magazin
Πέμπτη 18 Δεκεμβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
magazin

# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΑΓΡΟΤΕΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
«Πράσινο φως» σε παλαιστινιακές σημαίες και γιουχάρισμα έδωσε η Αυστρία για την Eurovision 2026
Music 18 Δεκεμβρίου 2025 | 20:40

«Πράσινο φως» σε παλαιστινιακές σημαίες και γιουχάρισμα έδωσε η Αυστρία για την Eurovision 2026

Ο ORF, οικοδεσπότης της Eurovision 2026 στη Βιέννη, δηλώνει πως δεν θα απαγορεύσει παλαιστινιακές σημαίες ούτε θα καλύψει αποδοκιμασίες κατά του Ισραήλ, σε έναν διαγωνισμό με αποχωρήσεις και πολιτική ένταση

Ευγενία Κοτρώτσιου
ΕπιμέλειαΕυγενία Κοτρώτσιου
A
A
Vita.gr
Πώς να χρησιμοποιήσετε τη θεωρία του “life audit” για να πετύχετε τους στόχους σας το 2026

Πώς να χρησιμοποιήσετε τη θεωρία του “life audit” για να πετύχετε τους στόχους σας το 2026

Spotlight

Ο αυστριακός δημόσιος ραδιοτηλεοπτικός φορέας ORF, που θα φιλοξενήσει την επόμενη Eurovision, ξεκαθάρισε ότι δεν σκοπεύει να επιβάλει περιορισμούς ούτε στο κοινό ούτε στη μετάδοση του διαγωνισμού, παρά τις έντονες αντιδράσεις γύρω από τη συμμετοχή του Ισραήλ, euronews. Όπως τονίζει, ρόλος της δημόσιας τηλεόρασης είναι «να αποτυπώνει την πραγματικότητα, χωρίς ωραιοποιήσεις».

Στη Eurovision του Μαΐου θα συμμετάσχουν συνολικά 35 χώρες — ο μικρότερος αριθμός από το 2003, χρονιά κατά την οποία ο διαγωνισμός άρχισε να διευρύνεται. Η μείωση αυτή έρχεται μετά την αποχώρηση πέντε εθνικών ραδιοτηλεοπτικών φορέων: της Ισπανίας, της Ιρλανδίας, της Ολλανδίας, της Σλοβενίας και της Ισλανδίας. Οι χώρες αυτές θεωρούν ότι η διεξαγωγή του διαγωνισμού με τη συμμετοχή του Ισραήλ είναι «ασυμβίβαστη» με τις αξίες της Eurovision, επικαλούμενες τις απώλειες αμάχων στη Γάζα.

Παρά το διαχρονικό σύνθημα «United by Music», είναι σαφές ότι οι πολιτικές εντάσεις και τα μποϊκοτάζ αναμένεται να επηρεάσουν έντονα το κλίμα της επόμενης διοργάνωσης, που συμπίπτει και με την 70ή επέτειο του θεσμού.

«Δεν θα προσποιηθούμε ότι δεν συμβαίνει τίποτα»

Απαντώντας στις αντιδράσεις, ο ORF έκανε γνωστό ότι στο κοινό θα επιτρέπονται όλες οι επίσημες σημαίες. Ο εκτελεστικός παραγωγός της Eurovision 2026, Μίχαελ Κρέν, διευκρίνισε ότι μοναδικά κριτήρια θα είναι η συμμόρφωση με τον νόμο και ζητήματα ασφαλείας, όπως το μέγεθος ή η χρήση των σημαιών. «Δεν θα προσποιηθούμε ότι δεν συμβαίνει τίποτα. Η δουλειά μας είναι να δείχνουμε τα πράγματα όπως είναι», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Στο ίδιο πνεύμα, η διευθύντρια προγράμματος του ORF, Στεφάνι Γκρόις-Χόροβιτς, ξεκαθάρισε ότι τυχόν αποδοκιμασίες του κοινού κατά τη διάρκεια της εμφάνισης του Ισραήλ δεν θα καλυφθούν ηχητικά ούτε θα αντικατασταθούν με τεχνητά χειροκροτήματα — σε αντίθεση με όσα είχαν παρατηρηθεί στη φετινή διοργάνωση. «Δεν θα παρέμβουμε στον ήχο με κανέναν τρόπο», ανέφερε.

REUTERS/Leonhard Foeger TPX IMAGES OF THE DAY

Τρόπαια επιστρέφουν

Την ίδια ώρα, οι αντιδράσεις επεκτείνονται και πέρα από τους εθνικούς φορείς. Οι νικητές της Eurovision από την Ελβετία και την Ιρλανδία, Nemo και Τσάρλι ΜακΓκέτιγκαν, έχουν ανακοινώσει ότι σκοπεύουν να επιστρέψουν τα τρόπαιά τους, ως ένδειξη διαμαρτυρίας. Το Nemo υπογράμμισε ότι οι αξίες της ενότητας, της συμπερίληψης και της αξιοπρέπειας, τις οποίες επικαλείται η Eurovision, έρχονται σε σύγκρουση με τις αποφάσεις της EBU, ειδικά μετά τα πορίσματα διεθνών οργανισμών για την κατάσταση στη Γάζα. «Όταν χώρες αποχωρούν, αυτό από μόνο του λέει πολλά», σημείωσε.

Ο ΜακΓκέτιγκαν, που κέρδισε τον διαγωνισμό το 1994 μαζί με τον Πολ Χάρινγκτον, δήλωσε ότι πείστηκε από το σκεπτικό του Nemo και εξέφρασε την πρόθεσή του να επιστρέψει και ο ίδιος το τρόπαιό του στην EBU — αν και παραδέχτηκε ότι προς το παρόν δεν γνωρίζει πού βρίσκεται.

Η Eurovision 2026 θα διεξαχθεί στη Βιέννη στις 16 Μαΐου και όλα δείχνουν ότι θα είναι μία από τις πιο πολιτικά φορτισμένες διοργανώσεις στην ιστορία του θεσμού.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Business
Citi: Στα 14,8 δισ. ευρώ η αποτίμηση του σχήματος Allwyn–ΟΠΑΠ

Citi: Στα 14,8 δισ. ευρώ η αποτίμηση του σχήματος Allwyn–ΟΠΑΠ

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Πώς να χρησιμοποιήσετε τη θεωρία του “life audit” για να πετύχετε τους στόχους σας το 2026

Πώς να χρησιμοποιήσετε τη θεωρία του “life audit” για να πετύχετε τους στόχους σας το 2026

Xρηματιστήριο Αθηνών
Χρηματιστήριο Αθηνών: Στις 2.100 μονάδες και πάλι η αγορά, άλλαξαν χέρια 52 πακέτα

Χρηματιστήριο Αθηνών: Στις 2.100 μονάδες και πάλι η αγορά, άλλαξαν χέρια 52 πακέτα

inWellness
inTown
Νίκος Ξυλούρης: Η ζωή, το έργο και το ήθος του «ζωντανεύουν» μέσα από την παράσταση Ο Αρχάγγελος της Κρήτης
Culture Live 18.12.25

Νίκος Ξυλούρης: Η ζωή, το έργο και το ήθος του «ζωντανεύουν» μέσα από την παράσταση Ο Αρχάγγελος της Κρήτης

Για πρώτη φορά, η ζωή του Νίκου Ξυλούρη ανεβαίνει στο θεατρικό σανίδι από τη Stages Network και τα Αθηναϊκά Θέατρα, με το έργο Ο Αρχάγγελος της Κρήτης. Έως τις 31 Ιανουαρίου στο θέατρο ΗΒΗ.

Σύνταξη
inTickets 17.12.25

«Ήταν έρωτες κεραυνοβόλοι»: Η Βιολέτα Ίκαρη για τα τραγούδια, τις συνεργασίες και την επιστροφή της στον Σταυρό του Νότου

Μια από τις πιο ωραίες φωνές της γενιάς της, η Βιολέτα Ίκαρη επιστρέφει στη δισκογραφία με το EP Σύννεφα Μπαλόνια, αλλά και στον Σταυρό του Νότου στις 26 Δεκεμβρίου.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
sp_banner_Desk
Stream magazin
«Ήταν έρωτες κεραυνοβόλοι»: Η Βιολέτα Ίκαρη για τα τραγούδια, τις συνεργασίες και την επιστροφή της στον Σταυρό του Νότου
inTickets 17.12.25

«Ήταν έρωτες κεραυνοβόλοι»: Η Βιολέτα Ίκαρη για τα τραγούδια, τις συνεργασίες και την επιστροφή της στον Σταυρό του Νότου

Μια από τις πιο ωραίες φωνές της γενιάς της, η Βιολέτα Ίκαρη επιστρέφει στη δισκογραφία με το EP Σύννεφα Μπαλόνια, αλλά και στον Σταυρό του Νότου στις 26 Δεκεμβρίου.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
«Οι fan έκλεβαν τα εσώρουχά μου, ακόμη και την κεραία του αυτοκινήτου μου» – Πώς οι Roxette έκαναν το It Must Have Been Love
Χριστουγεννιάτικο τραγούδι 16.12.25

«Οι fan έκλεβαν τα εσώρουχά μου, ακόμη και την κεραία του αυτοκινήτου μου» - Πώς οι Roxette έκαναν το It Must Have Been Love

«2.000 άνθρωποι μαζεύτηκαν έξω από το ξενοδοχείο μας στο Μπουένος Άιρες και τραγουδούσαν τα τραγούδια μας όλη τη νύχτα. Ο David Coulthard μου είπε αργότερα ότι όλοι οι οδηγοί της Φόρμουλα 1 έμεναν εκεί και ήταν ενοχλημένοι επειδή δεν μπορούσαν να κοιμηθούν» λέει στον Guardian o Per Gessle, τραγουδιστής και κιθαρίστας των Roxette.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Ακούστε το «Lullaby» και στηρίξτε τον λαό της Παλαιστίνης – Συμμετέχουν Μπράιαν Ίνο, Νένε Τσέρι και άλλοι
Από την θάλασσα 15.12.25

Ακούστε το «Lullaby» και στηρίξτε τον λαό της Παλαιστίνης – Συμμετέχουν Μπράιαν Ίνο, Νένε Τσέρι και άλλοι

Μετά την ανακοίνωση της κυκλοφορίας του τραγουδιού, ο Μπράιαν Ίνο εξέδωσε δελτίο τύπου, στο οποίο ανέφερε: «Το Lullaby αντικατοπτρίζει την ομορφιά, τη λαχτάρα και την ελπίδα των Παλαιστινίων».

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ο Μάικλ Τζάκσον «βλέπει τη σκόνη της»: Η Κάιλι Μινόγκ στην κορυφή των βρετανικών charts για 11η φορά – και χωρίς νέο άλμπουμ
Φαινόμενο 15.12.25

Ο Μάικλ Τζάκσον «βλέπει τη σκόνη της»: Η Κάιλι Μινόγκ στην κορυφή των βρετανικών charts για 11η φορά – και χωρίς νέο άλμπουμ

Το φαινόμενο Κάιλι Μινόγκ χτύπησε ξανά, καθώς το άλμπουμ της Kylie Christmas (Fully Wrapped) από το 2015 βρέθηκε στην κορυφή των UK Charts - η 11η φορά που το καταφέρνει.

Σύνταξη
Πώς ο δικηγόρος του Μάικλ Τζάκσον έγινε ο πιο ισχυρός άνθρωπος στον κόσμο του θεάματος
Αντιφατική προσωπικότητα 15.12.25

Πώς ο δικηγόρος του Μάικλ Τζάκσον έγινε ο πιο ισχυρός άνθρωπος στον κόσμο του θεάματος

Ως συνδιαχειριστής της περιουσίας του Μάικλ Τζάκσον, ο Τζον Μπράνκα, έχει καταφέρει να αυξήσει τα κέρδη με περισσότερα από 3 δισεκατομμύρια δολάρια μετά τον θάνατο του Βασιλιά της Ποπ το 2009, ο οποίος όπως είναι γνωστό πέθανε με χρέη.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Η Lotte Betts-Dean, οι δυσκολίες στην Ελλάδα και το μέλλον: Ο Δημήτρης Σουκαράς μεγάλωσε μέσα στη μουσική
Συνέντευξη 12.12.25

Η Lotte Betts-Dean, οι δυσκολίες στην Ελλάδα και το μέλλον: Ο Δημήτρης Σουκαράς μεγάλωσε μέσα στη μουσική

Ένα από τα νέα πρόσωπα της σύγχρονης κλασικής κιθάρας, ο Δημήτρης Σουκαράς θα ανέβει το Σάββατο 13 Δεκεμβρίου στη σκηνή της Αγγλικανικής Εκκλησίας Αγίου Παύλου, έχοντας δίπλα του την Lotte Betts-Dean σε μια βραδιά διαφορετική από τις άλλες.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
«Είναι λάθος»: Το Nemo επιστρέφει το τρόπαιο της Eurovision λόγω της συμμετοχής του Ισραήλ
«Γενοκτονία» 11.12.25

«Είναι λάθος»: Το Nemo επιστρέφει το τρόπαιο της Eurovision λόγω της συμμετοχής του Ισραήλ

«Η συνεχιζόμενη συμμετοχή του Ισραήλ, σε μια περίοδο που η Ανεξάρτητη Διεθνής Ερευνητική Επιτροπή του ΟΗΕ έχει χαρακτηρίσει ως γενοκτονία, δείχνει μια ξεκάθαρη σύγκρουση ανάμεσα στα ιδανικά της Eurovision και τις αποφάσεις που λαμβάνει η EBU»

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Fatboy Slim: Το θρυλικό Satisfaction Skank κυκλοφορεί επίσημα μετά από 25 χρόνια «πειρατείας»
Έπος 11.12.25

Fatboy Slim: Το θρυλικό Satisfaction Skank κυκλοφορεί επίσημα μετά από 25 χρόνια «πειρατείας»

Ένα από τα πιο μυθικά bootlegs της dance σκηνής, το Satisfaction Skank, αφήνει επιτέλους την υπόγεια διαδρομή του και βγαίνει νόμιμα στο φως, καθώς οι Rolling Stones έδωσαν για πρώτη φορά την άδεια χρήσης του ιστορικού riff του Satisfaction

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Προκαλεί ο Τζιν Σίμονς: «Χειρότερα κι από σκλάβους» αμείβονται οι μουσικοί – Σφοδρή επίθεση για τα ραδιοφωνικά δικαιώματα
Άκυρο 10.12.25

Προκαλεί ο Τζιν Σίμονς: «Χειρότερα κι από σκλάβους» αμείβονται οι μουσικοί – Σφοδρή επίθεση για τα ραδιοφωνικά δικαιώματα

Με οργισμένη τοποθέτηση στη Γερουσία, ο Τζιν Σίμονς κατήγγειλε το αμερικανικό σύστημα ραδιοφωνικών δικαιωμάτων ως «απάνθρωπο», υποστηρίζοντας ότι θρύλοι όπως ο Έλβις και ο Σινάτρα «δεν πληρώθηκαν ποτέ ούτε ένα δολάριο» για τις ερμηνείες τους

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Νεκρός ο διάσημος βαρύτονος Τζούμπιλαντ Σάικς μετά από πολλαπλές μαχαιριές – Συνελήφθη ο γιος του για τη δολοφονία του
Μίκα Σάικς 10.12.25

Νεκρός ο διάσημος βαρύτονος Τζούμπιλαντ Σάικς μετά από πολλαπλές μαχαιριές – Συνελήφθη ο γιος του για τη δολοφονία του

Ο διεθνώς αναγνωρισμένος βαρύτονος Τζούμπιλαντ Σάικς βρέθηκε μαχαιρωμένος στο σπίτι του στη Σάντα Μόνικα - υπό κράτηση ο γιος του

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Spotify Wrapped: Πώς η λειτουργία Listening Age της πλατφόρμας υπολογίζει τι ηλικία «γράφει» το αυτί σου;
«Απλώς ένας αριθμός» 09.12.25

Spotify Wrapped: Πώς η λειτουργία Listening Age της πλατφόρμας υπολογίζει τι ηλικία «γράφει» το αυτί σου;

Το Spotify παρουσιάζει το «Listening Age», που υπολογίζει την «ηλικία ακρόασης» κάθε χρήστη βάσει της πενταετίας όπου συγκεντρώνονται οι μουσικές του επιλογές

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
inStream - Ροή Ειδήσεων
Ο Αντετοκούνμπο για τον λόγο που οι φαν των Μπακς είχαν εξοργιστεί μαζί του: «Ποιος είναι αυτός ο Έλληνας;»
Μπάσκετ 18.12.25

Όταν οι οπαδοί των Μπακς είχαν πει για τον Γιάννη: «Ποιος είναι αυτός ο Έλληνας;»

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο αναφέρθηκε στον λόγο που είχε κάνει έξαλλους τους φαν των Μπακς εναντίον του, όταν το μακρινό 2013 τον είχανε επιλέξει στο ντραφτ του NBA.

Αλέξανδρος Κωτάκης
Iστορική επίσκεψη του Συμβουλίου Ασφαλείας του OHE στη Δαμασκό – Mήνυμα Ελλάδας για συμπερίληψη και λογοδοσία
Διπλωματία 18.12.25

Iστορική επίσκεψη του Συμβουλίου Ασφαλείας του OHE στη Δαμασκό – Mήνυμα Ελλάδας για συμπερίληψη και λογοδοσία

Η Ελλάδα υπογράμμισε ότι η ιστορική επίσκεψη του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ στη Δαμασκό, η πρώτη από το 1945, «έστειλε ένα ισχυρό μήνυμα υποστήριξης για την επανένταξη της Συρίας στη διεθνή κοινότητα»

Σύνταξη
ΠΑΣΟΚ: Ένοχη σιωπή της κυβέρνησης μπροστά στις συνεχείς αποκαλύψεις στη δίκη του Predator
Υποκλοπές 18.12.25

ΠΑΣΟΚ: Ένοχη σιωπή της κυβέρνησης μπροστά στις συνεχείς αποκαλύψεις στη δίκη του Predator

«Δημοσιογράφοι που ερεύνησαν την υπόθεση, κάνουν λόγο για κοινό κέντρο ΕΥΠ και Predator», σημειώνει το ΠΑΣΟΚ και τονίζει πως καταρρίπτεται το κυβερνητικό επιχείρημα του «ανίδεου πρωθυπουργού»

Σύνταξη
Θέμα Eurofighter και Γλυπτών του Παρθενώνα έβαλε ο Γεραπετρίτης στην ΥΠΕΞ του Ηνωμένου Βασιλείου
Πολιτική 18.12.25

Θέμα Eurofighter και Γλυπτών του Παρθενώνα έβαλε ο Γεραπετρίτης στην ΥΠΕΞ του Ηνωμένου Βασιλείου

Ανάγκη οι όποιες αμυντικές συμφωνίες συνάπτονται με τρίτες χώρες θα πρέπει να διαλαμβάνουν την αυτονόητη υποχρέωση, οι εξοπλισμοί να μην χρησιμοποιούνται σε βάρος συμμάχων χωρών, τόνισε ο Γεραπετρίτης

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Αλεξάνδρα Φωτάκη
Ο Λανουά, ο Βαλέρι και το χάος
Ποδόσφαιρο 18.12.25

Ο Λανουά, ο Βαλέρι και το χάος

Ο πρόεδρος της ΚΕΔ Στεφάν Λανουά όρισε οκτώ διαιτητές από δυο φορές επειδή δεν έχει λύσεις, ενώ ο Βαλέρι δεν μπορεί να ενισχύσει το VAR

Βάιος Μπαλάφας
Αν έχετε στον λογαριασμό σας 100 ευρώ, ενδέχεται να κερδίσετε έναν πίνακα του Πικάσο αξίας ενός εκατομμυρίου
Γκρι χρώμα 18.12.25

Αν έχετε στον λογαριασμό σας 100 ευρώ, ενδέχεται να κερδίσετε έναν πίνακα του Πικάσο αξίας ενός εκατομμυρίου

Το πορτρέτο του Πικάσο θα διατεθεί σε λοταρία για λογαριασμό του Alzheimer’s Research Foundation, ενός γαλλικού φιλανθρωπικού ιδρύματος που χρηματοδοτεί έρευνες για την νόσο.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Η στεγαστική κρίση στην Ευρώπη γίνεται μία «νέα πανδημία», προειδοποιεί ο δήμαρχος της Βαρκελώνης
Mayors for housing 18.12.25

Η στεγαστική κρίση στην Ευρώπη γίνεται μία «νέα πανδημία», προειδοποιεί ο δήμαρχος της Βαρκελώνης

Από την Αθήνα έως το Άμστερνταμ και από τη Μπολόνια έως τη Βουδαπέστη, οι δήμαρχοι καλούν την ΕΕ να δημιουργήσει ένα ταμείο προσιτής στέγασης

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Έρωτας στην εποχή της ΑΙ – Στην Ιαπωνία μπορείτε να παντρευτείτε τον χάρτινο ήρωα των ονείρων σας
Ψηφιακοί σύζυγοι 18.12.25

Έρωτας στην εποχή της ΑΙ – Στην Ιαπωνία μπορείτε να παντρευτείτε τον χάρτινο ήρωα των ονείρων σας

Η ΑΙ έχει αλλάξει και τον έρωτα; Θα μπορούσε κανείς να συμφωνήσει με αυτό. Γάμοι ανάμεσα σε ανθρώπους και εικονικούς συντρόφους ή ήρωες ιαπωνικών κινουμένων σχεδίων είναι πραγματικότητα στην Ιαπωνία.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
LIVE: Μάιντς – Σάμσουνσπορ
Ποδόσφαιρο 18.12.25

LIVE: Μάιντς – Σάμσουνσπορ

LIVE: Μάιντς – Σάμσουνσπορ. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Μάιντς – Σάμσουνσπορ για την 6η και τελευταία αγωνιστική της League Phase του Conference League. Τηλεοπτικά από COSMOTE SPORT 3.

Σύνταξη
LIVE: Ομόνοια – Ράκοφ
Ποδόσφαιρο 18.12.25

LIVE: Ομόνοια – Ράκοφ

LIVE: Ομόνοια – Ράκοφ. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Ομόνοια – Ράκοφ για την 6η και τελευταία αγωνιστική της League Phase του Conference League. Τηλεοπτικά από COSMOTE SPORT 6.

Σύνταξη
Εξεταστική ΟΠΕΚΕΠΕ: Όταν υπουργοί της κυβέρνησης υποτιμούν τη νοημοσύνη του κόσμου
Πολιτική 18.12.25

Εξεταστική ΟΠΕΚΕΠΕ: Όταν υπουργοί της κυβέρνησης υποτιμούν τη νοημοσύνη του κόσμου

Το αφήγημα του Μαξίμου περί συνολικής... άγνοιας για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ επικαλέστηκαν στην Εξεταστική τόσο ο κ. Άκης Σκέρτσος όσο και ο κ. Γιώργος Μυλωνάκης. Πως αποδεικνύεται ότι υποτιμούν τη νοημοσύνη του κόσμου, έχοντας πλήρη γνώση του σκανδάλου.

Δημήτρης Τερζής
Δημήτρης Τερζής
LIVE: ΑΕΚ Λάρνακας – Σκεντίγια
Ποδόσφαιρο 18.12.25

LIVE: ΑΕΚ Λάρνακας – Σκεντίγια

LIVE: ΑΕΚ Λάρνακας – Σκεντίγια. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης ΑΕΚ Λάρνακας – Σκεντίγια για την 6η και τελευταία αγωνιστική της League Phase του Conference League. Τηλεοπτικά από COSMOTE SPORT 7.

Σύνταξη
LIVE: Σαχτάρ Ντόνετσκ – Ριέκα
Ποδόσφαιρο 18.12.25

LIVE: Σαχτάρ Ντόνετσκ – Ριέκα

LIVE: Σαχτάρ Ντόνετσκ – Ριέκα. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Σαχτάρ Ντόνετσκ – Ριέκα για την 6η και τελευταία αγωνιστική της League Phase του Conference League. Τηλεοπτικά από COSMOTE SPORT 9.

Σύνταξη
LIVE: Λωζάνη – Φιορεντίνα
Ποδόσφαιρο 18.12.25

LIVE: Λωζάνη – Φιορεντίνα

LIVE: Λωζάνη – Φιορεντίνα. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Λωζάνη – Φιορεντίνα για την 6η και τελευταία αγωνιστική της League Phase του Conference League. Τηλεοπτικά από το COSMOTE SPORT 4.

Σύνταξη
LIVE: ΑΕΚ – Ουνιβερσιτάτεα Κραϊόβα
Ποδόσφαιρο 18.12.25

LIVE: ΑΕΚ – Ουνιβερσιτάτεα Κραϊόβα

LIVE: ΑΕΚ – Ουνιβερσιτάτεα Κραϊόβα. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης ΑΕΚ – Ουνιβερσιτάτεα Κραϊόβα για την 6η και τελευταία αγωνιστική της League Phase του Conference League. Τηλεοπτικά από ΑΝΤ1 και COSMOTE SPORT 2.

Σύνταξη
Ολυμπιακός – Ελιτζούρ Ράμλα 75-80: Στους «16» του Eurocup με buzzer beater!
Μπάσκετ 18.12.25

Ολυμπιακός – Ελιτζούρ Ράμλα 75-80: Στους «16» του Eurocup με buzzer beater!

Η Ελιτζούρ Ράμλα επικράτησε του Ολυμπιακού με 80-75, αλλά οι ερυθρόλευκες προκρίθηκαν στη φάση των «16» του Eurocup γυναικών, καθώς είχαν επικρατήσει στο πρώτο ματς επί της ισραηλινής ομάδας με 7 πόντους διαφορά.

Σύνταξη
Νέα Ιωνία: Ελεύθεροι με όρους η οικιακή βοηθός και ο συνεργός της που κατηγορούνται ότι έκλεψαν κοσμήματα από σπίτι ηλικιωμένων
Ελλάδα 18.12.25

Νέα Ιωνία: Ελεύθεροι με όρους η οικιακή βοηθός και ο συνεργός της που κατηγορούνται ότι έκλεψαν κοσμήματα από σπίτι ηλικιωμένων

Και οι δύο αρνήθηκαν τις κατηγορίες που τους αποδίδονταν και αφέθηκαν ελεύθεροι με τον περιοριστικό όρο να εμφανίζονται στο Αστυνομικό Τμήμα της περιοχής τους.

Γεωργία Κακή
Γεωργία Κακή
Eνέσιμα, ρυτίδες, η εξουσία γυμνή: Γιατί τα σοκαριστικά πορτρέτα του επιτελείου Τραμπ στo Vanity Fair έφεραν σεισμό – «Όχι άλλες μάσκες»
Κίνηση ματ 18.12.25

Eνέσιμα, ρυτίδες, η εξουσία γυμνή: Γιατί τα σοκαριστικά πορτρέτα του επιτελείου Τραμπ στo Vanity Fair έφεραν σεισμό – «Όχι άλλες μάσκες»

Ο φωτορεπόρτερ Κρίστοφερ Άντερσον κατάφερε το αδιανόητο. Να απαθανατίσει στο Vanity Fair την εξουσία χωρίς ρετούς σε πρώτο, ακραίο, πλάνο

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Θετικός σε αλκοτέστ ο πρώην βουλευτής Διαμαντής Καραναστάσης – Του επιβλήθηκε πρόστιμο και αφαίρεση διπλώματος
Ελλάδα 18.12.25

Θετικός σε αλκοτέστ ο πρώην βουλευτής Διαμαντής Καραναστάσης – Του επιβλήθηκε πρόστιμο και αφαίρεση διπλώματος

Ο ηθοποιός και πρώην βουλευτής της Πλεύσης Ελευθερίας Διαμαντής Καραναστάσης εντοπίστηκε σε έλεγχο της Τροχαίας στη λεωφόρο Αμαλίας να οδηγεί υπό την επήρεια αλκοόλ

Σύνταξη
Δισεκατομμυριούχοι, αποσπάσματα από την Λολίτα, 1.000 δολάρια για κάθε κορίτσι – Νέες φωτογραφίες από το αρχείο Επστάιν
Αποκρουστικό 18.12.25

Δισεκατομμυριούχοι, αποσπάσματα από την Λολίτα, 1.000 δολάρια για κάθε κορίτσι – Νέες φωτογραφίες από το αρχείο Επστάιν

Η τελευταία παρτίδα εγγράφων από το αρχείο του Τζέφρι Επστάιν, περιλαμβάνει εικόνες γυναικείων σωμάτων και φωτογραφίες διάσημων προσωπικοτήτων όπως ο Μπιλ Γκέιτς.

Σύνταξη
LIVE: Παναθηναϊκός – Χάποελ Τελ Αβίβ
Μπάσκετ 18.12.25

LIVE: Παναθηναϊκός – Χάποελ Τελ Αβίβ

LIVE: Παναθηναϊκός – Χάποελ Τελ Αβίβ. Παρακολουθήστε live στις 21:15 την εξέλιξη της αναμέτρησης Παναθηναϊκός – Χάποελ Τελ Αβίβ για τη 17η αγωνιστική της Euroleague. Τηλεοπτικά από το Novasports Prime.

Σύνταξη
Η Μπαρτσελόνα διαθέτει VIP εισιτήρια προς 4.000 ευρώ για το «Clasico» του Μαΐου κόντρα στη Ρεάλ!
Ποδόσφαιρο 18.12.25

Ασύλληπτο πόσο κοστίζουν τα VIP εισιτήρια της Μπαρτσελόνα για το «Clasico» τον Μάιο

Οι «Μπλαουγκράνα» διαθέτουν πέντε ολόκληρους μήνες νωρίτερα πριν το ντέρμπι με τη Ρεάλ, VIP εισιτήρια που θα κοστίζουν 4.000 ευρώ το ένα! Τι ανέσεις θα προσφέρουν.

Αλέξανδρος Κωτάκης
Η Ουκρανία, τα «παγωμένα» ρωσικά κεφάλαια και το Βέλγιο ως νέο «μαύρο πρόβατο» στη διχασμένη ΕΕ
Μύλος 18.12.25

Η Ουκρανία, τα «παγωμένα» ρωσικά κεφάλαια και το Βέλγιο ως νέο «μαύρο πρόβατο» στη διχασμένη ΕΕ

Με τις ΗΠΑ πια απέναντι στη σύμμαχο Ευρώπη και με τον πόλεμο στην Ουκρανία σε σημείο καμπής, η ΕΕ διχάζεται (και) για τη χρήση δεσμευμένων ρωσικών κεφαλαίων προς στήριξη του εμπόλεμου Κιέβου

Μαργαρίτα Βεργολιά
Μαργαρίτα Βεργολιά
Must Read
Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Πέμπτη 18 Δεκεμβρίου 2025
Απόρρητο