Τραγωδία στο Δαφνί – Η ανακοίνωση των εργαζομένων μετά τον θάνατο ασθενούς
Ελλάδα 20 Μαΐου 2026, 20:40

Τραγωδία στο Δαφνί – Η ανακοίνωση των εργαζομένων μετά τον θάνατο ασθενούς

Ο Ενιαίος Σύλλογος Εργαζομένων ΨΝΑ υποστηρίζει ότι το συμβάν στο Δαφνί αναδεικνύει «τις σοβαρές ελλείψεις προσωπικού στις δημόσιες δομές ψυχικής υγείας, κάνοντας λόγο για λειτουργία "κάτω από τα όρια ασφαλείας"».

Vita.gr
Τη θλίψη του για τον θάνατο ασθενούς που νοσηλευόταν σε Ψυχιατρική Κλινική Ενηλίκων στο Δαφνί, εκφράζει ο Ενιαίος Σύλλογος Εργαζομένων ΨΝΑ.

Υπενθυμίζεται ότι 59χρονος ασθενής βρέθηκε νεκρός στο πάτωμα του θαλάμου του, δίπλα από το κρεβάτι του. Ο ασθενής με τον οποίο μοιραζόταν τον ίδιο θάλαμο δήλωσε ότι τον σκότωσε.

Οι αστυνομικοί περιμένουν την έκθεση του ιατροδικαστή που κλήθηκε στο ΨΝΑ, για να διαπιστωθεί αν ο ισχυρισμός του 46χρονου ότι εκείνος τον στραγγάλισε ισχύει ή αν πέθανε από άλλη αιτία.

Παράλληλα, η διοίκηση του ΨΝΑ έχει διατάξει Ένορκη Διοικητική Εξέταση για το συμβάν, ενώ αναμένεται το πόρισμα της Ιατροδικαστικής Υπηρεσίας, όπου θα προσδιορισθεί η αιτία θανάτου.

«Στα χέρια των αρχών»

Οι εργαζόμενοι στην Ψυχιατρική Κλινική Ενηλίκων, πρώην «Δαφνί» σημειώνουν στην ανακοίνωσή τους ότι τα αίτια του περιστατικού διερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές.

Ωστόσο υπενθυμίζουν τις συνθήκες υπό τις οποίες ασκούν το επάγγελμά τους.

Ο Ενιαίος Σύλλογος Εργαζομένων ΨΝΑ υποστηρίζει ότι το συμβάν αναδεικνύει «τις σοβαρές ελλείψεις προσωπικού στις δημόσιες δομές ψυχικής υγείας, κάνοντας λόγο για λειτουργία “κάτω από τα όρια ασφαλείας”».

Αναφέρει ότι «στο πρώην ΨΝΑ υπηρετούν 46 ψυχίατροι σε σύνολο 90 οργανικών θέσεων, ενώ σημαντικά είναι και τα κενά στο νοσηλευτικό προσωπικό, αφού από τις 935 οργανικές θέσεις ΠΕ, ΤΕ νοσηλευτών και ΔΕ βοηθών νοσηλευτών καλυμμένες είναι μόνο οι 489».

Επίσης, προσθέτει ότι το πρώην ΨΝΑ έχει φτάσει να εφημερεύει «3 φορές σε 7 ημέρες, σε επισφαλείς συνθήκες για ασθενείς και εργαζόμενους. Μόνο για το έτος 2025 στα ΤΕΠ του πρώην ΨΝΑ, που με ευθύνη της Διοίκησης της 2ης ΥΠΕ παραμένει κλειστό σε μέρες που δεν εφημερεύει το Νοσοκομείο, εξετάστηκαν 4.677 ασθενείς και έγιναν 2.272 εισαγωγές, ενώ από αυτές οι 1.535 ήταν ακούσιες και οι 743 εκούσιες εισαγωγές».

Ζητούν προσωπικό

Ο Σύλλογος των εργαζομένων ζητά άμεσες προσλήψεις μόνιμου προσωπικού και ενίσχυση των δημόσιων υπηρεσιών ψυχικής υγείας.

Περσικός Κόλπος: Η κρίση ίσως να βρίσκεται μόλις στην αρχή της

ΔΕΗ: Σάρωσε η ΑΜΚ με προσφορές στα 18 δισ. ευρώ

Οσμή αερίου στα νότια προάστια: «Δεν νομίζω ότι έχει σχέση με επερχόμενο σεισμό» – Τι λέει ο Γεράσιμος Παπαδόπουλος
Ελλάδα 20.05.26

Ανάρτηση για την οσμή αερίου που έγινε αισθητή σε μεγάλο τμήμα του λεκανοπεδίου της Αττικής χθες το μεσημέρι έκανε ο σεισμολόγος, Γεράσιμος Παπαδόπουλος.

Ρόδος: Τι αναφέρει η έκθεση για το τροχαίο που στοίχισε τη ζωή σε μητέρα και κόρη
Ελεύθερος ο 44χρονος οδηγός, με περιοριστικούς όρους και εγγύηση 50.000 ευρώ - Στο επίκεντρο της αντιδικίας των δύο πλευρών για το τροχαίο στη Ρόδο ο φωτεινός σηματοδότης στη μοιραία διασταύρωση

Πατέρας Κυριακής Γρίβα: «Μόνο ο ειδικός φρουρός ζήτησε συγγνώμη – Έδωσαν στο δράστη χρόνο και χώρο να δράσει»
«Έπρεπε να πετάξουν τη στολή τους και να φύγουνε μόνοι τους απ' το σώμα. Να ζητήσουνε μια συγγνώμη δημοσίως. Όχι σε μένα προσωπικά. Δημόσια στην Ελλάδα», τόνισε ο πατέρας της Κυριακής Γρίβα.

Αφθώδης πυρετός στη Λέσβο: Προανάκριση για τις ανεξέλεγκτες ταφές ζώων – «Κανένας δεν έδινε σημασία πριν από δύο μήνες»
«Ο αφθώδης πυρετός προχωρούσε χωρίς κανένα σχέδιο για τις ταφές των ζώων» λέει στο in ο δασολόγος που έκανε μήνυση μαζί με άλλους κατοίκους κατά παντός υπευθύνου - Τι λέει στο in κτηνοτρόφος που είδε τα ζώα του να θάβονται με πρόχειρο και επικίνδυνο τρόπο

ΔΥΠΑ 2026: Ανοίγει σήμερα η πλατφόρμα για τις παιδικές κατασκηνώσεις – Προθεσμία, δικαιούχοι, τρόπος επιλογής
Οι αιτήσεις για τις παιδικές κατασκηνώσεις της ΔΥΠΑ θα υποβάλλονται αποκλειστικά μέσω gov.gr - Από τη μοριοδότηση εξαιρούνται οι δικαιούχοι γονείς παιδιών με αναπηρία σε ποσοστό 50%

Athens Defence Summit: Πάρτυ κυβερνητικής διαπλοκής με την εταιρεία διοργάνωσης των γόνων και η σκιά του Γρηγόρη Δημητριάδη
Το συνέδριο για την ασφάλεια Athens Defence Summit διοργανώνεται από μια ΙΚΕ που ιδρύθηκε τον Φεβρουάριο του 2026 και που την τρέχουν ο υιός του Δημήτρη Αβραμόπουλου και ο υιός του γαλάζιου εκδότη Καραμανλή. Ο ρόλος του Γρηγόρη Δημητριάδη.

To κινητό Τραμπ βάζει την «Αμερική πρώτη», αλλά η σημαία της στο πίσω μέρος του είναι σχεδιασμένη λάθος
Το πολυσυζητημένο κινητό Trump Mobile κυκλοφόρησε έπειτα από μήνες καθυστερήσεων, όμως η πρώτη εμφάνιση του κινητού του Τραμπ προκάλεσε αντιδράσεις

Κούβα: Οι ΗΠΑ ανακοίνωσαν δίωξη του πρώην προέδρου Ραούλ Κάστρο – Τραμπ: Η σύλληψη Μαδούρο ήταν μήνυμα
Κλιμακώνει την πίεση ενάντια στην Κούβα η Ουάσιγκτον. Οι κατηγορίες εις βάρος του Ραούλ Κάστρο αφορούν την κατάρριψη δύο αεροσκαφών της οργάνωσης Brothers to the Rescue το 1996. Και απειλούν ευθέως με επέμβαση.

Έφτασε στην Αθήνα η Φενέρμπαχτσε – Μέλι: «Για να πάρουμε τον τίτλο πρέπει να προσέξουμε τις λεπτομέρειες»
Η Φενέρμπαχτσε έφτασε αργά το απόγευμα της Τετάρτης (20/5) στην Ελλάδα, με τον Νικολό Μέλι να κάνει δηλώσεις στους δημοσιογράφους που περίμεναν στο Ελ. Βενιζέλος.

«Το Ιράν ή θα υπογράψει ή θα πάμε να τελειώσουμε τη δουλειά» – Ο Τραμπ επανέρχεται με απειλές
Ο Ντόναλντ Τραμπ επανέλαβε τους ισχυρισμούς του ότι το Ιράν έχει μείνει χωρίς καμία στρατιωτική ισχύ. «Όλα έχουν χαθεί», είπε. «Το ναυτικό τους έχει χαθεί, η αεροπορία τους έχει χαθεί, σχεδόν τα πάντα»

Πέντε ιρανικές και μία ταινία από την Παλαιστίνη στο 13ο Διεθνές Φεστιβάλ Αρχαιολογικού και Πολιτιστικού Ντοκιμαντέρ ΑΓΩΝ
Με δεκάδες συμμετοχές από διεθνείς παραγωγές και θεματικές που εκτείνονται από την αρχαιολογία και την ιστορική μνήμη έως τη σύγχρονη κοινωνική πραγματικότητα, το Φεστιβάλ ΑΓΩΝ συνεχίζει να αποτελεί έναν σημαντικό θεσμό πολιτιστικού διαλόγου και δημιουργικής έκφρασης.

Υποκλοπές: Όταν η καχυποψία απέναντι στον εισαγγελέα του Άρειου Πάγου γίνεται βεβαιότητα
Οι υποκλοπές και πάλι στο προσκήνιο με τον εισαγγελέα του Άρειου Πάγου να αρνείται να πάει και να καταθέσει στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής. Άλλη μια κίνηση της Δικαιοσύνης που δυστυχώς παραπέμπει σε συγκάλυψη.

80 χρόνια Cher: Από το ορφανοτροφείο, Βασίλισσα των comeback – Τα σκάνδαλα, η κακοποίηση, οι νίκες
Η Cher, ένα φαινόμενο δεκαετιών, έγινε 80 με μια σειρά από νίκες που επιβεβαιώνουν πως η αειθαλής με καταγωγή από την Αρμενία ντίβα είναι η ιστορία της ποπ από μόνη της

Διεθνείς καταδίκες για τους δεμένους πισθάγκωνα και γονατιστούς ακτιβιστές του στολίσκου για τη Γάζα
Διεθνή οργή προκάλεσε βίντεο του Ισραηλινού υπουργού Μπεν Γκβιρ, το οποίο δείχνει δεμένους και γονατιστούς τους ακτιβιστές του στολίσκου για τη Γάζα.

Ο Νίκος Δένδιας στο συνέδριο του Κύκλου Ιδεών: «Εμείς δεν έχουμε διεκδικήσεις από την Τουρκία»
Ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας αναφέρθηκε στα ελληνοτουρκικά, την Ατζέντα 2030 και τις επερχόμενες εκλογές, μιλώντας στο συνέδριο του Κύκλου Ιδεών.

Υπουργείο Εξωτερικών: Διάβημα διαμαρτυρίας στο Ισραήλ για τη συμπεριφορά υπουργού στους συλληφθέντες του Global Sumud Flotilla
«Απαιτούμε πλήρη σεβασμό στο διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο και τα ανθρώπινα δικαιώματα και καλούμε τις ισραηλινές αρχές να προβούν σε ταχεία διεκπεραίωση όλων των διαδικασιών και σε άμεση απελευθέρωση των Ελλήνων πολιτών», τονίζει το υπουργείο Εξωτερικών

Έμπολα: Στη Γερμανία ο Αμερικανός γιατρός που προσβλήθηκε στον Κονγκό, αφότου χειρούργησε ασθενή
Ο Αμερικανός γιατρός δεν γνώριζε ότι ο ασθενής είχε προσβληθεί από Έμπολα. Στη Γερμανία για παρακολούθηση βρίσκονται επίσης η σύζυγος και τα τέσσερα παιδιά τους. Βρίσκεται στο νοσοκομείο Charite.

Σακελλαρίδης για Γεωργιάδη: Για να έρθει κάποιος σε δύσκολη θέση, πρέπει να έχει «σπονδυλική στήλη»
«Ο Άδωνις Γεωργιάδης μπορεί να πει τα πάντα. Μπορεί τη μία στιγμή να διαδίδει θεωρίες ότι οι Εβραίοι είναι κατώτερα όντα και την άλλη στιγμή να τους αποθεώνει. Μπορεί πραγματικά να πει τα πάντα ανάλογα με το τι επιτάσσει το συμφέρον του», λέει ο Γαβριήλ Σακελλαρίδης

Ο Ανδρουλάκης στο συνέδριο του Κύκλου Ιδεών: Εκβιαζόμενος ο Μητσοτάκης – Από τη μία ο ανιψιός, από την άλλη ο Ντίλιαν
Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, σε μία ημέρα που οι τόνοι ανέβηκαν κατακόρυφα στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής για τις υποκλοπές, δεν άφησε τίποτα να πέσει κάτω επαναλαμβάνοντας πως ζητά να μάθει τον λόγο που τον παρακολουθούσαν.

Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally’s Intralot

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

