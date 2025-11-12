magazin
# ΒΟΡΙΖΙΑ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΖΟΧΡΑΝ ΜΑΜΝΤΑΝΙ
# ΤΕΜΠΗ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΓΑΖΑ
Eurovision: Γιατί ο Καναδάς εξετάζει επίμονα τη συμμετοχή – Μακριά από ΗΠΑ, πιο κοντά σε Ευρώπη
12 Νοεμβρίου 2025 | 22:50

Eurovision: Γιατί ο Καναδάς εξετάζει επίμονα τη συμμετοχή – Μακριά από ΗΠΑ, πιο κοντά σε Ευρώπη

Ο Καναδάς θέλει να είναι μία από τις χώρες που συμμετέχουν στον διαγωνισμό της Eurovision γιατί το τραγούδι είναι όπλο

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Ο Καναδάς ετοιμάζεται να κάνει μια απροσδόκητη και εντυπωσιακή είσοδο στη μεγαλύτερη ζωντανή μουσική σκηνή του κόσμου, τη Eurovision, σε μια κίνηση που δεν είναι απλώς καλλιτεχνική, αλλά βαθιά στρατηγική.

Μέσα στον ομοσπονδιακό προϋπολογισμό της χώρας, μια φράση έκρυβε την είδηση: η κυβέρνηση συνεργάζεται με τον εθνικό ραδιοτηλεοπτικό φορέα για να διερευνήσει τη συμμετοχή της χώρας στον διαγωνισμό τραγουδιού.

Η προσπάθεια αυτή δεν αφορά μόνο τη μουσική. Όπως υπαινίχθηκε ο υπουργός Οικονομικών του Καναδά, Φρανσουά-Φιλίπ Σαμπάν, το εγχείρημα εντάσσεται στην αλλαγή στρατηγικής της χώρας, η οποία θέλει να αποστασιοποιηθεί από τις Ηνωμένες Πολιτείες και επιδιώκει να εμβαθύνει τους δεσμούς της με την Ευρώπη.

«Πιστεύω ότι είναι μια πλατφόρμα για να λάμψει ο Καναδάς», δήλωσε ο υπουργός του Καναδά Σαμπάν στον τηλεοπτικό σταθμό Global News, σχολιάζοντας τη φιλοδοξία για να συμμετέχει η χώρα του στον διαγωνισμό τραγουδιού της Eurovision.

«Πρόκειται για την προστασία της ταυτότητάς μας – ναι, θέλουμε να προστατεύσουμε την κυριαρχία μας, αλλά θέλουμε επίσης να βοηθήσουμε τους ανθρώπους στον τομέα των τεχνών και στον κινηματογράφο να διασφαλίσουν ότι μπορούν να λάμψουν σε όλο τον κόσμο. Και έχουμε πολλά να προσφέρουμε ως Καναδοί» συνέχισε.

Ο νέος πρωθυπουργός, Μαρκ Κάρνεϊ, ο οποίος σπούδασε και έζησε για χρόνια στο Ηνωμένο Βασίλειο (και διετέλεσε διοικητής της Τράπεζας της Αγγλίας), έκανε σκόπιμα το πρώτο του υπερπόντιο ταξίδι στη Γαλλία και το Ηνωμένο Βασίλειο, δηλώνοντας με έμφαση ότι ο Καναδάς είναι η «πιο ευρωπαϊκή από τις μη ευρωπαϊκές χώρες».

YouTube thumbnail

Η δήλωση αυτή έρχεται σε μια περίοδο όπου η κυβέρνηση του Καναδά επιδιώκει να ενισχύσει τις σχέσεις της με τους συμμάχους της.

Ο νέος πρωθυπουργός, Μαρκ Κάρνεϊ, ο οποίος σπούδασε και έζησε για χρόνια στο Ηνωμένο Βασίλειο (και διετέλεσε διοικητής της Τράπεζας της Αγγλίας), έκανε σκόπιμα το πρώτο του υπερπόντιο ταξίδι στη Γαλλία και το Ηνωμένο Βασίλειο, δηλώνοντας με έμφαση ότι ο Καναδάς είναι η «πιο ευρωπαϊκή από τις μη ευρωπαϊκές χώρες».

Μάλιστα, δύο κυβερνητικές πηγές ανέφεραν στον Καναδικό Ραδιοτηλεοπτικό Όμιλο ότι ο Κάρνεϊ συμμετέχει προσωπικά στην προσπάθεια του Καναδά να ενταχθεί στη Eurovision.

Η προσπάθεια αυτή ερμηνεύεται ως άμεση αντίδραση στις πρόσφατες κινήσεις του Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος έβαλε στο στόχαστρο την καναδική κυριαρχία και επέβαλε δασμούς στην οικονομία της χώρας, ωθώντας την Οτάβα να αναζητήσει βαθύτερους δεσμούς με την Ευρώπη.

Όχι πια «απαγορευτικά ακριβή»;

Ο Μάρτιν Γκριν, διευθυντής του διαγωνισμού τραγουδιού της Eurovision, επιβεβαίωσε την είδηση.

«Η συζήτηση με τον καναδικό ραδιοτηλεοπτικό φορέα CBC/Radio-Canada βρίσκεται σε πολύ πρώιμο στάδιο και ανυπομονούμε να συνεχίσουμε τις συζητήσεις μας μαζί τους», δήλωσε, προσθέτοντας ότι είναι πάντα ενθουσιασμένοι όταν οι ραδιοτηλεοπτικοί φορείς θέλουν να είναι μέρος του μεγαλύτερου ζωντανού μουσικού γεγονότος.

Η συμμετοχή, ωστόσο, δεν είναι δεδομένη. Ο ραδιοτηλεοπτικός φορέας του Καναδά είναι συνεργαζόμενο μέλος της Ευρωπαϊκής Ραδιοτηλεοπτικής Ένωσης (EBU), όπως και η Αυστραλία, η οποία προσκλήθηκε να συμμετάσχει στη Eurovision το 2015. Παρ’ όλα αυτά, τα καναδικά μέσα ενημέρωσης έχουν ήδη χαρτογραφήσει τις προκλήσεις.

Ο Καναδάς είχε εξετάσει τη συμμετοχή στο παρελθόν. Το 2022, ο CBC είχε αποκλείσει την ιδέα, κρίνοντας ότι ήταν «απαγορευτικά ακριβή».

Οι προκλήσεις αφορούν το υψηλό κόστος της συμμετοχής και τον σχετικά χαμηλό αριθμό Καναδών που παρακολουθούν τον διαγωνισμό, αν και η συμμετοχή θα μπορούσε να αλλάξει ριζικά τα δεδομένα.

YouTube thumbnail

Αξίζει να σημειωθεί ότι, παρόλο που ο Καναδάς δεν έχει συμμετάσχει ποτέ επίσημα, η πλατφόρμα της Eurovision έχει φιλοξενήσει διάσημους Καναδούς καλλιτέχνες.

Η πιο γνωστή είναι η Σελίν Ντιόν, η οποία κέρδισε τον διαγωνισμό το 1988 εκπροσωπώντας την Ελβετία, ενώ η Νατάσα Σεν-Πιέρ (2001) και η Λα Ζαρά (2023) εκπροσώπησαν τη Γαλλία.

«Πάντα ευγνώμων»

Μία από τις πιο ξεχωριστές στιγμές του Α’ Ημιτελικού της Eurovision 2025 ήταν όταν η Σελίν Ντιόν απευθύνθηκε στους συμμετέχοντες και τους τηλεθεατές της βραδιάς, στέλνοντας το συγκινητικό μήνυμά της, αν και δεν μπόρεσε να κάνει ζωντανή εμφάνιση στη σκηνή όπως είχε συζητηθεί.

«Αγαπημένη μου οικογένεια της Eurovision, θα ήθελα πάρα πολύ να είμαι μαζί σας. Η Ελβετία θα έχει πάντα μία ξεχωριστή θέση στην καρδιά μου, γιατί μου έδωσε την ευκαιρία να γίνω μέρος κάτι τόσο σημαντικού. Όταν κέρδισα τον διαγωνισμό το 1988, η ζωή μου άλλαξε και θα είμαι για πάντα ευγνώμων. Η μουσική είναι η δύναμή μας, μας συντροφεύει. Φιλιά πολλά», ανέφερε η Σελίν Ντιόν στο μήνυμά της.

«Δεν θα ήθελα τίποτα περισσότερο από το να βρίσκομαι μαζί σας στη Βασιλεία απόψε… Ευχαριστώ την Ελβετία, τη χώρα που με εμπιστεύτηκε. Μού άλλαξε τη ζωή αυτή η εμπειρία. 37 χρόνια μετά, είναι τόσο όμορφο και μου δημιουργεί πολλά συναισθήματα που ο διαγωνισμός επέστρεψε στην Ελβετία», είπε συγκινημένη η Dion, απευθύνοντας ευχαριστίες στη Eurovision και στο κοινό για την πολυετή στήριξη και την αγάπη.

YouTube thumbnail

Στη συνέχεια, η σκηνή γέμισε από τέσσερις γνώριμες φιγούρες του διαγωνισμού.

Η Μαρίνα Σάττι (Ελλάδα), η Yolanda (Πορτογαλία), η Jerry Heil (Ουκρανία) και ο Silvester Belt (Λιθουανία) ανέλαβαν να ερμηνεύσουν το Ne Partez Pas Sans Moi ως φόρο τιμής στην Ελβετία και τη μουσική της παρακαταθήκη στον θεσμό.

Η Ντιόν είχε βγει νικήτρια στο διαγωνισμό που πραγματοποιήθηκε στην Ιρλανδία, μετά τη δεύτερη νίκη του Τζόνι Λόγκαν.

