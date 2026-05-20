Τραγωδία στο Δαφνί – Η ανακοίνωση των εργαζομένων μετά τον θάνατο ασθενούς

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη του in.gr στην Google

Τη θλίψη του για τον θάνατο ασθενούς που νοσηλευόταν σε Ψυχιατρική Κλινική Ενηλίκων στο Δαφνί, εκφράζει ο Ενιαίος Σύλλογος Εργαζομένων ΨΝΑ.

Υπενθυμίζεται ότι 59χρονος ασθενής βρέθηκε νεκρός στο πάτωμα του θαλάμου του, δίπλα από το κρεβάτι του. Ο ασθενής με τον οποίο μοιραζόταν τον ίδιο θάλαμο δήλωσε ότι τον σκότωσε.

Οι αστυνομικοί περιμένουν την έκθεση του ιατροδικαστή που κλήθηκε στο ΨΝΑ, για να διαπιστωθεί αν ο ισχυρισμός του 46χρονου ότι εκείνος τον στραγγάλισε ισχύει ή αν πέθανε από άλλη αιτία.

Παράλληλα, η διοίκηση του ΨΝΑ έχει διατάξει Ένορκη Διοικητική Εξέταση για το συμβάν, ενώ αναμένεται το πόρισμα της Ιατροδικαστικής Υπηρεσίας, όπου θα προσδιορισθεί η αιτία θανάτου.

«Στα χέρια των αρχών»

Οι εργαζόμενοι στην Ψυχιατρική Κλινική Ενηλίκων, πρώην «Δαφνί» σημειώνουν στην ανακοίνωσή τους ότι τα αίτια του περιστατικού διερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές.

Ωστόσο υπενθυμίζουν τις συνθήκες υπό τις οποίες ασκούν το επάγγελμά τους.

Ο Ενιαίος Σύλλογος Εργαζομένων ΨΝΑ υποστηρίζει ότι το συμβάν αναδεικνύει «τις σοβαρές ελλείψεις προσωπικού στις δημόσιες δομές ψυχικής υγείας, κάνοντας λόγο για λειτουργία “κάτω από τα όρια ασφαλείας”».

Αναφέρει ότι «στο πρώην ΨΝΑ υπηρετούν 46 ψυχίατροι σε σύνολο 90 οργανικών θέσεων, ενώ σημαντικά είναι και τα κενά στο νοσηλευτικό προσωπικό, αφού από τις 935 οργανικές θέσεις ΠΕ, ΤΕ νοσηλευτών και ΔΕ βοηθών νοσηλευτών καλυμμένες είναι μόνο οι 489».

Επίσης, προσθέτει ότι το πρώην ΨΝΑ έχει φτάσει να εφημερεύει «3 φορές σε 7 ημέρες, σε επισφαλείς συνθήκες για ασθενείς και εργαζόμενους. Μόνο για το έτος 2025 στα ΤΕΠ του πρώην ΨΝΑ, που με ευθύνη της Διοίκησης της 2ης ΥΠΕ παραμένει κλειστό σε μέρες που δεν εφημερεύει το Νοσοκομείο, εξετάστηκαν 4.677 ασθενείς και έγιναν 2.272 εισαγωγές, ενώ από αυτές οι 1.535 ήταν ακούσιες και οι 743 εκούσιες εισαγωγές».

Ζητούν προσωπικό

Ο Σύλλογος των εργαζομένων ζητά άμεσες προσλήψεις μόνιμου προσωπικού και ενίσχυση των δημόσιων υπηρεσιών ψυχικής υγείας.