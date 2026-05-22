Ολυμπιακός: Όλοι οι τελικοί των «ερυθρόλευκων» στη Euroleague – Στόχος η τέταρτη κούπα
Ο Ολυμπιακός εξασφάλισε τη συμμετοχή του στον 10ο τελικό της ιστορίας του στη Euroleague, μετά τη νίκη του επί της Φενέρ. Θυμηθείτε τους προηγούμενους εννέα.
Ο Ολυμπιακός κατατρόπωσε τη Φενέρμπαχτσε με 79-61 στο «T-Center» της Αθήνας και προκρίθηκε στον μεγάλο τελικό του Final Four της Euroleague! Ο Ολυμπιακός διέλυσε το σύνολο Σαρούνας Γιασικεβίτσιους με το επιβλητικό 79-61 και την Κυριακή (24/5) πάει για την κούπα!
Οι Πειραιώτες πέρασαν στον 10ο τελικό της ιστορίας τους και θα διεκδικήσουν κόντρα σε μία εκ των Βαλένθια ή Ρεάλ Μαδρίτης (24/5, 21:00) στον τελικό της κορυφαίας ευρωπαϊκής διασυλλογικής διοργάνωσης!
Εκεί, η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα θα διεκδικήσει την 4η κούπα της ιστορίας της στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση!
Οι τελικοί του Ολυμπιακού στη Euroleague:
1994: Μπανταλόνα-Ολυμπιακός 59-57
1995: Ρεάλ Μαδρίτης-Ολυμπιακός 73-61
1997: Ολυμπιακός-Μπαρτσελόνα 73-58
2010: Μπαρτσελόνα-Ολυμπιακός 86-68
2012: Ολυμπιακός-ΤΣΣΚΑ Μόσχας 62-61
2013: Ολυμπιακός-Ρεάλ Μαδρίτης 100-88
2015: Ρεάλ Μαδρίτης-Ολυμπιακός 78-59
2017: Φενέρμπαχτσε-Ολυμπιακός 80-64
2023: Ρεάλ Μαδρίτης-Ολυμπιακός 79-78
2026: Ολυμπιακός-Ρεάλ Μαδρίτης/Βαλένθια
