλίμα γύρω από τη σκηνή είναι βαρύ.

Αντί για μια καθαρή γιορτή νοσταλγίας, η Eurovision 2026 ανοίγει αυλαία μέσα σε μποϊκοτάζ, πολιτικές αντιδράσεις και φόβους για την επόμενη ημέρα του θεσμού. Η συμμετοχή του Ισραήλ έχει προκαλέσει την αποχώρηση πέντε χωρών, έχει διχάσει τους φαν και έχει μεταφέρει τη συζήτηση από τα τραγούδια στη γεωπολιτική.

Οι ημιτελικοί ξεκινούν σήμερα Τρίτη στη Βιέννη και ο μεγάλος τελικός θα διεξαχθεί το Σάββατο, όμως η φετινή Eurovision μπαίνει ήδη στην ιστορία για λόγους που ξεπερνούν τη μουσική. Για πρώτη φορά σε τέτοια κλίμακα, χώρες με σημαντικό οικονομικό και συμβολικό βάρος γυρίζουν την πλάτη στη διοργάνωση, διαμαρτυρόμενες για την απόφαση της EBU να επιτρέψει τη συμμετοχή του Ισραήλ.

Διαφημιστικά banners πριν από τις προετοιμασίες για τη Eurovision στη Βιέννη, στην Αυστρία, στις 8 Μαΐου 2026. REUTERS/Lisa Leutner

Πέντε χώρες εκτός λόγω Ισραήλ

Η Eurovision 2026 θα διεξαχθεί χωρίς την Ισπανία και την Ολλανδία, που παραδοσιακά αποτελούν τον πέμπτο και τον έκτο μεγαλύτερο οικονομικό συνεισφορέα του διαγωνισμού. Εκτός μένουν επίσης η Ιρλανδία, η οποία μοιράζεται το ρεκόρ των περισσότερων νικών στον θεσμό, η Σλοβενία και η Ισλανδία.

Η απόφαση των πέντε χωρών να αποχωρήσουν ανακοινώθηκε τον περασμένο Δεκέμβριο, μετά το «πράσινο φως» που δόθηκε στο Ισραήλ να συμμετάσχει, πριν οι συμμετέχοντες ραδιοτηλεοπτικοί φορείς κληθούν να ψηφίσουν για το θέμα.

Η αντιπαράθεση είχε αρχίσει να χτίζεται από τον Οκτωβρίου 2023 και τον πόλεμο που ακολούθησε στη Γάζα. Όσοι επικρίνουν την Ευρωπαϊκή Ραδιοτηλεοπτική Ένωση, την EBU, μιλούν για δύο μέτρα και δύο σταθμά, υπενθυμίζοντας ότι η Ρωσία αποκλείστηκε από τη Eurovision μετά την εισβολή της στην Ουκρανία το 2022.

Πλήγμα και στην τηλεθέαση

Σύμφωνα με τον Guardian, το 2025, ο μεγάλος τελικός στη Βασιλεία της Ελβετίας παρακολουθήθηκε από αριθμό-ρεκόρ 166 εκατομμυρίων τηλεθεατών σε όλο τον κόσμο. Η αύξηση κατά 3 εκατομμύρια σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά, ωστόσο, δύσκολα θα επαναληφθεί φέτος.

Ο τελικός δεν θα μεταδοθεί στην Ιρλανδία, τη Σλοβενία και την Ισπανία, χώρες στις οποίες σχεδόν 5,9 εκατομμύρια άνθρωποι είχαν παρακολουθήσει τη Eurovision το 2025. Στην Ισπανία, το RTVE θα μεταδώσει δικό του μουσικό πρόγραμμα. Στην Ιρλανδία, οι τηλεθεατές θα δουν την οικογενειακή ταινία κινουμένων σχεδίων Mummies, ενώ στη Σλοβενία θα προβληθεί σειρά προγραμμάτων για την Παλαιστίνη.

Πτώση αναμένεται και στην Ολλανδία και την Ισλανδία. Οι εθνικοί ραδιοτηλεοπτικοί φορείς των δύο χωρών θα μεταδώσουν μεν τον διαγωνισμό, αλλά δεν θα στείλουν εκπρόσωπο στη σκηνή της Βιέννης.

Την ίδια ώρα, η επιστροφή της Βουλγαρίας, της Ρουμανίας και της Μολδαβίας, που είχαν απουσιάσει τα προηγούμενα χρόνια, δεν θεωρείται αρκετή για να δώσει στην EBU ένα νέο τηλεοπτικό ρεκόρ.

«Eurovision Village» δίπλα στο δημαρχείο της Βιέννης, στην Αυστρία, στις 8 Μαΐου 2026. REUTERS/Lisa Leutner

«Eurovision Village» δίπλα στο δημαρχείο της Βιέννης, στην Αυστρία, στις 8 Μαΐου 2026. REUTERS/Lisa Leutner

«Η Eurovision υποτίθεται ότι είναι χαρά»

Η πολιτική σύγκρουση έχει φτάσει μέχρι τους φαν του διαγωνισμού. Το Eurovision Hub, ένας από τους γνωστούς ιστότοπους θαυμαστών, ανακοίνωσε στα τέλη της περασμένης χρονιάς ότι δεν θα καλύψει τη φετινή διοργάνωση, εξηγώντας πως «δεν αισθανόμαστε πλέον ευθυγραμμισμένοι με τον διαγωνισμό στη σημερινή του μορφή».

Ο Πολ Τζόρνταν, ιστορικός της Eurovision, περιγράφει μια διοργάνωση που φτάνει στον τελικό χωρίς τον συνηθισμένο ενθουσιασμό. Όπως λέει, η πολιτική αντιπαράθεση έχει δοκιμάσει ακόμη και φιλίες που χτίστηκαν μέσα από την αγάπη για τον διαγωνισμό.

«Η Eurovision υποτίθεται ότι είναι χαρά. Αλλά φέτος μοιάζει λίγο θλιβερή», ανέφερε, όπως μεταδίδει ο Guardian.

Ο Ίρβινγκ Βόλτερ, ιστορικός του πολιτισμού και επί χρόνια παρατηρητής του διαγωνισμού, προειδοποιεί ότι το πρόβλημα δεν είναι μόνο πολιτικό αλλά και οικονομικό.

«Μακροπρόθεσμα, η χρηματοδότηση της Eurovision θα γίνεται όλο και πιο δύσκολη, καθώς η δημόσια ραδιοτηλεόραση δέχεται επίθεση παντού στην Ευρώπη», είπε. «Σε αυτό το πλαίσιο, οι πολιτικές αντιπαραθέσεις φυσικά δεν βοηθούν».

Διαδηλώσεις στη Βιέννη

Η Βιέννη δεν θα ζήσει μόνο δύο ημιτελικούς και έναν τελικό. Στους δρόμους της πόλης έχουν προγραμματιστεί συγκεντρώσεις τόσο υπέρ όσο και κατά της συμμετοχής του Ισραήλ.

Την Παρασκευή αναμένονται περίπου 3.000 διαδηλωτές στο Ρέσελπαρκ, σε συγκέντρωση για την Ημέρα της Νάκμπα, προς τιμήν των περισσότερων από 700.000 Παλαιστινίων που εγκατέλειψαν ή εκδιώχθηκαν από τα σπίτια τους στον πόλεμο του 1948, γύρω από τη δημιουργία του Ισραήλ.

Την ημέρα του τελικού, η αστυνομία της Βιέννης περιμένει περίπου 3.000 άτομα σε πορεία με σύνθημα «Αλληλεγγύη στην Παλαιστίνη». Παράλληλα έχει δηλωθεί και αντιδιαδήλωση με τίτλο «12 βαθμοί κατά του αντισιωνισμού – υπέρ της συμμετοχής του Ισραήλ στη Eurovision», στην οποία αναμένονται 50 έως 100 άτομα.

Το κλίμα στην Αυστρία δεν είναι ενθουσιώδες. Σύμφωνα με πρόσφατη δημοσκόπηση για την εφημερίδα Der Standard, μόνο το 26% συμφωνεί ότι ο διαγωνισμός «έφερε την Ευρώπη πιο κοντά», ενώ το 52% θεωρεί ότι η διοργάνωση είναι υπερβολικά ακριβή για τη χώρα.

YouTube thumbnail

Η γεωπολιτική πάνω στη σκηνή

Τα τελευταία δύο χρόνια, η πολιτική δεν περιορίστηκε στις διαδηλώσεις γύρω από τους χώρους της Eurovision. Πέρασε και μέσα στα ίδια τα τραγούδια.

Το 2024, η Έντεν Γκολάν από το Ισραήλ πήρε τελικά άδεια συμμετοχής από την EBU, αφού άλλαξε τους στίχους του τραγουδιού της Hurricane. Η αρχική εκδοχή είχε τίτλο October Rain και θεωρήθηκε ότι παρέπεμπε στις επιθέσεις της Χαμάς της 7ης Οκτωβρίου, κάτι που κρίθηκε αντίθετο με τους κανόνες πολιτικής ουδετερότητας.

Το 2025, η Γιουβάλ Ραφαέλ, επίσης από το Ισραήλ, συμμετείχε με το New Day Will Rise. Η ίδια ήταν επιζήσασα της επίθεσης στο φεστιβάλ Nova και οι στίχοι της μπαλάντας φάνηκε να συνδέονται με την τραυματική της εμπειρία.

Και στις δύο διοργανώσεις, το Ισραήλ τα πήγε ιδιαίτερα καλά στη δημόσια ψηφοφορία. Ωστόσο, η έντονη προώθηση των συμμετοχών του από την ισραηλινή κυβέρνηση μέσω των επίσημων λογαριασμών της στα social media προκάλεσε επικρίσεις.

Για το 2026, οι κανόνες της ψηφοφορίας αλλάζουν: ο μέγιστος αριθμός ψήφων μειώνεται από 20 σε 10 ανά τρόπο πληρωμής, είτε πρόκειται για online ψήφο, είτε για SMS, είτε για τηλεφωνική κλήση.

Το Ισραήλ με τον Νόαμ Μπετάν

Στη Βιέννη, το Ισραήλ θα εκπροσωπηθεί από τον 28χρονο Νόαμ Μπετάν με το τραγούδι Michelle. Όταν ανακοινώθηκε ο τίτλος, υπήρξαν εικασίες ότι μπορεί να αναφερόταν στη Μισέλ Ρούκοβιτσιν, γυναίκα στρατιώτη που τραυματίστηκε σοβαρά στις επιθέσεις της 7ης Οκτωβρίου, έμεινε σε κώμα, ανάρρωσε και παντρεύτηκε πέρυσι τον επί χρόνια σύντροφό της.

Οι στίχοι, όμως, δεν φαίνεται να επιβεβαιώνουν αυτή τη θεωρία. Το τραγούδι, που ερμηνεύεται στα γαλλικά, τα εβραϊκά και τα αγγλικά, μιλά για μια «τοξική αγάπη» προς μια γυναίκα την οποία ο τραγουδιστής αποκαλεί «βασίλισσα των προβλημάτων».

Στα στοιχήματα, το Ισραήλ βρίσκεται στην πέμπτη θέση των φαβορί. Πρώτη εμφανίζεται η Φινλανδία με τη δραματική μπαλάντα Liekinheitin της Λίντα Λαμπένιους και του Πέτε Παρκονέν. Στα ονόματα που συζητούνται για τη νίκη είναι επίσης ο Έλληνας ράπερ Akylas με το χορευτικό Ferto και ο Δανός Σόρεν Τορπέγκορ Λουντ με το Før Vi Går Hjem.

Η βρετανική συμμετοχή, ο Look Mum No Computer με το Eins, Zwei, Drei, θεωρείται outsider, με τη William Hill να τον δίνει στο 80/1.

Mία από τις αστυνομικές μονάδες που έχουν αναλάβει την ασφάλεια της Eurovision και παρουσίαση των μέτρων που έχουν σχεδιαστεί για την προστασία της Βιέννης, στην Αυστρία, στις 11 Μαΐου 2026. REUTERS/Elisabeth Mandl

Mία από τις αστυνομικές μονάδες που έχουν αναλάβει την ασφάλεια της Eurovision και παρουσίαση των μέτρων που έχουν σχεδιαστεί για την προστασία της Βιέννης, στην Αυστρία, στις 11 Μαΐου 2026. REUTERS/Elisabeth Mandl

Η επέκταση στην Ασία και η νοσταλγία των 70 χρόνων

Παρά την κρίση γύρω από τη φετινή διοργάνωση, η EBU επιχειρεί να προβάλει την παγκόσμια δυναμική του brand. Ενόψει της 70ής επετείου, ανακοίνωσε την επέκταση της Eurovision στην ασιατική αγορά, με τον πρώτο διαγωνισμό Eurovision Asia να έχει προγραμματιστεί για το Σάββατο 14 Νοεμβρίου στην Μπανγκόκ της Ταϊλάνδης.

Ο διευθυντής της Eurovision, Μάρτιν Γκριν, έχει υποσχεθεί για τη Βιέννη ένα εντυπωσιακό σόου, που θα τιμήσει τη «μοναδική ικανότητα του διαγωνισμού να φέρνει κοντά ανθρώπους πέρα από σύνορα και γενιές».

Στην επίσημη εφαρμογή της Eurovision θα προστεθεί και νέα λειτουργία, μέσα από την οποία οι φανατικοί φίλοι του θεσμού θα μπορούν να έχουν πρόσβαση σε αρχειακό υλικό, αποτελέσματα ψηφοφοριών και συμμετοχές από επτά δεκαετίες.

Ωστόσο, όσο κι αν η διοργάνωση επενδύει στη μνήμη και στη λάμψη των 70 χρόνων, η φετινή Eurovision στη Βιέννη δύσκολα θα μείνει μόνο ως επετειακή γιορτή. Με αποχωρήσεις χωρών, χαμένη τηλεθέαση, διαδηλώσεις και ανοιχτές κατηγορίες για πολιτικά δύο μέτρα και δύο σταθμά, ο διαγωνισμός μπαίνει στον τελικό του Σαββάτου με περισσότερο βάρος από όσο θα ήθελε.

*Mε πληροφορίες από: The Guardian 

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
AGRO
ΑΑΔΕ: Έως μέσα Ιουνίου οι αιτήσεις ΟΣΔΕ – Πότε θα πληρωθούν οι αγρότες

ΑΑΔΕ: Έως μέσα Ιουνίου οι αιτήσεις ΟΣΔΕ – Πότε θα πληρωθούν οι αγρότες

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Προσθήκη του in.gr στην Google
Vita.gr
Παραγωγικότητα: Ποιους 2 «χρυσούς κανόνες» να παραβλέψετε;

Παραγωγικότητα: Ποιους 2 «χρυσούς κανόνες» να παραβλέψετε;

Κόσμος
Ιράν: Εμπλουτισμός ουρανίου στο 90% σε περίπτωση νέας επίθεσης

Ιράν: Εμπλουτισμός ουρανίου στο 90% σε περίπτωση νέας επίθεσης

inWellness
inTown
Stream magazin
Metallica: Λένε ευχαριστώ στην Ελλάδα, κάνουν ρεκόρ στο ΟΑΚΑ – «Η μεγαλύτερη συναυλία που έγινε ποτέ»
The Good Life 11.05.26

Metallica: Λένε ευχαριστώ στην Ελλάδα, κάνουν ρεκόρ στο ΟΑΚΑ – «Η μεγαλύτερη συναυλία που έγινε ποτέ»

Το βράδυ του Σαββάτου 9 Μαΐου οι Μetallica πρωταγωνίστησαν σε μια «σεισμική δόνηση» που επαναπροσδιόρισε τα συναυλιακά χρονικά της χώρας και λένε ευχαριστώ

Σύνταξη
Ένα σπάνιο ντοκουμέντο του Tupac να τραγουδάει «You Don’t Bring Me Flowers»
«Ανέμελη ενέργεια» 11.05.26

Ένα σπάνιο ντοκουμέντο του Tupac να τραγουδάει το «You Don't Bring Me Flowers» με τον Ice-T

Μπορεί να έχουμε συνηθίσει τον Tupac σε πιο σοβαρές δηλώσεις, αλλά μια κοινή, αστεία ερμηνεία του «You Don't Bring Me Flowers» με τον Ice-T αξίζει σίγουρα την προσοχή μας.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Οι Πολ ΜακΚάρτνεϊ και Ρίνγκο Σταρ στο πρώτο τους ντουέτο θύμισαν εποχές Beatles
The Fab Two 10.05.26

Πολ ΜακΚάρτνεϊ - Ρίνγκο Σταρ: Τα δύο «Σκαθάρια» συνεργάστηκαν για το πρώτο τους ντουέτο και θύμισαν εποχές Beatles

Τα δύο θρυλικά μέλη των Beatles, ο Πολ ΜακΚάρτνεϊ και ο Ρίνγκο Σταρ, ηχογράφησαν το πρώτο τους ντουέτο, έστω κι αν γνωρίζονται πάνω από έξι δεκαετίες

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Metallica: Οι 80.000 θεατές, ο Ζορμπάς, οι Τρύπες και το Αστεροσκοπείο που μέτρησε τις δονήσεις
Music 10.05.26

Metallica: Οι 80.000 θεατές, ο Ζορμπάς, οι Τρύπες και το Αστεροσκοπείο που μέτρησε τις δονήσεις

To θρυλικό συγκρότημα επέστρεψε στην Ελλάδα έπειτα από 16 χρόνια, στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδείας τους «M72», χαρίζοντας ένα εντυπωσιακό οπτικοακουστικό show που έκανε το κοινό να παραληρεί.

Μαρία Κωνσταντοπούλου
Μαρία Κωνσταντοπούλου
Η αποξένωση και η σύνδεση – Μια ματιά στη σύντομη αλλά σημαντική ζωή του Ίαν Κέρτις των Joy Division
Post-punk ποιητής 09.05.26

Η αποξένωση και η σύνδεση – Μια ματιά στη σύντομη αλλά σημαντική ζωή του Ίαν Κέρτις των Joy Division

Η έκθεση «Ian Curtis: Insight» εξερευνά τη ζωή του frontman των Joy Division και στο πώς συνέβαλε στη διαμόρφωση του πολιτιστικού τοπίου του Μάντσεστερ στα τέλη της δεκαετίας του 1970.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Μπόνι Τάιλερ: Σε τεχνητό κώμα μετά από επείγουσα επέμβαση στο έντερο
Nοσοκομείο της Πορτογαλίας 07.05.26

Μπόνι Τάιλερ: Σε τεχνητό κώμα μετά από επείγουσα επέμβαση στο έντερο

«Συναγερμός» για την υγεία της Μπόνι Τάιλερ, με πορτογαλικά μέσα να μεταδίδουν ότι η 74χρονη τραγουδίστρια βρίσκεται σε τεχνητό κώμα μετά από επείγουσα χειρουργική επέμβαση

Σύνταξη
Σαν σήμερα η Σφαγή του Kεντ – Ο Νιλ Γιάνγκ, το Ohio και μια προδομένη, ματωμένη επανάσταση
Ιστορία 04.05.26

Σαν σήμερα η Σφαγή του Kεντ – Ο Νιλ Γιάνγκ, το Ohio και μια προδομένη, ματωμένη επανάσταση

Στις 4 Μαΐου 1970, η Αμερική συγκλονίστηκε από τη Σφαγή του Κεντ. Η δολοφονία των φοιτητών έγινε αφορμή για το πιο οργισμένο ροκ κομμάτι διαμαρτυρίας στην ιστορία της μουσικής

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
inStream - Ροή Ειδήσεων
Το σκάνδαλο των υποκλοπών σκεπάζει το Μαξίμου και ο Μητσοτάκης μιλά για βελτίωση για το Κράτος Δικαίου
Πολιτική 12.05.26

Το σκάνδαλο των υποκλοπών σκεπάζει το Μαξίμου και ο Μητσοτάκης μιλά για βελτίωση για το Κράτος Δικαίου

Την ώρα που οι αποκαλύψεις για το σκάνδαλο των υποκλοπών κλονίζουν την κυβέρνηση, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στη διάρκεια συνάντησης που είχε με τον Ευρωπαίο Επίτροπο αρμόδιο για τη Δημοκρατία, τη Δικαιοσύνη, το Κράτος Δικαίου και την Προστασία των Καταναλωτών βλέπει βελτίωση στις επιδόσεις των τελευταίων ετών

Σύνταξη
«Και βέβαια θα φτάσουμε στην Ιθάκη»: Ο διάλογος του Τσίπρα με την 96χρονη κυρία Κατερίνα στο Χαλάνδρι
Δείτε βίντεο 12.05.26

«Και βέβαια θα φτάσουμε στην Ιθάκη»: Ο διάλογος του Τσίπρα με την 96χρονη κυρία Κατερίνα στο Χαλάνδρι

Ο Αλέξης Τσίπρας συνομίλησε με την 96χρονη Κατερίνα Σωτηρίου στην εκδήλωση που διοργανώθηκε στο Θέατρο της Ρεματιάς στο Χαλάνδρι από το δίκτυο υποστηρικτών του πρώην πρωθυπουργού

Σύνταξη
Η κατάρα του Met Gala κράτησε τον Σαλαμέ μακριά από την Τζένερ – «Αν εμφανιστείς εκεί, χωρίζεις»
«Λίστα θυμάτων» 12.05.26

Η κατάρα του Met Gala κράτησε τον Σαλαμέ μακριά από την Τζένερ – «Αν εμφανιστείς εκεί, χωρίζεις»

Η λάμψη του Met Gala φαίνεται πως δεν είναι αρκετή για να νικήσει τις προκαταλήψεις της Κάιλι Τζένερ που κράτησε τον Τιμοτέ Σαλαμέ μακριά της «για να μη χωρίσουν»

Σύνταξη
Η… Μεγάλη Δευτέρα του Μουρίνιο: Ανακοινώνει το μέλλον του και όλα «μυρίζουν» Ρεάλ
Ποδόσφαιρο 12.05.26

Η… Μεγάλη Δευτέρα του Μουρίνιο: Ανακοινώνει το μέλλον του και όλα «μυρίζουν» Ρεάλ

Ο Ζοζέ Μουρίνιο ρωτήθηκε για το μέλλον του και αυτό που... δεν απάντησε, «φωτογραφίζει» περισσότερο από ποτέ την πιθανή επιστροφή του στη Μαδρίτη για τη Ρεάλ.

Άκης Στρατόπουλος
Άκης Στρατόπουλος
Παγκόσμια Ημέρα Νοσηλευτή: Βίντεο του Νίκου Ανδρουλάκη στο TikTok
Η πρόταση του ΠΑΣΟΚ 12.05.26

Βίντεο του Νίκου Ανδρουλάκη στο TikTok για την Παγκόσμια Ημέρα Νοσηλευτή

Οι άνθρωποι που κρατούν όρθιο το Εθνικό Σύστημα Υγείας αξίζουν περισσότερα από ένα «ευχαριστώ», τονίζει ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης στο βίντεο που ανήρτησε

Σύνταξη
Sani Men: Ισχυρά, όπως εσύ!
Τα Νέα της Αγοράς 12.05.26

Sani Men: Ισχυρά, όπως εσύ!

Δοκιμάστε τα και ανακαλύψτε την αυτοπεποίθηση που προσφέρει η Sani Sensitive.

Σύνταξη
Έργο προστασίας και ανάδειξης του Mon Repos
Τοπόσημο 12.05.26

Έργο προστασίας και ανάδειξης του Mon Repos

Στο Πρόγραμμα «Ιόνια Νησιά 2021-2027» εντάχθηκε η προστασία και ανάδειξη του Mon Repos, έργο συνολικού προϋπολογισμού 1,93 εκατ. Ευρώ, όπως ανακοίνωσε η Περιφέρεια Ιονίων Νήσων.

Σύνταξη
Δένδιας: Είμαστε βέβαιοι ότι το drone είναι ουκρανικό – Πρόκειται για εξαιρετικά σοβαρό ζήτημα
Πολιτική 12.05.26

Δένδιας: Είμαστε βέβαιοι ότι το drone είναι ουκρανικό – Πρόκειται για εξαιρετικά σοβαρό ζήτημα

Ο Νίκος Δένδιας θα ενημερώσει τους ομολόγους του στις Βρυξέλλες για το ουκρανικό USV που ανασύρθηκε στην περιοχή της Λευκάδας, σε συζήτηση που θα μετέχει μέσω τηλεδιάσκεψης και ο ουκρανός ΥΠΑΜ.

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Αλεξάνδρα Φωτάκη
Ηλιούπολη: Έπεσαν στο κενό από ταράτσα εξαώροφης πολυκατοικίας δύο 17χρονες – Νεκρή η μία, σε σοβαρή κατάσταση η δεύτερη
Δείτε εικόνες και βίντεο 12.05.26 Upd: 13:31

Σοκ στην Ηλιούπολη: Δύο 17χρονες έπεσαν από ταράτσα εξαώροφης πολυκατοικίας - Νεκρή η μία, σε σοβαρή κατάσταση η δεύτερη

Τραγωδία σημειώθηκε το πρωί της Τρίτης (12/5) στην Ηλιούπολη, όταν δύο 17χρονες έπεσαν από τον έκτο όροφο πολυκατοικίας.

Σύνταξη
Κάτω Τιθορέα: Για 8 ληστείες και ανατινάξεις ΑΤΜ εξετάζονται οι συλληφθέντες – «Οι δράστες ήταν μεταμφιεσμένοι»
Ελλάδα 12.05.26

Κάτω Τιθορέα: Για 8 ληστείες και ανατινάξεις ΑΤΜ εξετάζονται οι συλληφθέντες – «Οι δράστες ήταν μεταμφιεσμένοι»

Οι 8 συλληφθέντες, έξι άνδρες και δύο γυναίκες, εντοπίστηκαν και συνελήφθησαν χθες λίγη ώρα μετά τη ληστεία τράπεζας στην Κάτω Τιθορέα - «Βγήκαν ανενόχλητοι σαν να μην συμβαίνει τίποτα»

Σύνταξη
CNN: Ρωσικό πλοίο βυθίστηκε υπό μυστηριώδεις συνθήκες, ίσως μετέφερε πυρηνικούς αντιδραστήρες στη Βόρεια Κορέα
Μυστήριο 12.05.26

CNN: Ρωσικό πλοίο βυθίστηκε υπό μυστηριώδεις συνθήκες, ίσως μετέφερε πυρηνικούς αντιδραστήρες στη Βόρεια Κορέα

Σύμφωνα με την έρευνα, το πλοίο αρχικά φαίνεται να χτυπήθηκε από τορπίλη τύπου «Barracuda» που διαθέτουν μόνο οι Ηνωμένες Πολιτείες, ορισμένοι σύμμαχοι του ΝΑΤΟ, η Ρωσία και το Ιράν

Σύνταξη
Charlotte Foucteau στο 11o Delphi Economic Forum: Η τεχνολογία φέρνει ταχύτητα και κλίμακα, αλλά η αξία δημιουργείται από τον άνθρωπο
Τα Νέα της Αγοράς 12.05.26

Charlotte Foucteau στο 11o Delphi Economic Forum: Η τεχνολογία φέρνει ταχύτητα και κλίμακα, αλλά η αξία δημιουργείται από τον άνθρωπο

Η CEO της TP Greece υπογράμμισε τη σημασία της ανάπτυξης δεξιοτήτων αλλά και της προσαρμογής των ανθρώπων στη νέα πραγματικότητα της AI.

Σύνταξη
Κατρίν Ντενέβ: Η παγωμένη βασίλισσα της Κρουαζέτ επιστρέφει στις Κάννες – Ντεπαρτιέ, Χίτσκοκ και το νέο αίμα
Αίνιγμα 12.05.26

Κατρίν Ντενέβ: Η παγωμένη βασίλισσα της Κρουαζέτ επιστρέφει στις Κάννες – Ντεπαρτιέ, Χίτσκοκ και το νέο αίμα

Με δύο νέες ταινίες στις αποσκευές της και τον πιστό της σκύλο, τον Τζακ, στο πλευρό της, η Κατρίν Ντενέβ επιστρέφει στις Κάννες -εκεί όπου πριν από έξι δεκαετίες ξεκίνησε ο μύθος της

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Η AVIN στηρίζει το Make-A-Wish Ελλάδος και κάνει πραγματικότητα ευχές παιδιών που νοσούν
Τα Νέα της Αγοράς 12.05.26

Η AVIN στηρίζει το Make-A-Wish Ελλάδος και κάνει πραγματικότητα ευχές παιδιών που νοσούν

Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει τον δρόμο της, η AVIN στηρίζει το Make-A-Wish Ελλάδος, συμβάλλοντας στην εκπλήρωση ευχών παιδιών που νοσούν από σοβαρές ασθένειες και προσφέροντας χαρά και δύναμη σε αυτά και τις οικογένειές τους

Σύνταξη
Χωρίς Ντόντσιτς η Εθνική Σλοβενίας το καλοκαίρι – Το ανακοίνωσε ο ίδιος (pic)
Μπάσκετ 12.05.26

Χωρίς Ντόντσιτς η Εθνική Σλοβενίας το καλοκαίρι – Το ανακοίνωσε ο ίδιος (pic)

Με γραπτή του δήλωση, ο Λούκα Ντόντσιτς ενημέρωσε πως δεν θα συμμετάσχει στα καλοκαιρινά «παράθυρα» της FIBA με την Εθνική Σλοβενίας, βάζοντας ως προτεραιότητα την οικογένειά του.

Σύνταξη
Χιλιάδες επιστήμονες αντιδρούν στην επίθεση Τραμπ κατά του κορυφαίου ερευνητικού ιδρύματος 
Εθνικό Ίδρυμα Επιστήμης 12.05.26

Χιλιάδες επιστήμονες αντιδρούν στην επίθεση Τραμπ κατά του κορυφαίου ερευνητικού ιδρύματος 

H επιστημονική κοινότητα καταδικάζει την απόφαση Τραμπ να καρατομήσει το εποπτικό συμβούλιο του Εθνικού Ιδρύματος Επιστήμης.

Βαγγέλης Πρατικάκης
Βαγγέλης Πρατικάκης
Must Read
Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally’s Intralot

Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally’s Intralot

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Ταυτότητα
Τρίτη 12 Μαϊου 2026
Cookies