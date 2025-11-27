Τελεσίγραφο από την Ισπανία: Ή θα πάρουμε εμείς μέρος στην Eurovision ή το Ισραήλ

Η Ισπανία παραμείνει σταθερή στη θέση της σχετικά με την Eurovision 2026: ή εμείς ή το Ισραήλ.

Η RTVE επιβεβαίωσε για ακόμη μια φορά ότι δεν θα συμμετάσχει στην φετινή διοργάνωση εάν το Ισραήλ συμπεριληφθεί στη λίστα των συμμετεχόντων, ανεξάρτητα από τις αλλαγές που προωθεί επί του παρόντος η EBU στους κανόνες του διαγωνισμού – η Ευρωπαϊκή Ραδιοτηλεοπτική Ένωση ανακοίνωσε την Παρασκευή, 21 Νοεμβρίου, τροποποιήσεις στην ψηφοφορία, με στόχο την διαφάνεια.

«Η Eurovision είναι ένας διαγωνισμός, αλλά τα ανθρώπινα δικαιώματα δεν είναι»

Κατά τη διάρκεια της πρόσφατης ακρόασής του στο Κοινοβούλιο, ο πρόεδρος της RTVE, Χοσέ Πάμπλο Λόπεζ, υπερασπίστηκε την απόφαση που ενέκρινε το διοικητικό συμβούλιο του ραδιοτηλεοπτικού φορέα τον περασμένο Σεπτέμβριο, πριν τεθεί σε ισχύ η εκεχειρία στη Γάζα, την οποία το Ισραήλ έχει παραβιάσει τουλάχιστον 497 φορές σε 44 μέρες, σκοτώνοντας εκατοντάδες Παλαιστίνιους, σύμφωνα με ανακοίνωση του κυβερνητικού γραφείου Τύπου στον παλαιστινιακό θύλακα.

Ο Λόπεζ εξήγησε ότι το ζήτημα είναι πρωτίστως ανθρωπιστικό: «Πρώτον, λόγω της γενοκτονίας που έχει διαπραχθεί στη Γάζα. Ως πρόεδρος του οργανισμού, εξακολουθώ να πιστεύω ότι η Eurovision είναι ένας διαγωνισμός, αλλά τα ανθρώπινα δικαιώματα δεν είναι. Και νομίζω ότι πρέπει να το έχουμε αυτό κατά νου», δήλωσε.

Ταυτόχρονα, υπογράμμισε ένα δεύτερο ζήτημα: αυτό που περιγράφει ως συστηματικές παραβιάσεις των κανόνων της Eurovision από το Ισραήλ. Ο Λόπεζ κατηγόρησε τη χώρα ότι «εκμεταλλεύεται πολιτικά τον διαγωνισμό» και προσπαθεί να επηρεάσει την ψηφοφορία.

«Αν οποιαδήποτε άλλη χώρα είχε εκμεταλλευτεί [για πολιτικά παιχνίδια] τον διαγωνισμό, σας διαβεβαιώνω, θα είχε τιμωρηθεί και θα είχε τεθεί προσωρινά σε αναστολή», δήλωσε.

«Δεν εγγυώνται ότι δεν θα επαναληφθεί η παρέμβαση μιας κυβέρνησης»

Αποκάλυψε επίσης ότι τη Δευτέρα, 24 Νοεμβρίου, έλαβε επιστολή από τον γενικό διευθυντή της EBU, Νόελ Κέρραν, στην οποία αναγνωρίζει ότι, χάρη στην πίεση της RTVE, ο οργανισμός θα λάβει πρόσθετα μέτρα για την αποτροπή κυβερνητικών παρεμβάσεων. Ωστόσο, ο Λόπεζ κατέστησε σαφές ότι τα μέτρα αυτά δεν αρκούν.

«Δεν εγγυώνται ότι δεν θα επαναληφθεί η παρέμβαση μιας κυβέρνησης όπως η ισραηλινή», υποστήριξε.

Με τη Γενική Συνέλευση της EBU να πραγματοποιείται την επόμενη εβδομάδα στη Γενεύη της Ελβετίας, η θέση της Ισπανίας παραμένει αμετάβλητη και κατηγορηματική. Η στάση της RTVE αναμένεται δε να επηρεάσει τις εσωτερικές συζητήσεις εντός της EBU, σε μια περίοδο που η συμμετοχή του Ισραήλ έχει εξελιχθεί σε ένα από τα πιο αμφιλεγόμενα ζητήματα.

Το σίγουρο είναι ότι το θέμα αυτό θα διαμορφώσει την δημόσια εικόνα του διαγωνισμού τα επόμενα χρόνια. Παραμένει να δούμε αν η σταθερή θέση της Ισπανίας θα επηρεάσει τις αποφάσεις της EBU ή άλλων ραδιοτηλεοπτικών φορέων.

*Με πληροφορίες από: El Pais | Kεντρική φωτογραφία θέματος: Φιλοπαλαιστίνιοι διαδηλωτές κρατούν μια σημαία και ένα πανό έξω από τα στούντιο της ιρλανδικής δημόσιας τηλεόρασης RTE (Radio Telefis Eireann), καθώς ζητούν την ιρλανδική μποϊκοτάζ του Διαγωνισμού Τραγουδιού της Eurovision 2026 σε περίπτωση συμμετοχής του Ισραήλ, στο Δουβλίνο της Ιρλανδίας, 1 Νοεμβρίου 2025. REUTERS/Clodagh Kilcoyne/File Photo