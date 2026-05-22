Τραγωδία στην Αθηνών-Σουνίου: Νεκρός 56χρονος σε τροχαίο
Τρία αυτοκίνητα συγκρούστηκαν πλαγιομετωπικά στην Αθηνών - Σουνίου
Τραγική κατάληξη είχε το τροχαίο που σημειώθηκε το πρωί της Παρασκευής στην Αθηνών – Σουνίου. Ο 56χρονος οδηγός ενός εκ των τριών οχημάτων που ενεπλάκησαν σε τριπλή καραμπόλα, ο οποίος είχε απεγκλωβιστεί βαριά τραυματισμένος, άφησε την τελευταία του πνοή στο νοσοκομείο Ασκληπιείο Βούλας όπου διακομίστηκε.
Το τροχαίο σημειώθηκε στη λεωφόρο Αθηνών – Σουνίου στη συμβολή της με την Αλκυονίδων στην Αγία Μαρίνα όταν τρία αυτοκίνητα συγκρούστηκαν πλαγιομετωπικά.
Από την σύγκρουση ένας άνδρας 56 ετών, ο οδηγός ενός εκ των τριών αυτοκινήτων, είχε τραυματιστεί σοβαρά.
Οι άλλοι δύο οδηγοί φέρουν πολύ ελαφρά τραύματα και η κατάστασή τους δεν εμπνέει ανησυχία.
