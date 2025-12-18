«Πράσινο φως» σε παλαιστινιακές σημαίες και γιουχάρισμα έδωσε η Αυστρία για την Eurovision 2026

Ο αυστριακός δημόσιος ραδιοτηλεοπτικός φορέας ORF, που θα φιλοξενήσει την επόμενη Eurovision, ξεκαθάρισε ότι δεν σκοπεύει να επιβάλει περιορισμούς ούτε στο κοινό ούτε στη μετάδοση του διαγωνισμού, παρά τις έντονες αντιδράσεις γύρω από τη συμμετοχή του Ισραήλ, euronews. Όπως τονίζει, ρόλος της δημόσιας τηλεόρασης είναι «να αποτυπώνει την πραγματικότητα, χωρίς ωραιοποιήσεις».

Στη Eurovision του Μαΐου θα συμμετάσχουν συνολικά 35 χώρες — ο μικρότερος αριθμός από το 2003, χρονιά κατά την οποία ο διαγωνισμός άρχισε να διευρύνεται. Η μείωση αυτή έρχεται μετά την αποχώρηση πέντε εθνικών ραδιοτηλεοπτικών φορέων: της Ισπανίας, της Ιρλανδίας, της Ολλανδίας, της Σλοβενίας και της Ισλανδίας. Οι χώρες αυτές θεωρούν ότι η διεξαγωγή του διαγωνισμού με τη συμμετοχή του Ισραήλ είναι «ασυμβίβαστη» με τις αξίες της Eurovision, επικαλούμενες τις απώλειες αμάχων στη Γάζα.

Παρά το διαχρονικό σύνθημα «United by Music», είναι σαφές ότι οι πολιτικές εντάσεις και τα μποϊκοτάζ αναμένεται να επηρεάσουν έντονα το κλίμα της επόμενης διοργάνωσης, που συμπίπτει και με την 70ή επέτειο του θεσμού.

«Δεν θα προσποιηθούμε ότι δεν συμβαίνει τίποτα»

Απαντώντας στις αντιδράσεις, ο ORF έκανε γνωστό ότι στο κοινό θα επιτρέπονται όλες οι επίσημες σημαίες. Ο εκτελεστικός παραγωγός της Eurovision 2026, Μίχαελ Κρέν, διευκρίνισε ότι μοναδικά κριτήρια θα είναι η συμμόρφωση με τον νόμο και ζητήματα ασφαλείας, όπως το μέγεθος ή η χρήση των σημαιών. «Δεν θα προσποιηθούμε ότι δεν συμβαίνει τίποτα. Η δουλειά μας είναι να δείχνουμε τα πράγματα όπως είναι», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Στο ίδιο πνεύμα, η διευθύντρια προγράμματος του ORF, Στεφάνι Γκρόις-Χόροβιτς, ξεκαθάρισε ότι τυχόν αποδοκιμασίες του κοινού κατά τη διάρκεια της εμφάνισης του Ισραήλ δεν θα καλυφθούν ηχητικά ούτε θα αντικατασταθούν με τεχνητά χειροκροτήματα — σε αντίθεση με όσα είχαν παρατηρηθεί στη φετινή διοργάνωση. «Δεν θα παρέμβουμε στον ήχο με κανέναν τρόπο», ανέφερε.

Τρόπαια επιστρέφουν

Την ίδια ώρα, οι αντιδράσεις επεκτείνονται και πέρα από τους εθνικούς φορείς. Οι νικητές της Eurovision από την Ελβετία και την Ιρλανδία, Nemo και Τσάρλι ΜακΓκέτιγκαν, έχουν ανακοινώσει ότι σκοπεύουν να επιστρέψουν τα τρόπαιά τους, ως ένδειξη διαμαρτυρίας. Το Nemo υπογράμμισε ότι οι αξίες της ενότητας, της συμπερίληψης και της αξιοπρέπειας, τις οποίες επικαλείται η Eurovision, έρχονται σε σύγκρουση με τις αποφάσεις της EBU, ειδικά μετά τα πορίσματα διεθνών οργανισμών για την κατάσταση στη Γάζα. «Όταν χώρες αποχωρούν, αυτό από μόνο του λέει πολλά», σημείωσε.

Ο ΜακΓκέτιγκαν, που κέρδισε τον διαγωνισμό το 1994 μαζί με τον Πολ Χάρινγκτον, δήλωσε ότι πείστηκε από το σκεπτικό του Nemo και εξέφρασε την πρόθεσή του να επιστρέψει και ο ίδιος το τρόπαιό του στην EBU — αν και παραδέχτηκε ότι προς το παρόν δεν γνωρίζει πού βρίσκεται.

Η Eurovision 2026 θα διεξαχθεί στη Βιέννη στις 16 Μαΐου και όλα δείχνουν ότι θα είναι μία από τις πιο πολιτικά φορτισμένες διοργανώσεις στην ιστορία του θεσμού.