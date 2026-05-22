magazin
Παρασκευή 22 Μαϊου 2026
weather-icon 24o
Stream

in
magazin

# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# FINAL FOUR
# ΙΡΑΝ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΤΡΑΜΠ
# ΤΕΜΠΗ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Γιώτα Νέγκα – Κώστας Τριανταφυλλίδης: «Ο κόσμος του Γιάννη Σπανού είναι μεγάλος και πολυδιάστατος»
Συνέντευξη 22 Μαΐου 2026, 19:20

Γιώτα Νέγκα – Κώστας Τριανταφυλλίδης: «Ο κόσμος του Γιάννη Σπανού είναι μεγάλος και πολυδιάστατος»

Λίγο πριν τη μεγάλη τους συναυλία αφιέρωμα στον Γιάννη Σπανό, μιλήσαμε με τη Γιώτα Νέγκα και τον Κώστα Τριανταφυλλίδη για τον σπουδαίο συνθέτη και το έργο του

Μαρία Κωνσταντοπούλου
ΣυνέντευξηΜαρία Κωνσταντοπούλου
Σχολιάστε
A
A
Vita.gr
Τένις: Το «καλύτερο» άθλημα αρκεί να μην κάνετε 1 βασικό λάθος

Τένις: Το «καλύτερο» άθλημα αρκεί να μην κάνετε 1 βασικό λάθος

Spotlight

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης

Προσθήκη του in.gr στην Google

Είναι δύο από τα πλέον γνωστά ονόματα του ελληνικού πενταγράμμου. Ωστόσο αυτή τη φορά η Γιώτα Νέγκα και ο Κώστας Τριανταφυλλίδης θα ενώσουν τις δυνάμεις τους, για ένα live αφιερωμένο στον μεγάλο συνθέτη Γιάννη Σπανό.

Συναντήσαμε τους δύο καλλιτέχνες στις πρόβες για τη συναυλία «Η κασέτα του Μελωδία 99.2 για τον Γιάννη Σπανό», η οποία θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 12 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβηττού. Μια βραδιά που έρχεται να τιμήσει τη μουσική ιδιοφυΐα που με τη ζωή και τη σχεδόν 60ετή καλλιτεχνική πορεία του, που πέρα από την εθιστική γλυκύτητα στις μελωδίες του έφερε κι έναν κοσμοπολίτικο αέρα στην ελληνική δισκογραφία.

Πώς προέκυψε η ιδέα της συγκεκριμένης συναυλίας;

Γ.Ν: «Ή ιδέα της συναυλίας προέκυψε από τη βαθιά αγάπη όλων μας για τον Γιάννη Σπανό και των τραγουδιστών, των μουσικών και φυσικά του Μελωδία.

Αγαπάμε τα τραγούδια του και όσοι τον γνωρίσαμε αγαπήσαμε πολύ και τον ίδιο τον Γιάννη.

Τη φυσική του ευγένεια, την ευγενική του λαϊκότητα, το χιούμορ του, τις υπέροχες μουσικές του.»

Κ.Τ: «Νομίζω πως τέτοιες βραδιές γεννιούνται από μια πραγματική ανάγκη να ξανασυναντηθούμε με το έργο ανθρώπων που άφησαν βαθύ αποτύπωμα στο ελληνικό τραγούδι.

Ο Γιάννης Σπανός δεν είναι απλώς ένας σημαντικός συνθέτης, είναι ένας δημιουργός που διαμόρφωσε αισθητική, συναίσθημα και μνήμη για πολλές γενιές.

Η ιδέα αυτής της συναυλίας έχει μέσα της και τη χαρά της μουσικής συνάντησης αλλά και την ανάγκη να ακουστούν ξανά αυτά τα τραγούδια σήμερα, σε έναν κόσμο που έχει μεγάλη ανάγκη από αλήθεια και ουσία.

Και μην ξεχνάμε την ουσιαστική προσφορά του Μελωδία που υποστηρίζει και αναδεικνύει το έργο σπουδαίων καλλιτεχνών,όπως στην περίπτωση του Γιάννη Σπανού.»

Ποια είναι η γνώμη σας για τον Γιάννη Σπανό και το σπουδαίο καλλιτεχνικό έργο του;

Γ.Ν: «Ο Γιάννης Σπανός είναι μια σπουδαία και πολύπλευρη μουσική προσωπικότητα.

Ήρθε στην Ελλάδα έχοντας ήδη κάνει καριέρα στην Γαλλία, μας έφερε το νέο κύμα, μελοποίησε ποιητέ,  έγραψε μοναδικά λαϊκά, άφησε ανεξίτηλο αποτύπωμα στον μουσικό πολιτισμό μας και είναι μεγάλο κεφάλαιο στο ελληνικό τραγούδι .

Οι μελωδίες του είναι διαχρονικές και γι αυτό είναι πάντα σύγχρονες. Θα συνεχίσουν να συγκινούν και να εμπνέουν γενιές.

Θεωρώ πως επειδή ήταν χαμηλών τόνων και δεν τον ενδιέφερε η δόξα δεν έχει τιμηθεί όπως του αξίζει.

Κι εμείς θέλουμε να του κάνουμε γιορτή μ αυτήν την συναυλία.

Είμαι σίγουρη πως εκείνο το βράδυ στον Λυκαβηττο πολλοί θα μονολογήσουν « μα κι αυτό δικό του είναι;»

Κ.Τ: «Ο Σπανός υπήρξε ένας από τους πιο ευγενείς και ουσιαστικούς δημιουργούς του ελληνικού τραγουδιού.

Κατάφερε να ενώσει τη λεπτότητα με το λαϊκό αίσθημα με έναν τρόπο μοναδικό. Δεν επιδίωξε ποτέ την εντύπωση και είχε βαθιά μουσική παιδεία αλλά και μεγάλη συναισθηματική αλήθεια. Γι’ αυτό και τα τραγούδια του παραμένουν ζωντανά.

Έχουν διακριτικότητα, συγκίνηση και μια ανθρώπινη απλότητα που δύσκολα συναντάς.

Μιλήστε μας για τη συνεργασία σας με την Τάνια Τσανακλίδου

Γ.Ν: «Είναι ευλογία να συνεργάζεσαι με την Τανια!!!

Είναι πολύ γενναιόδωρη , εχει έναν μοναδικό τρόπο να μοιράζεται απλόχερα το φως της , και να σε παίρνει μαζί της σε ταξίδι μαγικό.

Η Τανια ταυτίστηκε με τον Γιάννη Σπανό τραγούδησε μοναδικά μερικά από τα ωραιότερα του τραγούδια σε πρώτη εκτέλεση. Είναι μεγάλη η χαρά και η συγκίνηση μου που θα τραγουδήσουμε μαζί.»

Κ.Τ:  «Η Τάνια Τσανακλίδου είναι μια σπουδαία καλλιτέχνιδα με τεράστια σκηνική ευαισθησία και προσωπικότητα.

Αυτό που πάντα θαυμάζω σε εκείνη είναι η αλήθεια με την οποία αντιμετωπίζει κάθε τραγούδι.

Δεν “ερμηνεύει” επιφανειακά, ζει το κάθε κείμενο και τη κάθε μουσική στιγμή. Η συνύπαρξη σε μια τέτοια παράσταση είναι χαρά αλλά και μάθημα για όλους μας.

Υπάρχει σεβασμός, επικοινωνία και κοινή αγάπη για αυτό το υλικό.»

Ποιο ή ποια τραγούδια του συνθέτη σας αγγίζουν ιδιαίτερα και για ποιο λόγο;

Γ.Ν: «Το «Άνθρωποι μονάχοι» με συγκινεί πολύ, έχει ένα βαθύ και απόλυτα ειλικρινές συναίσθημα.»

Κ.Τ: «Είναι δύσκολο να ξεχωρίσει κανείς, γιατί ο κόσμος του Σπανού είναι πολύ μεγάλος και πολυδιάστατος.

Υπάρχουν όμως τραγούδια όπως του νέου κύματος τα λαϊκά όπως η «Αλάνα» το μια Κυριακή» τα τραγούδια της Ανθολογίας που πάντα με αγγίζουν βαθιά, γιατί έχουν αυτή τη σπάνια ισορροπία ανάμεσα στη μελαγχολία και το φως.

Ο Σπανός είχε την ικανότητα να μιλά για τα πιο ανθρώπινα συναισθήματα χωρίς υπερβολή, σχεδόν ψιθυριστά. Και αυτό τελικά μένει πιο βαθιά μέσα σου.»

Κα Νέγκα, ποια τραγούδια σας αρέσει να ερμηνεύετε – Αποδέχεστε τον όρο λαϊκή τραγουδίστρια;

Γ.Ν: «Μου αρέσει να ερμηνεύω αληθινά και ειλικρινή τραγούδια που με δονούν ανεξάρτητα από το είδος της μουσικής.

Όσο για τον όρο λαϊκή τραγουδίστρια φυσικά και τον αποδέχομαι . Μεγάλωσα και ποτίστηκα με τα λαϊκά τραγούδια και είναι τιμή και ευθύνη για μένα.»

Τι θα συμβουλεύατε ένα νέο καλλιτέχνη που θέλει να ασχοληθεί με το λαϊκό τραγούδι;

Γ.Ν: «Να μελετάει ακούραστα και να αγαπάει!! Όποιο είδος κι αν αποφασίσει να κάνει να σεβαστεί την γλώσσα , το έργο, τον ακροατή και τον εαυτό του.»

Ποιο ή ποια τραγούδια του συνθέτη σας αγγίζουν ιδιαίτερα και για ποιο λόγο;

Κ.Τ: «Είναι δύσκολο να ξεχωρίσει κανείς, γιατί ο κόσμος του Σπανού είναι πολύ μεγάλος και πολυδιάστατος.

Υπάρχουν όμως τραγούδια όπως του νέου κύματος τα λαϊκά όπως η «Αλάνα» το μια Κυριακή» τα τραγούδια της Ανθολογίας που πάντα με αγγίζουν βαθιά, γιατί έχουν αυτή τη σπάνια ισορροπία ανάμεσα στη μελαγχολία και το φως.

Ο Σπανός είχε την ικανότητα να μιλά για τα πιο ανθρώπινα συναισθήματα χωρίς υπερβολή, σχεδόν ψιθυριστά. Και αυτό τελικά μένει πιο βαθιά μέσα σου.»

Κε Τριανταφυλλίδη, με ποιους καλλιτέχνες θα θέλατε να συνεργαστείτε;

Κ.Τ: «Περισσότερο από τα “ονόματα”, με ενδιαφέρουν οι άνθρωποι που έχουν αλήθεια, αισθητική και σεβασμό προς το τραγούδι.

Υπάρχουν πολλοί καλλιτέχνες που εκτιμώ και θαυμάζω, από διαφορετικές γενιές και μουσικούς χώρους.

Αυτό που έχει σημασία για μένα είναι η ουσιαστική συνάντηση και όχι μια συνεργασία μόνο για την εικόνα ή τη δημοσιότητα. Όταν υπάρχει κοινή γλώσσα και συγκίνηση, τότε μπορεί να συμβεί κάτι πραγματικά όμορφο.»

Ποια είναι τα καλλιτεχνικά σας όνειρα;

Κ.Τ: «Να συνεχίσω να υπηρετώ τραγούδια που έχουν αλήθεια και διάρκεια μέσα στον χρόνο.

Να μπορώ να βρίσκομαι σε δουλειές που έχουν ουσία, να συναντώ ανθρώπους με κοινή ευαισθησία και να μην χαθεί ποτέ η σχέση με το ζωντανό συναίσθημα που γεννά η μουσική.

Αν υπάρχει ένα πραγματικό όνειρο, είναι να μπορείς να κοιτάς πίσω μετά από χρόνια και να νιώθεις ότι στάθηκες με αξιοπρέπεια απέναντι στο τραγούδι και στον κόσμο που σε άκουσε.»

Πληροφορίες

H Κασέτα του Μελωδία 99.2 για τον Γιάννη Σπανό

Κυριακή 12 Ιουλίου 2026

Δημοτικό Θέατρο Λυκαβηττού

Τραγουδούν: Τάνια Τσανακλίδου, Γιώτα Νέγκα, Κώστας Τριανταφυλλίδης

Συμμετέχουν: Μαρία Αλαμανή, Λάμπρος Βασιλείου, Βασιλική Μιχαλοπούλου

Ώρα έναρξης: 21:00

Σχόλια
Γράψτε το σχόλιό σας
0 /50
0 /2000
Με την υποβολή της φόρμας αποδέχεστε τους Όροι Χρήσης . Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Xρηματιστήριο Αθηνών
Χρηματιστήριο Αθηνών: Ελαβε τριπλή στήριξη από Cenergy, Aegean, Metlen

Χρηματιστήριο Αθηνών: Ελαβε τριπλή στήριξη από Cenergy, Aegean, Metlen

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Προσθήκη του in.gr στην Google
Vita.gr
Τένις: Το «καλύτερο» άθλημα αρκεί να μην κάνετε 1 βασικό λάθος

Τένις: Το «καλύτερο» άθλημα αρκεί να μην κάνετε 1 βασικό λάθος

Business
Lamda Development: Έκδοση ομολογιακού δανείου έως 350 εκατ. ευρώ

Lamda Development: Έκδοση ομολογιακού δανείου έως 350 εκατ. ευρώ

inWellness
inTown
Stream magazin
80 χρόνια Cher: Από το ορφανοτροφείο, Βασίλισσα των comeback – Τα σκάνδαλα, η κακοποίηση, οι νίκες
Queen 20.05.26

80 χρόνια Cher: Από το ορφανοτροφείο, Βασίλισσα των comeback – Τα σκάνδαλα, η κακοποίηση, οι νίκες

Η Cher, ένα φαινόμενο δεκαετιών, έγινε 80 με μια σειρά από νίκες που επιβεβαιώνουν πως η αειθαλής με καταγωγή από την Αρμενία ντίβα είναι η ιστορία της ποπ από μόνη της

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Τζάνετ Τζάκσον – Ρίτσαρντ Μπράνσον: Το συμβόλαιο του 1991 που διέλυσε όλα τα ρεκόρ
Virgin Records 20.05.26

Έτσι έγινε βασίλισσα της ποπ: Το ιστορικό συμβόλαιο της Τζάνετ Τζάκσον με τον Ρίτσαρντ Μπράνσον το 1991 που διέλυσε όλα τα ρεκόρ

Στις αρχές των nineties ο Ρίτσαρντ Μπράνσον και η Virgin Records έκαναν την έκπληξη, υπογράφοντας την Τζάνετ Τζάκσον - και ο εκκεντρικός δισεκατομμυριούχος έβαλε βαθιά το χέρι στην τσέπη για να τα καταφέρει

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Παύλος Σιδηρόπουλος – Εν Κατακλείδι: Ο Πρίγκιπας του ελληνικού ροκ σε graphic novel
Μύθος 19.05.26

Παύλος Σιδηρόπουλος – Εν Κατακλείδι: Ο Πρίγκιπας του ελληνικού ροκ σε graphic novel

Όπως αναφέρει και ο Γιάννης Αγγελάκας στην εισαγωγή: «Ο Χρόνος βάζει τα πράγματα, τις αξίες και τα πρόσωπα στη θέση τους και όλοι πια ξέρουμε πως ο Παύλος Σιδηρόπουλος έχει τον Χρόνο με το μέρος του». 

Σύνταξη
Einstürzende Neubauten: Νέο μέλος, παλιός θόρυβος – Η θρυλική μπάντα του Βερολίνου γυρίζει σελίδα
«Αντικουλτούρα της αντικουλτούρας» 18.05.26

Einstürzende Neubauten: Νέο μέλος, παλιός θόρυβος – Η θρυλική μπάντα του Βερολίνου γυρίζει σελίδα

Οι Einstürzende Neubauten ανοίγουν ένα νέο κεφάλαιο, παραμένοντας πιστοί στον αντισυμβατικό ήχο και το πνεύμα που τους έκανε σύμβολο της βερολινέζικης αντικουλτούρας

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
«Ήμουν σε παρακμή, ήμουν ανόητη, ήμουν χαζή» – Οι σκοτεινές ημέρες της Ντόνα Σάμερ
Ντίβα ολκής 17.05.26

«Ήμουν σε παρακμή, ήμουν ανόητη, ήμουν χαζή» - Οι σκοτεινές ημέρες της Ντόνα Σάμερ

Στο κοινό έδειχνε γεμάτη γοητεία, αλλά στην ιδιωτική της ζωή η σταρ της ντίσκο, Ντόνα Σάμερ, πάλευε με την κατάθλιψη, την αυτοαπέχθεια και τις αυτοκτονικές σκέψεις.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Πίσω από τη λάμψη της Eurovision: Συλλήψεις, μποϊκοτάζ και το Ισραήλ ξανά στη δεύτερη θέση
«Ποια ουδετερότητα;» 17.05.26

Πίσω από τη λάμψη της Eurovision: Συλλήψεις, μποϊκοτάζ και το Ισραήλ ξανά στη δεύτερη θέση

Η Ντάρα χάρισε στη Βουλγαρία την πρώτη της νίκη στη Eurovision, όμως ο τελικός της Βιέννης σημαδεύτηκε από μποϊκοτάζ, διαδηλώσεις, συλλήψεις και αντιδράσεις για τη συμμετοχή του Ισραήλ

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
inStream - Ροή Ειδήσεων
Λιακούλη: Ορμπανοποιούν τη χώρα – Τίθεται ζήτημα ενεργοποίησης του Κανονισμού για την Αιρεσιμότητα του Κράτους Δικαίου
Πολιτική Γραμματεία 22.05.26

Λιακούλη: Ορμπανοποιούν τη χώρα – Τίθεται ζήτημα ενεργοποίησης του Κανονισμού για την Αιρεσιμότητα του Κράτους Δικαίου

«Η σημερινή δραματική παρέμβαση της Ευρωπαίας Γενικής Εισαγγελέως προς την Κομισιόν, αποτελεί έναν ακόμη κρίκο στην αλυσίδα της διεθνούς απαξίωσης της χώρας μας και συνιστά κόλαφο για την κυβερνητική πολιτική», τονίζει η Ευαγγελία Λιακούλη

Σύνταξη
Πώς σχετίζονται τα δωρεάν σχολικά γεύματα με τη συμπεριφορά των παιδιών – Ποιες ευρωπαϊκές χώρες τα παρέχουν
Κόσμος 22.05.26

Πώς σχετίζονται τα δωρεάν σχολικά γεύματα με τη συμπεριφορά των παιδιών – Ποιες ευρωπαϊκές χώρες τα παρέχουν

Οι επιστήμονες υποστηρίζουν ότι η καθολική παροχή δωρεάν σχολικών γευμάτων μπορεί να μειώσει τις αποβολές από το σχολείο τόσο στα δημοτικά όσο και στα γυμνάσια

Σύνταξη
Αλέξης Τσικόπουλος: Αυτοκτονία δείχνουν τα στοιχεία για τον 33χρονο γιατρό – Χρησιμοποίησε καλώδιο ως θηλιά
Κρήτη 22.05.26

Αλέξης Τσικόπουλος: Αυτοκτονία δείχνουν τα στοιχεία για τον 33χρονο γιατρό – Χρησιμοποίησε καλώδιο ως θηλιά

Τα ίχνη του 33χρονου είχαν χαθεί από τον Δεκέμβριο του 2025 - Την Πέμπτη (21/5) ο Αλέξης Τσικόπουλος βρέθηκε νεκρός από βοσκό σε δύσβατη περιοχή στα Χανιά

Σύνταξη
«Ιπτάμενοι δίσκοι και πύρινες μπάλες»: Τι αποκαλύπτουν τα νέα ντοκουμέντα του Πενταγώνου για τα UFO
Νέες αποκαλύψεις Πενταγώνου 22.05.26

UFO: Αναφορές για «πράσινες ουράνιες σφαίρες» και «ιπτάμενους δίσκους»

Ολοένα και περισσότερα στοιχεία για θεάσεις UFO βλέπουν το φως της δημοσιότητας, καθώς το Πεντάγωνο δημοσιοποίησε νέα σειρά απόρρητων εγγράφων. Τι κρύβουν τα αρχεία δεκαετιών που τροφοδοτούν τα σενάρια περί εξωγήινης ζωής.

Σύνταξη
Η Ευρ. Εισαγγελία απειλεί με ενεργοποίηση του άρθρου 16 για περικοπή κονδυλίων λόγω παραβίασης του κράτους Δικαίου
Επικαιρότητα 22.05.26

Η Ευρ. Εισαγγελία απειλεί με ενεργοποίηση του άρθρου 16 για περικοπή κονδυλίων λόγω παραβίασης του κράτους Δικαίου

Στην Κομισιόν φέρνει η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία την τροπολογία Φλωρίδη για τις δίκες-εξπρές πολιτικών, θέτοντας ζήτημα ενεργοποίησης του Κανονισμού για την Αιρεσιμότητα του Κράτους Δικαίου στην Ελλάδα

Σύνταξη
Ηράκλειο: Στο μικροσκόπιο ο θάνατος προέδρου κοινότητας – Ανθρωποκτονία «βλέπει» ο ιατροδικαστής
Κρήτη 22.05.26

Στο μικροσκόπιο ο θάνατος προέδρου κοινότητας στο Ηράκλειο - Ανθρωποκτονία «βλέπει» ο ιατροδικαστής

Ανατροπή στην υπόθεση του θανάτου 49χρονου στο Ηράκλειο - Αρχικά οι αρχές έκαναν λόγο για τροχαίο με το μηχανάκι του, όμως πλέον εξετάζεται το ενδεχόμενο εγκληματικής ενέργειας

Σύνταξη
Ο Τζον Κλιζ και το βρετανικό χιούμορ των Monty Python για ένα βράδυ στην Αθήνα
SNF Nostos 2026 22.05.26

Ο Τζον Κλιζ και το βρετανικό χιούμορ των Monty Python για ένα βράδυ στην Αθήνα

Το SNF Nostos 2026 του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ) υποδέχεται στις 26 Ιουνίου το Τζον Κλιζ, ιδρυτικό μέλος των Monty Python με αφορμή τον μισό αιώνα ζωής της ταινίας Οι Ιππότες της Ελεεινής Τραπέζης

Σύνταξη
Καλως ήρθατε στην εποχή των misfluencers: Όταν η παραπληροφόρηση γίνεται viral
Go Fun 22.05.26

Καλως ήρθατε στην εποχή των misfluencers: Όταν η παραπληροφόρηση γίνεται viral

Η παραπληροφόρηση στο διαδίκτυο αντιμετωπίζεται συχνά ως τεχνικό πρόβλημα, κάτι που μπορούν να διορθώσουν καλύτεροι αλγόριθμοι ή αυστηρότερη εποπτεία. Ωστόσο, η έρευνα υποδεικνύει μια πιο σύνθετη πραγματικότητα

Σύνταξη
Ετοιμαστείτε για το δεύτερο μέρος της βιογραφίας του Μάικλ Τζάκσον
Ιστορίες, μουσική 22.05.26

Ετοιμαστείτε για το δεύτερο μέρος της βιογραφίας του Μάικλ Τζάκσον

Η ταινία «Michael», σε σκηνοθεσία του Αντουάν Φουκουά και με πρωταγωνιστή τον ανιψιό του Μάικλ Τζάκσον, Τζαφάρ Τζάκσον, έκανε πρεμιέρα στις 24 Απριλίου. Ωστόσο, ήδη ετοιμάζεται το δεύτερο μέρος.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Στην Κύπρο βρέθηκαν οι αρχαιότερες ενδείξεις εξημέρωσης του περιστεριού
Σχέση 3.500 ετών 22.05.26

Στην Κύπρο βρέθηκαν οι αρχαιότερες ενδείξεις εξημέρωσης του περιστεριού

Πολυάριθμα οστά από περιστέρια βρέθηκαν σε αρχαιολογικό χώρο της Εποχής του Χαλκού κοντά στη Λευκωσία. Ισοτοπικές αναλύσεις έδειξαν ότι ταΐζονταν με ανθρώπινα τρόφιμα.

Βαγγέλης Πρατικάκης
Βαγγέλης Πρατικάκης
Δυτική Όχθη: Ιταλία, Γαλλία, Βρετανία και Γερμανία καλούν το Ισραήλ να σταματήσει τους εποικισμούς
Κόσμος 22.05.26

Δυτική Όχθη: Ιταλία, Γαλλία, Βρετανία και Γερμανία καλούν το Ισραήλ να σταματήσει τους εποικισμούς

«Τους τελευταίους μήνες, η κατάσταση στη Δυτική Όχθη έχει επιδεινωθεί σημαντικά. Η βία των εποίκων έφτασε σε πρωτοφανή επίπεδα», τονίζουν οι ηγέτες των τεσσάρων ευρωπαϊκών χωρών

Σύνταξη
Must Read
«Έγραψε» το ρεκόρ η ΔΕΗ, η χρυσή «ευαισθησία» της Alpha, πάντα… έτοιμος ο Boujnah, εγκρίσεις για Metlen, κλείνει (;) deal CrediaBank – Ευρώπη, η ευρώ- επιτυχία της Λαζαράκου

«Έγραψε» το ρεκόρ η ΔΕΗ, η χρυσή «ευαισθησία» της Alpha, πάντα… έτοιμος ο Boujnah, εγκρίσεις για Metlen, κλείνει (;) deal CrediaBank – Ευρώπη, η ευρώ- επιτυχία της Λαζαράκου

Διακοπές για λίγους: Έρχονται νέες αυξήσεις έως 20% στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια – Σοκάρουν οι τιμές των αεροπορικών

Διακοπές για λίγους: Έρχονται νέες αυξήσεις έως 20% στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια – Σοκάρουν οι τιμές των αεροπορικών

Γιατί μας ευχαριστεί ο Τραμπ; Τι κρύβει η ατάκα-σφραγίδα του στο «Truth Social»

Γιατί μας ευχαριστεί ο Τραμπ; Τι κρύβει η ατάκα-σφραγίδα του στο «Truth Social»

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Ποιος είναι ο Τζόναθαν Αντίκ, ο γιος του ιδρυτή της Mango που κατηγορείται για το θάνατο του πατέρα του

Ποιος είναι ο Τζόναθαν Αντίκ, ο γιος του ιδρυτή της Mango που κατηγορείται για το θάνατο του πατέρα του

Μεταβολική υγεία: Το κλειδί για καλύτερη διάθεση και καθαρή σκέψη;

Μεταβολική υγεία: Το κλειδί για καλύτερη διάθεση και καθαρή σκέψη;

Τι πραγματικά χρειάζεσαι στη βαλίτσα του μαιευτηρίου

Τι πραγματικά χρειάζεσαι στη βαλίτσα του μαιευτηρίου

Τα «ψιλά» γράμματα στα τιμολόγια ρεύματος

Τα «ψιλά» γράμματα στα τιμολόγια ρεύματος

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Ταυτότητα
Παρασκευή 22 Μαϊου 2026
Cookies