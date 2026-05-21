«Εχω προβλήματα υγείας» λέει τώρα ο αναισθησιολόγος μετά την καταγγελία ότι ζήτησε φακελάκι – Είχε κατηγορηθεί ξανά

Νέες αποκαλύψεις έρχονται στο φως της δημοσιότητας για τον γιατρό ογκολογικού νοσοκομείου που φαίνεται σε βίντεο ντοκουμέντο να ζητάει «φακελάκι» από ασθενή που νοσηλεύεται στο νοσοκομείο.

Ήδη ο γιατρός έχει ήδη απομακρυνθεί από τα καθήκοντά του, ενώ τις επόμενες ημέρες θα διεξαχθεί και ΕΔΕ. Σε αυτή θα καταθέσουν ο συνοδός ασθενούς που έχει τραβήξει το βίντεο, η ίδια η ασθενής και ο γιατρός.

Ο ίδιος ο ο γιατρός μιλώντας στο στο MEGA επιχειρεί να δικαιολογήσει την πράξη του λέγοντας «όχι, λέω αν θέλετε δώστε. Ακούστε, λοιπόν, αν έχετε την καλοσύνη, γιατί φαντάζομαι ότι θα έχετε αρκετή εμπειρία…».

Στο βίντεο, ο ίδιος ακούγεται να ζητά 100 – 150 ευρώ.

«Αφενός, ρωτάω επειδή υπήρχε πρόβλημα να μπει ή να μην μπει. Λέω ‘εγώ θα κάνω ό,τι μπορώ, να μπείτε’. Γιατί ήταν τέλος πάντων κάποιες συνθήκες ιδιαίτερες».

«Ήτανε Τρίτη. Δευτέρα μπήκαμε, ήτανε Τρίτη. Ήρθε αυτός κατά τις 11:30 και από ό,τι κατάλαβα, με τα λόγια του και κάποια γυναίκα που ήταν απέναντι, κατάλαβε ότι θέλει λεφτά», λέει από την πλευρά του ο γιος της ασθενούς που τράβηξε και το βίντεο.

Σε ό,τι αφορά το νοσοκομείο, έχει διαταχθεί ΕΔΕ και ο αναισθησιολόγος έχει απομακρυνθεί.

«Σήμερα περί ώρα 11:30 πληροφορήθηκα το συμβάν. Ενημέρωσα τον υπουργό, ενημέρωσα την ΥΠΕ. Στη συνέχεια ανέθεσα ΕΔΕ εντός τριών ημερών στον διευθυντή της Ιατρικής Υπηρεσίας και συγχρόνως αναστολή των καθηκόντων του ιατρού. Από μέσα από την νοσηλευτική υπηρεσία και μου λένε ‘κύριε διοικητά ξέρετε, κάποιο TikTok, δέστε εδώ τι γίνεται’. Και το είδα και έμεινα άναυδος. Δεν έχει δώσει δείγματα μέχρι τώρα, δεν είχα κάποια καταγγελία, δεν είχα κάτι μεμπτό μέχρι στιγμής», αναφέρει ο διοικητής του νοσοκομείου.

«Αυτή ήτανε προς χειρουργείο. Επειδή ήτανε να το κάνω εγώ και δεν το είχα δει προεγχειρητικά, πήγα να δω την κλινική του κατάσταση και, πάντα, έτσι γίνεται μία ώρα πριν, ας πούμε, πριν μπει στο χειρουργείο, να δω είναι, δεν είναι, έχει φάει, δεν έχει φάει. Γιατί υπάρχει ένα πρωτόκολλο. Και ειλικρινά έγινε αυτό που σας λέω. Λέω λόγω ώρας μπορεί να μπει, μπορεί και να μην μπει. Εγώ θα κάνω ό,τι περνάει από το χέρι μου για να μπει’. Σε τρεις μήνες βγαίνω στη σύνταξη. Δηλαδή και δεν έκανα κάτι και κινδυνεύω. Θα ήθελα να έχω καλά γεράματα. Πώς να σας το πω; Ειλικρινά, λυπάμαι. Δεν θέλω να σας πω τα προσωπικά μου, αλλά, ξέρετε είμαι, θα σας το πω αφού φτάσαμε εδώ, είμαι με απόφαση του ΚΕΠΑ 82% αναπηρία, έχω αναπηρία. Δεν θα υπήρχε περίπτωση να εκμεταλλευτώ άνθρωπο από τα δράματα που τραβάω με τον καρκίνο που έχω», καταλήγει ο αναισθησιολόγος.

Είχε κατηγορηθεί ξανά

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο ίδιος γιατρός, στις 26/11/18, είχε κατηγορηθεί ξανά ότι ζήτησε από ασθενή «φακελάκι» 100€.

Αθωώθηκε και επέστρεψε στα καθήκοντά του.