Γιώτα Νέγκα – Κώστας Τριανταφυλλίδης: «Ο κόσμος του Γιάννη Σπανού είναι μεγάλος και πολυδιάστατος»

Είναι δύο από τα πλέον γνωστά ονόματα του ελληνικού πενταγράμμου. Ωστόσο αυτή τη φορά η Γιώτα Νέγκα και ο Κώστας Τριανταφυλλίδης θα ενώσουν τις δυνάμεις τους, για ένα live αφιερωμένο στον μεγάλο συνθέτη Γιάννη Σπανό.

Συναντήσαμε τους δύο καλλιτέχνες στις πρόβες για τη συναυλία «Η κασέτα του Μελωδία 99.2 για τον Γιάννη Σπανό», η οποία θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 12 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβηττού. Μια βραδιά που έρχεται να τιμήσει τη μουσική ιδιοφυΐα που με τη ζωή και τη σχεδόν 60ετή καλλιτεχνική πορεία του, που πέρα από την εθιστική γλυκύτητα στις μελωδίες του έφερε κι έναν κοσμοπολίτικο αέρα στην ελληνική δισκογραφία.

Πώς προέκυψε η ιδέα της συγκεκριμένης συναυλίας;

Γ.Ν: «Ή ιδέα της συναυλίας προέκυψε από τη βαθιά αγάπη όλων μας για τον Γιάννη Σπανό και των τραγουδιστών, των μουσικών και φυσικά του Μελωδία.

Αγαπάμε τα τραγούδια του και όσοι τον γνωρίσαμε αγαπήσαμε πολύ και τον ίδιο τον Γιάννη.

Τη φυσική του ευγένεια, την ευγενική του λαϊκότητα, το χιούμορ του, τις υπέροχες μουσικές του.»

Κ.Τ: «Νομίζω πως τέτοιες βραδιές γεννιούνται από μια πραγματική ανάγκη να ξανασυναντηθούμε με το έργο ανθρώπων που άφησαν βαθύ αποτύπωμα στο ελληνικό τραγούδι.

Ο Γιάννης Σπανός δεν είναι απλώς ένας σημαντικός συνθέτης, είναι ένας δημιουργός που διαμόρφωσε αισθητική, συναίσθημα και μνήμη για πολλές γενιές.

Η ιδέα αυτής της συναυλίας έχει μέσα της και τη χαρά της μουσικής συνάντησης αλλά και την ανάγκη να ακουστούν ξανά αυτά τα τραγούδια σήμερα, σε έναν κόσμο που έχει μεγάλη ανάγκη από αλήθεια και ουσία.

Και μην ξεχνάμε την ουσιαστική προσφορά του Μελωδία που υποστηρίζει και αναδεικνύει το έργο σπουδαίων καλλιτεχνών,όπως στην περίπτωση του Γιάννη Σπανού.»

Ποια είναι η γνώμη σας για τον Γιάννη Σπανό και το σπουδαίο καλλιτεχνικό έργο του;

Γ.Ν: «Ο Γιάννης Σπανός είναι μια σπουδαία και πολύπλευρη μουσική προσωπικότητα.

Ήρθε στην Ελλάδα έχοντας ήδη κάνει καριέρα στην Γαλλία, μας έφερε το νέο κύμα, μελοποίησε ποιητέ, έγραψε μοναδικά λαϊκά, άφησε ανεξίτηλο αποτύπωμα στον μουσικό πολιτισμό μας και είναι μεγάλο κεφάλαιο στο ελληνικό τραγούδι .

Οι μελωδίες του είναι διαχρονικές και γι αυτό είναι πάντα σύγχρονες. Θα συνεχίσουν να συγκινούν και να εμπνέουν γενιές.

Θεωρώ πως επειδή ήταν χαμηλών τόνων και δεν τον ενδιέφερε η δόξα δεν έχει τιμηθεί όπως του αξίζει.

Κι εμείς θέλουμε να του κάνουμε γιορτή μ αυτήν την συναυλία.

Είμαι σίγουρη πως εκείνο το βράδυ στον Λυκαβηττο πολλοί θα μονολογήσουν « μα κι αυτό δικό του είναι;»

Κ.Τ: «Ο Σπανός υπήρξε ένας από τους πιο ευγενείς και ουσιαστικούς δημιουργούς του ελληνικού τραγουδιού.

Κατάφερε να ενώσει τη λεπτότητα με το λαϊκό αίσθημα με έναν τρόπο μοναδικό. Δεν επιδίωξε ποτέ την εντύπωση και είχε βαθιά μουσική παιδεία αλλά και μεγάλη συναισθηματική αλήθεια. Γι’ αυτό και τα τραγούδια του παραμένουν ζωντανά.

Έχουν διακριτικότητα, συγκίνηση και μια ανθρώπινη απλότητα που δύσκολα συναντάς.

Μιλήστε μας για τη συνεργασία σας με την Τάνια Τσανακλίδου

Γ.Ν: «Είναι ευλογία να συνεργάζεσαι με την Τανια!!!

Είναι πολύ γενναιόδωρη , εχει έναν μοναδικό τρόπο να μοιράζεται απλόχερα το φως της , και να σε παίρνει μαζί της σε ταξίδι μαγικό.

Η Τανια ταυτίστηκε με τον Γιάννη Σπανό τραγούδησε μοναδικά μερικά από τα ωραιότερα του τραγούδια σε πρώτη εκτέλεση. Είναι μεγάλη η χαρά και η συγκίνηση μου που θα τραγουδήσουμε μαζί.»

Κ.Τ: «Η Τάνια Τσανακλίδου είναι μια σπουδαία καλλιτέχνιδα με τεράστια σκηνική ευαισθησία και προσωπικότητα.

Αυτό που πάντα θαυμάζω σε εκείνη είναι η αλήθεια με την οποία αντιμετωπίζει κάθε τραγούδι.

Δεν “ερμηνεύει” επιφανειακά, ζει το κάθε κείμενο και τη κάθε μουσική στιγμή. Η συνύπαρξη σε μια τέτοια παράσταση είναι χαρά αλλά και μάθημα για όλους μας.

Υπάρχει σεβασμός, επικοινωνία και κοινή αγάπη για αυτό το υλικό.»

Ποιο ή ποια τραγούδια του συνθέτη σας αγγίζουν ιδιαίτερα και για ποιο λόγο;

Γ.Ν: «Το «Άνθρωποι μονάχοι» με συγκινεί πολύ, έχει ένα βαθύ και απόλυτα ειλικρινές συναίσθημα.»

Κ.Τ: «Είναι δύσκολο να ξεχωρίσει κανείς, γιατί ο κόσμος του Σπανού είναι πολύ μεγάλος και πολυδιάστατος.

Υπάρχουν όμως τραγούδια όπως του νέου κύματος τα λαϊκά όπως η «Αλάνα» το μια Κυριακή» τα τραγούδια της Ανθολογίας που πάντα με αγγίζουν βαθιά, γιατί έχουν αυτή τη σπάνια ισορροπία ανάμεσα στη μελαγχολία και το φως.

Ο Σπανός είχε την ικανότητα να μιλά για τα πιο ανθρώπινα συναισθήματα χωρίς υπερβολή, σχεδόν ψιθυριστά. Και αυτό τελικά μένει πιο βαθιά μέσα σου.»

Κα Νέγκα, ποια τραγούδια σας αρέσει να ερμηνεύετε – Αποδέχεστε τον όρο λαϊκή τραγουδίστρια;

Γ.Ν: «Μου αρέσει να ερμηνεύω αληθινά και ειλικρινή τραγούδια που με δονούν ανεξάρτητα από το είδος της μουσικής.

Όσο για τον όρο λαϊκή τραγουδίστρια φυσικά και τον αποδέχομαι . Μεγάλωσα και ποτίστηκα με τα λαϊκά τραγούδια και είναι τιμή και ευθύνη για μένα.»

Τι θα συμβουλεύατε ένα νέο καλλιτέχνη που θέλει να ασχοληθεί με το λαϊκό τραγούδι;

Γ.Ν: «Να μελετάει ακούραστα και να αγαπάει!! Όποιο είδος κι αν αποφασίσει να κάνει να σεβαστεί την γλώσσα , το έργο, τον ακροατή και τον εαυτό του.»

Κε Τριανταφυλλίδη, με ποιους καλλιτέχνες θα θέλατε να συνεργαστείτε;

Κ.Τ: «Περισσότερο από τα “ονόματα”, με ενδιαφέρουν οι άνθρωποι που έχουν αλήθεια, αισθητική και σεβασμό προς το τραγούδι.

Υπάρχουν πολλοί καλλιτέχνες που εκτιμώ και θαυμάζω, από διαφορετικές γενιές και μουσικούς χώρους.

Αυτό που έχει σημασία για μένα είναι η ουσιαστική συνάντηση και όχι μια συνεργασία μόνο για την εικόνα ή τη δημοσιότητα. Όταν υπάρχει κοινή γλώσσα και συγκίνηση, τότε μπορεί να συμβεί κάτι πραγματικά όμορφο.»

Ποια είναι τα καλλιτεχνικά σας όνειρα;

Κ.Τ: «Να συνεχίσω να υπηρετώ τραγούδια που έχουν αλήθεια και διάρκεια μέσα στον χρόνο.

Να μπορώ να βρίσκομαι σε δουλειές που έχουν ουσία, να συναντώ ανθρώπους με κοινή ευαισθησία και να μην χαθεί ποτέ η σχέση με το ζωντανό συναίσθημα που γεννά η μουσική.

Αν υπάρχει ένα πραγματικό όνειρο, είναι να μπορείς να κοιτάς πίσω μετά από χρόνια και να νιώθεις ότι στάθηκες με αξιοπρέπεια απέναντι στο τραγούδι και στον κόσμο που σε άκουσε.»

Πληροφορίες

H Κασέτα του Μελωδία 99.2 για τον Γιάννη Σπανό

Κυριακή 12 Ιουλίου 2026

Δημοτικό Θέατρο Λυκαβηττού

Τραγουδούν: Τάνια Τσανακλίδου, Γιώτα Νέγκα, Κώστας Τριανταφυλλίδης

Συμμετέχουν: Μαρία Αλαμανή, Λάμπρος Βασιλείου, Βασιλική Μιχαλοπούλου

Ώρα έναρξης: 21:00