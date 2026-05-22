Αλαλούμ με τα εισιτήρια για το Final Four και κίνδυνος καθυστέρησης έναρξης του αγώνα Ολυμπιακός-Φενέρμπαχτσε
Μπάσκετ 22 Μαΐου 2026, 11:03

Λίγες ώρες πριν από το τζάμπολ ερκετοί φίλαθλοι δεν έχουν παραλάβει ακόμη τα εισιτήριά τους για το Final Four της Euroleague.

Λίγες ώρες πριν από το τζάμπολ στο Final Four της Euroleague, υπάρχει πρόβλημα με την αποστολή των εισιτηρίων στους φιλάθλους των ομάδων.

Πιο συγκεκριμένα, έχει προκύψει πρόβλημα με τα εισιτήρια που δίνουν οι ομάδες στον κόσμο τους. Από τα 550 που έχουν αποσταλεί από κάθε ομάδα, ούτε τα μισά δεν έχουν φτάσει στους κατόχους τους, λίγες ώρες πριν από το τζάμπολ του Ολυμπιακός-Φενέρμπαχτσε (22/5, 18:00).

Παράλληλα, έχει δημιουργηθεί το εξής… παράδοξο. Κάποιοι έχουν παραλάβει τα εισιτήρια για τον τελικό της Κυριακής, αλλά όχι αυτά για τους ημιτελικούς της Παρασκευής, ενώ ορισμένοι δεν έχουν παραλάβει κανένα εισιτήριο, για καμία μέρα!

Μοιραία, υπάρχει πλέον ο κίνδυνος να καθυστερήσει η ώρα της έναρξης του πρώτου ημιτελικού ανάμεσα σε Ολυμπιακό και Φενέρμπαχτσε, κάτι που θα επηρεάσει και το τζάμπολ του βραδινού ματς, Βαλένθια-Ρεάλ Μαδρίτης.

Μπάσκετ 22.05.26

GM Φενέρμπαχτσε: «Φυσικό να υπάρξουν περισσότεροι οπαδοί του Ολυμπιακού, εξαιρετική στήριξη κι εμείς»

Ο general manger της Φενέρμπαχτσε Νταν Γιασέρ δήλωσε ότι επειδή ο Παναθηναϊκός αποκλείστηκε, υπάρχουν οπαδοί που θέλουν να μεταβιβάσουν τα εισιτήριά τους.

Με όλα τα όπλα ο Ολυμπιακός κόντρα στη Φενέρ στο… ραντεβού με τον τελικό του Final Four
Μπάσκετ 22.05.26

Με όλα τα όπλα ο Ολυμπιακός κόντρα στη Φενέρ στο… ραντεβού με τον τελικό του Final Four

Ο Ολυμπιακός είναι έτοιμος για μάχη κόντρα στην Φενέρμπαχτσε στον πρώτο ημιτελικό του Final Four της Euroleague (22/5, 18:00). Μονόδρομος η νίκη για να διεκδικήσει το τρόπαιο το βράδυ της Κυριακής.

Final Four 2026: Αυτοί οι διαιτητές θα σφυρίξουν τον ημιτελικό Ολυμπιακός – Φενέρμπαχτσε
Μπάσκετ 21.05.26

Final Four 2026: Αυτοί οι διαιτητές θα σφυρίξουν τον ημιτελικό Ολυμπιακός – Φενέρμπαχτσε

Το βράδυ της Πέμπτης (21/5) η Euroleague γνωστοποίησε τους διαιτητές των ημιτελικών του Final Four 2026. Η τριάδα που θα «σφυρίξει» το Ολυμπιακός - Φενέρμπαχτσε, αλλά και το Βαλένθια - Ρεάλ Μαδρίτης.

Ρεάλ Μαδρίτης: Βίντεο από την τελευταία προπόνηση των Μαδριλένων ενόψει Βαλένθια (vids)
Μπάσκετ 21.05.26

Ρεάλ Μαδρίτης: Βίντεο από την τελευταία προπόνηση των Μαδριλένων ενόψει Βαλένθια (vids)

Παρακολουθήστε βίντεο από την τελευταία προπόνηση της Ρεάλ ενόψει του ισπανικού «εμφυλίου» με τη Βαλένθια στον μεγάλο, δεύτερο ημιτελικό του Final Four της Euroleague (22/5, 21:00).

Ντόντα Χολ: «Δουλέψαμε σκληρά όλη τη σεζόν για να έχουμε αυτή την ευκαιρία» (vid)
Μπάσκετ 21.05.26

Ντόντα Χολ: «Δουλέψαμε σκληρά όλη τη σεζόν για να έχουμε αυτή την ευκαιρία» (vid)

Ο Ντόντα Χολ τόνισε πως δεν αισθάνεται πίεση για τον ημιτελικό με τη Φενέρμπαχτσε καθώς όπως εξήγησε ο Ολυμπιακός δούλεψε σκληρά όλη τη σεζόν για βρίσκεται στο Final Four.

Μιλουτίνοφ: «Πρέπει να είμαστε πιο σκληροί και σκληροί σε σχέση με τον ημιτελικό στο Άμπου Ντάμπι»
Μπάσκετ 21.05.26

Μιλουτίνοφ: «Πρέπει να είμαστε πιο σκληροί και σκληροί σε σχέση με τον ημιτελικό στο Άμπου Ντάμπι»

Ο Νίκολα Μιλουτίνοφ τόνισε πως ο Ολυμπιακός θα πρέπει να είναι πιο σκληρός κόντρα στη Φενέρμπαχτσε, σε σχέση με τον περσινό ημιτελικό στο Άμπου Ντάμπι.

