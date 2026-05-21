Όλυμπος: Αγνοείται Ισπανός ορειβάτης – Σε εξέλιξη μεγάλη επιχείρηση για τον εντοπισμό του
Συναγερμός έχει σημάνει στις Αρχές για την εξαφάνιση ενός 25χρονου ορειβάτη στον Όλυμπο
Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησηςΠροσθήκη του in.gr στην Google
Σε πλήρη εξέλιξη οι έρευνες στον Όλυμπο για τον 25χρονο Ισπανό ορειβάτη, ο οποίος αγνοείται από χθες (21/5) το απόγευμα.
Πιο συγκεκριμένα, συναγερμός σήμανε λίγο μετά τις 5 το απόγευμα της Τετάρτης όταν οι γονείς του ειδοποίησαν τις Αρχές πως ο γιος τούς είχε ενημερώσει ότι θα ξεκινήσει ανάβαση προς τον Μύτικα αλλά στη συνέχεια δεν είχε δώσει κανένα σημείο ζωής.
Ειδοποιήθηκε αρχικά το προξενείο της Ισπανίας στην Ελλάδα και στη συνέχεια το προξενείο με τη σειρά ειδοποίησε την αστυνομία και την πυροσβεστική.
Ήδη βρίσκονται πάνω στον Όλυμπο και επιχειρούν 14 πυροσβέστες, έχει σηκωθεί drone, συνδράμουν η 2η και η 8η ΕΜΑΚ ενώ από σήμερα το πρωί και εθελοντές «χτενίζουν» τις κορφές του Ολύμπου για να εντοπιστεί ο 25χρονος.
Σήμερα, ο Ισπανός ορειβάτης αναμενόταν να επιστρέψει στην πατρίδα του, ωστόσο σύμφωνα με πληροφορίες, δεν επιβιβάστηκε ποτέ στην πτήση.
Οι καιρικές συνθήκες στο βουνό είναι άσχημες, υπάρχουν ακόμα χιόνια, με τους πυροσβέστες να επιχειρούν στα 2400 μέτρα υψόμετρο.
- Σιωπηλή επιδημία – Ο Έμπολα διαδιδόταν για μήνες χωρίς να γίνει αντιληπτός
- Reuters: Ο Μοτζτάμπα Χαμενεΐ λέει ότι το εμπλουτισμένο ουράνιο πρέπει να μείνει στο Ιράν
- Εργατικό ατύχημα στα Γιαννιτσά: Τρεις τραυματίες μετά από κατάρρευση σκαλωσιάς
- Γουίλεμ Νταφόε: «Δεν με έχει ενοχλήσει που δεν έχω λάβει Όσκαρ»
- Επισιτισμός – Τουρισμός: 24ωρη απεργία στις 24 Ιουνίου από την ΠΟΕΕΤ – Τα αιτήματα
- Σύμβαση για την αποκατάσταση του Καθεδρικού Ναού Αρκαλοχωρίου
- Ναρκωτικά και «δανεικά ζώα» λόγω ΟΠΕΚΕΠΕ – Τι περιλαμβάνει η δικογραφία για τις συλλήψεις στην Κρήτη
- Κοζάνη: Εξαφανίστηκε 15χρονος από δομή ασυνόδευτων ανηλίκων
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις