Σε πλήρη εξέλιξη οι έρευνες στον Όλυμπο για τον 25χρονο Ισπανό ορειβάτη, ο οποίος αγνοείται από χθες (21/5) το απόγευμα.

Πιο συγκεκριμένα, συναγερμός σήμανε λίγο μετά τις 5 το απόγευμα της Τετάρτης όταν οι γονείς του ειδοποίησαν τις Αρχές πως ο γιος τούς είχε ενημερώσει ότι θα ξεκινήσει ανάβαση προς τον Μύτικα αλλά στη συνέχεια δεν είχε δώσει κανένα σημείο ζωής.

Ειδοποιήθηκε αρχικά το προξενείο της Ισπανίας στην Ελλάδα και στη συνέχεια το προξενείο με τη σειρά ειδοποίησε την αστυνομία και την πυροσβεστική.

Ήδη βρίσκονται πάνω στον Όλυμπο και επιχειρούν 14 πυροσβέστες, έχει σηκωθεί drone, συνδράμουν η 2η και η 8η ΕΜΑΚ ενώ από σήμερα το πρωί και εθελοντές «χτενίζουν» τις κορφές του Ολύμπου για να εντοπιστεί ο 25χρονος.

Σήμερα, ο Ισπανός ορειβάτης αναμενόταν να επιστρέψει στην πατρίδα του, ωστόσο σύμφωνα με πληροφορίες, δεν επιβιβάστηκε ποτέ στην πτήση.

Οι καιρικές συνθήκες στο βουνό είναι άσχημες, υπάρχουν ακόμα χιόνια, με τους πυροσβέστες να επιχειρούν στα 2400 μέτρα υψόμετρο.