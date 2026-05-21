Δαφνί: Είχε δοθεί εντολή να δέσουν τον 48χρονο μία ημέρα πριν στραγγαλίσει τον 59χρονο

Νέα στοιχεία προκύπτουν σχετικά με το άγριο έγκλημα που σημειώθηκε μέσα στο Ψυχιατρικό Νοσοκομείο της Αττικής στο Δαφνί, με θύμα 59χρονο τρόφιμο.

Τα ξημερώματα της Τετάρτης 48χρονος τρόφιμος, κάτω από συνθήκες που διερευνώνται στραγγάλισε τον 59χρονο, με τον οποίο έμεναν μαζί στο ίδιο δωμάτιο.

Ο δράστης μάλιστα είχε κριθεί επικίνδυνος τόσο για τον εαυτό του όσο και για τους γύρω του

«Την Τετάρτη 20/05/2026 και περί ώρα 03:25 π.μ. άνδρας ασθενής, ετών 59, ο οποίος νοσηλευόταν σε Ψυχιατρική Κλινική της Πολυδύναμης Νοσηλευτικής Μονάδας Ψυχικής Υγείας Αττικής εντοπίστηκε από το νοσηλευτικό προσωπικό στο θάλαμό του χωρίς τις αισθήσεις του» τόνισε μιλώντας στο in ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλης Γιαννάκος.

«Άμεσα ξεκίνησε διαδικασία ανάνηψης από τους νοσηλευτές. Παράλληλα προσήλθαν οι εφημερεύοντες ιατροί ψυχίατροι και παθολόγοι, συνεχίστηκε η προσπάθεια Καρδιοαναπνευστικής Αναζωογόνησης (ΚΑΡΠΑ) και κλήθηκε το ΕΚΑΒ και η Αστυνομία. Παρά τις προσπάθειες ανάνηψης, ο ασθενής κατέληξε με ώρα θανάτου 05:04 π.μ.» συμπλήρωσε, εξηγώντας ότι κατά τη διάρκεια των προσπαθειών ανάνηψης, περί τις 4:30 π.μ. ο άλλος ασθενής δήλωσε την εμπλοκή του στο συμβάν ενώπιον μαρτύρων.

Όπως αναφέρουν πληροφορίες, οι δύο ασθενείς είχαν εισαχθεί στο Ψυχιατρικό Νοσοκομείο για ακούσια νοσηλεία την περασμένη Παρασκευή. Ο δράστης μάλιστα είχε κριθεί επικίνδυνος τόσο για τον εαυτό του όσο και για τους γύρω του.

Σύμφωνα με πληροφορίες μία ημέρα πριν την δολοφονία, είχε δοθεί εντολή στους νοσηλευτές να δέσουν τον δράστη, ώστε να μην προκληθεί κάποιο επεισόδιο.

Η ΕΛ.ΑΣ. εξετάζει το ψυχιατρικό ιστορικό δράστη και θύματος ενώ έχει διαταχθεί ήδη ΕΔΕ από την διοίκηση του νοσοκομείου για το συμβάν.

Τι λέει ο αδελφός του θύματος

«Μας είπαν ότι ο αδελφός μου “έφυγε”. Τους είπαμε “φέραμε έναν άνθρωπο να τον περιθάλψετε και τον παίρνουμε πίσω νεκρό”. Δεν μου εξηγήσαν τίποτα. Είχε βουίξει το internet και όταν με πήραν τηλέφωνο κατάλαβα πως ο αδελφός μου είναι ο άνθρωπος που στραγγαλίστηκε. Ζητήσαμε τον διευθυντή, ύστερα από 10 οχλήσεις εμφανίστηκε και μας είπε απλά ότι υπάρχει ένας αιφνίδιος θάνατος. Τον ρώτησα για αυτά που ακούσαμε και μου είπε “δεν μπορώ να πω κάτι” ανέφερε ο αδελφός του θύματος μιλώντας σε τηλεοπτικό σταθμό.