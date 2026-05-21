Βεζένκοφ: «Ξέρουμε πόσο ανυπομονεί ο κόσμος του Ολυμπιακού – Το 100% για εμάς και για εκείνους» (vid)

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη του in.gr στην Google

Ο Σάσα Βεζένκοφ μίλησε στους εκπροσώπους του Τύπου λίγο πριν την τελευταία προπόνηση του Ολυμπιακού ενόψει του ημιτελικού με τη Φενέρ (22/5, 18:00).

Ο σούπερ σταρ των Ερυθρόλευκων στάθηκε στα σημεία-κλειδιά που θα πρέπει να προσέξει ο Ολυμπιακός για να νικήσει τη Φενέρ και να προκριθεί στον ημιτελικό, ενώ έκανε και το δικό του σχόλιο για το Telekom Center Athens και τον τίτλο του φαβορί που έχουν οι Πειραιώτες.

Το βίντεο με τις δηλώσεις του Βεζένκοφ

Αναλυτικά οι δηλώσεις του

Για το φορμάτ του Final Four: «Από τη μία πλευρά υπάρχει το σασπένς του φορμάτ, το οποίο έχουμε αποδεχτεί. Αν το δεις τελείως ωμά, ακούγεται κάπως άδικο το ότι οι κόποι εννέα μηνών κρίνονται σε ένα μόνο παιχνίδι, αλλά ξέρουμε τι αντιμετωπίζουμε και είμαστε έτοιμοι για αυτό»

Για το αγωνιστικό πλάνο κόντρα στη Φενέρμπαχτσε: «Πρέπει να ματσάρουμε την ενέργεια και το physicality που βγάζει η Φενέρ. Για κάποιο λόγο θεωρείται η καλύτερη άμυνα και, για να τους αντιμετωπίσεις, οφείλεις να έχεις τα ίδια επίπεδα ενέργειας και στις δύο πλευρές του παρκέ»

Για την ατμόσφαιρα στο γήπεδο: «Ερχόμαστε σε ένα γήπεδο όπου συνήθως η ατμόσφαιρα είναι εχθρική εναντίον μας, όμως αυτή τη φορά θα δούμε κάτι διαφορετικό. Δεν πρέπει να μας επηρεάσει αυτό· το βλέπουμε σαν έναν κλασικό ημιτελικό, με τη διαφορά ότι θα έχουμε περισσότερο κόσμο στο πλευρό μας. Στην αρχή ήταν λίγο περίεργο, αλλά ως επαγγελματίες τόσα χρόνια, θα ήμασταν το ίδιο συγκεντρωμένοι είτε ήμασταν κλεισμένοι σε ένα ξενοδοχείο στην Αθήνα, είτε οπουδήποτε αλλού. Αλλάζει το ότι θα νιώθουμε σαν να παίζουμε στην έδρα μας»

Για τον τίτλο του φαβορί: «Δεν ξέρω ποιος καθορίζει τα φαβορί. Εμείς αντιμετωπίζουμε τους Πρωταθλητές Ευρώπης, μια ομάδα με σωστή δομή, έναν προπονητή με ξεκάθαρες ιδέες και παίκτες που είναι ήδη πρωταθλητές. Παίζουμε κόντρα σε μια πολύ καλή ομάδα».

Το μήνυμα στον κόσμο: «Ξέρουμε πόσο ανυπομονεί ο κόσμος και πώς έχει στο μυαλό του όλη αυτή την κατάσταση. Θα δώσουμε το 100% για εμάς και για εκείνους, ώστε να κάνουμε το επόμενο βήμα».