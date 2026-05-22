Λιακούλη: Ορμπανοποιούν τη χώρα – Τίθεται ζήτημα ενεργοποίησης του Κανονισμού για την Αιρεσιμότητα του Κράτους Δικαίου

Για «ορμπανοποίηση» της Ελλάδας προειδοποιεί η τομεάρχης Δικαιοσύνης, Θεσμών και Διαφάνειας του ΠΑΣΟΚ, Ευαγγελία Λιακούλη, μετά την έκτακτη παρέμβαση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναφορικά με την τροπολογία Φλωρίδη για τις δίκες-εξπρές πολιτικών.

Όπως αναφέρει, σε δήλωσή της, η κυρία Λιακούλη «η κατάλυση του κράτους δικαίου στην Ελλάδα» βρίσκεται και πάλι «στο επίκεντρο της ευρωπαϊκής κατακραυγής».

Υπογραμμίζει, όμως, πως «αυτή τη φορά, τα πράγματα είναι εξαιρετικά σοβαρά, καθώς τίθεται ζήτημα ενεργοποίησης του Κανονισμού για την Αιρεσιμότητα του Κράτους Δικαίου».

Η τομεάρχης Δικαιοσύνης του ΠΑΣΟΚ εξηγεί ότι «ο συγκεκριμένος Κανονισμός (Conditionality Regulation), στον οποίο αναφέρεται η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, είναι ένας πολύ αυστηρός οικονομικός και πολιτικός μηχανισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης που θεσπίστηκε το 2020 και ορίζει ότι αν μια χώρα-μέλος παραβιάζει τις αρχές του κράτους δικαίου και αυτό θέτει σε κίνδυνο τα ευρωπαϊκά κονδύλια, η Ε.Ε. μπορεί να σταματήσει κάθε χρηματοδότηση».

«Κόλαφο για την κυβερνητική πολιτική« συνιστά η παρέμβαση της EPPO

«Η σημερινή δραματική παρέμβαση της Ευρωπαίας Γενικής Εισαγγελέως προς την Κομισιόν, αποτελεί έναν ακόμη κρίκο στην αλυσίδα της διεθνούς απαξίωσης της χώρας μας και συνιστά κόλαφο για την κυβερνητική πολιτική», τονίζει χαρακτηριστικά η Ευαγγελία Λιακούλη, σημειώνοντας πως «η επίσημη ενεργοποίηση του Κανονισμού για την Αιρεσιμότητα του Κράτους Δικαίου, λόγω των σοβαρών εμποδίων που ορθώνονται στην ανεξάρτητη και αποτελεσματική λειτουργία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας στην Ελλάδα, εκθέτει τη χώρα μας ανεπανόρθωτα».

Αναφέρει, άλλωστε, ότι τα στοιχεία που παραθέτει η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία «είναι συντριπτικά», αφού «όπως σημειώνει, η εσπευσμένη και πρόχειρη τροποποίηση του ελληνικού Κώδικα Ποινικής Δικονομίας, η οποία θεσπίζει μια προνομιακή, ειδική διαδικασία για κακουργήματα που διαπράττονται από μέλη του Κοινοβουλίου, πλήττει ευθέως τη δυνατότητα των ευρωπαϊκών αρχών να ερευνούν και να διώκουν αποτελεσματικά αδικήματα που εμπίπτουν στην αρμοδιότητά τους».

Επιπλέον, «αντί για διαφάνεια και ισονομία – όπως επισημαίνει – η κυβέρνηση επέλεξε να υψώσει τείχη προστασίας, υπονομεύοντας το αίσθημα δικαίου των πολιτών. Την ίδια στιγμή, υπογραμμίζει ότι η πρόσφατη άρνηση του Ανώτατου Δικαστικού Συμβουλίου της χώρας να αναγνωρίσει την πλήρη ισχύ της απόφασης του Κολεγίου της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για την ανανέωση της θητείας τριών Ευρωπαίων Εντεταλμένων Εισαγγελέων, αποτελεί ευθεία παρέμβαση στην ανεξαρτησία του θεσμού».

«Η κυβέρνηση να σταματήσει τις θεσμικές εκτροπές»

«Οι μεθοδεύσεις αυτές δημιουργούν σοβαρές αμφιβολίες για τη συμμόρφωση των ελληνικών αρχών με την υποχρέωση ειλικρινούς συνεργασίας που απορρέει από το Ευρωπαϊκό Δίκαιο», υπογραμμίζει η Ευαγγελία Λιακούλη, τονίζοντας πως «για το ΠΑΣΟΚ – Κίνημα Αλλαγής, το κράτος δικαίου, η διαφάνεια και η προστασία των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης και των Ελλήνων φορολογουμένων δεν είναι διαπραγματεύσιμα μεγέθη».

Παράλληλα, διαμηνύει πως «η διολίσθηση της χώρας σε πρακτικές που αμφισβητούνται ευθέως από τα κορυφαία ευρωπαϊκά δικαιοδοτικά όργανα, πρέπει να σταματήσει αμέσως» και καλεί την κυβέρνηση «να αναλάβει τις ευθύνες της, να σταματήσει τις θεσμικές εκτροπές και να αποκαταστήσει πλήρως τις συνθήκες ανεξαρτησίας της Δικαιοσύνης, πριν η χώρα υποστεί τις οδυνηρές συνέπειες των ευρωπαϊκών κυρώσεων».

«Οι πολίτες απαιτούν αλήθεια, διαφάνεια και απόλυτο σεβασμό στους δημοκρατικούς θεσμούς», τονίζει καταληκτικά η τομεάρχης Δικαιοσύνης του ΠΑΣΟΚ.