Το παρεμπίπτον ζήτημα και ο ελιγμός της ΝΔ με τους «151» – Έντονη αντίδραση της αντιπολίτευσης που αποχώρησε
Πολιτική Γραμματεία 22 Μαΐου 2026, 12:24

Το παρεμπίπτον ζήτημα και ο ελιγμός της ΝΔ με τους «151» – Έντονη αντίδραση της αντιπολίτευσης που αποχώρησε

Βασιζόμενη στην πλειοψηφία της στη Βουλή η κυβέρνηση αποφάσισε ν’ αλλάξει πραξικοπηματικά την απαιτούμενη πλειοψηφία σε 151 και να θέσει ουσιαστικά ταφόπλακα στη συζήτηση.

Παναγιώτης Τζαννετάτος
Παναγιώτης Τζαννετάτος
Ζήτημα εθνικής άμυνας στην υπόθεση των υποκλοπών έθεσε η Νέα Δημοκρατία με το «καλημέρα» της συνεδρίασης της Βουλής για τη σύσταση εξεταστικής επιτροπή για τις υποκλοπές.

Με τον τρόπο αυτό η πλειοψηφία κάνει ένα εντυπωσιακό σλάλομ ξεχνώντας όλα όσα έχει πει και υποστηρίξει εδώ και καιρό για την λειτουργία του παράνομου λογισμικού παρακολούθησης Predator και τη σχέση του με την ΕΥΠ και με ζητήματα εθνικής άμυνας και εξωτερικής πολιτικής για να επιβάλει στην Ολομέλεια την απόρριψη της πρότασης προκειμένου να γλιτώσει τη βάσανο του κοινοβουλευτικού ελέγχου.

Το σχετικό παρεμπίπτον ζήτημα τέθηκε από τον Μάκη Βορίδη και αφού ακολούθησε ένας κύκλος τοποθετήσεων η Βουλή μέσω έγερσης αποφάσισε -βασιζόμενη στη θέση της ΝΔ- ν’ αλλάξει πραξικοπηματικά την απαιτούμενη πλειοψηφία σε 151 και να θέσει ουσιαστικά ταφόπλακα στη συζήτηση.

Αντίδραση της αντιπολίτευσης

Αποτέλεσμα των θέσεων που εξέφρασε η πλειοψηφία ήταν η οργισμένη αντίδραση των κομμάτων της αντιπολίτευσης που οδήγησε στην αποχώρησή του ΠΑΣΟΚ, του ΣΥΡΙΖΑ, του ΚΚΕ, της Ελληνικής Λύσης, της Νέας Αριστεράς και της Νίκης σε μια προσπάθεια να μη νομιμοποιηθεί η διαδικασία παραβίασης του Συντάγματος και του Κανονισμού της Βουλής.

Συγκεκριμένα το λόγο έλαβε αρχικά από τη ΝΔ ο Μάκης Βορίδης, ο οποίος ισχυρίστηκε πως με βάση το Σύνταγμα η πρόταση του ΠΑΣΟΚ εμπίπτει στα ζητήματα της εθνικής άμυνας.

«Το Σύνταγμα θέτει την εξαίρεση της εθνικής άμυνας. Είναι σαφές ότι για να ελεγχθεί το νόμιμο ή παράνομο της δραστηριότητας της ΕΥΠ εμπίπτουμε στον πυρήνα της δραστηριότητάς της που αφορά την άμυνα και την εξωτερική πολιτική. Η βουλή μπορεί να πάρει απόφαση τέτοιου ελέγχου αλλά με την πλειοψηφία που ορίζει το Σύνταγμα. Να γίνει δεκτό το παρεμπίπτον και η λήψη αποφάσεως να γίνει με πλειοψηφία βουλευτών», είπε χαρακτηριστικά προκαλώντας την έντονη αντίδραση των βουλευτών της αντιπολίτευσης οι οποίοι κάνανε λόγο ανοιχτά για απόπειρα συγκάλυψης.

«Αν η σημερινή συνεδρίαση είχε τίτλο θα ήταν κακοποιούν τη δημοκρατία για να διατηρήσουν την εξουσία για άλλη μια φορά υποβαθμίζουν τη κοινοβουλευτική διαδικασία γιατί έχουμε έναν πρωθυπουργό αδύναμο και εκβιαζόμενο, ο οποίος βάζει όποιον θέλει και μπορεί να πάρει πρωτοβουλίες με επιχειρήματα που δεν στέκουν», απάντησε ο Νίκος Ανδρουλάκης και πρόσθεσε: «ήρθε ο Βορίδης εδώ σήμερα που προφανώς χρωστάει χάρη στον Νητσοτάκη γιατί το καλοκαίρι εργαλειοποίησε την επιστολική ψήφο για να ελέγξουν την πλειοψηφία, για να καταθέσει επιχειρήματα που δεν έχουν σχέση με ορθό τον λόγο. Του χρωστάτε, το καταλαβαίνουμε…».

Ο κ. Ανδρουλάκης εξήγησε πως το θεσμικό πλαίσιο που αφορά στην ΕΥΠ υπάρχει από το 2008 και αναρωτήθηκε γιατί από το 2022 δεν τέθηκε αντίστοιχο ζήτημα εθνικής άμυνας όταν η βουλή έκανε αποδεκτό το αίτημα για σύσταση εξεταστικής με 120 θετικές ψήφους. «Τότε κ. Κακλαμάνη που εσείς προεδρεύατε της διαδικασίας και πάρθηκε απόφαση με 142 ψήφους και όχι 151 και όπου οι 157 της ΝΔ ψήφισαν ‘παρών’ γιατί δεχθήκατε το αποτέλεσμα ως αντιπρόεδρος; και σήμερα ζητάτε κάτι εντελώς διαφορετικό. Θέλω να δω θα εγερθείτε σήμερα αντικρούοντας τον ίδιο σας τον εαυτό. Τι άλλαξε; το Σύνταγμα; ο Κανονισμός; όχι ο νόμος για την ΕΥΠ; όχι. Τι άλλαξε; Ο Νίξον φταίει ο κ. Μητσοτάκης, ο Νίξον της Ελλάδας έπρεπε να είναι εδώ σήμερα. Αυτό που άλλαξε είναι ο εκβιασμός του απόστρατου αξιωματικού και του γνωστού ανιψιού», είπε χαρακτηριστικά.

Σε αντίστοχο μήκος κύματος τοποθετήθηκε και ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Σωκράτης Φάμελλος ο οποίος έκανε λόγο για ξεκάθαρο κοινοβουλευτικό πραξικόπημα. «Η πλειοψηφία θέλει να κρύψει την αλήθεια για το σκάνδαλο των υποκλοπών, να τελειώνει αυτή την εβδομάδα με εντολή Μητσοτάκη με όλα τα σκάνδαλα», είπε και συνέχισε: «δεν είναι σκάνΔαλο εθνικής άμυνας αλλά παραβίαση δικαιώματος του απορρήτου των επικοινωνιών. Το μόνο που απειλείται είναι η καρέκλα του Μητσοτάκη».

Ωμή παραδοχή αλλαγής στάσης από τη ΝΔ

Σε έναν νέο κύκλο αντιπαράθεσης που άνοιξε, ο Μάκης Βορίδης κλήθηκε εκ νέου να υπερασπιστεί τη θέση της ΝΔ. Ωστόσο και αυτός αναγκάστηκε επί της ουσίας να παραδεχθεί πως η ΝΔ άλλαξε στάση από το 2022 (που έκανε δεκτό το αίτημα της αντιπολίτευσης ως σήμερα (που το απορρίπτει).

«Γιατί δεν ετέθη το ζήτημα; Δεν ετέθη γιατί η θέση της ΝΔ ήταν επί της ουσίας υπέρ της συστάσεως εξεταστικής επιτροπής. Γιατί ήταν τότε υπέρ σύστασης εξεταστικής; γιατί τότε ήταν ερευνητέο και δεν είχε μεσολαβήσει τίποτα άλλο. Έχει γίνει εξεταστική με συνεδριάσεις της θεσμών, έχουν επιληφθεί όργανα της δικαιοσύνης και απόφαση πρωτόδικη, έχουν υπάρξει 2 διατάξεις εισαγγελέων, ανωτάτου δικαστικού λειτουργού που λένε δεν υπάρχει σχέση του παράνομου λογισμικού με δημόσια υπηρεσία», είπε ο κ. Βορίδης και πρόσθεσε επιχειρώντας να υποβαθμίσει τις σοκαριστικές αποκαλύψεις του Ισραηλινού απόστρατου Ταλ Ντίλιαν: «χωρίς το παραμικρό νεότερο στοιχείο που είναι η συνέντευξη που έδωσε ένας πρωτοδίκως καταδικασθείς -που δεν έχει καθήκον αληθείας- δίνει συνέντευξη και γι’αυτό η Βουλή θα κάνει εξεταστική; Ελάτε τώρα είναι προφανές ότι γίνεται κατάχρηση κάθε κοινοβουλευτικού δικαιώματος».

«Ο βασιλιάς είναι γυμνός, ο Μητσοτάκης αποφάσισε να καταπατήσει το Σύνταγμα γιατί φοβάται για τον ίδιο και το σύστημά του και γνωρίζει καλά ότι την ώρα που θα φύγουν από την εξουσία θα αποτελέσει πολιτικό παρελθόν όχι μόνο ως πρωθυπουργός αλλά και ως πολιτικό πρόσωπο. Αυτό πρέπει να συμβεί ως μάθημα στους επόμενους ότι όποιος παίζει με αυτά τα θέματα θα έχει κόστος», απάντησε εκ νέου ο κ. Ανδρουλάκης και ανακοίνωσε την αποχώρηση του κόμματός του.

Πυρ ομαδόν από την αντιπολίτευση

Τα κόμματα της ελάσσονος αντιπολίτευσης εξαπέλυσαν μύδρους κατά της πλειοψηφίας για την πραξικοπηματικού τύπου απόφαση αύξησης του ορίου της πλειοψηφίας για την υπερψήφιση της σύστασης εξεταστικής επιτροπής.

«Αυτά που λέτε δεν ίσχυαν το 2022; γιατί δεν το επικαλέστηκε τότε η ΝΔ; για να το επικαλεστεί τώρα σημαίνει ότι υπάρχουν νέα στοιχεία που λένε δεν είναι απλή υπόθεση ιδιωτών. Το αφήγημα περί ιδιωτικής δράσης πετιέται στον κάλαθο τνω αχρήστων. Γιατί το κάνετε; είναι μια ακόμα προσπάθεια συγκάλυψης της σκοτεινής υπόθεσης υποκλοπω΄ν δεν θέλετε να διερευνηθεί η υπόθεση», είπε ο Νίκος Καραθανσόπουλος από το ΚΚΕ με τον Κώστα Χήτα της ΕΛΛΥΣΗΣ να επισημαίνει: «Καμία έκπληξη. Είστε και Πονηρούληδες. Ξέραμε ότι θα το πάτε με 151 γιατί θέλετε να γλιτώσετε για ακόμα μια φορά».

«Δυστυχώς ακούσαμε νομικά τερτίπια. Άλλη μια φορά παίζετε με τους θεσμούς με τερτίπια δικονομικά για αλά καρτ μπάζωμα», είπε ο Σπύρος Τσιρώνης από τη Νίκη με τον Αλέξανδρο Καζαμία από την Πλεύση να προσθέτει: «Ο κ. Βορίδης είναι παρακολουθούμενος στην υπόθεση των υπκλοπών. Είστε ή δεν είστε; η σιωπή σας πρέπει να είναι συμφωνία. Ο κ. Βορίδης είναι μη δικαιούμενο πρόσωπο να μιλά για το θέμα».

Ενεργειακή κρίση: Τι άλλαξε σε σχέση με το 2022 και γιατί η Ελλάδα δεν μείωσε τον ΕΦΚ

Ενεργειακή κρίση: Τι άλλαξε σε σχέση με το 2022 και γιατί η Ελλάδα δεν μείωσε τον ΕΦΚ

Το σώμα σου εκπέμπει SOS; Το άγχος έχει 4 «κρυφά» πρόσωπα

Το σώμα σου εκπέμπει SOS; Το άγχος έχει 4 «κρυφά» πρόσωπα

Τράπεζες
Βρεττού: Στόχος μας να δώσουμε μέρισμα από τα κέρδη του 2026

Βρεττού: Στόχος μας να δώσουμε μέρισμα από τα κέρδη του 2026

Πέρκα για υποκλοπές: Δεν θα νομιμοποιήσουμε το μεγαλύτερο σκάνδαλο της μεταπολίτευσης
Επικαιρότητα 22.05.26

Πέρκα για υποκλοπές: Δεν θα νομιμοποιήσουμε το μεγαλύτερο σκάνδαλο της μεταπολίτευσης

«Για ποιον σκοπό έγιναν οι παρακολουθήσεις, ποιο ήταν το κίνητρο και από πού αντλούσαν το αίσθημα της ατιμωρησίας;» αναρωτήθηκε η Πέτη Πέρκα, εξαπολύοντας πυρά κατά της κυβέρνησης.

ΠΑΣΟΚ για τις εαρινές προβλέψεις ΕΕ: Γκρεμίζουν οριστικά τα κυβερνητικά επιχειρήματα περί «ισχυρής Ελλάδας»
Επικαιρότητα 22.05.26

ΠΑΣΟΚ για τις εαρινές προβλέψεις ΕΕ: Γκρεμίζουν οριστικά τα κυβερνητικά επιχειρήματα περί «ισχυρής Ελλάδας»

«Η βίαιη επιβράδυνση» της ανάπτυξης «δεν αποτελεί μια απλή συγκυριακή κάμψη, αλλά το άμεσο αποτέλεσμα της αδυναμίας της κυβέρνησης να δημιουργήσει δομικά αναχώματα προστασίας για την αγορά και την κοινωνία», τονίζει το ΠΑΣΟΚ

Βόμβες Σαμαρά για υποκλοπές: Εξευτελίζετε τους θεσμούς και την έρμη ΝΔ κ. Μητσοτάκη – Δεν είστε ηγεμόνας είστε πρωθυπουργός
Πολιτική Γραμματεία 22.05.26

Βόμβες Σαμαρά για υποκλοπές: Εξευτελίζετε τους θεσμούς και την έρμη ΝΔ κ. Μητσοτάκη – Δεν είστε ηγεμόνας είστε πρωθυπουργός

Κεραυνούς εξαπέλυσε ο πρώην πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς κατά του Κυριάκου Μητσοτάκη για τις μεθοδεύσεις στο μπλοκάρισμα της εξεταστικής για τις υποκλοπές και για τα ελληνοτουρκικά, τονίζοντας ότι «η σημερινή μέρα θα καταγραφεί ως ένας ακόμα κρίκος αδιαφάνειας, στους πολλούς που έχει στη συλλογή του ο κ. Μητσοτάκης»

Κουτσούμπας: Η συγκάλυψη είναι η καθημερινή σας ενασχόληση – Το ΚΚΕ αποχωρεί
«Αδιάσειστα στοιχεία» 22.05.26

Κουτσούμπας: Η συγκάλυψη είναι η καθημερινή σας ενασχόληση – Το ΚΚΕ αποχωρεί

«Ξυπνάτε και σκέφτεστε τι έχουμε να συγκαλύψουμε σήμερα; Παίρνει σειρά για ακόμη μια φορά το σκάνδαλο των υποκλοπών», είπε χαρακτηριστικά ο γενικός γραμματέας του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας

«Θάβουν» την εξεταστική για τις υποκλοπές με την πλειοψηφία των «151» – Κοινοβουλευτικό πραξικόπημα καταγγέλλει η Αντιπολίτευση
Επικαιρότητα 22.05.26

«Θάβουν» την εξεταστική για τις υποκλοπές με την πλειοψηφία των «151» - Κοινοβουλευτικό πραξικόπημα καταγγέλλει η Αντιπολίτευση

Να συσταθεί Εξεταστική Επιτροπή για το σκάνδαλο των υποκλοπών και να εγκριθεί με πλειοψηφία 151 βουλευτών και όχι με 120 όπως ζητούσε η αντιπολίτευση αποφάσισε η Βουλή.

Φάμελλος: Είστε είτε εκβιαζόμενοι είτε διαπλεκόμενοι – Όλοι οι βουλευτές της ΝΔ συνένοχοι στο μπάζωμα
«Κοινοβουλευτικό πραξικόπημα» 22.05.26

Φάμελλος: Είστε είτε εκβιαζόμενοι είτε διαπλεκόμενοι – Όλοι οι βουλευτές της ΝΔ συνένοχοι στο μπάζωμα

Ο ΣΥΡΙΖΑ αποχωρεί από τη διαδικασία στη Βουλή - Σωκράτης Φάμελλος: Είναι ευθύνη του δημοκρατικού κόσμου και της αντιπολίτευσης να υπερασπιστεί τα θεμέλια της θεσμικής λειτουργίας της Δημοκρατίας

Τι είναι και τι θέλει η «Ελπίδα για τη Δημοκρατία» με αρχηγό τη Μαρία Καρυστιανού
Πολιτική Γραμματεία 22.05.26

Τι είναι και τι θέλει η «Ελπίδα για τη Δημοκρατία» με αρχηγό τη Μαρία Καρυστιανού

Η ομιλία της Μαρίας Καρυστιανού σε επίπεδο πολιτικού λόγου δεν επεφύλασσε ιδιαίτερες εκπλήξεις. Η ίδια αρνήθηκε να τοποθετήσει το κόμμα της στον άξονα δεξιάς και αριστεράς, ωστόσο η κατεύθυνση έγινε σαφής - Την Δευτέρα η κατάθεση της ιδρυτικής διακήρυξης στον Άρειο Πάγο

Ανδρουλάκης: Ο «Νίξον της Ελλάδας», ο κ. Μητσοτάκης έπρεπε να είναι στη Βουλή σήμερα
Σκληρή επίθεση 22.05.26

Ανδρουλάκης: Ο «Νίξον της Ελλάδας», ο κ. Μητσοτάκης έπρεπε να είναι στη Βουλή σήμερα

Ο Νίκος Ανδρουλάκης ανακοίνωσε την αποχώρηση του ΠΑΣΟΚ από τη συζήτηση στη Βουλή για να μη νομιμοποιηθεί «το θέατρο του παραλόγου που σκηνοθέτησε ο Κυριάκος Μητσοτάκης», όπως χαρακτηριστικά είπε

Χάος στη Βουλή: Μπλόκο στην Εξεταστική από την κυβέρνηση – Θεσμική εκτροπή καταγγέλλει η Αντιπολίτευση – Αποχώρησε η αντιπολίτευση
Υποκλοπές 22.05.26 Upd: 15:02

Χάος στη Βουλή: Μπλόκο στην Εξεταστική από την κυβέρνηση - Θεσμική εκτροπή καταγγέλλει η Αντιπολίτευση - Αποχώρησε η αντιπολίτευση

Η κυβέρνηση επέλεξε να χρησιμοποιήσει την πλειοψηφία των «151» για να αποφύγει τη σύσταση της εξεταστικής, με κόμματα της αντιπολίτευσης να αποχωρούν καταγγέλλοντας την κυβέρνηση και τις μεθοδεύσεις συγκάλυψης του σκανδάλου των υποκλοπών

Με Βορίδη η κυβέρνηση «θάβει» ξανά τις υποκλοπές, η ΝΔ συνεχίζει τις θεσμικές εκτροπές
in Confidential 22.05.26

Με Βορίδη η κυβέρνηση «θάβει» ξανά τις υποκλοπές, η ΝΔ συνεχίζει τις θεσμικές εκτροπές

Η κυβέρνηση αναμένεται να θάψει και πάλι το θέμα των υποκλοπών για να ξεφύγει από τη δύσκολη κατάσταση. Ανακοίνωσε το νέο κίνημα η Μαρία Καρυστιανού, ποιο είναι το πλαίσιο που το περιβάλλει.

Υποκλοπές: Απομακρύνεται το σενάριο να καταθέσει πρόταση δυσπιστίας το ΠΑΣΟΚ – Ποιες κινήσεις ετοιμάζει ο Ανδρουλάκης  
Πολιτική Γραμματεία 22.05.26

Υποκλοπές: Απομακρύνεται το σενάριο να καταθέσει πρόταση δυσπιστίας το ΠΑΣΟΚ – Ποιες κινήσεις ετοιμάζει ο Ανδρουλάκης  

Αν και απομακρύνεται το σενάριο για πρόταση δυσπιστίας, η κίνηση του Νίκου Ανδρουλάκη στη σημερινή Ολομέλεια αναμένεται να είναι επιθετική απέναντι στην κυβέρνηση, εφόσον αυτή  «μεθοδεύσει» την απόρριψη της εξεταστικής επιτροπής για τις υποκλοπές.

Βουλή: Ξεκινά η μάχη της εξεταστικής – Με θεσμικές ακροβασίες επιχειρεί η ΝΔ να βάλει τέλος στο σκάνδαλο των υποκλοπών
Πολιτική Γραμματεία 22.05.26

Ξεκινά η μάχη της εξεταστικής στη Βουλή - Με θεσμικές ακροβασίες επιχειρεί η ΝΔ να βάλει τέλος στο σκάνδαλο των υποκλοπών

Η ΝΔ αναμένεται να θέσει ως όριο τις 151 θετικές ψήφους για τη σύσταση εξεταστικής, ωστόσο η απόφαση θα ληφθεί από την ίδια την Ολομέλεια

Μαξίμου: Με Βορίδη εισηγητή μεθοδεύει μπλόκο στο Σύνταγμα για να μπλοκάρει εξεταστική υποκλοπών
Πολιτική Γραμματεία 22.05.26

Μαξίμου: Με Βορίδη εισηγητή μεθοδεύει μπλόκο στο Σύνταγμα για να μπλοκάρει εξεταστική υποκλοπών

Πίσω από τη σιγή ιχθύος του Μαξίμου, βρίσκονται οι μεθοδεύσεις για μπλοκάρισμα της εξεταστικής για τις υποκλοπές, μέσω επίκλησης λόγων «εξωτερικής πολιτικής και άμυνας» και ανέβασμα της αναγκαίας πλειοψηφίας από τους 120 στους 151 βουλευτές, προκειμένου η κυβερνητική πλειοψηφία να στερήσει από την αντιπολίτευση το δικαίωμα που της δίνει το Σύνταγμα για σύσταση εξεταστικής επιτροπής.

Θεσσαλονίκη: Ο «Ζορό» στο πλευρό της Μαρίας Καρυστιανού
Παρασκήνιο 22.05.26

Ο «Ζορό» στο πλευρό της Μαρίας Καρυστιανού

Ο πρώην νομάρχης Θεσσαλονίκης παρευρέθηκε στον κινηματογράφο «Ολύμπιον», στην παρουσίαση του νέου κόμματος της Μαρίας Καρυστιανού, γιατί «αυτό που λείπει σήμερα από την ελληνική κοινωνία είναι η ελπίδα».

Βουλή: Απορρίφθηκε με 152 «όχι» η πρόταση για σύσταση προανακριτικής- Απώλειες στη ψηφοφορία για τη ΝΔ
Αναλυτικά τα αποτελέσματα 21.05.26

Απορρίφθηκε η πρόταση για σύσταση προανακριτικής για Λιβανό-Αραμπατζή - Απώλειες στη ψηφοφορία για τη ΝΔ

Στην απόρριψη της πρότασης των κομμάτων της αντιπολίτευσης για τη σύσταση προκαταρκτικής επιτροπής που θα εξέταζε ενδεχόμενες ποινικές ευθύνες πρώην υπουργών της ΝΔ, προχώρησε η Βουλή.

Θεσσαλονίκη: «Ελπίδα για τη Δημοκρατία» το όνομα του κόμματος Καρυστιανού – Τα βασικά σημεία της ιδρυτικής διακήρυξης
Θεσσαλονίκη 21.05.26 Upd: 21:21

«Ελπίδα για τη Δημοκρατία» το όνομα του κόμματος Καρυστιανού - Τα είκοσι βασικά σημεία της ιδρυτικής διακήρυξης

Αποκαλυπτήρια για το νέο κόμμα της Μαρίας Καρυστιανού στη Θεσσαλονίκη. Ανακοινώθηκε το όνομα του νέου πολιτικού φορέα. Παρουσιάστηκε η ιδρυτική διακήρυξη.

Πλακιάς: Ούτε ένας συγγενής στην εκδήλωση για το κόμμα Καρυστιανού – «Τα αλλάζει» για Τέμπη και μεταφορές
Ελλάδα 22.05.26

Πλακιάς: Ούτε ένας συγγενής στην εκδήλωση για το κόμμα Καρυστιανού – «Τα αλλάζει» για Τέμπη και μεταφορές

«Ούτε ένας πατέρας, μια μάνα, ένας άδερφός, μια αδερφή, ένας γιος, μια κόρη, ένας σύζυγος, τίποτα κανένας!!» δεν πήγε στην εκδήλωση για το κόμμα της Μαρίας Καρυστιανού και μάλιστα σε μια πόλη που θρηνεί 28 θύματα, τονίζει χαρακτηριστικά ο Νίκος Πλακιάς

Πορτογαλία: Βίντεο με τα δύο παιδιά να παίζουν πριν τα εγκαταλείψει η μητέρα τους σε δάσος
Κόσμος 22.05.26

Βίντεο με τα δύο παιδιά να παίζουν πριν τα εγκαταλείψει η μητέρα τους σε δάσος στην Πορτογαλία

Τα παιδιά εντοπίστηκαν από ένα ζευγάρι ντόπιων, το οποίο περιέγραψε πως ήταν τρομοκρατημένα και έκλαιγαν ασταμάτητα - Συνελήφθη η μητέρα τους και ο πατριός τους

Αντιπροσωπεία του Ευρωκοινοβουλίου στην Ελλάδα για τις αγροτικές επιδοτήσεις – Έρευνα καταγγελιών περί οργανωμένης απάτης
Ελλάδα 22.05.26

Αντιπροσωπεία του Ευρωκοινοβουλίου στην Ελλάδα για τις αγροτικές επιδοτήσεις – Έρευνα καταγγελιών περί οργανωμένης απάτης

«Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μεταβαίνει στην Ελλάδα για να συναντηθεί με εκπροσώπους της ελληνικής κυβέρνησης και να συζητήσει τη διερεύνηση για απάτη που αφορά αγροτικές επιδοτήσεις,», δήλωσε ο επικεφαλής της επιτροπής του ΕΚ

Final Four: Κορυφώνονται τα αστυνομικά μέτρα λίγο πριν τη μετακίνηση των οπαδών
Ελλάδα 22.05.26

Final Four: Κορυφώνονται τα αστυνομικά μέτρα λίγο πριν τη μετακίνηση των οπαδών

Περιφράξεις και ΜΑΤ στον ΗΣΑΠ για τη μεταφορά των οπαδών του Ολυμπιακού και της Φενέρμπαχτσε - Από το Παναθηναϊκό Στάδιο θα αναχωρήσουν αυτοί της Ρεάλ Μαδρίτης και της Βαλένθια.

Η Πενέλοπε Κρουζ στις Κάννες με την ταινία για τον Γκαρθία Λόρκα – Αποθέωση και συγκίνηση με 16’ χειροκρότημα
Queer δράμα 22.05.26

Η Πενέλοπε Κρουζ στις Κάννες με την ταινία για τον Γκαρθία Λόρκα – Αποθέωση και συγκίνηση με 16' χειροκρότημα

Η Πενέλοπε Κρουζ λάμπει στην queer επική ταινία των Los Javis για τον Γκαρθία Λόρκα, «La bola negra» (Η Μαύρη Μπάλα), κερδίζοντας 16λεπτο χειροκρότημα στις Κάννες.

Ρωσία: Τέσσερις άνθρωποι σκοτώθηκαν και 35 παιδιά τραυματίστηκαν σε ουκρανική επίθεση στο Λουγκάνσκ
Δείτε βίντεο 22.05.26

Ρωσία: Τέσσερις άνθρωποι σκοτώθηκαν και 35 παιδιά τραυματίστηκαν σε ουκρανική επίθεση στο Λουγκάνσκ

Για «τερατώδες έγκλημα» κατηγορεί την Ουκρανία η Ρωσία - «Οι ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις διεξήγαγαν στοχευμένο πλήγμα σε παιδιά που κοιμόντουσαν»,

Νέο Φάληρο: Στο νοσοκομείο γυναίκα που έπεσε από τον 3ο όροφο – Οι πρώτες πληροφορίες για την πτώση
Στο Νέο Φάληρο 22.05.26

Στο νοσοκομείο γυναίκα που έπεσε από τον 3ο όροφο - Οι πρώτες πληροφορίες για την πτώση

Η 70χρονη ήταν ένοικος του διαμερίσματος στο Νέο Φάληρο, όπου διέμενε με τον σύζυγό της - Όταν παρελήφθη από το ασθενοφόρο φέρεται να διατηρούσε τις αισθήσεις της

Ήμουνα… νιος (vid)
Euroleague 22.05.26

Ήμουνα… νιος (vid)

Από το μακρινό 1997 και τις όχθες του Τίβερη στο ΟΑΚΑ του 2026.

Οφειλές: Προς ενεργοποίηση οι 72 δόσεις για χρέη σε ΑΑΔΕ και ΕΦΚΑ – Ποιοι εξαιρούνται
Οι δικαιούχοι 22.05.26

Προς ενεργοποίηση οι 72 δόσεις για φορολογικές και ασφαλιστικές οφειλές - Ποιοι δεν εντάσσονται στη ρύθμιση

Η ρύθμιση για τις 72 δόσεις στις ληξιπρόθεσμες οφειλές στην εφορία και τα ασφαλιστικά ταμεία αναμένεται μέσα στον Ιούνιο - Η προθεσμία για τις αιτήσεις ένταξης και οι προϋποθέσεις

«Έγραψε» το ρεκόρ η ΔΕΗ, η χρυσή «ευαισθησία» της Alpha, πάντα… έτοιμος ο Boujnah, εγκρίσεις για Metlen, κλείνει (;) deal CrediaBank – Ευρώπη, η ευρώ- επιτυχία της Λαζαράκου

«Έγραψε» το ρεκόρ η ΔΕΗ, η χρυσή «ευαισθησία» της Alpha, πάντα… έτοιμος ο Boujnah, εγκρίσεις για Metlen, κλείνει (;) deal CrediaBank – Ευρώπη, η ευρώ- επιτυχία της Λαζαράκου

Διακοπές για λίγους: Έρχονται νέες αυξήσεις έως 20% στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια – Σοκάρουν οι τιμές των αεροπορικών

Διακοπές για λίγους: Έρχονται νέες αυξήσεις έως 20% στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια – Σοκάρουν οι τιμές των αεροπορικών

Γιατί μας ευχαριστεί ο Τραμπ; Τι κρύβει η ατάκα-σφραγίδα του στο «Truth Social»

Γιατί μας ευχαριστεί ο Τραμπ; Τι κρύβει η ατάκα-σφραγίδα του στο «Truth Social»

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Ποιος είναι ο Τζόναθαν Αντίκ, ο γιος του ιδρυτή της Mango που κατηγορείται για το θάνατο του πατέρα του

Ποιος είναι ο Τζόναθαν Αντίκ, ο γιος του ιδρυτή της Mango που κατηγορείται για το θάνατο του πατέρα του

Μεταβολική υγεία: Το κλειδί για καλύτερη διάθεση και καθαρή σκέψη;

Μεταβολική υγεία: Το κλειδί για καλύτερη διάθεση και καθαρή σκέψη;

Τι πραγματικά χρειάζεσαι στη βαλίτσα του μαιευτηρίου

Τι πραγματικά χρειάζεσαι στη βαλίτσα του μαιευτηρίου

Τα «ψιλά» γράμματα στα τιμολόγια ρεύματος

Τα «ψιλά» γράμματα στα τιμολόγια ρεύματος

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

