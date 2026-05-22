Παρασκευή 22 Μαϊου 2026
Ολυμπιακός: Όλοι οι τελικοί των «ερυθρόλευκων» στη Euroleague – Στόχος η τέταρτη κούπα
Euroleague 22 Μαΐου 2026

Ο Ολυμπιακός εξασφάλισε τη συμμετοχή του στον 10ο τελικό της ιστορίας του στη Euroleague, μετά τη νίκη του επί της Φενέρ. Θυμηθείτε τους προηγούμενους εννέα.

Ο Ολυμπιακός κατατρόπωσε τη Φενέρμπαχτσε με 79-61 στο «T-Center» της Αθήνας και προκρίθηκε στον μεγάλο τελικό του Final Four της Euroleague! Ο Ολυμπιακός διέλυσε το σύνολο Σαρούνας Γιασικεβίτσιους με το επιβλητικό 79-61 και την Κυριακή (24/5) πάει για την κούπα!

Οι Πειραιώτες πέρασαν στον 10ο τελικό της ιστορίας τους και θα διεκδικήσουν κόντρα σε μία εκ των Βαλένθια ή Ρεάλ Μαδρίτης (24/5, 21:00) στον τελικό της κορυφαίας ευρωπαϊκής διασυλλογικής διοργάνωσης!

Εκεί, η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα θα διεκδικήσει την 4η κούπα της ιστορίας της στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση!

Οι τελικοί του Ολυμπιακού στη Euroleague:

1994: Μπανταλόνα-Ολυμπιακός 59-57
1995: Ρεάλ Μαδρίτης-Ολυμπιακός 73-61
1997: Ολυμπιακός-Μπαρτσελόνα 73-58
2010: Μπαρτσελόνα-Ολυμπιακός 86-68
2012: Ολυμπιακός-ΤΣΣΚΑ Μόσχας 62-61
2013: Ολυμπιακός-Ρεάλ Μαδρίτης 100-88
2015: Ρεάλ Μαδρίτης-Ολυμπιακός 78-59
2017: Φενέρμπαχτσε-Ολυμπιακός 80-64
2023: Ρεάλ Μαδρίτης-Ολυμπιακός 79-78
2026: Ολυμπιακός-Ρεάλ Μαδρίτης/Βαλένθια

Γουόρς: Αναλαμβάνει τα ηνία της Fed – Ο πληθωρισμός και το δίλημμα

Lamda Development: Έκδοση ομολογιακού δανείου έως 350 εκατ. ευρώ

Μπαρτζώκας: «Ήμασταν επιβλητικοί και συμπαγείς, μανατζάραμε καλά το μυαλό μας»
Euroleague 22.05.26

Μπαρτζώκας: «Ήμασταν επιβλητικοί και συμπαγείς, μανατζάραμε καλά το μυαλό μας»

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας μίλησε για την πρόκριση του Ολυμπιακού στον τελικό του Final Four, τονίζοντας πως όταν οι Ερυθρόλευκοι προετοιμάζονται καλά έχουν μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση.

Βεζένκοφ: «Είμαστε μια νίκη μακριά από τον στόχο, αλλά πρέπει να μείνουμε ταπεινοί»
Euroleague 22.05.26

Βεζένκοφ: «Είμαστε μια νίκη μακριά από τον στόχο, αλλά πρέπει να μείνουμε ταπεινοί»

Μετά τη μεγάλη πρόκριση του Ολυμπιακού επί της Φενέρ, o Σάσα Βεζένκοφ στάθηκε στο ταλέντο που διαθέτει η ομάδα του, ζητώντας ωστόσο από τους συμπαίκτες του να μείνουν ταπεινοί ενόψει τελικού.

Μπαρτζώκας: «Όποιος αντίπαλος και να είναι στον τελικό, θα πρέπει να έχουμε την ίδια νοοτροπία»
Euroleague 22.05.26

Μπαρτζώκας: «Όποιος αντίπαλος και να είναι στον τελικό, θα πρέπει να έχουμε την ίδια νοοτροπία»

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας τόνισε πως ο Ολυμπιακός σκέφτεται ήδη τον μεγάλο τελικό της Euroleague και ζήτησε από τους παίκτες του να παρουσιαστούν με τη νοοτροπία νικητή που είχαν κόντρα στη Φενέρ.

Ολυμπιακός: Απίθανο πάρτι στο κατακόκκινο «Τ-Center» (vids)
Euroleague 22.05.26

Απίθανο πάρτι στο κατακόκκινο «Τ-Center» (vids)

«Και μέσα στο ΟΑΚΑ θα πάρουμε το ευρωπαϊκό», τραγουδούν οι 14 χιλιάδες οπαδοί του Ολυμπιακού που το έκαναν ΣΕΦ και ετοιμάζονται για την Κυριακή του τελικού.

Μαύρος Μάης για τα εργατικά δυστυχήματα: Μια ζωή χάνεται κάθε μέρα
Μακάβριο ρεκόρ 22.05.26

Μαύρος Μάης για τα εργατικά δυστυχήματα: Μια ζωή χάνεται κάθε μέρα

Eνώ στην Ευρωβουλή ψηφίζεται η καθιέρωση «Ημέρας Μνήμης Θυμάτων» για όσους έχασαν τη ζωή τους σε εργατικά δυστυχήματα, στην Ελλάδα θρηνούμε κάθε μέρα έναν νεκρό σε χώρους δουλειάς.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Κρήτη: Βαρύτατο κατηγορητήριο για τους 16 συλληφθέντες – Διώξεις για εγκληματική οργάνωση, ναρκωτικά και όπλα
Κρήτη 22.05.26

Κρήτη: Βαρύτατο κατηγορητήριο για τους 16 συλληφθέντες – Διώξεις για εγκληματική οργάνωση, ναρκωτικά και όπλα

Διαχωρίστηκε το τμήμα της δικογραφίας που αφορά παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ - Οι κατηγορούμενοι ζήτησαν και έλαβαν προθεσμία για να απολογηθούν τις επόμενες ημέρες

«Η πιο βάρβαρη εμπειρία της ζωής μου», λέει Έλληνας – Σοβαρές καταγγελίες από ακτιβιστές για κακομεταχείριση στο Ισραήλ
Η άφιξη των Ελλήνων 22.05.26

«Η πιο βάρβαρη εμπειρία της ζωής μου», λέει Έλληνας – Σοβαρές καταγγελίες από ακτιβιστές για κακομεταχείριση στο Ισραήλ

Ακτιβιστές του Στολίσκου για τη Γάζα, που συνελήφθησαν και κρατήθηκαν στο Ισραήλ, καταγγέλλουν ξυλοδαρμούς, ηλεκτροσόκ, σεξουαλική κακοποίηση. Πολλοί νοσηλεύτηκαν στην Κωνσταντινούπολη μετά την απέλασή τους.

Πώς σχετίζονται τα δωρεάν σχολικά γεύματα με τη συμπεριφορά των παιδιών – Ποιες ευρωπαϊκές χώρες τα παρέχουν
Κόσμος 22.05.26

Πώς σχετίζονται τα δωρεάν σχολικά γεύματα με τη συμπεριφορά των παιδιών – Ποιες ευρωπαϊκές χώρες τα παρέχουν

Οι επιστήμονες υποστηρίζουν ότι η καθολική παροχή δωρεάν σχολικών γευμάτων μπορεί να μειώσει τις αποβολές από το σχολείο τόσο στα δημοτικά όσο και στα γυμνάσια

«Ιπτάμενοι δίσκοι και πύρινες μπάλες»: Τι αποκαλύπτουν τα νέα ντοκουμέντα του Πενταγώνου για τα UFO
Νέα βίντεο 22.05.26

UFO: Αναφορές για «πράσινες ουράνιες σφαίρες» και «ιπτάμενους δίσκους»

Ολοένα και περισσότερα στοιχεία για θεάσεις UFO βλέπουν το φως της δημοσιότητας, καθώς το Πεντάγωνο δημοσιοποίησε νέα σειρά απόρρητων εγγράφων. Τι κρύβουν τα αρχεία δεκαετιών που τροφοδοτούν τα σενάρια περί εξωγήινης ζωής.

«Έγραψε» το ρεκόρ η ΔΕΗ, η χρυσή «ευαισθησία» της Alpha, πάντα… έτοιμος ο Boujnah, εγκρίσεις για Metlen, κλείνει (;) deal CrediaBank – Ευρώπη, η ευρώ- επιτυχία της Λαζαράκου

Διακοπές για λίγους: Έρχονται νέες αυξήσεις έως 20% στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια – Σοκάρουν οι τιμές των αεροπορικών

Γιατί μας ευχαριστεί ο Τραμπ; Τι κρύβει η ατάκα-σφραγίδα του στο «Truth Social»

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Ποιος είναι ο Τζόναθαν Αντίκ, ο γιος του ιδρυτή της Mango που κατηγορείται για το θάνατο του πατέρα του

Μεταβολική υγεία: Το κλειδί για καλύτερη διάθεση και καθαρή σκέψη;

Τι πραγματικά χρειάζεσαι στη βαλίτσα του μαιευτηρίου

Τα «ψιλά» γράμματα στα τιμολόγια ρεύματος

