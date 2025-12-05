magazin
05.12.2025 | 15:52
05.12.2025 | 15:52
Ανακαλείται γνωστό τρόφιμο «ως μη ασφαλές» από τον ΕΦΕΤ
05.12.2025 | 18:00
05.12.2025 | 18:00
Σεισμός 4,2 Ρίχτερ στα Αντικύθηρα
05.12.2025 | 14:00
05.12.2025 | 14:00
ΓΣΕΕ: Τι ισχύει για τους εργαζόμενους σε συνθήκες κακοκαιρίας
Eurovision 2026: Εκτός διαγωνισμού και Ιρλανδία, Ολλανδία, Σλοβενία μετά την ανακοίνωση συμμετοχής του Ισραήλ
Γάζα 05 Δεκεμβρίου 2025 | 20:45

Eurovision 2026: Εκτός διαγωνισμού και Ιρλανδία, Ολλανδία, Σλοβενία μετά την ανακοίνωση συμμετοχής του Ισραήλ

Η Eurovision σε πρωτοφανή κρίση, καθώς Ιρλανδία, Ολλανδία, Ισπανία και Σλοβενία αποχωρούν μετά τη διατήρηση της συμμετοχής του Ισραήλ και τις εντάσεις γύρω από τους νέους κανόνες ψηφοφορίας

Την Πέμπτη ο διαγωνισμός τραγουδιού της Eurovision πέρασε μία από τις πιο ταραχώδεις φάσεις της ιστορίας του, καθώς τέσσερις χώρες ανακοίνωσαν ότι δεν θα συμμετάσχουν την επόμενη χρονιά, αντιδρώντας στη συνέχιση της παρουσίας του Ισραήλ.

Στον κατάλογο των αποχωρήσεων συγκαταλέγονται η Ιρλανδία – η χώρα με τις περισσότερες νίκες μαζί με τη Σουηδία – η Ολλανδία, η οποία έχει κατακτήσει πέντε τίτλους, αλλά και η Ισπανία και η Σλοβενία.

Δεν είναι η πρώτη φορα που ακούγονται διαμαρτυρίες για τη συμμετοχή του Ισραήλ στο διαγωνισμό λόγω της εμπλοκής του στον πόλεμο στη Γάζα, ωστόσο η αποχώρηση αυτών των κρατών έδειξε το μέγεθος του προβλήματος μέσα στην «οικογένεια» της Eurovision.

Παράλληλα, η συζήτηση για τη διαδικασία ψηφοφορίας παρέμεινε στο επίκεντρο, ιδιαίτερα μετά το αποτέλεσμα του φετινού διαγωνισμού, όπου το Ισραήλ συγκέντρωσε την υψηλότερη βαθμολογία από το κοινό, καταλήγοντας συνολικά στη δεύτερη θέση μετά τη βαθμολόγηση των επιτροπών.

Το ίδιο το Ισραήλ υποδέχτηκε την απόφαση για τη συμμετοχή του ως «νίκη» έναντι όσων, όπως ανέφερε, επιχείρησαν να περιορίσουν τη φωνή του.

Η απόφαση της EBU

Κατά τις εργασίες της Ευρωπαϊκής Ραδιοτηλεοπτικής Ένωσης (ΕBU), η συζήτηση δεν αφορούσε μια άμεση ψηφοφορία για το αν η ισραηλινή αποστολή θα παραμείνει στη Eurovision.

Το ζήτημα, ωστόσο, συνδέθηκε με μια ψηφοφορία σχετικά με αναθεωρημένους κανόνες για τη διεξαγωγή διαφημιστικής προώθησης και τη δημόσια ψήφο.

Το 65% των μελών τάχθηκε υπέρ των νέων ρυθμίσεων, ενώ το 10% επέλεξε να μην τοποθετηθεί. Η έκβαση της διαδικασίας ουσιαστικά διασφάλισε τη συμμετοχή του Ισραήλ.

Η αλλαγή των κανόνων δεν συνδέεται άμεσα με τη συμμετοχή του Ισραήλ, αλλά με τις αντιδράσεις που προκάλεσαν οι καταγγελίες για κρατικά χρηματοδοτούμενες καμπάνιες υπέρ της φετινής συμμετοχής του, οι οποίες ανέδειξαν ένα ευρύτερο πρόβλημα στις ισορροπίες της ψηφοφορίας.

Το αποτέλεσμα του televoting και η πολιτική ένταση που ακολούθησε ώθησαν την EBU να θωρακίσει τον διαγωνισμό, περιορίζοντας την επιρροή οργανωμένων διαφημιστικών προωθήσεων και ενισχύοντας την ουδετερότητα της Eurovision. Έτσι, οι αλλαγές στη διαδικασία ψηφοφορίας και προώθησης αποσκοπούν στο να προστατεύσουν τον θεσμό από παρόμοιες πιέσεις, ανεξαρτήτως χώρας.

Η EBU διασφάλισε τη συμμετοχή του Ισραήλ τηρώντας τον υπάρχοντα κανονισμό, ο οποίος ορίζει ότι μια χώρα μπορεί να αποκλειστεί μόνο αν παραβιάζει συγκεκριμένους τεχνικούς ή διαδικαστικούς όρους — όχι λόγω πολιτικών διαφωνιών ή διεθνών εντάσεων.

Παρά τις αντιδράσεις, η EBU επέμεινε ότι ο διαγωνισμός πρέπει να παραμείνει «ουδέτερος χώρος» και ότι όλες οι χώρες που πληρούν τους τεχνικούς κανόνες έχουν δικαίωμα συμμετοχής. Με αυτό το σκεπτικό, υποστήριξε πως η παρουσία του Ισραήλ προστατεύεται θεσμικά, ανεξάρτητα από τις πολιτικές συγκυρίες ή τις πιέσεις για μποϊκοτάζ.

Ο επικεφαλής του ORF, Ρόλαντ Βάισμαν, δήλωσε ότι οι συζητήσεις ήταν εκτεταμένες, αλλά το τελικό αποτέλεσμα βασίστηκε σε μυστική ψηφοφορία που, όπως σημείωσε, εξασφάλισε μια διαδικασία την οποία χαρακτήρισε δίκαιη.

Η Αυστρία θα φιλοξενήσει τον διαγωνισμό το 2026.

REUTERS/Leonhard Foeger

Οι αντιδράσεις των αποχωρησάντων

Πριν από τη σύνοδο, ο πρόεδρος της ισπανικής RTVE είχε επισημάνει ότι η κρίση θα μπορούσε να έχει αποτραπεί, εκφράζοντας αμφιβολίες για τις αποφάσεις της EBU και υποστηρίζοντας ότι οι διοργανωτές επηρεάστηκαν από πολιτικούς και οικονομικούς παράγοντες.

Ο ίδιος υποστήριξε ότι οι καταγγελίες περί προσπαθειών επηρεασμού της δημόσιας ψήφου θα έπρεπε να έχουν αντιμετωπιστεί σε διοικητικό επίπεδο και όχι να αποτελέσουν αντικείμενο συλλογικής ψηφοφορίας.

Το Ισραήλ έχει απορρίψει κατηγορηματικά ότι προέβη σε οποιαδήποτε παρατυπία, αναφέροντας ότι οι ενέργειές του ήταν σύμφωνες με τον κανονισμό του διαγωνισμού.

Η Ισλανδία θα λάβει την απόφασή της την ερχόμενη εβδομάδα, ενώ Βέλγιο και Σουηδία ανακοίνωσαν ότι δεν θα αποχωρήσουν.

Η Φινλανδία, από την πλευρά της, συνέδεσε τη συμμετοχή της με τον τελικό αριθμό των χωρών που θα δηλώσουν παρόντες, επισημαίνοντας επίσης ότι το κόστος συμμετοχής δεν πρέπει να αυξηθεί υπερβολικά.

Η προθεσμία επιβεβαίωσης των συμμετοχών λήγει στις 10 Δεκεμβρίου, με αναλυτές όπως ο ερευνητής Ντιν Βουλέτιτς να θεωρούν πιθανό ότι κι άλλες χώρες θα εξετάσουν σοβαρά το ενδεχόμενο αποχώρησης.

REUTERS/Denis Balibouse TPX IMAGES OF THE DAY/File Photo

Η θέση της ισραηλινής δημόσιας ραδιοτηλεόρασης

Στο ανακοινωθέν της EBU σημειώθηκε ότι αρκετοί ραδιοτηλεοπτικοί φορείς υπογράμμισαν τη σημασία της προστασίας της ανεξαρτησίας των δημόσιων μέσων ενημέρωσης, ιδίως σε περιοχές σύγκρουσης.

Η δημόσια ραδιοτηλεόραση του Ισραήλ, Kan, θεωρείται ανεξάρτητη από την κυβέρνηση και κατά καιρούς έχει λάβει αποστάσεις από τις κυβερνητικές θέσεις. Σύμφωνα με ειδικούς, η παρουσία της στον διαγωνισμό συνέβαλε στο να αποφευχθούν αποφάσεις που θα μπορούσαν να περιορίσουν τον ρόλο ή τη χρηματοδότησή της.

Το οικονομικό σκέλος

Η απόσυρση της Ισπανίας προκαλεί σημαντικές οικονομικές ανακατατάξεις, καθώς αποτελεί μία από τις πέντε χώρες με άμεση πρόκριση στον τελικό λόγω της υψηλής οικονομικής συνεισφοράς της.

Η συμμετοχή της κυμαινόταν τα προηγούμενα χρόνια μεταξύ 334.000 και 348.000 ευρώ. Με την απουσία της, το αντίστοιχο ποσό θα χρειαστεί να καλυφθεί από τα υπόλοιπα μέλη, με μεγαλύτερο μερίδιο να αναλογεί στη Γαλλία, τη Γερμανία, την Ιταλία και το Ηνωμένο Βασίλειο.

Αν υπάρξουν νέες αποχωρήσεις, η επιβάρυνση ενδέχεται να αυξηθεί για κάθε χώρα.

Σύμφωνα με την ειδικό Τζες Καρνιέλ, η απώλεια μεγάλων χρηματοδοτών έχει αλυσιδωτές επιπτώσεις, ιδίως για μικρότερες χώρες, κάτι που θα μπορούσε να οδηγήσει σε περιορισμό της κλίμακας της διοργάνωσης του 2026, εκτός αν εξευρεθεί πρόσθετη χρηματοδότηση.

REUTERS/Denis Balibouse/File Photo

Προοπτικές της επόμενης διοργάνωσης

Παρά τις αναταράξεις, ο θεσμός δεν φαίνεται να κινδυνεύει άμεσα. Ο σχολιαστής Κάλουμ Ρόου χαρακτήρισε την Πέμπτη «ημέρα μεγάλης ανατροπής» για την ιστορία του διαγωνισμού, σημειώνοντας ότι η απουσία χωρών με μακρά παράδοση δημιουργεί έντονο προβληματισμό.

Ο ίδιος εκτιμά ότι οι χώρες που αποχώρησαν δύσκολα θα επανεξετάσουν τη στάση τους για το 2026, αν και δεν απέκλεισε πιθανή επιστροφή τους για το 2027, ανάλογα με τις εξελίξεις και την απόδοση του Ισραήλ στον επόμενο διαγωνισμό.

Ο διευθυντής της Eurovision, Μάρτιν Γκριν, προβλέπει συμμετοχή περίπου 35 χωρών, ενώ υπενθυμίζει ότι για πρώτη φορά μετά από χρόνια επιστρέφουν στον θεσμό η Μολδαβία, η Ρουμανία και η Βουλγαρία.

Παράλληλα, παρατηρητές επισημαίνουν ότι οι καλλιτέχνες ενδέχεται να εμφανιστούν πιο επιφυλακτικοί απέναντι στην ιδέα να βρεθούν στη σκηνή μαζί με το Ισραήλ, κάτι που ενισχύει την εικόνα ενός θεσμού ο οποίος απέχει από το σύνθημά του «United by music».

Ωστόσο, σύμφωνα με τον Βάισμαν, ο ρόλος της Eurovision παραμένει η διατήρηση της επικοινωνίας ανάμεσα σε χώρες με διαφορετικές θέσεις, ιδίως σε περιόδους διεθνούς αστάθειας.

Το πώς θα εξελιχθούν οι σχέσεις μεταξύ των μελών της EBU και αν θα υπάρξει επαναπροσέγγιση στο μέλλον, παραμένει αβέβαιο.

*Mε πληροφορίες από: BBC, Κεντρική Φωτογραφία: Διαδηλωτές υπέρ της Παλαιστίνης κρατούν σημαία και πανό έξω από τα στούντιο της RTE (Radio Telefis Eireann), του δημόσιου ραδιοτηλεοπτικού φορέα της Ιρλανδίας, καθώς ζητούν την αποχώρηση της χώρας από τη Eurovision 2026 σε περίπτωση συμμετοχής του Ισραήλ, στο Δουβλίνο, Ιρλανδία, 1 Νοεμβρίου 2025. REUTERS/Clodagh Kilcoyne/Φωτογραφία αρχείου.

Business
Λιανικό εμπόριο: Βελτιωμένες οι επιχειρηματικές προσδοκίες τον Νοέμβριο

Λιανικό εμπόριο: Βελτιωμένες οι επιχειρηματικές προσδοκίες τον Νοέμβριο

Τράπεζες
Χρήστος Μεγάλου: Κομβική εξέλιξη για την Πειραιώς η εξαγορά της Εθνικής Ασφαλιστικής

Χρήστος Μεγάλου: Κομβική εξέλιξη για την Πειραιώς η εξαγορά της Εθνικής Ασφαλιστικής

Ένα νανούρισμα αντίστασης για την Παλαιστίνη – Νένε Τσέρι και Μπράιαν Ίνο στοχεύουν στο χριστουγεννιάτικο Νο1 των charts
Πράξη αγάπης 30.11.25

Ένα νανούρισμα αντίστασης για την Παλαιστίνη – Νένε Τσέρι και Μπράιαν Ίνο στοχεύουν στο χριστουγεννιάτικο Νο1 των charts

Η Νένε Τσέρι, η Σελέστ, η Ναντίν Σαχ, ο Πίτερ Γκάμπριελ και ο Μπράιαν Ίνο συμμετέχουν στον αγώνα για το Νο1 των Χριστουγέννων με ένα φιλανθρωπικό single για την Παλαιστίνη.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Μπιορκ, 60 χρόνια αναρχίας – Από τους Ολυμπιακούς Αθήνα 2004 στα χαρακώματα για ένα δίκαιο πλανήτη
Θεά B 28.11.25

Μπιορκ, 60 χρόνια αναρχίας – Από τους Ολυμπιακούς Αθήνα 2004 στα χαρακώματα για ένα δίκαιο πλανήτη

Γεννημένη στην Ισλανδία, 60 χρόνια πριν, η Μπιορκ είναι ένα ηφαίστειο δημιουργίας και πολιτικοποιημένης δημιουργίας ως το αρχέτυπο του πολιτιστικού προβοκάτορα

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Μετά τους Fugees, η φυλακή: H σκοτεινή σχέση του ράπερ με το έγκλημα – Oμπάμα, ΝτιΚάπριο και Κωνσταντίνος Βέης
Ιστός 28.11.25

Μετά τους Fugees, η φυλακή: H σκοτεινή σχέση του ράπερ με το έγκλημα – Oμπάμα, ΝτιΚάπριο και Κωνσταντίνος Βέης

O Pras Michél των Fugees ήταν ένα αποτελεσματικό πιόνι στη σκακιέρα ξεπλύματος και επιρροής του Μαλαισιανού απατεώνα δισεκατομμυριούχου πίσω από το σκάνδαλο 1MDB

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Talking Heads: Τα «χαμένα» demos των Artistics γίνονται συλλεκτικό βινύλιο 50 χρόνια μετά
Έπος 28.11.25

Talking Heads: Τα «χαμένα» demos των Artistics γίνονται συλλεκτικό βινύλιο 50 χρόνια μετά

Οι Talking Heads κυκλοφορούν σπάνια πρώιμα demos από την εποχή των Artistics, μαζί με ζωντανές ηχογραφήσεις του αρχικού τρίο, σε ένα συλλεκτικό βινύλιο που φτάνει στα δισκοπωλεία σήμερα Παρασκευή

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Το Spotify στο μικροσκόπιο: Τι αποκαλύπτει η υπόθεση Drake για τα «ψεύτικα» streams
Το μεγάλο ψάρι 28.11.25

Το Spotify στο μικροσκόπιο: Τι αποκαλύπτει η υπόθεση Drake για τα «ψεύτικα» streams

Η αγωγή δεν στοχοποιεί τον Drake, αλλά το ίδιο το σύστημα του streaming: ένα αδιαφανές μοντέλο που τιμωρεί τους μικρούς, ανέχεται τις ανωμαλίες των μεγάλων και θολώνει τα όρια ανάμεσα σε άνθρωπο και αλγόριθμο

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Πολύτιμοι όσο το ρόδιο – Aμύθητα κέρδη για την Apple Corps των Beatles, 60 χρόνια μετά
Show me the money 27.11.25

Πολύτιμοι όσο το ρόδιο – Aμύθητα κέρδη για την Apple Corps των Beatles, 60 χρόνια μετά

Μπορεί τα έσοδα για φέτος να είναι λιγότερα από αυτά της περσινής χρονιάς αλλά η Apple Corps που διαχειρίζεται το εμπορικό σήμα και τα πνευματικά δικαιώματα των Beatles είναι μια μηχανή ασίγαστου κέρδους

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Rosalia: Εξυμνείται από το Βατικανό, εκθρονίζει τους πάντες, κάνει ρεκόρ – Είναι το LUX το άλμπουμ της χρονιάς;
Music 26.11.25

Rosalia: Εξυμνείται από το Βατικανό, εκθρονίζει τους πάντες, κάνει ρεκόρ – Είναι το LUX το άλμπουμ της χρονιάς;

Η ποπ σταρ-φαινόμενο από την Ισπανία Rosalia έχει μονοπωλήσει το ενδιαφέρον όλων με το τελευταίο της άλμπουμ κατακτώντας πέρα από τα τσαρτς ακόμη και το Βατικανό που την εξυμνεί

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Η σκοτεινή πλευρά της δόξας: Νέα μελέτη δείχνει ότι η φήμη «κλέβει» χρόνια από τη ζωή των μουσικών
4,6 χρόνια 26.11.25

Η σκοτεινή πλευρά της δόξας: Νέα μελέτη δείχνει ότι η φήμη «κλέβει» χρόνια από τη ζωή των μουσικών

Μια νέα γερμανική μελέτη αποκαλύπτει τη σκοτεινή πλευρά της δόξας. Η φήμη μπορεί να «κλέβει» έως και 4,6 χρόνια από τη ζωή των μουσικών, επιβαρύνοντας την υγεία τους όσο και το περιστασιακό κάπνισμα

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
«Όταν φύγω, τελειώστε το»: Το δραματικό φινάλε του Φρέντι Μέρκιουρι 34 χρόνια από τον θάνατό του
Stories 24.11.25

«Όταν φύγω, τελειώστε το»: Το δραματικό φινάλε του Φρέντι Μέρκιουρι 34 χρόνια από τον θάνατό του

Τριάντα τέσσερα χρόνια πέρασαν από τη μέρα που ο Φρέντι Μέρκιουρι, η φωνή που άλλαξε για πάντα τη ροκ, άφηνε την τελευταία του πνοή. Αυτός είναι ο επίλογός του

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Μητσοτάκης: Υπεραμύνθηκε της εξωτερικής πολιτικής – Βλέπει Ανώτατο Συμβούλιο Συνεργασίας με Ερντογάν στις αρχές του 2026
Πολιτική 05.12.25

Μητσοτάκης: Υπεραμύνθηκε της εξωτερικής πολιτικής – Βλέπει Ανώτατο Συμβούλιο Συνεργασίας με Ερντογάν στις αρχές του 2026

Ο Κυρ. Μητσοτάκης, υπερασπίστηκε την κυβερνητική εξωτερική πολιτική απέναντι στην κριτική εντός και εκτός της παράταξής του. Στο πρώτο τρίμηνο του 2026 τοποθετεί το Ανώτατο Συμβούλιο Συνεργασίας Ελλάδας - Τουρκίας

Γιάννης Μπασκάκης
Γιάννης Μπασκάκης
Γιατί το ότι έχω δουλέψει σε πανηγύρι θεωρείται κάτι κακό; Η Κόνι Μεταξά απαντά στον Τάσο Ξιαρχό
«Ψοφάτε να πάτε» 05.12.25

Γιατί το ότι έχω δουλέψει σε πανηγύρι θεωρείται κάτι κακό; Η Κόνι Μεταξά απαντά στον Τάσο Ξιαρχό

«Εσείς όλοι δεν τρέχετε το καλοκαίρι να βρείτε πανηγύρι όπου πάτε; Και κάποιοι από σας πηγαίνετε αλλά δεν ανεβάζετε στόρι γιατί ντρέπεστε. Στην πραγματικότητα όμως, ψοφάτε να πάτε στα πανηγύρια», είπε μεταξύ άλλων η Κόνι Μεταξά

Σύνταξη
LIVE: Μπενφίκα – Σπόρτινγκ Λισαβόνας
Ποδόσφαιρο 05.12.25

LIVE: Μπενφίκα – Σπόρτινγκ Λισαβόνας

LIVE: Μπενφίκα – Σπόρτινγκ Λισαβόνας. Παρακολουθήστε live στις 22:15 την αναμέτρηση Μπενφίκα – Σπόρτινγκ Λισαβόνας για τη 13η αγωνιστική της Primeira Liga. Τηλεοπτικά από COSMOTE SPORT 3.

Σύνταξη
Άνω Λιόσια: 16χρονος εγκατέλειψε τη 2χρονη ανιψιά του στο ΙΧ που οδηγούσε – Δεν σταμάτησε σε σήμα της ΕΛ.ΑΣ.
Ελλάδα 05.12.25

Άνω Λιόσια: 16χρονος εγκατέλειψε τη 2χρονη ανιψιά του στο ΙΧ που οδηγούσε – Δεν σταμάτησε σε σήμα της ΕΛ.ΑΣ.

Όπως διαπιστώθηκε το όχημα που οδηγούσε ο ανήλικος στα Άνω Λιόσια είχε πλαστή πινακίδα - Όταν οι αστυνομικοί της ΟΠΚΕ εντόπισαν το ΙΧ εγκαταλελειμμένο είδαν μέσα το μικρό κορίτσι μόνο του

Σύνταξη
Μπεσίκτας – Πανιώνιος 101-83: Οι κυανέρυθροι έμειναν από δυνάμεις στο τέλος
Μπάσκετ 05.12.25

Μπεσίκτας – Πανιώνιος 101-83: Οι κυανέρυθροι έμειναν από δυνάμεις στο τέλος

Η ομάδα του Ηλία Ζούρου ήταν ανταγωνιστική στα 30 πρώτα λεπτά της αναμέτρησης, όμως... χάθηκε στο τελευταίο δεκάλεπτο και γνώρισε νέα ήττα, στο πλαίσιο της 9ης αγωνιστικής του Eurocup.

Σύνταξη
Κίμπερλι Γκίλφοϊλ: Η Β. Ελλάδα είναι ζωτικής σημασίας για τη δύναμη και το βάθος της διμερούς σχέσης ΗΠΑ-Ελλάδας
Στον ΣΕΒΕ 05.12.25

Κίμπερλι Γκίλφοϊλ: Η Β. Ελλάδα είναι ζωτικής σημασίας για τη δύναμη και το βάθος της διμερούς σχέσης ΗΠΑ-Ελλάδας

Αυτή η περιοχή είναι η κινητήρια δύναμη της οικονομικής ανάπτυξης, που καθοδηγείται από την καινοτομία, την εξερεύνηση και την εφευρετικότητα, ανέφερε χαρακτηριστικά η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ

Σύνταξη
Ωμή παρέμβαση Τραμπ υπέρ των ακροδεξιών κομμάτων στην Ευρώπη – Προειδοποιεί για «μεγάλη αντικατάσταση»
«Αδύναμη Ευρώπη» 05.12.25

Ωμή παρέμβαση Τραμπ υπέρ των ακροδεξιών κομμάτων στην Ευρώπη – Προειδοποιεί για «μεγάλη αντικατάσταση»

Ο Τραμπ υποστηρίζει ότι λόγω μετανάστευσης χώρες κινδυνεύουν να γίνουν «κατά πλειοψηφία μη ευρωπαϊκές». Και «ενθαρρύνει τους πολιτικούς συμμάχους των ΗΠΑ να προωθήσουν την αναβίωση του πνεύματος».

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
ΛΔ Κονγκό: Αμείωτοι οι βομβαρδισμοί παρά την ειρηνευτική συμφωνία – «Εκρήγνυνται πάνω από τα σπίτια»
Κόσμος 05.12.25

Αμείωτοι οι βομβαρδισμοί στη ΛΔ του Κονγκό παρά την ειρηνευτική συμφωνία - «Εκρήγνυνται πάνω από τα σπίτια»

Η ανατολική Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, μια περιοχή πλούσια σε φυσικούς πόρους, που συνορεύει με τη Ρουάντα, βιώνει αλλεπάλληλες συρράξεις εδώ και περισσότερα από 30 χρόνια

Σύνταξη
Η Κιμ Καρντάσιαν αποκαλύπτει τον λόγο για τον οποίο άλλαξε το όνομά της πριν από 18 χρόνια
Fizz 05.12.25

Η Κιμ Καρντάσιαν αποκαλύπτει τον λόγο για τον οποίο άλλαξε το όνομά της πριν από 18 χρόνια

«Πάντα χρησιμοποιούσα το όνομα Κίμπερλι, μέχρι που υπογράψαμε για να συμμετάσχουμε στο ριάλιτι σόου 'Keeping Up with the Kardashians'», ανέφερε σε πρόσφατη συνέντευξή της στο Time η Κιμ Καρντάσιαν.

Σύνταξη
Πολιτική Προστασία: Σύσκεψη αύριο στα Μέγαρα για την καταγραφή ζημιών από τις πλημμύρες στη Δυτική Αττική
Ελλάδα 05.12.25

Πολιτική Προστασία: Σύσκεψη αύριο στα Μέγαρα για την καταγραφή ζημιών από τις πλημμύρες στη Δυτική Αττική

Σήμερα οριστικοποιήθηκαν τα επιχειρησιακά κλιμάκια, τα οποία, από αύριο, θα αναπτυχθούν όχι μόνο στη Δυτική Αττική αλλά και σε όλες τις πληγείσες περιοχές προκειμένου να ξεκινήσουν οι αυτοψίες.

Σύνταξη
Μαρουάν Μπαργούτι: Η οικογένεια του ηγέτη της Φατάχ καταγγέλλει ότι υφίσταται βασανιστήρια στο Ισραήλ
21 χρόνια στη φυλακή 05.12.25

Μαρουάν Μπαργούτι: Η οικογένεια του ηγέτη της Φατάχ καταγγέλλει ότι υφίσταται βασανιστήρια στο Ισραήλ

Η οικογένεια του Μαρουάν Μπαργούτι, φυλακισμένου ηγέτη της Φατάχ στο Ισραήλ, καταγγέλλει ότι δέχθηκε άγρια επίθεση. Φέρεται ότι του έσπασαν δόντια και πλευρά και έχει κοπεί μέρος του αυτιού του.

Σύνταξη
Η τεχνητή νοημοσύνη επανασχεδιάζει την παιδική ηλικία – Προνομιούχες γενιές ή κενό βασίλειο;
Οιωνοί 05.12.25

Η τεχνητή νοημοσύνη επανασχεδιάζει την παιδική ηλικία – Προνομιούχες γενιές ή κενό βασίλειο;

Η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να εξασφαλίσει σε –σχεδόν- όλα τα παιδιά μια εκπαίδευση και ανατροφή, που κάποτε ήταν διαθέσιμη μόνο για πολύ προνομιούχους ανθρώπους. Είναι όμως τόσο ιδανικά τα πράγματα;

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Έκλεβαν πέντε σπίτια κάθε βράδυ και έκαναν τηλεφωνικές απάτες – Συνελήφθησαν 12 μέλη της σπείρας
Ελλάδα 05.12.25

Έκλεβαν πέντε σπίτια κάθε βράδυ και έκαναν τηλεφωνικές απάτες – Συνελήφθησαν 12 μέλη της σπείρας

Η αστυνομία ταυτοποίησε την εμπλοκή των κατηγορουμένων σε 64 περιπτώσεις κλοπών από οικίες και 13 απάτες - Πάνω από 775.000 ευρώ τα κέρδη της συμμορίας από την εγκληματική της δράση

Σύνταξη
LIVE: Παναθηναϊκός – Βαλένθια
Μπάσκετ 05.12.25

LIVE: Παναθηναϊκός – Βαλένθια

LIVE: Παναθηναϊκός – Βαλένθια. Παρακολουθήστε live στις 21:15 την αναμέτρηση Παναθηναϊκός – Βαλένθια για τη 14η αγωνιστική της Euroleague. Τηλεοπτικά από Novasports Prime.

Σύνταξη
Ιταλία: Δολοφόνησε τον γείτονά του όταν πήγε να του γκρεμίσει το σπίτι με εκσκαφέα – Αθωώθηκε από το δικαστήριο
Απίστευτη υπόθεση 05.12.25

Δολοφόνησε τον γείτονά του όταν πήγε να του γκρεμίσει το σπίτι με εκσκαφέα - Αθωώθηκε από το δικαστήριο

Το τραγικό περιστατικό στην Ιταλία είχε σημειωθεί ενώ η οικογένεια του 54χρονου δολοφόνου, Σάντρο Μουνιάι, έτρωγε παραδοσιακά εδέσματα, παραμονή των Θεοφανίων

Σύνταξη
Κεταμίνη: Έφηβος περιγράφει πώς η χρήση τού κατέστρεψε τη ζωή – Έπαιρνε 11 γραμμάρια την ημέρα
Φαύλος κύκλος 05.12.25

Κεταμίνη: Έφηβος περιγράφει πώς η χρήση τού κατέστρεψε τη ζωή – Έπαιρνε 11 γραμμάρια την ημέρα

Έφηβος στη Βρετανία περιέγραψε πώς εθίστηκε στην κεταμίνη και πώς αυτό είχε βαρύ τίμημα για τη ζωή του. Έκανε χρήση μέσα στο σχολείο και είχε φτάσει να παίρνει 11 γραμμάρια την ημέρα.

Σύνταξη
ΗΠΑ: Το πρόστιμο της ΕΕ στο Χ είναι «επίθεση στον αμερικανικό λαό», λέει ο Ρούμπιο
Βαριά καμπάνα 05.12.25

Το πρόστιμο της ΕΕ στο Χ είναι «επίθεση στον αμερικανικό λαό», λέει ο Ρούμπιο

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επέβαλε πρόστιμο ύψους 120 εκατ. ευρώ στην πλατφόρμα X του Έλον Μασκ για παραβίαση των υποχρεώσεων διαφάνειας που προβλέπει ο Νόμος για τις Ψηφιακές Υπηρεσίες

Σύνταξη
Γκιγιέρμο ντελ Τόρο: «Είμαι μεγάλος θαυμαστής του θανάτου και τον περιμένω με ανυπομονησία»
«Η θρησκεία μου» 05.12.25

Γκιγιέρμο ντελ Τόρο: «Είμαι μεγάλος θαυμαστής του θανάτου και τον περιμένω με ανυπομονησία»

Ο Γκιγιέρμο ντελ Τόρο, σκηνοθέτης του «Φράνκενσταιν» δεν φοβάται τον θάνατο για έναν απλό λόγο: πρόκειται για την ημέρα που τα προβλήματα εξατμίζονται.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Νωρίτερα θα επαναλειτουργήσει το μετρό Θεσσαλονίκης – Το πρόγραμμα των δρομολογίων
Η βασική γραμμή 05.12.25

Νωρίτερα θα επαναλειτουργήσει το μετρό Θεσσαλονίκης – Το πρόγραμμα των δρομολογίων

Στο πλαίσιο της σταδιακής εξέλιξης των δοκιμών στην επέκταση προς Καλαμαριά, το πρόγραμμα δρομολογίων της βασικής γραμμής του μετρό Θεσσαλονίκης θα αναπροσαρμοστεί

Σύνταξη
Παπασταύρου: Τον Απρίλιο στην Ουάσινγκτον η υπουργική συνεδρίαση του 3+1 – «Η επιθετικότητα δεν οδηγεί σε επιρροή», διαμηνύει στην Τουρκία
Ενέργεια 05.12.25

Παπασταύρου: Τον Απρίλιο στην Ουάσινγκτον η υπουργική συνεδρίαση του 3+1 – «Η επιθετικότητα δεν οδηγεί σε επιρροή», διαμηνύει στην Τουρκία

Ο Σταύρος Παπασταύρου τόνισε ότι το 3+1 (Ελλάδα, Κύπρος, Ισραήλ και ΗΠΑ) αποτελεί τη βάση μιας νέας περιφερειακής αρχιτεκτονικής με χώρες που «σέβονται τους κανόνες του παιχνιδιού και αποφεύγουν την αντιπαράθεση»

Σύνταξη
